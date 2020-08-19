У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки"

Підготовка до нового нормандського саміту вже розпочалася. Готується зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що не знає про остаточну дату зустрічі, але поінформований, що така підготовка до зустрічі велася і контакти здійснювалися.

Також Пєсков зазначив, що порядок денний зустрічі доволі передбачуваний і буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.

"Усі ці домовленості абсолютно транспарентні і добре відомі", - повідомив Пєсков.

У переговорах у "нормандському форматі" беруть участь Німеччина, Україна, Франція та Росія.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що після фіксації сталого перемир'я на Донбасі в Берліні відбудуться переговори "нормандської четвірки" з метою "рухатися далі".