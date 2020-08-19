Адвокат Новіков про повторний арешт картин Порошенка: Коли керівник держави не визнає своїх помилок і забороняє "давати задню" - це стилістика Путіна

Рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який уже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і "давати задню", - вважає адвокат Ілля Новіков. Він зазначає, що це відбувається в повній стилістиці Путіна, якої дотримується Зеленський і його оточення.

"Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна по скандальній справі, по якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу Генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", - зазначив адвокат, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Тобто важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс Генпрокурора, звісно в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали", – зазначає Новіков.

"Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов, очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров. І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба було піти і доробити. Те, що не вийшло з картинами, тоді виправте, тому що ми не можемо визнати свою помилку. Ось це найнебезпечніша річ. Це стосується і перетворення в Білорусь, це стосується стилістики Путіна, коли керівник сам не визнає свої помилки і фактично підлеглим забороняє визнавати свої помилки. Забороняє давати задню", – зазначає адвокат Порошенка.

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"Звісно, що всі рішення, які будуть ухвалюватися в такому ключі, будуть оскаржуватися. Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий", – переконаний Новіков.