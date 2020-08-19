Кабмін хоче, щоб допомогу з часткового безробіття надавали не тільки під час карантину

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді розширити строки надання допомоги з часткового безробіття та надавати її не тільки в період карантину, а й у разі запровадження подібних обмежень у майбутньому.

Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ пропонує надати Кабміну право визначати, зокрема, терміни надання такої допомоги.

Нинішня редакція закону про зайнятість населення передбачає надання допомоги з часткового безробіття тільки в період карантину, введеного Кабміном для боротьби з поширенням COVID-19.

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Крім того, ця редакція закону передбачає, що уряд встановлює розмір, порядок надання і повернення коштів на фінансування такої допомоги.