Радники глав "нормандської четвірки" обговорять 28 серпня підготовку до саміту і широкий спектр тем, пов'язаних із Донбасом, - ЗМІ
Радники глав держав "нормандської четвірки" обговорять врегулювання на сході України на наступному тижні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив російському "Интерфаксу" джерело, знайоме з підготовкою зустрічі.
"Зустріч запланована на 28 серпня. Буде обговорюватися широкий спектр питань врегулювання на Донбасі, включно з обміном і політичним врегулюванням", - сказало джерело.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде порушуватися тема підготовки саміту глав держав "нормандської четвірки" джерело відповіло: "все обговорять".
В "нормандську четвірку" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.
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