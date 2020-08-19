СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона, Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) та іншими компетентними органами Великої Британії блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що угруповання діяло з 2018 року та спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великої Британії, США, країн Європи та СНД для продажу на ресурсах DarkNet.

Оперативники спецслужби отримали від британських партнерів інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні. Хакер розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, що забезпечували несанкціонований доступ до комп`ютерних операційних систем по всьому світу. За допомогою шкідливої програми зловмисники незаконно заволодівали логінами та паролями від Інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, даними кредитних карток та електронних гаманців громадян. У подальшому викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

У ході слідчих дій за місцем проживання українського хакера вилучено понад 20 терабайт інформації із базами даних з комп`ютерів, які було зламано, а також вихідні коди розробленого ним вірусу.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що раніше британські колеги затримали його спільника, який уже відбуває тюремне ув`язнення за злочини у сфері кібербезпеки.

Триває досудове слідство.

Викриття зловмисника відбувалося спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.



Фото: сайт СБУ