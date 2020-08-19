До Дня Незалежності Нацкорпус організував автопробіг - взяти участь можуть усі охочі

До Дня Незалежності України партія "Національний Корпус" проведе автопробіг у 4 містах України. До участі запрошуються всі охочі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Нацкорпусу.

"В понеділок 24 серпня Національний Корпус разом з дружніми патріотичними силами, Рухом Ветеранів України та іншими ветеранськими організаціями організовує автопробіг на честь Дня Незалежності України. Захід запланований в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Святковий автопробіг пройде без партійних прапорів. До участі запрошуються всі бажаючі.", - сказано в Telegram-каналі політсили.

Крім автопробігу в День Незалежності в Києві відбудеться вже традиційний ветеранський марш. Розпочнеться захід 24 серпня о 9.00. Колона ветеранів пройде від Парку Шевченка до Європейської площі. На заході також будуть присутні активісти і лідери Нацкорпусу. Приєднатися до маршу українців запросив глава партії і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"На День Незалежності Хрещатиком пройдуть ветерани російсько-української війни – люди, які захистили та захищають нашу країну. Збираємося 24 серпня о 9:00 у Парку Шевченка. Запрошую всіх українців!", – повідомив на своєму YouTube-каналі засновник і перший командир "Азова "Андрій Білецький.