УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6001 відвідувач онлайн
Новини
2 091 51

До Дня Незалежності Нацкорпус організував автопробіг - взяти участь можуть усі охочі

До Дня Незалежності Нацкорпус організував автопробіг - взяти участь можуть усі охочі

До Дня Незалежності України партія "Національний Корпус" проведе автопробіг у 4 містах України. До участі запрошуються всі охочі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Нацкорпусу.

"В понеділок 24 серпня Національний Корпус разом з дружніми патріотичними силами, Рухом Ветеранів України та іншими ветеранськими організаціями організовує автопробіг на честь Дня Незалежності України. Захід запланований в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Святковий автопробіг пройде без партійних прапорів. До участі запрошуються всі бажаючі.", - сказано в Telegram-каналі політсили.

Крім автопробігу в День Незалежності в Києві відбудеться вже традиційний ветеранський марш. Розпочнеться захід 24 серпня о 9.00. Колона ветеранів пройде від Парку Шевченка до Європейської площі. На заході також будуть присутні активісти і лідери Нацкорпусу. Приєднатися до маршу українців запросив глава партії і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"На День Незалежності Хрещатиком пройдуть ветерани російсько-української війни – люди, які захистили та захищають нашу країну. Збираємося 24 серпня о 9:00 у Парку Шевченка. Запрошую всіх українців!", – повідомив на своєму YouTube-каналі засновник і перший командир "Азова "Андрій Білецький.

Автор: 

Білецький Андрій (215) Національний корпус (390)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 7220
показати весь коментар
19.08.2020 14:57 Відповісти
+7
если билецкий, то это шоу от цирка.
показати весь коментар
19.08.2020 14:50 Відповісти
+6
Аваков з Коломойським вирішили очолити рух ветеранів, щоб злити його в унітаз?- Як уже було з відведенням ВСУ.
показати весь коментар
19.08.2020 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапів будуть присаджувати на пляшку і заміряти,який вище підстрибне.Приїжджай,приймеш участь.
показати весь коментар
19.08.2020 15:43 Відповісти
БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ.
ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
показати весь коментар
19.08.2020 14:39 Відповісти
а смысл в видео 100-летней давности?
показати весь коментар
19.08.2020 14:47 Відповісти
А что поменялось во взглядах у этой проплаченой курвы? Или это не он окружил себя рашенскими агентами ФСБ. Или это не он сделал все, чтобы свалить проукраинскую власть и привести к власти зеленую пошесть предателей?
показати весь коментар
19.08.2020 16:26 Відповісти
Билецкий - это человек Авакова 101%, но видеть везде след кацапов - это диагноз.
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
А почитать по ссылкам слабо? Или случайно ближайший круг Билецкого - рашенские ФСБешные нацболы? А про Боцмана-Коротких я просто тупо промолчу. Там можно отдельные статьи про эту гниду писать.
показати весь коментар
19.08.2020 16:55 Відповісти
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
показати весь коментар
19.08.2020 16:30 Відповісти
http://russ.center/ru/russkaya-delegaciya-na-konferencii-mech-evropy-i-marshe-radikal-nogo-al-yansa
показати весь коментар
19.08.2020 16:32 Відповісти
Идиот тот .кто не меняет своих взглядов ! У .Черчилль.
показати весь коментар
19.08.2020 14:48 Відповісти
А что, появилась причина мне, порохоботу, менять свои взгляды?
показати весь коментар
19.08.2020 15:07 Відповісти
Добивайте опоблок,идиоты ! Не время кататься...
показати весь коментар
19.08.2020 14:43 Відповісти
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 5879
показати весь коментар
19.08.2020 14:50 Відповісти
Мабуть Маша Захарова, по дипканалам відсипала фірмового коксу...
показати весь коментар
19.08.2020 15:01 Відповісти
Какой опоблок? Это же не Порох, за это денег не заплачено.
показати весь коментар
19.08.2020 16:27 Відповісти
Вдарим автопробегом по бюрократизму и ***************!!
Урря!!))
показати весь коментар
19.08.2020 14:43 Відповісти
Тупая шутка в стиле 95 квартала...
показати весь коментар
19.08.2020 15:00 Відповісти
Чкаю чогось гострішого!!
Ви вже наточили свою тупісь гранітом науки??!))
показати весь коментар
19.08.2020 15:40 Відповісти
кароче в этом году пленных рабиновичей,вилкулов,медведчуков,зеленских... выгуливать майданами не будут...
показати весь коментар
19.08.2020 14:44 Відповісти
в клетках естественно...
показати весь коментар
19.08.2020 14:51 Відповісти
Кто будет, нацкорпус? Та они ещё красные ковры перед ними стелить будут.
показати весь коментар
19.08.2020 15:30 Відповісти
так і я про то...
показати весь коментар
19.08.2020 15:34 Відповісти
А без мата мона сказать, не?? Тада Я пррромолчу....
показати весь коментар
19.08.2020 14:45 Відповісти
А цими покидьками немає кому займатись, ні аваківським, ні баканівським, ні нацкорпусу...

https://twitter.com/MaYa_Ukraine
https://twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine

А оце вже не жарти і не переминання яєць в парламенті.
Ілля Кива займається свторенням у містах організації "Патриоты за жизнь".
Набирають до неї спортивних молодиків, які будуть "бороться за мир".

