Адвокат Новіков про повторний арешт картин Порошенка: Коли керівник держави не визнає своїх помилок і забороняє "давати задню" - це стилістика Путіна
Рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який уже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і "давати задню", - вважає адвокат Ілля Новіков. Він зазначає, що це відбувається в повній стилістиці Путіна, якої дотримується Зеленський і його оточення.
"Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна по скандальній справі, по якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу Генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", - зазначив адвокат, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Тобто важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс Генпрокурора, звісно в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали", – зазначає Новіков.
"Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов, очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров. І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба було піти і доробити. Те, що не вийшло з картинами, тоді виправте, тому що ми не можемо визнати свою помилку. Ось це найнебезпечніша річ. Це стосується і перетворення в Білорусь, це стосується стилістики Путіна, коли керівник сам не визнає свої помилки і фактично підлеглим забороняє визнавати свої помилки. Забороняє давати задню", – зазначає адвокат Порошенка.
"Звісно, що всі рішення, які будуть ухвалюватися в такому ключі, будуть оскаржуватися. Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий", – переконаний Новіков.
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"Знаєте, що свого часу була історія з захопленням музею, незаконним обшуком і арештом картин, які належать подружжю Порошенків. Однак ми знаємо, що навіть Печерський суд не визнав цей обшук законним, відмовив прокуратурі і слідчим ДБР у наданні дозволу на цей обшук. А крім того, оскільки арешт на картини було все-таки накладено, 27 липня цього року Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду про арешт картин. Отже, єдиним виходом у цьому випадку було б притягнення до встановленої законом відповідальності тих людей, які брали участь у цій ганебній історії з захопленням музею Гончара, з захопленням колекції картин, з побиттям журналістів та депутатів, з перешкоджанням діяльності журналістів та депутатів... Тобто всі ті люди, працівники ДБР і прокуратури, які брали в цьому участь, мають - і будуть, я думаю - притягнені до кримінальної відповідальності. Але замість того прокуратура - можна сказати, що зараз це вже звичайна історія - знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх можливих процесуальних і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно вдав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у музеї", - розповів Ігор Головань.
"Очевидно, що метою цього арешту є спроба надати якийсь вигляд законності цим діям - незаконному обшуку - і захистити від відповідальності, прикрити тих слідчих і тих прокурорів, які організували незаконний обшук", - наголосив адвокат Головань.
В цю логіку вкладається і повторне рішення арештувати картини. Паавленко зауважив, що розслідування незаконних дій силовиків, які вибили двері і незаконно увірвались до приміщення музею, навмисно затягується, а от "ініціативи" ДБР одразу ж знаходять підтримку у Печерському суді.
"Майже три місяці тому, 26 травня саме ці двері в музей були вибиті спецназом ДБР. Навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними, не погодив арешт і здавалося б, справа мала бути закрита, а натомість мали бути розслідувані злочини, якими супроводжувався цей незаконний штурм. Це і псування власності музею, і перешкоджання діяльності народних депутатів України, побиття журналістів. Ми бачимо, що вже майже три місяці по цих справах немає жодного руху, жодних слідчих дій. Натомість ми бачимо, що особи, які є безпосередніми учасниками цих дій і можуть обгрунтовано підозрюватися у злочинах, продовжують свою діяльність, продовжують звертатися до судів з завідомо незаконними представленнями. Ми бачимо, що ця лінія на жаль продовжується", - звернув увагу Павленко.
"Призначення Татарова в Офіс президента, того самого Татарова, який вважав, що протестуючі на Майдані якось це місто захопили, якраз дуже вкладається в час і логіку продовження незаконних дій щодо картин, щодо музею. Музей фактично є заручником цієї війни влади з опозицією", - наголосив Павленко
Він додав, що Зеленський досі не поспішає давати оцінку діям Лукашенка в Білорусі. "Тому що саме з таких речей, з атак на опозицію, порушення закону, використання судів як інструментів політичного тиску в свій час в Білорусі починалося формування авторитарного режиму", - зауважив депутат.
"Але Україна не буде авторитарною державою. Ми будемо домагатися того, що всі, хто порушував закон, хто використовував правоохоронні органи і суди для тиску на опозицію, для того, щоб вдиратися в музей і ламати двері і публічно брати музей в заручники, щоб вони понесли відповідальність", - попередив Павленко.
Знбилы блт ....
Нука, кляузу, в писькмовій формі; копію можна тут залишити - але першу неск бенедіктовій! Вона ніяк не знайде "за что судить"!