СЗР про вагнерівців Білорусі: завдання спецоперації - дискредитація влади України з метою зниження її рейтингу напередодні виборів
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що спеціальна інформаційна операція "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Так, як зазначають в СЗР, завданнями цієї операції є:
- Дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів.
- Звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал та підрив її міжнародного авторитету.
- Дискредитація керівництва держави Україна з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.
"Звертаємо увагу громадянського суспільства та ЗМІ України на обережне поводження з контентом, створеним російськими спецслужбами, що має відвертий антиукраїнський характер і завдає шкоди національній безпеці держави", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.
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Бо дуже дуже темний невіглас.
Ти мабуть зустрічав абревіатуру IT та навіть сформував для себе уявлення про те, якісь хлопці що бігають з дротами. Насправді це інформаційні технології, узагальнення яке включає в себе усе що стосується інформації, дезинформації, інформаційної безпеки та майже усіх сторін нашого життя.
Інформаційне шпигунство, реклама, ба навіть інформаційні війни є часткою тих інформаційних технологій, які взагалі можуть існувати тільки у віртуальному світі, військові інформаційні технології та багато багато чого іншого. Отака от галузь людської діяльності зростає кожен день фантастичними темпами, за якими посередній розум безнадійно не встигає, тому і опиняється у лавах інвалідів.
Реальність, справжня реальність та віртуальна реальність кардинально різні речі і от у віртуальній реальності Україна з великим тріском програє мордору й що пародоксально зусиллями самих українців, які щиро втілюють завдання мордору, воюя самі проти себе.
IT настільки обширна тема що можно роками про неї розповідати при цьому не встигаючи за її зростанням. А ти усе це зводиш до якогось петі, коли інформаційна війна здатна будь яке суспільство перетворити у стадо та зруйнувати будь яку державу.
Зараз вона руйнує нашу державу а наш народ перетворює у стадо яке здатно буде перегризти одне одного.
Ну вот, со значением страна мы определились и в данном контексте это не территория пространство а общество и государство. Теперь и смотрим кто м что дезорганизует общество, превращая его в дерущееся стадо и кто дискредитируя разрушает государство, в полном соответствии с целями устанавливаемыми путлером.
Весь этот срач происходит в информационном пространстве, которой весьма даллеко от реальности, так дегенератами и зебаранами ни явлются чисто виртуально, на основании результатов проводимой путлером информационной войны а вот в реальности все обстоит кардинально иначе и принципы работы в ней кардинально иные, но виртуальные поражения сказываются и на реальность, на это информационная война и рассчитывает.
Народ реально превращается в воюющее между собою стадо а организующая роль государства стремиться к нулю.
Это не я придумал, это изложено во множестве концепций ведения информационных войн изложенных мордором, в свободном доступе. Это и есть причиной твоих проблем.
Країна це виділена від краю до краю частина простору, не зважаючи на те є там люди чи немає, отож буквально то частина простору яка виділена якимось чином, навіть умовним. Такою і є етимологія слова країна, а от російський аналог страна походить від значення слова сторона-права, ліва, передня, задня, ще якась, французька наприклад і так далі. Такі визначення я робив безліч раз, навіть при розмовах з лінгвістами і не мав на те ніяких протиріч, поки не принесло тебе, невігласа.
Навіть слово україна походить від слова украяти, виділити щось від чогось цілого.
Навіть москалі знали значення слова україна, принаймі при пеці першому, переводячи твір мавро орбіні славянське царство, де це слово використовувалося не раз, у значенні "страна", відносно територій вельми далеких від України. Як приклад, кольорові України чи інакше клини, зелений, жовтий, сірий, малиновий та інші території розселення українців позамежами ******** території Укоаїни
Та й де ти взяв таку дурню, про волю, особистість та війну, тут у мене вже це дисонанс виникає, в яку палату тебе примкнути. Ти про що взагалі, є наукові документи, наукові твори, якщо треба, розроблені мордорською наукою у яких і описані методи, завдання та цілі інформаційних воен, ти ж мабуть чув що вде давно інує велика кількість механізмів маніпулювання людською свідомістю, цілі системи впливу, й усі вони можуть використовуватися в інфориаційних війнах. А мордор усе це науково обгрунтуав і реально використовучи робить з тебе дебіла.
Московські стратегії провалюються не тому, що українське суспільство дуже розумне і вміє протистояти інформаційній війні. А тому що московити не здатні прийняти різноманіття думок і різнонаправленість дій українців. Поза тим, в Україні збережена ідея, яка поступово оволодіває суспільством, стає первісним наміром, дороговказом. Який в частині народу генерує волю штовхати всіх інших геть від москви.
Результатом всей этой басни стал бы разрыв дипломатических отношений со страной которой принадлежит самолет так как территория самолета является территорией государства которой принадлежит самолет.
Кто-то может привести примеры такого пренебрежения международным правом.
Уже более правдоподобно был бы вариант по захвату в РБ и вывозом на территорию Украины.
Но любой такой сценарий ареста мгновенно будет признан незаконным. Ведь речь идет не о посадке самолета а о захвате лиц другого государства на территории другого государства - именно такой территорией является самолет иностранного государства, т.к. На борту судна действуют законы страны, в которой это судно зарегистрировано. Вне судна - законы страны на территории которой находится воздушное судно.
"На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников."
Сколько понадобится медбратьев, чтобы задержать специально обученных вояк в кол-ве 33 человек - дело десятое, как и то, что это иностранный борт.))
Шукай сам.Кстати ,в Харькове тоже есть пересадка
А варианты дешевых авиапутишествий с пересадками на непрямые рейсы - на основании свободных мест ... не катят ! Тем более для 33 человек сразу
Значит сейчас СВР руководят жополизы, для которых честь мундира и присяга - пустой звук.
Че Гевара?
Чи, мо', то кацапське "Серёжка"? Ой, вей!
Таки мова, дійсно, дуже важлива річ!
- признать ошибку в агитационной работе на врага и написать опровержение;
- или начать писать о Зеленском, как о захватившем в Украине власть "президенте"?
Какие-то дерибанно-олигархические силы, очевидны, разгоняют зраду перед местными выборами, чтобы остаться на потоках, а СБУшная крыша им ********* доступнми методами.
Удивило, что даже Гордон схавал эту дезу. Впрочем, ему не впервой. А вот нахрена это Бутусову?
1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину
2. А кто может выбирать исполнителей, как не заказчик?))) Он платит деньги и выбирает, кто ему подходит...
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)
Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))
2- заказчик получает полные данные исполнителей ? А может и ихние персональные дела ему сбрасывают для выбора
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)
Да , но куда - высота уже большая , нужно много времени на снижение - можно вернутся в Белорусию , можна сесть по дороге в Кишиневе , в Румынии ..., не обязательно в Украине - екипаж решает !
Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))
Как раз достаточно - что бы утверждать - фуфло
- Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.
- Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета. Источник: https://censor.net/n3214704
ПІЗНО ВСРАЛИСЬ Єрмак муділо здав державну таємницю кацапам і Зе в цьому його блогословив і провалив спецоперацію СБУ.
ІМПІЧМЕНТ Зе
2) почему перенесли вылет 33 вагнеровцев?
3) почему украинцы знают, что Ермак - российский шпион, а СВР - нет?
Євромайдан[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=2 ред. код ]
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції Гідності , перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD «Антимайдану» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] За даними документів, оприлюднених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Москалем , був одним з виконавців планів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Бумеранг» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Хвиля» , якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вот такая Бурба получается.
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вы на нашего человека Бубочку катите
Бубочку не треба котить, - він сам прикотиться.
ценный кадр.
Вот такая Бурба получается.
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15 жовтня 2016, у віці 38 років, призначений начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
Виходить, Петро Олексійович призначив на відповідальну посаду таку
рєдіску... ай, какова нєхарошіва чілавєка!