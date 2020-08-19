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Новини Революція в Білорусі
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Такі політв'язні, як Віталій Шкляров, будуть дуже потрібні новій Білорусі, - Сакварелідзе

Такі політв'язні, як Віталій Шкляров, будуть дуже потрібні новій Білорусі, - Сакварелідзе

Затримання й арешт білоруського політичного діяча Віталія Шклярова свідчить про те, що режим президента Олександра Лукашенка увійшов у параноїдальний стан.

Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

Він також підкреслив, що Шкляров буде дуже корисний у новій команді нового президента Білорусі.

"Я вважаю, що затримання Віталія Шклярова - це результат параноїдального стану режиму Лукашенка, який без розбору садить до в'язниць всіх людей, які мають іншу, чітко виражену точку зору. Я думаю, що Віталій є одним з кращих представників свого народу. Він дуже талановита людина з правильними цінностями. Думаю, що Білорусі дуже не завадить такий політик, якщо Віталій вибере для себе такий шлях. Думаю, що в цьому випадку буде мати вирішальне значення його прагнення побудувати кращу країну з правильними цінностями, демократією, де права людини та його самовираження, в тому числі, політичне, будуть поважати. Такі люди знадобляться новій Білорусі", - зазначив Сакварелідзе.

Він додав, що для Шклярова досвід політичного в'язня може стати корисним у контексті подальшої політичної кар'єри.

"Ситуація в Білорусі з кожним днем ​​змінюється і звільнення Шклярова - питання часу. Можливо, кілька днів або кілька місяців. Для політика висновок з політичних мотивів - це продовження політичного руху і кар'єри, в тому числі", - додав Сакварелідзе.

Він також висловив упевненість, що Захід продовжить жорсткий тиск на нинішній режим Білорусі щодо тисяч політичних в'язнів.

Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня затримала відомого політика і консультанта Віталія Шклярова. Йому закидають організацію незаконного мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської 29 травня в Гродні. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.

18 серпня Шкляров передав ЗМІ відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск і приниження щодо нього і інших людей, що утримуються в мінському СІЗО.

Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти США Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був волонтером у штабі кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка почати діалог зі своїм суспільством і висловив надію на мирне врегулювання ситуації в сусідній країні.

Автор: 

Білорусь (7987) Сакварелідзе Давід (172)


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Топ коментарі
+7
ну не в Грузию ему же возвращаться в самом деле..
там гастролеров ждет реформированная Михо тюрьма..
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19.08.2020 14:32 Відповісти
+5
теперь грузинская мразь будет в Беларуси за большие бабки вешать лапшу на уши лохам.
Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2942
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19.08.2020 14:36 Відповісти
+4
Господин Сакварелидзе уже Генпрокурором новой Беларуси желает быть или показалось?
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19.08.2020 14:28 Відповісти
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Господин Сакварелидзе уже Генпрокурором новой Беларуси желает быть или показалось?
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19.08.2020 14:28 Відповісти
ну не в Грузию ему же возвращаться в самом деле..
там гастролеров ждет реформированная Михо тюрьма..
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19.08.2020 14:32 Відповісти
теперь грузинская мразь будет в Беларуси за большие бабки вешать лапшу на уши лохам.
Такие политзаключенные, как Виталий Шкляров, будут очень нужны новой Беларуси, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2942
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19.08.2020 14:36 Відповісти
Не туда пойдет Луценко , если его выколупают с Лондона .
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19.08.2020 14:36 Відповісти
Главное, чтобы те "оппозиционеры", что в Москву мотаются, не прошли дальше...
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19.08.2020 14:30 Відповісти
Сакварелидзе очень,очень правильно указал, что для Шклярова опыт заключенного может стать полезным ,и чем это опыт будет длиннее и богаче ,тем лучше
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19.08.2020 14:35 Відповісти
Грузин уже в Беларусь лыжи навострил?
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19.08.2020 14:37 Відповісти
Получается,что нет в Белоруси нормальных прозападных политиков ?
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19.08.2020 14:40 Відповісти
18.04.2015 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=449 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"

Кто за это сел.? Борец ты наш.
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19.08.2020 14:43 Відповісти
А кто у нас за 30 лет вообще сел по коррупционным делам? Огласите список, пожалуйста.
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19.08.2020 15:04 Відповісти
Сакварелидзе очень,очень правильно указал, что для Шклярова опыт заключенного может стать полезным ,и чем это опыт будет длиннее и богаче ,тем лучше
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19.08.2020 14:48 Відповісти
А команда реформаторів з Грузії не хоче спробувати свої сили в Білорусії? А то саакашвілі в "комітеті реформ" від травня вже стільки зробив,що голова кругом ))))))
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19.08.2020 15:29 Відповісти
Сакварелідзе-кращий претендент на посаду Головного Прокурора України
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19.08.2020 15:38 Відповісти
Не нужно думать, что все грузины пдрст. Есть Углава в НАБУ, Сакварелидзе тоже хорош, а то так можно договориться до того, что Виталий Касько недостоин быть Генпрокурором Украины
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19.08.2020 20:31 Відповісти
 
 