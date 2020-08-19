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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль обіцяє "радикальні кадрові рішення", якщо школи не будуть готові на 1 вересня

Шмигаль обіцяє

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести напередодні і після 1 вересня перевірки того, як школи та дитячі садочки дотримуються заходів епідеміологічної безпеки.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дав доручення головам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки напередодні та після 1 вересня провести перевірки шкіл та дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину", - написав прем'єр.

Шмигаль вважає, що органи місцевої влади та місцевого самоврядування мають контролювати дотримання в навчальних закладах заходів епідеміологічної безпеки.

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"Наголошую: до 1 вересня все має бути готово. Інакше будемо ухвалювати радикальні кадрові рішення", - зазначив він.

Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) школа (2229) Шмигаль Денис (4686) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Що, звільнять одіозного регіонала Шкарлета?
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19.08.2020 14:39 Відповісти
+2
Дуже смішно, ті дегенерати навіть не можуть відрізнити повноваження центральних органів виконавчої влади від повноважень місцевої.
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19.08.2020 14:29 Відповісти
+2
Ні.. Позвільняють вчителів.. де ж на всіх по $4000 набрати..
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19.08.2020 15:04 Відповісти
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это очень смешно. сотая обещалка Шмыгаля.
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Дуже смішно, ті дегенерати навіть не можуть відрізнити повноваження центральних органів виконавчої влади від повноважень місцевої.
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Интересно, а сколько должно быть зараженных в день, что бы не было смысла вообще носить маски?
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Що, звільнять одіозного регіонала Шкарлета?
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19.08.2020 14:39 Відповісти
Ні.. Позвільняють вчителів.. де ж на всіх по $4000 набрати..
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19.08.2020 15:04 Відповісти
Шкарлет даже чаю не попьет?
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19.08.2020 14:43 Відповісти
Было и есть хорошее предложение разнести перерывы между занятиями для разных классов во времени. То есть, когда перерыв для N класса приходится на время, когда, другие классы занимаются. Чтобы в коридорах школы не встречались одновременно все классы. Кстати, это правильно с точки зрения уменьшения негативного влияния (буллинг) старших на младших. По этой идее также правильно будет начинать первые уроки в младших классах немного позже, чем в старших, чтобы в коридорах уменьшить "броуновское движение" школьников.
Думаю, что такое предложение не найдёт отклика среди завучей, потому, что надо, представьте себе - о, ужас как много работы - переписать расписание занятий!.
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19.08.2020 14:47 Відповісти
Shmyhal orders ministers to inspect regions' readiness for new school year - Цензор.НЕТ 652
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Об этом он сообщил https://t.me/Denys_Smyhal/340 в Telegram \\\\\\\\\\\\\

Еще планы по укреплениям бы выложил - да мона сразу и ВКонтактике.
Вольнову там в "л.с." написал чел - приехали фсб-шники.
Пошли вы, далеко бы....
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19.08.2020 15:08 Відповісти
радикальные это как: уберут старых, дерибальщиков и поставят новых? от ляшко ? а вы ***, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь
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19.08.2020 15:28 Відповісти
От мені цікаво - в школі, де вчиться моя малеча, 3 (три!!!) навчальні зміни, щороку набирають по 5 перших класів, розклад навіть поза карантином далекий від вимог законодавства. На все це дивились крізь пальці, оскільки тут же вчаться діти міського голови. Тепер виходить, що при такому завантаженні оптимізувати розклад просто нема куди. Хотілось би, звичайно, щоб до влади міста нарешті дійшло, що це ненормально. Але швидше за все, проблеми перекладуть на плечі батьків, і жодної відповідальності ніхто так і не понесе.
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19.08.2020 16:37 Відповісти
Прибиральниць призначе директорами... Опудало
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19.08.2020 16:46 Відповісти
до кінця року по великому реформатору шмигалю буде "радикальне кадрове рішення"
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19.08.2020 17:04 Відповісти
Прошу шмыгаля. По японски. Школы не готовы - сделал шмигаль сёппуку
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19.08.2020 19:39 Відповісти
 
 