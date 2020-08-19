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Новини Правосуддя
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Адвокат Новіков про повторний арешт картин Порошенка: Коли керівник держави не визнає своїх помилок і забороняє "давати задню" - це стилістика Путіна

Адвокат Новіков про повторний арешт картин Порошенка: Коли керівник держави не визнає своїх помилок і забороняє

Рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який уже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і "давати задню", - вважає адвокат Ілля Новіков. Він зазначає, що це відбувається в повній стилістиці Путіна, якої дотримується Зеленський і його оточення.

"Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна по скандальній справі, по якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу Генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", - зазначив адвокат, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Тобто важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс Генпрокурора, звісно в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали", – зазначає Новіков.

"Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов, очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров. І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба було піти і доробити. Те, що не вийшло з картинами, тоді виправте, тому що ми не можемо визнати свою помилку. Ось це найнебезпечніша річ. Це стосується і перетворення в Білорусь, це стосується стилістики Путіна, коли керівник сам не визнає свої помилки і фактично підлеглим забороняє визнавати свої помилки. Забороняє давати задню", – зазначає адвокат Порошенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенка

"Звісно, що всі рішення, які будуть ухвалюватися в такому ключі, будуть оскаржуватися. Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий", – переконаний Новіков.

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картина (111) Новіков (168) Порошенко Петро (15204) суд (11765) юстиція (732) арешт майна (356)


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Топ коментарі
+54
Адвокат Новиков о повторном аресте картин Порошенко: Когда руководитель государства не признает своих ошибок и запрещает "давать заднюю" - это стилистика Путина - Цензор.НЕТ 2196
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19.08.2020 13:28 Відповісти
+43
Адвокат Новиков о повторном аресте картин Порошенко: Когда руководитель государства не признает своих ошибок и запрещает "давать заднюю" - это стилистика Путина - Цензор.НЕТ 4552
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19.08.2020 13:27 Відповісти
+31
Адвокат Новиков о повторном аресте картин Порошенко: Когда руководитель государства не признает своих ошибок и запрещает "давать заднюю" - это стилистика Путина - Цензор.НЕТ 6409
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19.08.2020 13:34 Відповісти
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Порошенко пожинает свои Же Плоды , но Даже и если станет Мудрее , - Вода плывет и все Видоизменяется и ему не суждено стать в одно и то Же место.
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19.08.2020 14:21 Відповісти
Шо, опять?
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19.08.2020 14:22 Відповісти
Адвокат из путинской засрашки знает как защищать липецкого инвестора.
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19.08.2020 14:34 Відповісти
Так звана влада , Зе потерпілого , не готова визнавати своі помилки і цим наслідує диктатора пут- ин - на !
Пакуй , Вова, валізи на ростов , можливо і добіжиш !
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19.08.2020 14:40 Відповісти
Що ж так Україні не трафить. Мокшандський карлік Вова - кат, вбивця, людоїд, ворюга, і в Україну таке горе прийшло. Що більш засмучує, що "нарід" все зробив своїми руками.
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19.08.2020 15:13 Відповісти
https://prm.ua/usi-prichetni-do-nezakonnogo-obshuku-u-muzeyi-gonchara-budut-prityagneni-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-advokati-poroshenka/ "Попри ухвалу Печерського суду про повторний арешт картин родини Порошенків, усі причетні до незаконного обшуку у музеї Івана Гончара будуть відповідати за законом" - заявив адвокат п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань.
"Знаєте, що свого часу була історія з захопленням музею, незаконним обшуком і арештом картин, які належать подружжю Порошенків. Однак ми знаємо, що навіть Печерський суд не визнав цей обшук законним, відмовив прокуратурі і слідчим ДБР у наданні дозволу на цей обшук. А крім того, оскільки арешт на картини було все-таки накладено, 27 липня цього року Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду про арешт картин. Отже, єдиним виходом у цьому випадку було б притягнення до встановленої законом відповідальності тих людей, які брали участь у цій ганебній історії з захопленням музею Гончара, з захопленням колекції картин, з побиттям журналістів та депутатів, з перешкоджанням діяльності журналістів та депутатів... Тобто всі ті люди, працівники ДБР і прокуратури, які брали в цьому участь, мають - і будуть, я думаю - притягнені до кримінальної відповідальності. Але замість того прокуратура - можна сказати, що зараз це вже звичайна історія - знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх можливих процесуальних і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно вдав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у музеї", - розповів Ігор Головань.
"Очевидно, що метою цього арешту є спроба надати якийсь вигляд законності цим діям - незаконному обшуку - і захистити від відповідальності, прикрити тих слідчих і тих прокурорів, які організували незаконний обшук", - наголосив адвокат Головань.
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19.08.2020 16:12 Відповісти
https://prm.ua/usi-prichetni-do-nezakonnogo-obshuku-u-muzeyi-gonchara-budut-prityagneni-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-advokati-poroshenka/ Народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко вважає, що нові призначення в Офісі презЕдента означають, що Володимир Зеленський продовжує формувати в Україні авторитарний режим, і для цього тиск на опозицію буде тільки посилюватися .

