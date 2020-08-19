Радники глав "нормандської четвірки" обговорять 28 серпня підготовку до саміту і широкий спектр тем, пов'язаних із Донбасом, - ЗМІ

Радники глав держав "нормандської четвірки" обговорять врегулювання на сході України на наступному тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив російському "Интерфаксу" джерело, знайоме з підготовкою зустрічі.

"Зустріч запланована на 28 серпня. Буде обговорюватися широкий спектр питань врегулювання на Донбасі, включно з обміном і політичним врегулюванням", - сказало джерело.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде порушуватися тема підготовки саміту глав держав "нормандської четвірки" джерело відповіло: "все обговорять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки"

В "нормандську четвірку" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.