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Новини Агресія Росії проти України
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СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів

СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що спеціальна інформаційна операція "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Так, як зазначають в СЗР, завданнями цієї операції є:

  • Дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів.
  • Звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал та підрив її міжнародного авторитету.
  • Дискредитація керівництва держави Україна з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.

"Звертаємо увагу громадянського суспільства та ЗМІ України на обережне поводження з контентом, створеним російськими спецслужбами, що має відвертий антиукраїнський характер і завдає шкоди національній безпеці держави", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) розвідка (3896) СЗР (135) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+49
О-о-о-о, та зелепупи самі затято закопують свій рейтинг, в три зміни!
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19.08.2020 14:26 Відповісти
+46
Уйло хочет дискредитировать ЗЕ????

Спасибо, поржал от души!!!
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19.08.2020 14:26 Відповісти
+39
"...с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов"???!!!??? - Лучшая шутка 95-го квартала!
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19.08.2020 14:27 Відповісти
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Я это в состоянии прочесть без посторонней помощи. Я спрашивал про ссылку на Бурбу, а не пересказ версии ОБС (одна баба сказала)
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19.08.2020 17:56 Відповісти
Це версія події, як її переповідає Ю.Бутусов. А варіант "ОБС (одна баба сказала)" більше підходить до вас, а не до нього. До того ж я не впевнений, що ти там щось можеш прочитати.
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19.08.2020 18:06 Відповісти
Так влада України вже так себе дискредитувала,що далі вже нікуди...
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19.08.2020 15:43 Відповісти
Та ні, о в тебе вже інформаційна контузія отримана на інформаційній війні, саме такі завдання у ній і ставляться, а може вже й інвалідність.
Бо дуже дуже темний невіглас.
Ти мабуть зустрічав абревіатуру IT та навіть сформував для себе уявлення про те, якісь хлопці що бігають з дротами. Насправді це інформаційні технології, узагальнення яке включає в себе усе що стосується інформації, дезинформації, інформаційної безпеки та майже усіх сторін нашого життя.
Інформаційне шпигунство, реклама, ба навіть інформаційні війни є часткою тих інформаційних технологій, які взагалі можуть існувати тільки у віртуальному світі, військові інформаційні технології та багато багато чого іншого. Отака от галузь людської діяльності зростає кожен день фантастичними темпами, за якими посередній розум безнадійно не встигає, тому і опиняється у лавах інвалідів.

Реальність, справжня реальність та віртуальна реальність кардинально різні речі і от у віртуальній реальності Україна з великим тріском програє мордору й що пародоксально зусиллями самих українців, які щиро втілюють завдання мордору, воюя самі проти себе.

IT настільки обширна тема що можно роками про неї розповідати при цьому не встигаючи за її зростанням. А ти усе це зводиш до якогось петі, коли інформаційна війна здатна будь яке суспільство перетворити у стадо та зруйнувати будь яку державу.

Зараз вона руйнує нашу державу а наш народ перетворює у стадо яке здатно буде перегризти одне одного.
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19.08.2020 18:06 Відповісти
Діду,якщо чесно,то багато букофф.Я,власне,і не спорю з тим фактом,що ми програємо кацапам в інформаційній війні. От тільки це ніяк не спросовує той незаперечний факт,що наша тіпа влада себе так скомпроментувала,що далі вже нікуди. Процитую Воланда, ну так на скору руку: Вы,профессор,воля ваша,что то нескладное придумали.Оно,может быть,и умно,но больно непонятно.Над вами потешаться будут...
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19.08.2020 18:46 Відповісти
И зачем разведчиков втянули в это говно под названием политика? Зачем врут как сивые мерины?
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19.08.2020 15:43 Відповісти
Ищи кому выгодно. Пуйло и Лукаш решили свои проблемы, вагнеровцы прокатились в Минск и обратно в мацкву, Украина как всегда в говне...
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19.08.2020 15:52 Відповісти
Благодаря Пеце , которьій продолжает подкармливать ботов. Ну и российские тоже стараются , в унисон.
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19.08.2020 20:02 Відповісти
Согласен , Петя страшный человек, он везде. Это как у любой посредственности, есть обьяснение своих неудач, коварный сосед...
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19.08.2020 21:05 Відповісти
Шопито
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19.08.2020 15:44 Відповісти
вы фсё врётииии.
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19.08.2020 15:56 Відповісти
у нас основная проблема - у власти правящие дегенераты, зебараны уничтожают страну. смотрим и ждем конца каденции?))))
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19.08.2020 16:36 Відповісти
Дебилизм и невежество главный действующий фактор способствующий ведению информационной войны против Украины, в значении общество, государство. В значении же страна, территория, пространство ее уничтожить невозможно, человечество еще не научилось уничтожать пространство.