В цю логіку вкладається і повторне рішення арештувати картини. Паавленко зауважив, що розслідування незаконних дій силовиків, які вибили двері і незаконно увірвались до приміщення музею, навмисно затягується, а от "ініціативи" ДБР одразу ж знаходять підтримку у Печерському суді.
"Майже три місяці тому, 26 травня саме ці двері в музей були вибиті спецназом ДБР. Навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними, не погодив арешт і здавалося б, справа мала бути закрита, а натомість мали бути розслідувані злочини, якими супроводжувався цей незаконний штурм. Це і псування власності музею, і перешкоджання діяльності народних депутатів України, побиття журналістів. Ми бачимо, що вже майже три місяці по цих справах немає жодного руху, жодних слідчих дій. Натомість ми бачимо, що особи, які є безпосередніми учасниками цих дій і можуть обгрунтовано підозрюватися у злочинах, продовжують свою діяльність, продовжують звертатися до судів з завідомо незаконними представленнями. Ми бачимо, що ця лінія на жаль продовжується", - звернув увагу Павленко.
"Призначення Татарова в Офіс президента, того самого Татарова, який вважав, що протестуючі на Майдані якось це місто захопили, якраз дуже вкладається в час і логіку продовження незаконних дій щодо картин, щодо музею. Музей фактично є заручником цієї війни влади з опозицією", - наголосив Павленко
Він додав, що Зеленський досі не поспішає давати оцінку діям Лукашенка в Білорусі. "Тому що саме з таких речей, з атак на опозицію, порушення закону, використання судів як інструментів політичного тиску в свій час в Білорусі починалося формування авторитарного режиму", - зауважив депутат.
"Але Україна не буде авторитарною державою. Ми будемо домагатися того, що всі, хто порушував закон, хто використовував правоохоронні органи і суди для тиску на опозицію, для того, щоб вдиратися в музей і ламати двері і публічно брати музей в заручники, щоб вони понесли відповідальність", - попередив Павленко.
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19.08.2020 16:16 Відповісти
Адвокат Новіков про повторний арешт картин Порошенка: Коли керівник держави не визнає своїх помилок і забороняє "давати задню" - це стилістика Путіна - Цензор.НЕТ 9104
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19.08.2020 16:22 Відповісти
Дарма ви все валите на запорєбрік. Коломойський в Україні добре ллатив за знищенняя Порошенка всім бажаючим,.коли була потреба, а за критику зеленського він поки не платить.
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19.08.2020 17:02 Відповісти
Тиск на щось --має і зворотні дії. Чи зебіли не знають законів фізикі.
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19.08.2020 16:27 Відповісти
Все объясняется просто...Порошенко -политик мирового уровня а Зеленский комик средней руки,не более.Комплекс неполноценности...Отсюда желание хоть как то нагадить...
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19.08.2020 18:00 Відповісти
Если в стране эпидемия, экономический кризис, полная потеря управления, то самое время еще раз арестовать картины Порошенко 😄
Знбилы блт ....
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19.08.2020 18:02 Відповісти
На деньги, которые президентом ЗЕро, потрачены на липовые дела против Порошенка, можно было бы несколько танков для армии купить. Хотя Порошенко есть за что судить.
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19.08.2020 19:25 Відповісти
за що?
Нука, кляузу, в писькмовій формі; копію можна тут залишити - але першу неск бенедіктовій! Вона ніяк не знайде "за что судить"!
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20.08.2020 11:21 Відповісти
Какой срок светит картинам?
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19.08.2020 19:27 Відповісти
Упоротый наркоман Зеленский хочет хоть как-то напакостить Порошенко.
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19.08.2020 20:05 Відповісти
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