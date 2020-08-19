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Президенты стран "Вышеградской четверки" призвали Лукашенко провести новые выборы

Президенты стран

Президенты Польши, Словакии, Чехии и Венгрии - Анжей Дуда, Зузана Чапутова, Милош Земан и Янош Адер выступили с совместным заявлением, в котором "выразили глубокое беспокойство относительно президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были приняты белорусским обществом".

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом сообщает Радио Свобода.

Лидеры стран V4 призвали "органы Белорусской республики открыть путь к политическому решению, соблюдать главные права и свободы человека, отойти от использования насилия в отношении мирных демонстрантов и одновременно организовать новые, международно легитимные и признаваемое выборы".

Президенты стран Вышеградской "четверки" поддержали "право белорусского народа на свободные, честные и демократические президентские выборы". Лидеры стран V4, говорится далее в заявлении, приветствуют проведение экстренной встречи лидеров ЕС с целью "начать диалог между представителями белорусских органов и обществом".

Президенты Польши, Чехии, Словакии и Венгрии призвали также "иностранных деятелей воздержаться от действий, которые подрывали независимость и суверенитет Блоруси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала Вышеградскую четверку осудить агрессию России в Азовском море

Автор: 

Беларусь (7929) Вышеградская четверка (38)


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Топ коментарі
+6
Офф:

Колхозник позвонил пут-ину:

Л: Ладимир Ладимирыч, я уж не знаю что и делать, протестуют мои, бастуют!
П: А ты их .издил?
Л: Так нещадным боем .издили, калечили, некоторых насмерть забили.
П: И?
Л: Продолжают протестовать.
П: Гранаты, газ пускали?
Л: Гранаты, газ, пули из резины, всё одно бастует народец.
П: Водомёты подключай.
Л: Пробовали, не помогает.
П: Что тебе ещё посоветовать? Тогда танками дави.
Л: Не смогу танками, не пойдёт армия народ давить.
П: Ну что там у тебя есть, тракторами их раскатай!!!!
Л: Нееее, боюсь, пожгут трактора, а потом меня, как Чау-Чау в Румынии, на дереве повесят.
П: Не Чау-Чау, а Чаушеску, и не повесят а расстреляют.
Л: КОГО РАССТРЕЛЯЮТ? ХДЕ???
П: Тебя, Саша, тебя расстреляют. У стенки )))
Л: Та типун вам на язык, Владимир Владимирович!!!
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19.08.2020 15:59
+5
С Лукошенко нельзя договориться!!! НЕЛЬЗЯ!!!!
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19.08.2020 16:03
+4
Примусте людожера стати веганом..)))
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19.08.2020 16:01
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Офф:

Колхозник позвонил пут-ину:

