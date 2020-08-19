ОБСЄ закликає владу Білорусі негайно відпустити всіх затриманих під час протестів

В Організації з безпеки і співпраці в Європі закликають білоруську владу негайно звільнити незаконно затриманих людей під час протестів після виборів президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організації.

"Після масштабних арештів мирних протестувальників у Білорусі і на тлі тривожних повідомлень про насильницькі дії Офіс ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) закликає негайно звільнити всіх незаконно затриманих і провести швидке і неупереджене розслідування щодо можливих порушень прав людини", - зазначається в заяві.

У БДІПЛ висловили занепокоєння з приводу затримань, інформації про катування та інші форми жорстокого поводження з людьми з боку білоруських органів влади і закликають негайно припинити такі дії.

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Також організація закликає владу Білорусі вжити негайних заходів для розслідування всіх фактів фальсифікацій на виборах.

"Як і всі країни-члени ОБСЄ в регіоні, Білорусь зобов'язалася відстоювати право на свободу мирних зібрань, а також гарантувати безпеку правозахисників і журналістів і їх можливість працювати без втручання поліції", - сказано в заяві.

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