Такі політв'язні, як Віталій Шкляров, будуть дуже потрібні новій Білорусі, - Сакварелідзе

Затримання й арешт білоруського політичного діяча Віталія Шклярова свідчить про те, що режим президента Олександра Лукашенка увійшов у параноїдальний стан.

Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

Він також підкреслив, що Шкляров буде дуже корисний у новій команді нового президента Білорусі.

"Я вважаю, що затримання Віталія Шклярова - це результат параноїдального стану режиму Лукашенка, який без розбору садить до в'язниць всіх людей, які мають іншу, чітко виражену точку зору. Я думаю, що Віталій є одним з кращих представників свого народу. Він дуже талановита людина з правильними цінностями. Думаю, що Білорусі дуже не завадить такий політик, якщо Віталій вибере для себе такий шлях. Думаю, що в цьому випадку буде мати вирішальне значення його прагнення побудувати кращу країну з правильними цінностями, демократією, де права людини та його самовираження, в тому числі, політичне, будуть поважати. Такі люди знадобляться новій Білорусі", - зазначив Сакварелідзе.

Він додав, що для Шклярова досвід політичного в'язня може стати корисним у контексті подальшої політичної кар'єри.

"Ситуація в Білорусі з кожним днем ​​змінюється і звільнення Шклярова - питання часу. Можливо, кілька днів або кілька місяців. Для політика висновок з політичних мотивів - це продовження політичного руху і кар'єри, в тому числі", - додав Сакварелідзе.

Він також висловив упевненість, що Захід продовжить жорсткий тиск на нинішній режим Білорусі щодо тисяч політичних в'язнів.

Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня затримала відомого політика і консультанта Віталія Шклярова. Йому закидають організацію незаконного мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської 29 травня в Гродні. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.

18 серпня Шкляров передав ЗМІ відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск і приниження щодо нього і інших людей, що утримуються в мінському СІЗО.

Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти США Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був волонтером у штабі кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка почати діалог зі своїм суспільством і висловив надію на мирне врегулювання ситуації в сусідній країні.