Л: Ладимир Ладимирыч, я уж не знаю что и делать, протестуют мои, бастуют!
П: А ты их .издил?
Л: Так нещадным боем .издили, калечили, некоторых насмерть забили.
П: И?
Л: Продолжают протестовать.
П: Гранаты, газ пускали?
Л: Гранаты, газ, пули из резины, всё одно бастует народец.
П: Водомёты подключай.
Л: Пробовали, не помогает.
П: Что тебе ещё посоветовать? Тогда танками дави.
Л: Не смогу танками, не пойдёт армия народ давить.
П: Ну что там у тебя есть, тракторами их раскатай!!!!
Л: Нееее, боюсь, пожгут трактора, а потом меня, как Чау-Чау в Румынии, на дереве повесят.
П: Не Чау-Чау, а Чаушеску, и не повесят а расстреляют.
Л: КОГО РАССТРЕЛЯЮТ? ХДЕ???
П: Тебя, Саша, тебя расстреляют. У стенки )))
Л: Та типун вам на язык, Владимир Владимирович!!!
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19.08.2020 15:59 Відповісти
Примусте людожера стати веганом..)))
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19.08.2020 16:01 Відповісти
С Лукошенко нельзя договориться!!! НЕЛЬЗЯ!!!!
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19.08.2020 16:03 Відповісти
він домовився з ******, тому усі ваші прохання до одного місця
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19.08.2020 16:10 Відповісти
А смысл проводить выборы еще раз, если все равно победит Лукашенка?
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19.08.2020 16:10 Відповісти
не надо тешить себя не сбыточным, лука - городской сумасшедший. его место либо в психушке, что очень гуманно, либо на фонарном столбе , что не гуманно, но справедливо)))
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19.08.2020 16:11 Відповісти
Отдав расеи вагнеровцов Беларусь из нейтральной площядки для переговоров дефакто становится соучясником конфликта.... На Минске можно ставить жирную точку....
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19.08.2020 16:14 Відповісти
Влада повинна змінюватися.Я диктатора не підтримував.Але в Білорусі повинні знайтися такі лідери,приблизно як в Польщі.
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19.08.2020 16:23 Відповісти
Це ж хто наприклад? Ви, часом, за останніми виборами президента польщі не стежили?
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19.08.2020 17:53 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Дуда чим поганий для поляків?
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19.08.2020 18:08 Відповісти
Дуда така ж маріонетка як і наш зєля, тільки на руці Качинського. Там теж у верхніх ешелонах влади корупція, скандальні забудови, призначення і тр. Ціле щастя що качинський русофоб, бо кацапи колись його брата, бувшого президента, під Смоленськом разом з літаком розбили. Останні вибори виграли дуже цікаво, поцікавтесь.
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20.08.2020 10:53 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Їхня корупція з нашою.це небо і земля.І в чому заключається те,що Дуда маріонетка? Може в них ситуація погіршуєтьтся?
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20.08.2020 11:24 Відповісти
Так. Я 4 роки прожив у Польщі. Ситуація паскудненька, поляки тікають як тараеани від світла зі своєї країни. Корупція така нормальна. Починаючи від воєвод і далі. Поціуавтесь.
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20.08.2020 19:33 Відповісти
https://censor.net/user/82270 По всіх графіках економіка росла і корупція менша,ніж раніше.А поляки громадяни Євросоюзу,можуть їздити практично.куди завгодно.Наші ще більше виїжджають.причому хочуть Україну назавжди залишити.Через років 5 в Польщі ще буде сильніша економіка.І з нами буде,ще більший розрив.
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20.08.2020 19:38 Відповісти
Економіка росте бо німці всю брудну промисловість закинули у Польщу. Україні далеко, звичайно ж, але це паскудний приклад.
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20.08.2020 19:41 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Там багато заводів електорніки.Наприклад LG.Нам би такі заводи тут відкрити.Але нашим корупціонерам вони будуть,як кістка в горлі.Є така торгова марка GOOD RAM.Вона випускає оперативну пам'ять і різні накопичувачі.То це якраз польська фірма і в Польщі має заводи.А це вже високотехнологічне виробництво.А в нас і близько зараз такого немає.
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20.08.2020 19:47 Відповісти
Я там був. Одного з наших там пакувальна машина під плівку кінескопу запакувала. Липень 2019, поцікавтесь. Замяли. Зарплати дійсно одинакові, знаю про що пишу.
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20.08.2020 19:56 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Є таке,що зарплати одинакові.але в багатьох випадках.вони не одинакові.В мене повно знайомих і родичів там працювало і працює.Чого ви своїм негативом в сторону Польщі домагаєтесь? ВВП Польщі 585 мільярдів доларів,в Україні 130 мільярдів.Через 5 років.в них ще більше буде,а в Україні навряд чи.
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20.08.2020 20:03 Відповісти
Я не маю жодного негативу до Польщі, країна гарна, позитивне населення. Я проти ідеалізації цієї країни і проти того щоб ми брали з неї приклад. У них там все дуже далеко від ідеалу.
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20.08.2020 21:23 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Я її не ідеалізую.Але вона нам найбільше підходить,щоб орієнтуватися у розвитку.А хто говорить,що зразок повинна бути Німеччина,Франція і тд.То той просто популіст і тріпло.
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20.08.2020 21:29 Відповісти
Щось у цьому є. Німеччина то інший вимір, не досяжний.
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20.08.2020 21:33 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Я ж ніколи не казав,що все потрібно брати.Можна також подивитися,як там у чехів.Навіть словаки і те краще живуть.А це все сусіди і ментальність в них до нас подібна.Ці хто каже за Німеччину,той просто обманює.Бо це не можливо догнати те,що довгими десятиліттями будувалося.
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20.08.2020 21:42 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Плюс,ми від совка сильно зазнали бід.Не тільки фізичних.але і ідеологічних.Поляки,чехи набагато менше.
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20.08.2020 21:44 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Ще одне.Одна з причина виїзду поляків,це те,що наші готові працювати за менші гроші.Польща ж одна з не багатьох країн,де наших легально масово влаштовують працювати.
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20.08.2020 19:41 Відповісти
Наші не працюють там за менші гроші. Зарплати у всіх однакові.
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20.08.2020 19:42 Відповісти
https://censor.net/user/82270 Ой не смішіть.За одинакові зарплати.
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20.08.2020 19:48 Відповісти
Так. Можу під цим підписатись.
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20.08.2020 19:57 Відповісти
Интересно, а как внешне выглядит - глубокая обеспокоенность?
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19.08.2020 16:27 Відповісти
Уговорами сумасшедшего не пронять, нужно или смирительную рубашку одевать, или бить теми же палками по тем же местам этого героя одиночку.
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19.08.2020 16:45 Відповісти
 
 