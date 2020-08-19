Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення "департаменту війни" в Офісі генпрокурора
Правозахисні організації заявляють про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
Про це сказано в заяві "Медійної ініціативи за права людини", інформує Цензор.НЕТ.
"Існування та нормальне функціонування Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, наразі опинилося під загрозою. Відповідна інформація надходила до нас протягом попередніх кількох тижнів, однак вона здавалася нам суперечливою. Але, з огляду на останні новини довкола історії з "вагнерівцями", вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз", - сказано в заяві.
"Департамент опинився в епіцентрі незрозуміло ким інспірованих політичних ігор (суть яких для нас, щиро кажучи, мало зрозуміла), що ставить під загрозу важливі здобутки його співробітників та може нівелювати успіхи останніх місяців у розслідуванні воєнних злочинів", - підкреслюють правозахисники.
Вони закликають президента забезпечити незалежність Департаменту нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту та не дозволити його знищення.
"Для РФ значно небезпечнішими за свідчення 30 "вагнерівців", є фахівці та інституції, які вміють подібні свідчення збирати, аналізувати і знають, як застосовувати цю інформацію надалі та як перетворити її на lawfare у протистоянні з країною-агресором", - додали правозахисники.
До звернення приєднались такі організації: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Крим_ SOS, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
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а ещё про мозг рассказывает. Такой хрюгав, как ты, мог только в книжках про мозг прочитать или в сериале каком-то подсмотреть
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Добре, що на 24 серпня у Києві збираються люди, які повертають слух, мову та совість.
Марк Туллий Цицерон
... жителя України, оголошеного Росією в розшук, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі. Про це повідомляє https://gpk.gov.by/news/gpk/76432/ Державний прикордонний комітет Білорусі.
Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.