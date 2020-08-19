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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання безладів". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, доручив Міністерству закордонних справ РБ попередити Володимира Зеленського та лідерів інших європейських країн про відповідальність "за розпалювання безладів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БЕЛТА", про це він заявив під час засідання Ради безпеки РБ.

Лукашенко доручив організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі.

"Їм просто потрібно розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору і попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання безладів", - наголосив "президент", який захопив владу у Білорусі.

За його словами, фінансування заворушень - це і є розпалювання.

"І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - підсумував Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

Автор: 

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24607) Лукашенко Олександр (2669) Меркель Ангела (1139) Дуда Анджей (798) Макрон Емманюель (1538) Науседа Гітанас (360)


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Топ коментарі
+81
Да шо этот старый драник себе позволяет?
Лукашенко поручил предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков" - Цензор.НЕТ 8603
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19.08.2020 15:52 Відповісти
+55
Вава, срочно видосик с извинениями!!!
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19.08.2020 15:53 Відповісти
+54
Еврей - Каратель и фашист Зеленский - это звучит как шутка из 95го квартала
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19.08.2020 15:51 Відповісти
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не удивлюсь, что ***** с лукой еще на Украину пойдут с севера, обвинив в какой-нибудь провокации, которую сами и организуют
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19.08.2020 21:26 Відповісти
Бульбофюрер вполне заслуженно отблагодарил Зеленского за его реверансы этому колхозному гопнику и за отмену слутошиванию бандюков дамбабвы в Минске- смачно плюнул в рожу. Повестку в минский суд он ему уже прислал, или просто отправит своих колхозных гестаповцев за ним ?
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19.08.2020 21:27 Відповісти
Пусть лутше разкажет какого хера зелень туда ездила перед выборами .не зря же .
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19.08.2020 22:55 Відповісти
Зегнида получил подсрачник
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19.08.2020 22:59 Відповісти
Та це ж комплімент Зеленському, визнання того, що він хоч на щось здатний.
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20.08.2020 11:14 Відповісти
Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання безладів" - Цензор.НЕТ 1214
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19.08.2020 23:36 Відповісти
Ну это дырявые совки у них с 1917 г. это все в тренд вошло - они кайф ловят, когда их в очко насилуют - привычка она такая.
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20.08.2020 09:33 Відповісти
вот так вот - лизать под хвостом у автократов, надеясь заслужить их расположение...эти ребята добра не помнят, у них такое просто отсутствует...
но вообще, бацка оказался крепче - удары самого сложного этапа пока держит и неплохо...сейчас Союзный договор с кацапами подпишет, а деваться ему некуда, и вообще
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20.08.2020 06:58 Відповісти
верните Пороха, блеать!!!
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20.08.2020 08:41 Відповісти
Разве, что к тебе в палату!
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20.08.2020 15:57 Відповісти
Зеленский поручил МИД Украины показать Лукашенко где она дорога, по которой тараканы ходят нахй.
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20.08.2020 09:28 Відповісти
Как совки упоротые на видео пишут в блокнотиках усердно идеи партии от маразматика Таракана - точно как упорки Ына - один в один! Позорище конченое.
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20.08.2020 09:31 Відповісти
Сказал и точка
Грит, не пущу на Славянский базар, не дам бульбы, не дам "зайчиков"
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20.08.2020 09:32 Відповісти
То Кадыров, то уже Лукашеску..... Пугают наше Зеленое, болотное чудо-юдо.... все кому не лень...))))
Зачем, этот человек без позиции, лез в политику? Политика это не его.... Сидел бы лучше в своем комик-шоу и клепал бы свои посредственные шутки А так и президент некудышний... и КВАРТАЛ95 похоже угробил...
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20.08.2020 10:13 Відповісти
Маразм крепчал и танки наши быстры...
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20.08.2020 11:13 Відповісти
а на себе вусатий тарган не хоче взяти таку ж саму відповідальність??
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20.08.2020 11:56 Відповісти
Требую привлечь Бубочку к ответственности! Даже беспорядки толком не организовал.
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20.08.2020 13:45 Відповісти
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