Ну вот, со значением страна мы определились и в данном контексте это не территория пространство а общество и государство. Теперь и смотрим кто м что дезорганизует общество, превращая его в дерущееся стадо и кто дискредитируя разрушает государство, в полном соответствии с целями устанавливаемыми путлером.

Весь этот срач происходит в информационном пространстве, которой весьма даллеко от реальности, так дегенератами и зебаранами ни явлются чисто виртуально, на основании результатов проводимой путлером информационной войны а вот в реальности все обстоит кардинально иначе и принципы работы в ней кардинально иные, но виртуальные поражения сказываются и на реальность, на это информационная война и рассчитывает.
Народ реально превращается в воюющее между собою стадо а организующая роль государства стремиться к нулю.

Это не я придумал, это изложено во множестве концепций ведения информационных войн изложенных мордором, в свободном доступе. Это и есть причиной твоих проблем.
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19.08.2020 18:24 Відповісти
Війна не є особистістю, вона не має волі і тому не може розраховувати. На відміну від тих, хто її планує. А простір не є країною. Тому, принаймні в цьому, ви не визначились. Хоча і просуваєте осмислені, на перший погляд, сенси.
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19.08.2020 20:42 Відповісти
Слухай, хлопче, ти що лінгвіст чи що?
Країна це виділена від краю до краю частина простору, не зважаючи на те є там люди чи немає, отож буквально то частина простору яка виділена якимось чином, навіть умовним. Такою і є етимологія слова країна, а от російський аналог страна походить від значення слова сторона-права, ліва, передня, задня, ще якась, французька наприклад і так далі. Такі визначення я робив безліч раз, навіть при розмовах з лінгвістами і не мав на те ніяких протиріч, поки не принесло тебе, невігласа.
Навіть слово україна походить від слова украяти, виділити щось від чогось цілого.
Навіть москалі знали значення слова україна, принаймі при пеці першому, переводячи твір мавро орбіні славянське царство, де це слово використовувалося не раз, у значенні "страна", відносно територій вельми далеких від України. Як приклад, кольорові України чи інакше клини, зелений, жовтий, сірий, малиновий та інші території розселення українців позамежами ******** території Укоаїни

Та й де ти взяв таку дурню, про волю, особистість та війну, тут у мене вже це дисонанс виникає, в яку палату тебе примкнути. Ти про що взагалі, є наукові документи, наукові твори, якщо треба, розроблені мордорською наукою у яких і описані методи, завдання та цілі інформаційних воен, ти ж мабуть чув що вде давно інує велика кількість механізмів маніпулювання людською свідомістю, цілі системи впливу, й усі вони можуть використовуватися в інфориаційних війнах. А мордор усе це науково обгрунтуав і реально використовучи робить з тебе дебіла.
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19.08.2020 21:24 Відповісти
Що ж до стада, то воно вже за самою суттю не приймає рішень. Це ще найкраще, коли там існує хоч якийсь центр прийняття. Тому нема підстав звертатись до стада, якщо ви таким усвідомлюєте суспільство. Інша справа, що людська спільнота і, зокрема, українське суспільство, не відповідає цьому терміну. Навпаки в ньому виникають різні, протиборчі думки. Ті, що отримують зовнішню підтримку можуть, часом, перемагати. Але час від часу суспільство усвідомлює (не усі окремі особи, а саме загал) цей зовнішній вплив і реагує на нього. Чи такий механізм ефективний? В нас іншого нема. Тому не просувайте тут думки, що консенсус, є гарним способом дії в нинішніх умовах.
Московські стратегії провалюються не тому, що українське суспільство дуже розумне і вміє протистояти інформаційній війні. А тому що московити не здатні прийняти різноманіття думок і різнонаправленість дій українців. Поза тим, в Україні збережена ідея, яка поступово оволодіває суспільством, стає первісним наміром, дороговказом. Який в частині народу генерує волю штовхати всіх інших геть від москви.
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19.08.2020 20:57 Відповісти
Верим,верим! Кто сомневался особенно после выступление самого честного в команде зе ,дермака! Точно так и было. Даже кацапы для такого глупого оправдания не додумались.
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19.08.2020 16:41 Відповісти
Возвращаясь к подробностям т.н. "спецоперации".:Каким образом рейсовый самолет Минск-Стамбул сел бы в Украине договорились с Бел-авиа или Туркиш?

