Ми відмовилися від тотального карантину: адаптивний - найдієвіший механізм боротьби з COVID-19, - Шмигаль
Оновлений механізм розподілу регіонів на чотири зони щодо епідситуації є найбільш оптимальним і рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Постійно збирається комісія з ТЕБ та НС, яка аналізує питання COVID-19, проблеми у лікарнях, вивчає статистику по регіонах, ухвалює відповідні рішення. Зараз працює оновлений сценарій розподілу територій з різними рівнями обмежень. Такий підхід є оптимальним, його рекомендує ВООЗ для використання в країнах з таким же рівнем захворюваності, як в Україні. Ми відмовилися від тотального карантину і це найбільш дієвий механізм боротьби з хворобою", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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***, а почему нет новости, о том, что пройдёт парад вышиванок? Не хватает. Да, и +100 млн грн на фильм о борьбе правительства с коронавирусом.
@nedotorkani
Інша справа - вліпити штраф 17000 грн. за те, що без маски. Але хто... хто це буде контролювати в нашому суспільстві???
Але ж це не люди повинні робити - контролювати безмасочну бидлятину на кшталт тебе. Це потрібно робити владі.
наші мудили щось намутили.. з 17 000..
Йо..нутись можна... ((
НЕПІДЙОМНІ штрафи просто НЕЕФЕКТИВНІ.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
Можно у нас принудить кого-то носить маски?
А ведь вирус не имеет ног, он передаётся через слюну при кашле или чихании , маски могли бы спасти нас и от вируса, и от ненужного карантина, приведшего к падению экономики.
On 16 March, the Government also announced they had decided to take the following measures by ******* a decree on implementing the Emergency Powers Act. The measures were scheduled to be in place until 13 April, after approval by the https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Finland Parliament of Finland , but were later extended to 13 May:https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-36 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-37 [36] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-38 [37] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-yle_extension-39 [38] All schools will be closed, not including early education.
Most government-run public facilities (theatres, libraries, museums etc.) will be shut down.
Critical personnel will be exempted from the Working Hours Act and Annual Holidays Act, both in the private and public sector.
At most 10 people can participate in a public meeting, and people over the age of 70 should avoid human contact if possible.
Outsiders are forbidden from entering healthcare facilities and hospitals, excluding relatives of critically ill people and children.
The capacity of social and healthcare will be increased in the private and public sector, while less critical activity will be decreased.
Preparations for the shutdown of borders will start, and citizens or permanent residents returning to Finland will be placed under a 2-week https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine quarantine .
https://vnk.fi/en/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
А 27 марта были уточнения и режим был применен только к изоляции региона Уусимаа (Uusimaa), в который входит столица государства город Хельсинки.
Кроме того, в стране не было введено обязательное ношение масок.
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/minzdrav_polza_ot_zashchitnykh_masok_pri_profilaktike_koronavirusa_minimalna_ili_vovse_otsutstvuet/11376936
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ministerstvo_ne_rekomenduet_nosit_tkanevye_maski_v_obshchestvennykh_mestakh/11306285
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/opros_yle_bolshinstvo_finnov_schitaet_noshenie_masok_nyeobyazatelnym/11352824
Ибо вы уже...... ну так "любите" страну, что уже она кричит - х.ватит!
Ну а если вирус настолько кринжов - то мона всю Раду, после каникул заразить - вот тогда все поймут шо маску стирать надо.
(в конституции пишет - гос-во обязано обеспечить всем необходимым)
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/exclusive-top-disease-detective-warns-against-return-national/
Где ссылка на официальный сайт ВОЗ?
А Вы в ответ начали исполнять танец ужа на горячей сковородке.
Так что там все по теме
"Lockdowns are not something that WHO recommended, but they needed to be used in a number of countries because the outbreaks were growing so quickly," Dr Van Kerkhove said. "But we're hopeful that countries will not need to implement national lockdowns again."
Нашли что-то похожее на "о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19" ?
"The World Health Organisation has urged countries not to reimpose national lockdowns in an attempt to stem the spread of Covid-19 due to the health, social and economic repercussions."
Итак, ссылки на официальный сайт ВОЗ с заявилением о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19 у Вас нет.
https://zik.ua/news/ludyna/u_vooz_zaiavyly_shcho_ne_zminiuvaly_rekomendatsii_po_strymuvanniu_koronavirusu_978393 У ВООЗ заявили, що не змінювали рекомендацій щодо стримування коронавірусу
До того,що Трамп припинив фінансуванння.. )
2.Китай намагається "провернути"рішення ,щоб китайців почали впускати в інші країни,хоча інші країни вже заявили-"на умовах взаємності"...Тому підключив своїх маріонеток з ВОЗ..
Хоч сам Китай не дуже відкривається для іноземних авіакомпаній...
Israel
Cases: 96 996
Deaths: 719
А у нас 98 658 випадків і 2182 смерті.
Лише на малу долю рівнем медицини В ІЗраїлі..
більше звичайною статистикою тестування.. В ізраїлі менше населення і куди більше тестів проведено...
тому там охоплено населенння в 5 разів більше..(у нас -переважно симптоматичних,і ,звичайно смерті зафіксовано)
відповідно і смертність менша..
ще одна причина(статистично маловажлива,бо таких випадків небагато)-є приписки по смертях "від ковід"..
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
На той час летальність на апаратах ШВЛ становила 90%, а зараз близько 30%. Крім того в Італії їх не вистачало
https://www.bbc.com/russian/news-52018607 В Италии простились со священником, отдавшим аппарат ИВЛ другому пациенту
У нас пік ще не пройшли, наразі 43 тис активно хворіючих.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Але у нас був час підготуватися.
тобто пропорційно ВИЯВЛЕНИХ важких і смертельних випадків по відношенню до взагалі протестованих(в тому числі безсимптомних) у нас відповідно більше..
Можливо навіть на порядок.
правительство реально не контролирует ситуацию в стране. основная жопа начнется с похолоданиями. так что 2000 заражений в день в стране покажется детским лепетом.