Кабмін хоче, щоб допомогу з часткового безробіття надавали не тільки під час карантину
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді розширити строки надання допомоги з часткового безробіття та надавати її не тільки в період карантину, а й у разі запровадження подібних обмежень у майбутньому.
Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ пропонує надати Кабміну право визначати, зокрема, терміни надання такої допомоги.
Нинішня редакція закону про зайнятість населення передбачає надання допомоги з часткового безробіття тільки в період карантину, введеного Кабміном для боротьби з поширенням COVID-19.
Крім того, ця редакція закону передбачає, що уряд встановлює розмір, порядок надання і повернення коштів на фінансування такої допомоги.
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