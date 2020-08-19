Шмигаль обіцяє "радикальні кадрові рішення", якщо школи не будуть готові на 1 вересня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести напередодні і після 1 вересня перевірки того, як школи та дитячі садочки дотримуються заходів епідеміологічної безпеки.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дав доручення головам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки напередодні та після 1 вересня провести перевірки шкіл та дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину", - написав прем'єр.



Шмигаль вважає, що органи місцевої влади та місцевого самоврядування мають контролювати дотримання в навчальних закладах заходів епідеміологічної безпеки.

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"Наголошую: до 1 вересня все має бути готово. Інакше будемо ухвалювати радикальні кадрові рішення", - зазначив він.