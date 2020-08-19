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У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки"

У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників лідерів країн

Підготовка до нового нормандського саміту вже розпочалася. Готується зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що не знає про остаточну дату зустрічі, але поінформований, що така підготовка до зустрічі велася і контакти здійснювалися.

Також Пєсков зазначив, що порядок денний зустрічі доволі передбачуваний і буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

"Усі ці домовленості абсолютно транспарентні і добре відомі", - повідомив Пєсков.

У переговорах у "нормандському форматі" беруть участь Німеччина, Україна, Франція та Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що після фіксації сталого перемир'я на Донбасі в Берліні відбудуться переговори "нормандської четвірки" з метою "рухатися далі".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1712) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+16
С козломордыми только через прицел , переговоры .
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19.08.2020 15:01 Відповісти
+10
ну, вот и печенька мальчишу-плохишу за вагнеровцев от кацапов...
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19.08.2020 15:03 Відповісти
+8
Через приціл дивились до 21.04.2019.
А зараз, через ОПУ.
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19.08.2020 15:18 Відповісти
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С козломордыми только через прицел , переговоры .
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19.08.2020 15:01 Відповісти
Через приціл дивились до 21.04.2019.
А зараз, через ОПУ.
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19.08.2020 15:18 Відповісти
ну, вот и печенька мальчишу-плохишу за вагнеровцев от кацапов...
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19.08.2020 15:03 Відповісти
Пошліть від України Фокіна з "кравчучкою" ... Хе-хе...
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19.08.2020 15:51 Відповісти
В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4991
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19.08.2020 15:03 Відповісти
Ух ти!
Путін зумів протиснути Єрмака !
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19.08.2020 15:06 Відповісти
Зацініть красу гри Путіна:
- своя людина від України,
- суттєве зниження статусу Норманської площадки.
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19.08.2020 15:13 Відповісти
Ермака и не нужно было притеснять. Он же на прошлой встрече с Козаком договорились и подготовили документы под подпись капитуляции. Но Зеленский как непредсказуемое дитя не захотел подписывать что и взбесило ***** и Лаврова. Теперь взрослые дяди Зеленского на встречу даже не возьмут, а все сделают вместо него. О чем в кремле давно говорили с надеждой.
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19.08.2020 15:30 Відповісти

протиснути, тут: продавить
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19.08.2020 16:51 Відповісти
хотят СВ-2 достроить.....
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19.08.2020 15:08 Відповісти
саммит помощников лидеров?бубочке разорваться меж ермаком и мендель?
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19.08.2020 15:09 Відповісти
Козломордые ! Давайте в плавнях Днепра . Там эхо нет .
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19.08.2020 15:17 Відповісти
Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи.А что он вообще знает?
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19.08.2020 15:21 Відповісти
Идите нах. со своими встречами, Вон на Беларашке уже довстречались
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19.08.2020 15:22 Відповісти
В Нормандії буде зустріч?
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19.08.2020 15:22 Відповісти
Бубочка буде звітувати про виконану роботу та отримувати настанови на наступний період.
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19.08.2020 15:23 Відповісти
Ну вот, а ЗЕплесень говорит, что спецоперация с "вагнеровцами" российский фейк! Вот вам и результат "сдачи" на лицо! Еще совсем недавно кремль утверждал, что ни о какой встрече не может быть и речи, пока со стороны Украины не будет подвижек. И надо же, чудо - ***** соглашается навстречу.
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19.08.2020 15:24 Відповісти
Встеча помошников лидеров ето то очем кремль мечтал всю жизнь. Ермак с Козаком подпишут капитуляцию под похвальные взгляды Штенмаера и представителя жабоедов, которую Зеленский не решился подписать на прошлой встрече и уйдет в отставку. И с него взятки гладки. Да и Меркель с Макроном умоют руки мол небыло их там.
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Всі ці зустрічі- пустопорожня балаканина.А з призначенням в ТКГ двох старих мудаків,так взагалі безперспективні.
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19.08.2020 15:38 Відповісти
агент д'Єрмак дуже старається, працює на *********
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19.08.2020 15:50 Відповісти
Будуть продовжувати торги за Крим? Але, якщо раніше розміном був Донбасс, то тепер ціла Бєларусь?
Хоча я можу й помилятись, але на фоні постійних відмовок на таку зустріч з московії, ця заява, після початку тиску на луку з боку країн Європи, наводить на роздуми... Та й телефонні перемовини ботоксного з лідерами країн ЄС після початку протистоянь у сябрів теж дуже добре лягають в такий розвиток подій...
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19.08.2020 16:04 Відповісти
А как насчет Минского формата. Похоже он нелегитимный при нелегитимном президенте. Европа его не признает, хороша нагода для Украины избавиться от этого фэйка
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20.08.2020 00:26 Відповісти
 
 