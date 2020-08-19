Кабмін запропонує перейменувати Івано-Франківський район на Галицький, - представник уряду у ВР Мокан
Кабінет Міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні уряд ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "про утворення і ліквідацію районів". Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 №807-IX "Про утворення і ліквідацію районів" щодо перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Філ Менко
показати весь коментар19.08.2020 16:48 Відповісти Посилання
+12 буков
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+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2020 16:51 Відповісти Посилання
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Шоб було як в "кварталі-95".
Зараз, під час війни, другої хвилі пандемії, розікраденого зеленими бюджету, ви забажали перерозподілу та прейменувань? На федералізацію бабла не шкода?
Це подвійний стандарт, чи це на потрібну фуйлу справу?
Пеця смалить бамбук з сльозами..))
Точнее к Машке из петушинного угла ИТК в Мартусовке.
а не все по просьбе трудящихся...мифических
у мене , в Дніпрі, рядком - вул Володимира Великого, вул Ярослава Мудрого, вул Володимра Мономаха і вул княгині Ольги...
до речі, вул Володимира Великого і вул Ярослава Мудрого - це майже одна вулиці, яка тянеться від Старого (Амурського) до Нового (Центрального) мосту... а вул Мономаха теж Володимира і княгині Ольги перетинають її, верніше їх...то чого так морочити людям голову?
чому не розвести "князів і княгинь" трохи далі одне від одного, щоби не плутатись і скоріш запам"ятати ???
потому и знаю, что говорю!
Где возмущения того времени?
Все было норм, устраивало? Против пэтрушки слова боялся сказать?
кто тебя так перепугал? такая личная неприязнь к тезке прямо кушать не можешь???
То чмо мне не тезка, полный ник не пропустила бы цензура.
На счёт злой, да.
Падла рошеновская загубила революцию!!!
революций может быть много... а от Україна - одна єдина...
і якщо мірятись поганими справами...то ще ж не вечір...подивимось, що ще витне диво квартальне
котуслугам народу нема чого робити, то вони лижуть яйцяперейменовують райони.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