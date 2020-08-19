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Новини Агресія Росії проти України
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Радники глав "нормандської четвірки" обговорять 28 серпня підготовку до саміту і широкий спектр тем, пов'язаних із Донбасом, - ЗМІ

Радники глав

Радники глав держав "нормандської четвірки" обговорять врегулювання на сході України на наступному тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив російському "Интерфаксу" джерело, знайоме з підготовкою зустрічі.

"Зустріч запланована на 28 серпня. Буде обговорюватися широкий спектр питань врегулювання на Донбасі, включно з обміном і політичним врегулюванням", - сказало джерело.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде порушуватися тема підготовки саміту глав держав "нормандської четвірки" джерело відповіло: "все обговорять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки"

В "нормандську четвірку" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

Автор: 

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широкий спектр тем

Советники глав "нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем, связанных с Донбассом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2188
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19.08.2020 16:44 Відповісти
С нашей Украиной всё понятно . С остальными тремя участниками не понятно . Когда страны садятся за один стол с агрессором , ни к чему хорошему это не приведёт , причём для всех .
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19.08.2020 16:47 Відповісти
"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены и политическое урегулирование"Источник: https://censor.net/n3214754

Для 73% стада хватит и такой формулировки широкий спектр вопросов
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19.08.2020 16:48 Відповісти
Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла!
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19.08.2020 16:49 Відповісти
Чомусь від цього поспіху страшенно смердить здачею українських інтересів та капітуляцією.
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19.08.2020 16:54 Відповісти
Сборище врагов Украины, включая представителя самой Украины.
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19.08.2020 18:55 Відповісти
 
 