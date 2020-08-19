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На Чорноморській митниці запропонували Кабміну рішення у боротьбі з перевантаженими фурами на дорогах

На Чорноморській митниці запропонували Кабміну рішення у боротьбі з перевантаженими фурами на дорогах

Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області направила в Кабінет міністрів проект постанови про обмеження в'їзду переванатаженим фурам у всіх областях, де є порти. Таке рішення вже підтримали власники та інвестори портів Херсонської області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки начальника Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

За його словами, це пілотний проект, ініційований чорноморською митницею і запущений поки що тільки в Херсонській області.

Реалізувати його вдалося завдяки домовленості між губернатором області Юрієм Гусєвим, та інвесторами портів - Шато Хаджішвілі, Володимиром Тиховим і Віктором Соха.

У цілому ж, зазначає Щуцький, за два тижні експерименту - з усього потоку машин перевантаження зараз фіксують не більш ніж у двох-трьох вантажівок.

"Обговорюючи з губернатором Херсонської області (Юрієм Гусєвим, - ред.) цю ситуацію, я запропонував здійснювати ваговий контроль при в'їздах в порти. Адже, куди в сезон збору врожаю їдуть фури? – Саме в порт. У кожному порту вже обладнані вагові комплекси, їх не потрібно купувати додатково", - заявив Щуцький.

Він також додає, що власники портів мають право не пускати машини, якщо ті порушують адміністративні або які-небудь інші норми, встановлені керівництвом порту. Тому на сьогодні ця ініціатива можлива тільки в кооперації з портами.

"Щоб масштабувати проект, і розширити функції контролю митників потрібно прийняти відповідне розпорядження на рівні уряду. Разом з губернатором області підготовлено та направлено на розгляд до Кабінету міністрів України відповідний проект постанови", - повідомляє керівник Чорноморської митниці.

Щуцький переконаний, якщо не вирішувати питання з недобросовісними перевізниками комплексно - ми зіткнемося з тим, що вже навесні разом зі снігом зійде і новий асфальт.

"Тому завдання президента вирішити ситуацію з перегрузами на дорогах – правильне і своєчасне. Тепер важливо, щоб Кабінет міністрів України прийняв найбільш оптимальне й ефективне рішення", - резюмує в.о. начальника Чорноморської митниці.

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський оголосив "війну" перевізникам, доручивши правоохоронцям почати кампанію по боротьбі з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на дорогах.

Згідно зі статистикою, за останні кілька років, майже кожна друга фура, яка їздить по українських автодорогах, переобтяжена.

Попри всі вжиті заходи, силовики відзначають високий рівень корупції в Укртрансбезпеці, а на митниці, куди багато з фур і йдуть, фіксують, що близько 90% машин, як і раніше, приїжджають перевантаженими.

Раніше на Чорноморській митниці розповіли про нові схеми контрабандистів.

За словами Щуцького, багато контрабандисти почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.

Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.

Автор: 

вантажі (1476) Чорноморська митниця (2)


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Топ коментарі
+6
фулі там мудрувати?
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
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19.08.2020 16:01 Відповісти
+2
От токо ещё всратые мутныки перегрузом фур не занимались.
Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
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19.08.2020 15:59 Відповісти
+2
ойц, невже тут хтось з укртрансбезпеки намалювався?
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
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19.08.2020 16:22 Відповісти
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Што такое "перегруженожный", это так перегруженный шо аж ноги подкашуются?
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19.08.2020 15:56 Відповісти
От токо ещё всратые мутныки перегрузом фур не занимались.
Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
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19.08.2020 15:59 Відповісти
фулі там мудрувати?
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
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19.08.2020 16:01 Відповісти
Позвольте поинтересоваться родом вашей трудовой деятельности, "умник"?
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19.08.2020 16:18 Відповісти
з якого я повинен тут доповідати?
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19.08.2020 16:19 Відповісти
цікавий у вас підпис - "умник". Це самопіар, чи так ваша бабуся вважає ?
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19.08.2020 16:20 Відповісти
Если не в теме, то нех п#.деть!
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19.08.2020 16:20 Відповісти
ойц, невже тут хтось з укртрансбезпеки намалювався?
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
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19.08.2020 16:22 Відповісти
Тебе, дятлу, столько лет нету сколько я за рулём грузовика и таким дебилам как ты, я не устаю повторять, что не водитель не перевозчик не заинтересованы возить перегруз, а ты дальше наблюдай из окна как "проїздять фури повз ПВК"
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19.08.2020 16:26 Відповісти
тобто ти за кермом 56 років?
Слухай сюди, сам ти дятєл, а я знаю багато таких ось "розумників", які возили й зараз возять фури зі значними перевантаженнями, і нефіг тут казки розповідати.
Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце.
І ще: намагання образити незнайому тобі людину є ознакою меньшовартості, тому у мене немає жодного бажання з такою потворою вести діалог.
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19.08.2020 16:31 Відповісти
"Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце."