Результатом всей этой басни стал бы разрыв дипломатических отношений со страной которой принадлежит самолет так как территория самолета является территорией государства которой принадлежит самолет.

Кто-то может привести примеры такого пренебрежения международным правом.

Уже более правдоподобно был бы вариант по захвату в РБ и вывозом на территорию Украины.

Но любой такой сценарий ареста мгновенно будет признан незаконным. Ведь речь идет не о посадке самолета а о захвате лиц другого государства на территории другого государства - именно такой территорией является самолет иностранного государства, т.к. На борту судна действуют законы страны, в которой это судно зарегистрировано. Вне судна - законы страны на территории которой находится воздушное судно.
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19.08.2020 16:45 Відповісти
"Каким образом рейсовый самолет Минск-Стамбул сел бы в Украине договорились с Бел-авиа или Туркиш?" - неужели Вы еще не знаете?! Об этом еще 17 августа писал Евгений Шевченко (агент НАБУ). Его текст не единожды здесь постили:
"На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів - Цензор.НЕТ 7614 в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников."
Сколько понадобится медбратьев, чтобы задержать специально обученных вояк в кол-ве 33 человек - дело десятое, как и то, что это иностранный борт.))
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19.08.2020 17:58 Відповісти
Спасибо, посмеялся😁
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19.08.2020 18:01 Відповісти
Тридцать три боевика сидели в самолёте и ждали пока их задержит "Альфа". В США 11 сентября кучка террористов с пластиковыми ножами захватила, и отправила самолёты в башни. А штурмовать самолёт будет полк "Альфа". В стеснённых условиях при штурме самолёт быстро превратится в новый "Боинг" МН17. Этот план СБУ, если он существовал в чём я глубоко сомневаюсь, больше похож на бред сумасшедшего. Надо же так рискнуть гражданскими и самолётом, чтобы получить в итоге 33 трупа во время штурма. И почему есть такая уверенность в том, что у боевиков не окажутся к примеру ножи.
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19.08.2020 19:08 Відповісти
99,9% - фейк, который, в первую очередь, бьет по Украине.
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19.08.2020 19:34 Відповісти
Есть рейс Минск- Стамбул с пересадкой в Одессе.Украинские авиалинии обслуживают Беларусь тоже.Всё остальное больные фантазии.
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19.08.2020 20:04 Відповісти
Ну, здесь могли бы возникнуть вопросы:"почему на этот рейс?"
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19.08.2020 20:21 Відповісти
я не нашол - укажи №
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19.08.2020 20:50 Відповісти
https://www.aviasales.ua/search/MSQ2008IST-MSQ2008IST1?utm_source=google&utm_medium=cpc

