На Чорноморській митниці запропонували Кабміну рішення у боротьбі з перевантаженими фурами на дорогах
Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області направила в Кабінет міністрів проект постанови про обмеження в'їзду переванатаженим фурам у всіх областях, де є порти. Таке рішення вже підтримали власники та інвестори портів Херсонської області.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький.
За його словами, це пілотний проект, ініційований чорноморською митницею і запущений поки що тільки в Херсонській області.
Реалізувати його вдалося завдяки домовленості між губернатором області Юрієм Гусєвим, та інвесторами портів - Шато Хаджішвілі, Володимиром Тиховим і Віктором Соха.
У цілому ж, зазначає Щуцький, за два тижні експерименту - з усього потоку машин перевантаження зараз фіксують не більш ніж у двох-трьох вантажівок.
"Обговорюючи з губернатором Херсонської області (Юрієм Гусєвим, - ред.) цю ситуацію, я запропонував здійснювати ваговий контроль при в'їздах в порти. Адже, куди в сезон збору врожаю їдуть фури? – Саме в порт. У кожному порту вже обладнані вагові комплекси, їх не потрібно купувати додатково", - заявив Щуцький.
Він також додає, що власники портів мають право не пускати машини, якщо ті порушують адміністративні або які-небудь інші норми, встановлені керівництвом порту. Тому на сьогодні ця ініціатива можлива тільки в кооперації з портами.
"Щоб масштабувати проект, і розширити функції контролю митників потрібно прийняти відповідне розпорядження на рівні уряду. Разом з губернатором області підготовлено та направлено на розгляд до Кабінету міністрів України відповідний проект постанови", - повідомляє керівник Чорноморської митниці.
Щуцький переконаний, якщо не вирішувати питання з недобросовісними перевізниками комплексно - ми зіткнемося з тим, що вже навесні разом зі снігом зійде і новий асфальт.
"Тому завдання президента вирішити ситуацію з перегрузами на дорогах – правильне і своєчасне. Тепер важливо, щоб Кабінет міністрів України прийняв найбільш оптимальне й ефективне рішення", - резюмує в.о. начальника Чорноморської митниці.
Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський оголосив "війну" перевізникам, доручивши правоохоронцям почати кампанію по боротьбі з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на дорогах.
Згідно зі статистикою, за останні кілька років, майже кожна друга фура, яка їздить по українських автодорогах, переобтяжена.
Попри всі вжиті заходи, силовики відзначають високий рівень корупції в Укртрансбезпеці, а на митниці, куди багато з фур і йдуть, фіксують, що близько 90% машин, як і раніше, приїжджають перевантаженими.
Раніше на Чорноморській митниці розповіли про нові схеми контрабандистів.
За словами Щуцького, багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.
Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.
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Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
Слухай сюди, сам ти дятєл, а я знаю багато таких ось "розумників", які возили й зараз возять фури зі значними перевантаженнями, і нефіг тут казки розповідати.
Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце.
І ще: намагання образити незнайому тобі людину є ознакою меньшовартості, тому у мене немає жодного бажання з такою потворою вести діалог.
Нет у каждого своих мотивов, мотив один - вынуждены ехать потому что нужна работа, нужно кормить семью. Вам ЗЕбилам, также как и ЗЕвласти нас.. ть на то что владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз. Вам давай побольше штрафы, а решить в корне проблему мозгов не хватает
Подходите вы к группе носильщиков на вокзале и говорите первому попавшему носильщику что нужно перенести три чемодана.
Н- это много мне нельзя оштрафут, вон патруль ходит
Г- я доплачу сверху
Н- ну нельзя
Г- хорошо не хочешь пойду к другому, третьему и т.д.
И какой то соглашается, его ловит патруль, но ламинат, паркет уже испорчен.
Теперь другая ситуация - штраф платите вы
Г - перенесешь три чемодана
Н- это много нельзя
Г- доплачу
Н- хорошо
Носильщика ловит патруль, чьи чемоданы-"Н". Штрф выписан "Н"
А теперь вопрос к вам - захотите вы, уплатив штраф, в следующий раз предлагать перевозчику за доп плату перевезти груз???
А на счет Америки и Канады, так там и полицейский взяток не берет и суды честные и многочего не так как в Украине.
2. І водій і транспортна компанія (в більшій мірі) теж повинні відповідати.
Вибирай таку владу щоб вона виконувала те що потрібно, а не те що вона хоче.
А тут просто посадят таможенника «на весы» и он тоже будет собирать деньги, но теперь «законно»...