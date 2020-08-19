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Кабмін хоче, щоб допомогу з часткового безробіття надавали не тільки під час карантину

Кабмін хоче, щоб допомогу з часткового безробіття надавали не тільки під час карантину

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді розширити строки надання допомоги з часткового безробіття та надавати її не тільки в період карантину, а й у разі запровадження подібних обмежень у майбутньому.

Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ пропонує надати Кабміну право визначати, зокрема, терміни надання такої допомоги.

Нинішня редакція закону про зайнятість населення передбачає надання допомоги з часткового безробіття тільки в період карантину, введеного Кабміном для боротьби з поширенням COVID-19.

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Крім того, ця редакція закону передбачає, що уряд встановлює розмір, порядок надання і повернення коштів на фінансування такої допомоги.

Автор: 

безробіття (564) законопроєкт (3637) Кабмін (14193) соцдопомога (136)


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кому? судьям-прокурорам-депутатам... им жеж первым не хватает))) на жиздь))))
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19.08.2020 14:35 Відповісти
По ходу да . Судится стали меньше .
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19.08.2020 14:42 Відповісти
Хоче..😜
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19.08.2020 14:37 Відповісти
Ето эффективное рукоблудство!- вопили мастурбаторы...
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19.08.2020 14:40 Відповісти
Как они отрываются , как приходят во власть . Нам на год нужен Китайский опыт борьбы с коррупцией .
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19.08.2020 14:44 Відповісти
там не победии даже с этими выкрутасами на стадао.нах. цветет и колышется(правда для отдельных товарищей то)
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19.08.2020 15:22 Відповісти
Странно слышать от кабмина предложение выделять деньги кому попало, при том, что бюджет трещит по швам. Помощь частично безработным (странный термин, как и частичная беременность) - это и есть выделение денег кому попало и в больших количествах. Но в узком кругу. На первый взгляд кажется, что кабмин хочет расширить круг финансовой помощи расширением списка. Но расширение списка делается не для расширения круга получателей, а для включения в этот круг нужных людей, которые до этого такого права не имели. При этом остальные не получат ничего.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
 
 