Шукай сам.Кстати ,в Харькове тоже есть пересадка
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19.08.2020 21:19 Відповісти
я просил № авиарейса ...
А варианты дешевых авиапутишествий с пересадками на непрямые рейсы - на основании свободных мест ... не катят ! Тем более для 33 человек сразу
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19.08.2020 22:05 Відповісти
А я и не утверждал,что кто-то на чём-то летел. Я лишь написал о возможности.
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19.08.2020 23:56 Відповісти
И в Киеве.
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19.08.2020 21:28 Відповісти
После посадки самолет могут проверять или дозаправлять, а при дозаправке ВСЕ пассажиры выходят в здание аэровокзала.
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Тут лететь то с гулькин хер. Какая еще дозаправка???
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20.08.2020 00:00 Відповісти
На сколько мне известно, топливные баки расположены в крыльях.Для того, чтобы не случилось катастрофы самолет заправляют так, чтобы на аэродроме посадки топлива было по минимуму. Внеплановая посадка вполне возможно потребует дозаправки.
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20.08.2020 21:42 Відповісти
Им проще и быстрее вернуться обратно в Беларусь, чем крутиться над украинским аэродромом, выжигая топливо.
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21.08.2020 23:41 Відповісти
Дозаправлять в Киеве самолёт летевший до Стамбула. "Очень логичное предположение". Любая проверка пассажиров приведёт к не предвиденной ситуации.
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20.08.2020 10:39 Відповісти
Дуже просто, навіть, якщо літак - територія ектериторіальна, обгрунтовано підозрювані у скоєнні тяжких(згідно законів країни приземлення) могли бути затримані, наприклад, так, як ті 89 хлопців, дівчат, чоловіків і жінок, яких незаконно затримав і згвалтував (за свідченням лікарів) мінський амон. Зрозуміло , законнік ...бучий?
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19.08.2020 18:16 Відповісти
Дискредитация властей Украины....Какие громкие слова...Да эта власть сама себя дискредитировала по полной программе.Куда уж больше....Клоуны,блин...
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19.08.2020 17:00 Відповісти
то, что все ведомства как по команде дают опровержение версии Бутусова, наводит на определенные мысли... Особенно, если руководителей этих ведомств на должности расставляли Зеленский/Ермак ((
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19.08.2020 17:00 Відповісти
ага, чёс 100%.
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19.08.2020 20:32 Відповісти
думаю что рано или поздно мы узнаем что там было... Как и про Оман, и про много других подозрительных кейсов
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19.08.2020 17:03 Відповісти
Давно известно, что порохоботы работают на врага.
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19.08.2020 17:06 Відповісти
Зеля- "кругом одни враги "
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19.08.2020 17:06 Відповісти
В мире спецслужб, не ищите правды. Там сплошная деза и манипуляции. Никто ни в чём не признается. Так что можно считать, что никакого заявления свр не делала.
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19.08.2020 17:11 Відповісти
У вас тварей враг НАТО вот на него и работают порохоботы
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19.08.2020 17:16 Відповісти
Понятно.
Значит сейчас СВР руководят жополизы, для которых честь мундира и присяга - пустой звук.
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19.08.2020 17:22 Відповісти
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
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19.08.2020 17:23 Відповісти
Здуріти можна!
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19.08.2020 19:55 Відповісти
ох ни*** себе ахренеть
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19.08.2020 20:34 Відповісти
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
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19.08.2020 17:26 Відповісти
https://censor.net/user/331274 Згоден з вами. Але чому у вашому нікові жіноча "сережка" на честь Че?
Че Гевара?
Чи, мо', то кацапське "Серёжка"? Ой, вей!
Таки мова, дійсно, дуже важлива річ!
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19.08.2020 20:41 Відповісти
Какой будет теперь ход от Бутусова:
- признать ошибку в агитационной работе на врага и написать опровержение;
- или начать писать о Зеленском, как о захватившем в Украине власть "президенте"?
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19.08.2020 18:11 Відповісти
На фейк этот гон на "окружение Зеленского" порохоботами и Бутусовым был похож с самого начала. Обычно, Бутусов до такого опускался только забрасывая на Цензор всякие псевдоновости для разгона порохоботской зрадомании, а тут просто выступил фейкометателем сам. Не солидно и прискорбно.

Какие-то дерибанно-олигархические силы, очевидны, разгоняют зраду перед местными выборами, чтобы остаться на потоках, а СБУшная крыша им ********* доступнми методами.

Удивило, что даже Гордон схавал эту дезу. Впрочем, ему не впервой. А вот нахрена это Бутусову?
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19.08.2020 18:25 Відповісти
А когда выложат ВИДЕО вербовки этих боевиков, вы так же будете про фейк?))) Ведь аудио уже выложили, документы показали, но вам как и кацапам "акакиевашидоказательства")))
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19.08.2020 21:24 Відповісти
Если бы Путин хотел уничтожить рейтинг Зеленского, он бы в первую очередь не подписывал никакого перемирия, не стыковка получается. Вот Чумак говорит, что это была операция СБУ, и я ему верю.
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19.08.2020 18:27 Відповісти
а я не верю ... и тому куча причин:

