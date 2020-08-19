Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання безладів". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, доручив Міністерству закордонних справ РБ попередити Володимира Зеленського та лідерів інших європейських країн про відповідальність "за розпалювання безладів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БЕЛТА", про це він заявив під час засідання Ради безпеки РБ.

Лукашенко доручив організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі.

"Їм просто потрібно розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору і попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання безладів", - наголосив "президент", який захопив владу у Білорусі.

За його словами, фінансування заворушень - це і є розпалювання.

"І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - підсумував Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів