Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення "департаменту війни" в Офісі генпрокурора

Правозахисні організації заявляють про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.

Про це сказано в заяві "Медійної ініціативи за права людини", інформує Цензор.НЕТ.

"Існування та нормальне функціонування Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, наразі опинилося під загрозою. Відповідна інформація надходила до нас протягом попередніх кількох тижнів, однак вона здавалася нам суперечливою. Але, з огляду на останні новини довкола історії з "вагнерівцями", вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз", - сказано в заяві.

"Департамент опинився в епіцентрі незрозуміло ким інспірованих політичних ігор (суть яких для нас, щиро кажучи, мало зрозуміла), що ставить під загрозу важливі здобутки його співробітників та може нівелювати успіхи останніх місяців у розслідуванні воєнних злочинів", - підкреслюють правозахисники.

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Вони закликають президента забезпечити незалежність Департаменту нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту та не дозволити його знищення.

"Для РФ значно небезпечнішими за свідчення 30 "вагнерівців", є фахівці та інституції, які вміють подібні свідчення збирати, аналізувати і знають, як застосовувати цю інформацію надалі та як перетворити її на lawfare у протистоянні з країною-агресором", - додали правозахисники.

До звернення приєднались такі організації: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Крим_ SOS, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.