1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину
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19.08.2020 20:46 Відповісти
1. С чего уверенность, что не полетит? Двое до этого летали, почему 30 не полетят?))) Не рота, а взвод)
2. А кто может выбирать исполнителей, как не заказчик?))) Он платит деньги и выбирает, кто ему подходит...
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)
Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))
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19.08.2020 21:35 Відповісти
Не рота, а взвод)
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19.08.2020 22:30 Відповісти
1-Не рота, а взвод) - это в пехоте .. и других "мясных войсках" . В танковых - рота , в разведке - рота , и т.д. Я служил в ремроте - счас запас "командир ремроты" - там даже 30-ти редко бывает ! Вагнеровцев - обижаешь )

2- заказчик получает полные данные исполнителей ? А может и ихние персональные дела ему сбрасывают для выбора
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)

Да , но куда - высота уже большая , нужно много времени на снижение - можно вернутся в Белорусию , можна сесть по дороге в Кишиневе , в Румынии ..., не обязательно в Украине - екипаж решает !

Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))

Как раз достаточно - что бы утверждать - фуфло
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19.08.2020 23:07 Відповісти
Да вы что угодно утверждайте))) Только эта операция уже проводилась))) И она есть на ютубе))) За двумя зайцами называется)))
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20.08.2020 00:15 Відповісти
Так, как отмечают в СВР, задачами данной операции являются:
- Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.
- Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета. Источник: https://censor.net/n3214704

ПІЗНО ВСРАЛИСЬ Єрмак муділо здав державну таємницю кацапам і Зе в цьому його блогословив і провалив спецоперацію СБУ.
ІМПІЧМЕНТ Зе
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19.08.2020 19:18 Відповісти
1) за что тогда уволили БУРБУ?
2) почему перенесли вылет 33 вагнеровцев?
3) почему украинцы знают, что Ермак - российский шпион, а СВР - нет?
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19.08.2020 19:38 Відповісти
Вчера дюбель забивал в стену,а в Японии землетрясение 6 баллов.Совпадение,не думаю.
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19.08.2020 20:11 Відповісти
бывает
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19.08.2020 20:54 Відповісти
а где ж старый руководитель ГУР Минобороны подевался, он то чего заявляет в отличие от нового? и за что его отстранила зеленая шмаркля? а еще интересно каким образом все это, как написано дословно официальными слугоуродовскими недоносками "Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета.- Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов." повлияет на какой-то там имидж Украины и власти в каких-то там местных выборах и на международной арене? Вы там что поохренели, или думаете что этой заумщиной засрете всем мозги! Да вы все конченное продажное квартально-зеленое ГОВНИЩЕ!
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19.08.2020 19:45 Відповісти
Бурба Василь Васильович


Євромайдан[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2 ред. код ]
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції Гідності , перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD «Антимайдану» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] За даними документів, оприлюднених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Москалем , був одним з виконавців планів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Бумеранг» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Хвиля» , якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вот такая Бурба получается.
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19.08.2020 20:17 Відповісти
но ведь справился с задачей - ведь Майдан победил!!! значит успешно сливал информацию, саботировал незаконные указания руководителей, и т.д. и т.п.
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19.08.2020 20:21 Відповісти
то есть вы на нашего человека бочку катите
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19.08.2020 20:21 Відповісти
вы на нашего человека бочку катите

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вы на нашего человека Бубочку катите

Бубочку не треба котить, - він сам прикотиться.
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19.08.2020 20:46 Відповісти
Та да,как же ты можешь руководить,если на тебя нет компромата,а так бухте любезны, вы
ценный кадр.
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19.08.2020 21:23 Відповісти
СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів - Цензор.НЕТ 710 https://censor.net/user/65036

Вот такая Бурба получается.

***********
15 жовтня 2016, у віці 38 років, призначений начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]

Виходить, Петро Олексійович призначив на відповідальну посаду таку рєдіску... ай, какова нєхарошіва чілавєка!
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19.08.2020 20:52 Відповісти
Харошива,нехарошива,главное,что бы у ноги сидел и по команде гавкал.
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19.08.2020 21:29 Відповісти
Після цієї статті Бутусова і заяв ярмак сотоваріщі мій комполка Сємьонов радив "піти за капонір і застрелитись, щоб, вранці, коли голишся, не соромно було дивитись собі в очі".
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20.08.2020 13:59 Відповісти
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