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Кабмін запропонує перейменувати Івано-Франківський район на Галицький, - представник уряду у ВР Мокан

Кабмін запропонує перейменувати Івано-Франківський район на Галицький, - представник уряду у ВР Мокан

Кабінет Міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "про утворення і ліквідацію районів". Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 №807-IX "Про утворення і ліквідацію районів" щодо перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив чотирьох заступників міністрів

Автор: 

перейменування (587) Івано-Франківська область (970) Мокан Василь (55)


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Топ коментарі
+13
Нарешті! Потужні зе-реформи!
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19.08.2020 16:48 Відповісти
+12
А Галицький з центром в Галичі в який?
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19.08.2020 16:49 Відповісти
+12
А Волынскую область в Луцкую
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19.08.2020 16:51 Відповісти
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Нарешті! Потужні зе-реформи!
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19.08.2020 16:48 Відповісти
А Волынскую область в Луцкую
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19.08.2020 16:51 Відповісти
Уже.
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19.08.2020 17:00 Відповісти
А Галицький з центром в Галичі в який?
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19.08.2020 16:49 Відповісти
В Івано-Франковський
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Можно в Франко-Иванивськый.
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19.08.2020 16:56 Відповісти
доки зелена шобла не почала ці наперстки з районами,Івано-Франківського району небуло,був Тисменицький довкола міста Івано-Франківська.
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19.08.2020 19:21 Відповісти
Галицький-2 і так до Галицького-95.
Шоб було як в "кварталі-95".
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19.08.2020 16:53 Відповісти
это архиважная проблема сейчас.. некуда деньги потратить - приходится баловаться с переименованиями районов-областей... ЗАЧЕМ?? распил бюджета у шмаркли и Ко.
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19.08.2020 16:49 Відповісти
Скільки в тебе ніків на цьому форумі? Я вирахував поки 3, з яких в будь-якому коментарі до будь якої статті обов'язково згадується або "соєвий", або "свиня"
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19.08.2020 16:59 Відповісти
Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5307
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19.08.2020 17:02 Відповісти
Двойные стандарты они такие. Когда при Пэце переименовывали в разгар войны улицы и районы во все городах Украины, ты не стонал.
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19.08.2020 17:00 Відповісти
Коли декомунізували назви вулиць, ви вили, що дорого.
Зараз, під час війни, другої хвилі пандемії, розікраденого зеленими бюджету, ви забажали перерозподілу та прейменувань? На федералізацію бабла не шкода?
Це подвійний стандарт, чи це на потрібну фуйлу справу?
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19.08.2020 17:10 Відповісти
Начнем с того, шароварник, что логика - это не твое. Я не выл и за зе не голосовал. Но тебе этого не понять - у тебя 6 вольт напряжение в кубышке. Ты сам насрал себе в шаровары своим же постом - читай внимательно.
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19.08.2020 23:36 Відповісти
кацап, страдаешь за сралиным?..
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19.08.2020 17:54 Відповісти
Ты умственно отсталый?
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Кабинет Министров без дела не сидит.
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19.08.2020 16:49 Відповісти
Им явно скучно . Народ , если на следующих выборах умные проспят , то наши внуки деградируют до клоунов .
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19.08.2020 16:50 Відповісти
Відволікання уваги, і тільки..проходили..))
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19.08.2020 16:51 Відповісти
Оце рехформа!!
Пеця смалить бамбук з сльозами..))
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19.08.2020 16:50 Відповісти
Він ближчий до Бонапарта.
Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 96
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19.08.2020 16:54 Відповісти
До Бонапарта в из 6 палаты.
Точнее к Машке из петушинного угла ИТК в Мартусовке.
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19.08.2020 16:59 Відповісти
к Бонапарту, серьезно? По-моему, судьба не зря наделила его именем Вова, сделала ростом метр-в-прыжке, подарила ему врожденную ссыкливость и слабоумие. А эти все характеристики напоминают кого-то другого.
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19.08.2020 16:59 Відповісти
а может жители этого района сами могут выбирать? местное самоуправление...так сказать
а не все по просьбе трудящихся...мифических
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Васьок, а переименование городов, улиц и т.д. при пэтрушке тебя не смущало?
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19.08.2020 16:59 Відповісти
Закон про декомунізацію? Ні, не чули
