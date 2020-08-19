Психических больных заставляли выполнять строительные работы в психинтернате Кривого Рога, - прокуратура
В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
По данным следствия, работники психоневрологического интерната не обеспечили надлежащие условия пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.
Устанавливаются причастные к преступлению лица.
По результатам проверки Криворожской местной прокуратурой №2 по факту пыток и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками КУ "Криворожский психоневрологический интернат" внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.1 ст.127 и ч.1 ст.172 УК Украины).
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Больницьі очень разньіе.
Вьі подтвердили, что не в курсе всех обстоятельств конкретного случая.
Протокольі протоколами, но условиях содержания бодьньіх и то, как с ними обращаются, зависит от местной власти, если учреждение финансируется из местного бюджета, и от руководства самого учреждения.
да здравствует СССР...
Перший публічний процес над цеховиками (назва з'явилася пізніше) пройшов за часів відлиги (60-е). Тоді до найвищої міри покарання засудили групу осіб (Шакерман, Ройсман і ін.) Яке налагодило випуск текстилю в промислових масштабах на території психіатричної лікарні.
Це про кого з Кривогу Рогу .... ?
Та у нас тай влада , тай ВРУ - таки вони