Шмигаль обіцяє "радикальні кадрові рішення", якщо школи не будуть готові на 1 вересня
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести напередодні і після 1 вересня перевірки того, як школи та дитячі садочки дотримуються заходів епідеміологічної безпеки.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дав доручення головам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки напередодні та після 1 вересня провести перевірки шкіл та дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину", - написав прем'єр.
Шмигаль вважає, що органи місцевої влади та місцевого самоврядування мають контролювати дотримання в навчальних закладах заходів епідеміологічної безпеки.
"Наголошую: до 1 вересня все має бути готово. Інакше будемо ухвалювати радикальні кадрові рішення", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, что такое предложение не найдёт отклика среди завучей, потому, что надо, представьте себе - о, ужас как много работы - переписать расписание занятий!.
Еще планы по укреплениям бы выложил - да мона сразу и ВКонтактике.
Вольнову там в "л.с." написал чел - приехали фсб-шники.
Пошли вы, далеко бы....