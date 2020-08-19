СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що спеціальна інформаційна операція "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Так, як зазначають в СЗР, завданнями цієї операції є:

Дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів.

Звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал та підрив її міжнародного авторитету.

Дискредитація керівництва держави Україна з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.

"Звертаємо увагу громадянського суспільства та ЗМІ України на обережне поводження з контентом, створеним російськими спецслужбами, що має відвертий антиукраїнський характер і завдає шкоди національній безпеці держави", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.