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Новини Силовики
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СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона, Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) та іншими компетентними органами Великої Британії блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що угруповання діяло з 2018 року та спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великої Британії, США, країн Європи та СНД для продажу на ресурсах DarkNet.

Оперативники спецслужби отримали від британських партнерів інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні. Хакер розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, що забезпечували несанкціонований доступ до комп`ютерних операційних систем по всьому світу. За допомогою шкідливої програми зловмисники незаконно заволодівали логінами та паролями від Інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, даними кредитних карток та електронних гаманців громадян. У подальшому викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання 01

У ході слідчих дій за місцем проживання українського хакера вилучено понад 20 терабайт інформації із базами даних з комп`ютерів, які було зламано, а також вихідні коди розробленого ним вірусу.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання 02

Зазначається, що раніше британські колеги затримали його спільника, який уже відбуває тюремне ув`язнення за злочини у сфері кібербезпеки.

Триває досудове слідство.

Викриття зловмисника відбувалося спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Правоохоронні органи (2710) СБУ (13070) силовики (2515) хакер (1364) кібербезпека (1174)


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Топ коментарі
+5
а это, часом, не фейк, "снижающий рейтинг власти перед местными выборами"?
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19.08.2020 14:51 Відповісти
+4
Если клавиатура имеет красную подсветку - так и знайте, это страшный кулхакер, гроза монстров!
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19.08.2020 14:46 Відповісти
+4
Их не арестовывать надо, а на службу брать.
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19.08.2020 14:46 Відповісти
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Если клавиатура имеет красную подсветку - так и знайте, это страшный кулхакер, гроза монстров!
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19.08.2020 14:46 Відповісти
Их не арестовывать надо, а на службу брать.
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19.08.2020 14:46 Відповісти
радует сотрудничество баклановцев с городской полицией лондона...
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Или сканировали экран, когда юзер нажимал "глазик" - посмотреть пароль.
Или подключались как-то к клаве. Потому что из самого браузера поле пароля считать невозможно извне...
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19.08.2020 14:49 Відповісти
а это, часом, не фейк, "снижающий рейтинг власти перед местными выборами"?
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19.08.2020 14:51 Відповісти
почему у хакеров такие допотопные мутные дисплеи?
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19.08.2020 15:16 Відповісти
Да ну, хватит на@бывать, это опять спецоперация Кремля с целью дискредитации действующей власти на кануне местных выборов
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19.08.2020 15:16 Відповісти
зачем сбу такой ерундой занимается?
шмаркля дал ценное указание СБУ, и заниматься ВАЖНЫМ делом:

Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
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19.08.2020 15:17 Відповісти
водії фур огенти *******, нищать дороги, щоб танки не могли їхати, якщо не вони, то солдати НАТО їх знищать. *****, вже геть заплутався. шмаркля хоч розуміє, де поноваження спецслужб, а де поліції, дорожніх служб, це капець, взяв би під свій контроль стан доріг, то всі б точно знали що прийшов звіздець, пухнастий північний звір, і таке інше.
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20.08.2020 10:33 Відповісти
встали на Ж. - наши как раз и высрали - ну вот, с помощью коллег мы потеряли еще одну точку дохода.
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19.08.2020 15:24 Відповісти
 
 