До Дня Незалежності Нацкорпус організував автопробіг - взяти участь можуть усі охочі
До Дня Незалежності України партія "Національний Корпус" проведе автопробіг у 4 містах України. До участі запрошуються всі охочі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Нацкорпусу.
"В понеділок 24 серпня Національний Корпус разом з дружніми патріотичними силами, Рухом Ветеранів України та іншими ветеранськими організаціями організовує автопробіг на честь Дня Незалежності України. Захід запланований в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Святковий автопробіг пройде без партійних прапорів. До участі запрошуються всі бажаючі.", - сказано в Telegram-каналі політсили.
Крім автопробігу в День Незалежності в Києві відбудеться вже традиційний ветеранський марш. Розпочнеться захід 24 серпня о 9.00. Колона ветеранів пройде від Парку Шевченка до Європейської площі. На заході також будуть присутні активісти і лідери Нацкорпусу. Приєднатися до маршу українців запросив глава партії і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький.
"На День Незалежності Хрещатиком пройдуть ветерани російсько-української війни – люди, які захистили та захищають нашу країну. Збираємося 24 серпня о 9:00 у Парку Шевченка. Запрошую всіх українців!", – повідомив на своєму YouTube-каналі засновник і перший командир "Азова "Андрій Білецький.
Будь ласка, зачекайте...
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ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
Урря!!))
Ви вже наточили свою тупісь гранітом науки??!))
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А оце вже не жарти і не переминання яєць в парламенті.
Ілля Кива займається свторенням у містах організації "Патриоты за жизнь".
Набирають до неї спортивних молодиків, які будуть "бороться за мир".
Уже є свої організації на Луганщині і в Кривому Розі.
ЇХ уже тренують боксу.
https://pbs.twimg.com/media/EfxLypEXYAARMTF?format=jpg&name=small
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян ....
Ты пишешь про бандитизм. Это не пророссийскость.
Куда твои ссылки делись?
И проводим.
Я не ветеран, не волонтёр, но по возможности помагаю нашей армии.
У меня есть время прийти поддержать, но я не прийду, только из-за нацкорпуса.
Думаю разумным людям объяснять не стоит.