Уже є свої організації на Луганщині і в Кривому Розі.
ЇХ уже тренують боксу.

https://pbs.twimg.com/media/EfxLypEXYAARMTF?format=jpg&name=small
показати весь коментар
19.08.2020 14:45 Відповісти
Зеленському будуть потрібні тітушки для антимайдану.
показати весь коментар
19.08.2020 15:46 Відповісти
если билецкий, то это шоу от цирка.
показати весь коментар
19.08.2020 14:50 Відповісти
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 7220
показати весь коментар
19.08.2020 14:57 Відповісти
Плохо поставлена идеологическая работа у Билецкого.
показати весь коментар
19.08.2020 16:45 Відповісти
Как раз хорошо поставлена, только в свою сторону, заданную куратором.
показати весь коментар
19.08.2020 17:31 Відповісти
Как ты смеешь наезжать на человека, остановившего русскую весну в харькове и прошедшего горячую фазу войны. Это недостаток украинцев - это мерзко.
показати весь коментар
19.08.2020 17:38 Відповісти
Я смею. И на Белого Вошдя и на его подручных. Из за которых погибли другие добровольцы. И которые сделали все, чтобы свалить проукраинскую власть и привести во власть зеленых предателей. Или глаза повылазило?
показати весь коментар
19.08.2020 18:10 Відповісти
Так против порошенко и тягнибок был и ярош и смешко. Типа порошенко святая корова? Нит.
показати весь коментар
19.08.2020 18:14 Відповісти
Выгляни в окошко "толькобынепорох". Нравится результат, еще не стошнило "патриота"? И таки Ярош признал свои ошибки и призвал поддержать Пороха и ЕС, как единственную патриотичекую силу. А остальных "борцунов" за деньги как Гриценко, Тягнибок, Билецкий, Семенченко, Парасюк, Соболев, Смешко и подобных можешь засунуть себе в причитающиеся им место.
показати весь коментар
19.08.2020 18:19 Відповісти
.... Вдова одного із засновників, начальника юридичної служби полку "Азов" Ярослава Бабича заявляє про встановлення вбивць чоловіка і просить Службу безпеки України відновити розслідування кримінального провадження. Поліція відкрила справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, але потім закрила її, заявивши що те, що трапилося є самогубством.
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян ....
показати весь коментар
19.08.2020 18:12 Відповісти
А может этот бабтч на ФСБ работал? Кто знает. Может ты ...
показати весь коментар
19.08.2020 18:15 Відповісти
Пластинку смени, "патриот". Заело. Ссылки смотрел, али текста много и тяжело понять?
показати весь коментар
19.08.2020 18:21 Відповісти
...."Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький. Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України....
показати весь коментар
19.08.2020 18:22 Відповісти
Та я не патриот, успокойся с этим.
Ты пишешь про бандитизм. Это не пророссийскость.
Куда твои ссылки делись?
показати весь коментар
19.08.2020 19:39 Відповісти
Глазки подними
показати весь коментар
19.08.2020 19:52 Відповісти
Вот тебе и поворот .Жаль ,что ублюдка не замочили при поккушении на него в 2015
показати весь коментар
19.08.2020 17:01 Відповісти
И это дело надо поправить
показати весь коментар
19.08.2020 17:26 Відповісти
Аваков з Коломойським вирішили очолити рух ветеранів, щоб злити його в унітаз?- Як уже було з відведенням ВСУ.
показати весь коментар
19.08.2020 15:00 Відповісти
Найкращій коментарій
показати весь коментар
19.08.2020 15:08 Відповісти
Встретим.
И проводим.
показати весь коментар
19.08.2020 15:06 Відповісти
А чому б Зеленському не організувати автопробіг по лінії відведення сил. Там же безпечно. Чи ні?
показати весь коментар
19.08.2020 15:13 Відповісти
Нацкорпус- это проплаченное быдло,считающее себя "патриотами Украины".
Я не ветеран, не волонтёр, но по возможности помагаю нашей армии.
У меня есть время прийти поддержать, но я не прийду, только из-за нацкорпуса.
Думаю разумным людям объяснять не стоит.
показати весь коментар
19.08.2020 15:25 Відповісти
Даже если они и проплаченные, но с красными шариками бородатого педика они красиво разобрались ,да так ,что ихний рейтинг быстро пошёл вниз
показати весь коментар
19.08.2020 19:17 Відповісти
Як тільки протестний рух треба перетворити в ніщо , відразу Білецикий и нац.жони тут як тут...
показати весь коментар
19.08.2020 15:27 Відповісти
Лучше бы они что то построили или занялись бы полезным трудом. Автопробег блд. Капец дебилы.
показати весь коментар
19.08.2020 18:46 Відповісти
Нацкорпус - карманная партия Авакова
показати весь коментар
19.08.2020 19:36 Відповісти
 
 