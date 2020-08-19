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Новини Война в Сирии
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МИД держит на контроле ситуацию с гражданами Украины в ​​сирийском лагере беженцев: "Взаимодействуем с партнерами по их репатриации"

МИД держит на контроле ситуацию с гражданами Украины в ​​сирийском лагере беженцев:

МИД держит на постоянном контроле ситуацию с пребыванием украинцев в Сирии в лагере беженцев "Аль-Холл" и взаимодействует с международными партнерами по их репатриации домой.

Об этом сообщается в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"МИД держит на постоянном контроле ситуацию, в которой оказались наши сограждане в Сирии в лагере беженцев "Аль-Холл" и не прекращает системного взаимодействия с нашими зарубежными партнерами по их репатриации домой", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что министерство заботится о своих гражданах, защита прав и интересов украинцев за рубежом является приоритетной задачей нашего ведомства.

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"Прилагаем максимальные усилия для обеспечения надлежащих условий пребывания наших соотечественников и способствуем, в случае необходимости, их безопасному возвращению на родину", - отметили в МИД.

Как сообщалось, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом содействовать возвращению украинцев, которые, по его информации, более года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев "Аль-Холл" в Сирии.

Автор: 

беженцы (1864) Зеленский Владимир (23798) МИД (4120) Сирия (1858) украинцы (2538) Чубаров Рефат (563)


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Самое главное, что Зебил держит всё на контроле. Там, где Бедоносец---там всё нормуль. МИД держит на контроле ситуацию с гражданами Украины в ​​сирийском лагере беженцев: "Взаимодействуем с партнерами по их репатриации" - Цензор.НЕТ 3688
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19.08.2020 16:26 Відповісти
Передайте их Раше и дело с концом.
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19.08.2020 16:28 Відповісти
МИД держит на контроле ситуацию с гражданами Украины в ​​сирийском лагере беженцев

А чего их туда понесло?
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19.08.2020 16:28 Відповісти
Особенно если учесть, что в том лагере содержат членов семей ИГИЛ.
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19.08.2020 16:31 Відповісти
Это крайняя мера. Сначала - обеспокоенность.
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19.08.2020 16:32 Відповісти
МИД держит на постоянном контроле ситуацию с пребыванием украинцев в Сирии в лагере беженцев "Аль-Холл" и взаимодействует с международными партнерами по их репатриации домой, аж отлегло, теперь еще дождаться гуманитарки тонн 5 в августе 2021 года если не забудут о соотечественниках.
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19.08.2020 16:37 Відповісти
 
 