Ми відмовилися від тотального карантину: адаптивний - найдієвіший механізм боротьби з COVID-19, - Шмигаль

Оновлений механізм розподілу регіонів на чотири зони щодо епідситуації є найбільш оптимальним і рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постійно збирається комісія з ТЕБ та НС, яка аналізує питання COVID-19, проблеми у лікарнях, вивчає статистику по регіонах, ухвалює відповідні рішення. Зараз працює оновлений сценарій розподілу територій з різними рівнями обмежень. Такий підхід є оптимальним, його рекомендує ВООЗ для використання в країнах з таким же рівнем захворюваності, як в Україні. Ми відмовилися від тотального карантину і це найбільш дієвий механізм боротьби з хворобою", - сказав він.

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