Кабмін запропонує перейменувати Івано-Франківський район на Галицький, - представник уряду у ВР Мокан

Кабінет Міністрів запропонує Верховній Раді перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні уряд ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "про утворення і ліквідацію районів". Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 №807-IX "Про утворення і ліквідацію районів" щодо перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - йдеться в повідомленні.

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