Нет у каждого своих мотивов, мотив один - вынуждены ехать потому что нужна работа, нужно кормить семью. Вам ЗЕбилам, также как и ЗЕвласти нас.. ть на то что владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз. Вам давай побольше штрафы, а решить в корне проблему мозгов не хватает
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Що значить "...владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз..."? Можеш собі уявити, що в Канаді або Америці власник вантажу "заставляє" водія їхати з перегрузом?
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19.08.2020 17:01 Відповісти
Хорошо! Смоделируем такую ситуацию. Вы гражданин назовем "Г" я носильщик "Н". Теперь.
Подходите вы к группе носильщиков на вокзале и говорите первому попавшему носильщику что нужно перенести три чемодана.
Н- это много мне нельзя оштрафут, вон патруль ходит
Г- я доплачу сверху
Н- ну нельзя
Г- хорошо не хочешь пойду к другому, третьему и т.д.
И какой то соглашается, его ловит патруль, но ламинат, паркет уже испорчен.
Теперь другая ситуация - штраф платите вы
Г - перенесешь три чемодана
Н- это много нельзя
Г- доплачу
Н- хорошо
Носильщика ловит патруль, чьи чемоданы-"Н". Штрф выписан "Н"
А теперь вопрос к вам - захотите вы, уплатив штраф, в следующий раз предлагать перевозчику за доп плату перевезти груз???
А на счет Америки и Канады, так там и полицейский взяток не берет и суды честные и многочего не так как в Украине.
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19.08.2020 17:49 Відповісти
Змоделював? А тепер змоделюй ситуацію коли штраф такий що в голові запаморочиться і носильщику і власнику і цмовірність що зловлять і прийдеться платити 99,99%.
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19.08.2020 19:02 Відповісти
Нарешти! А ты знаеш, что сегодня платит только перевозчик? Я за то, чтобы как минимум была обоюдная ответственность, так было в Европе, но власть на это не идет, для них перевозчик "засранец" и дойная корова а все остальные хорошие дяди. Поэтому и ругаюсь с теми, кто не в теме и тычет свои пять копеек, строя из себя экспертов.
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19.08.2020 19:17 Відповісти
Да, и главное! Ты не ответил на мой вопрос - предлагал ли бы ты доплату перевозчику за перегруз, после того как тебя, как владельца груза оштрафовали бы так " що в голові запаморочиться "? Я уверен что нет! Вот в этом решение вопроса, а не в том как вы...бать перевозчика! Перед тем как вымакивать воду с пола, не мешало бы закрыть кран.
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19.08.2020 19:43 Відповісти
1. Якщо відправник в документах вказує одну вагу, а насправді вона більша, то він повинен відповідати.
2. І водій і транспортна компанія (в більшій мірі) теж повинні відповідати.
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19.08.2020 20:08 Відповісти
Що значить "...А ты знаеш, что сегодня платит только перевозчик? Я за то, чтобы как минимум была обоюдная ответственность, так было в Европе, но власть на это не идет..."?

Вибирай таку владу щоб вона виконувала те що потрібно, а не те що вона хоче.
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19.08.2020 19:58 Відповісти
Ты либо троль, либо прикидываешся. Это значит то, что штраф за перегруз по закону Укрины на сегодняшний день платит перевозчик!!!
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19.08.2020 20:06 Відповісти
Зміни закон! Набий депутатам морди щоб вони закон змінили!
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19.08.2020 20:10 Відповісти
Ну расскажи мне почему должен отвечать водитель, если отправитель мухлюет? Если я, как водитель буду чувствовать, что перегруз, а я это буду чувствовать, можешь мне поверить на слово и я буду знать, что меня за этот мухлёжь не оштрафуют, а оштрафуют "махинаторов", я сам буду искать транспортников и веса, чтобы наказали этих шуллеров!
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19.08.2020 20:16 Відповісти
А ты многим депутатам морды набил?
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19.08.2020 20:23 Відповісти
Морди набити це в переносному значенні. А водіям фур заставити депутатів змінити закон, це як "два пальці об асфальт. Навчити?
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19.08.2020 21:07 Відповісти
дурко, якщо я "зєбіл", то ти - китайський льочик))
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20.08.2020 10:05 Відповісти
Почти так в Голландии на автобанах организован весовой контроль. Без остановок, конечно, в автоматическом режиме. Весы вмонтированы в полотно автобана. В Швейцарии и Австрии на автобанах есть площадки контроля грузового транспорта, в том числе весового. Объехать невозможно. Пока проезжаешь весы и ползёшь по площадке, полиция проверяет по номеру транспортного средства на наличие неоплаченных штрафов и визуально контролируют техническое состояние. Штрафы варварские, пока не заплатишь- не отпустят.
А тут просто посадят таможенника «на весы» и он тоже будет собирать деньги, но теперь «законно»...
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19.08.2020 21:32 Відповісти
згоден, але я написав про автоматичну систему, тобто без втручання людей. Бо там , де є люди, там обов'язково буде корупція
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20.08.2020 10:04 Відповісти
Не не справа приезидента,займатись дорогами. Совками були,совками і залишились."керівникі" хренові.
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19.08.2020 16:06 Відповісти
Це не справа.....
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19.08.2020 16:07 Відповісти
Любая проблема, тем более такая заезженая требует грамотного подхода. Да вот беда - где же взять грамотных и умеющих мыслить людей? Вот был у нас в течении пяти лет шоколадный ДЖо и что - он же разбогател, а страна получила 146 реформ и все горбатые. И отвечать за своё безтолковое "руководство" Джо не собирается, и продавать Рошен тем более.
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19.08.2020 17:12 Відповісти
Это руководство портов будет бороться с перегрузами?))))) мне уже смешно, та олни их своей данью обложат и все на этом. на одном из зерновых портовых комплексов в Одесской области стояли 90 тонные весы, через время они их убрали и поставили 150 тонные!!! Зачем? У меня просто сердце кровью обливается когда вижу колею на только отремонтированных дорогах!
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19.08.2020 20:10 Відповісти
А наш президент уже забув , шо казав вчора!!
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19.08.2020 20:35 Відповісти
це що десь на підарасії, які нафіг "губєрнатори", в Україні немє губернаторів, ми, на щастя не губєрнія раскі федераскі. чи шмаркля вже здав?
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20.08.2020 10:13 Відповісти
 
 