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Новини
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Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення "департаменту війни" в Офісі генпрокурора

Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення

Правозахисні організації заявляють про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.

Про це сказано в заяві "Медійної ініціативи за права людини", інформує Цензор.НЕТ.

"Існування та нормальне функціонування Департаменту Офісу Генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, наразі опинилося під загрозою. Відповідна інформація надходила до нас протягом попередніх кількох тижнів, однак вона здавалася нам суперечливою. Але, з огляду на останні новини довкола історії з "вагнерівцями", вважаємо за необхідне озвучити нашу позицію саме зараз", - сказано в заяві.

"Департамент опинився в епіцентрі незрозуміло ким інспірованих політичних ігор (суть яких для нас, щиро кажучи, мало зрозуміла), що ставить під загрозу важливі здобутки його співробітників та може нівелювати успіхи останніх місяців у розслідуванні воєнних злочинів", - підкреслюють правозахисники.

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Вони закликають президента забезпечити незалежність Департаменту нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту та не дозволити його знищення.

"Для РФ значно небезпечнішими за свідчення 30 "вагнерівців", є фахівці та інституції, які вміють подібні свідчення збирати, аналізувати і знають, як застосовувати цю інформацію надалі та як перетворити її на lawfare у протистоянні з країною-агресором", - додали правозахисники.

До звернення приєднались такі організації:  ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Крим_ SOS, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення департаменту війни в Офісі генпрокурора 01
Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення департаменту війни в Офісі генпрокурора 02
Правозахисники просять Зеленського не допустити знищення департаменту війни в Офісі генпрокурора 03

Автор: 

правозахисники (377) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+7
До речі, сюрприз!
Хто вгадає де живуть донька Фокіна?
Та-да-ам!
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 5765
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19.08.2020 16:06 Відповісти
+4
https://prm.ua/zelenskiy-tak-i-ne-zmig-viyti-z-peredviborchoyi-kampaniyi-ekspert-pro-rizke-padinnya-reytingiv-prezidenta-i-slugi-narodu/ Падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського і його партії "Слуга народу" і далі триватиме, оскільки вони так і не змогли вийти з передвиборчої кампанії і сформувати для країни реалістичний порядок денний, заявила політолог Олеся Яхно.

Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.
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19.08.2020 16:25 Відповісти
+3
Зебіли, а чому ви маршів ;Ми за капітуляцію!; не проводите?
Боїтеся що зуби поковтаєте?
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19.08.2020 16:08 Відповісти
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Они бы ещё в спортлото напрямую путлера попросили...
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19.08.2020 16:05 Відповісти
"Ні котопуляції!-2"
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19.08.2020 16:05 Відповісти
Зебіли, а чому ви маршів ;Ми за капітуляцію!; не проводите?
Боїтеся що зуби поковтаєте?
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19.08.2020 16:08 Відповісти
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 314
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19.08.2020 16:11 Відповісти
таксист, который вообразил себя хирургом
а ещё про мозг рассказывает. Такой хрюгав, как ты, мог только в книжках про мозг прочитать или в сериале каком-то подсмотреть
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19.08.2020 16:42 Відповісти
До речі, сюрприз!
Хто вгадає де живуть донька Фокіна?
Та-да-ам!
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 5765
показати весь коментар
19.08.2020 16:06 Відповісти
- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****.
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19.08.2020 16:14 Відповісти
віслюк не почує благань народу.
Добре, що на 24 серпня у Києві збираються люди, які повертають слух, мову та совість.
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19.08.2020 16:14 Відповісти
Войну надо начинать так, чтобы казалось, что мы не ищем ничего другого, кроме мира.
Марк Туллий Цицерон
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19.08.2020 16:15 Відповісти
де говнновласти?

... жителя України, оголошеного Росією в розшук, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі. Про це повідомляє https://gpk.gov.by/news/gpk/76432/ Державний прикордонний комітет Білорусі.
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19.08.2020 16:17 Відповісти
https://prm.ua/zelenskiy-tak-i-ne-zmig-viyti-z-peredviborchoyi-kampaniyi-ekspert-pro-rizke-padinnya-reytingiv-prezidenta-i-slugi-narodu/ Падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського і його партії "Слуга народу" і далі триватиме, оскільки вони так і не змогли вийти з передвиборчої кампанії і сформувати для країни реалістичний порядок денний, заявила політолог Олеся Яхно.

Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.
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19.08.2020 16:25 Відповісти
Зеля взял курс на полную капитуляцию и "мир" с роисей! Какая война? Вы о чём?
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19.08.2020 17:19 Відповісти
Еще одно преступление Ермака-Козыря, при президенте ЗЕро
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19.08.2020 19:06 Відповісти
 
 