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19.08.2020 17:01 Відповісти
дуже добрий Закон..але його виконавці інколи дуже поспішали і називали поспіхом !
у мене , в Дніпрі, рядком - вул Володимира Великого, вул Ярослава Мудрого, вул Володимра Мономаха і вул княгині Ольги...
до речі, вул Володимира Великого і вул Ярослава Мудрого - це майже одна вулиці, яка тянеться від Старого (Амурського) до Нового (Центрального) мосту... а вул Мономаха теж Володимира і княгині Ольги перетинають її, верніше їх...то чого так морочити людям голову?
чому не розвести "князів і княгинь" трохи далі одне від одного, щоби не плутатись і скоріш запам"ятати ???
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19.08.2020 17:11 Відповісти
В Києві ще у 2018 прийняли рішення про перейменування проспекту Героїв Сталінграду на проспект Володимира Івасюка. Але таблички на будинках досі із старою назвою і в транспорті також по-старому оголошують
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19.08.2020 17:34 Відповісти
тай в нас так само... нічого... звикнемо ))))
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19.08.2020 17:58 Відповісти
смущало..еще как...до сих пор привыкнуть не могу, в Днепре 90 процентов новых названий )))
потому и знаю, что говорю!
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19.08.2020 17:01 Відповісти
Пример своего возмущения тут на сайте можешь предъявить?
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19.08.2020 17:04 Відповісти
якщо не важко, прочитайте мій комент на один комент вище.
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19.08.2020 17:12 Відповісти
Тот я прочитал.
Где возмущения того времени?
Все было норм, устраивало? Против пэтрушки слова боялся сказать?
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19.08.2020 17:51 Відповісти
от шо ты мелешь? кто кого боялся??
кто тебя так перепугал? такая личная неприязнь к тезке прямо кушать не можешь???
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19.08.2020 18:03 Відповісти
Боялся ты. Меня никто не перепугал. Чего молчал тогда?
То чмо мне не тезка, полный ник не пропустила бы цензура.
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19.08.2020 18:27 Відповісти
смешной ты... и злой
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19.08.2020 18:53 Відповісти
На счёт смешной, то такое твое субъективное мнение.
На счёт злой, да.
Падла рошеновская загубила революцию!!!
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19.08.2020 19:49 Відповісти
а пушистик янелох губит Украину...
революций может быть много... а от Україна - одна єдина...
і якщо мірятись поганими справами...то ще ж не вечір...подивимось, що ще витне диво квартальне
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19.08.2020 19:54 Відповісти
А по мокану?
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19.08.2020 16:57 Відповісти
Лучше переименуйте Донецк в Юзовку, тем самым вернув этому мухосранску историческое нащвание. И Бахмут сделайте столицей Донецкой области, как ранее было.
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19.08.2020 16:57 Відповісти
Донецьк повинен носити гордо назву "Сталіно".
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19.08.2020 17:02 Відповісти
Тогда лучше уж "Дно-Говнищенск".
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19.08.2020 17:12 Відповісти
Або так🤪
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19.08.2020 17:15 Відповісти
Должны решать местные , а не боты свыни плюгавой .
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19.08.2020 16:58 Відповісти
Тобі платять в залежності від кількості слів "соєвий" та "свиня" в коментарях?
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19.08.2020 17:03 Відповісти
Если ты тупое , можешь проследить . .Я здесь с 12 или 13 . . И не копейки . как ты чмо , за базар не беру .
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19.08.2020 17:24 Відповісти
Радує, що не всі місцеві такі, як ти
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19.08.2020 17:31 Відповісти
Сьогодні дзвонили з Кагарлика. Вже завивають від "теротиріальних реХворм зЕзідента"
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19.08.2020 16:59 Відповісти
Коли коту слугам народу нема чого робити, то вони лижуть яйця перейменовують райони.
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19.08.2020 17:01 Відповісти
О це дило!
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19.08.2020 17:05 Відповісти
это сколько же дурни за придурками отменять придётся..
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19.08.2020 17:06 Відповісти
а что , все другие проблемы в стране решены и чиновникам больше нечем заниматься?
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19.08.2020 17:19 Відповісти
Все что дальше от Совка ,то хорошие решения . нужно еще и буковинскую область сделать .
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19.08.2020 17:32 Відповісти
Всі проблеми вирішені,залишилось тільки назви міняти.
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19.08.2020 17:35 Відповісти
И возвратить И-Франковску его историческое название - Станислав.
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19.08.2020 19:14 Відповісти
Станиславів

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ
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19.08.2020 21:50 Відповісти
 
 