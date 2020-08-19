Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія
Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила в середу, що особисто намагалася поговорити з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель повідомила за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.
Меркель сказала журналістам, що просила Лукашенка про телефонну розмову, однак той відмовився відповісти на дзвінок. У зв'язку з цим канцлер ФРН заявила, що не може виступати посередником у врегулюванні ситуації в країні.
"Я не бачу можливості для посередництва прямо зараз, я не змогла зв'язатися з Лукашенком, а виступити посередником можна тільки в тому випадку, якщо всі сторони перебувають у контакті", - заявила Меркель.
Також вона заявила, що ситуація в Білорусі погіршиться, якщо в ситуацію в країні втрутиться Росія.
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во-первых, сябры сразу же ощутят радость от помощи братушек, хлебнут реального сруцкого мира и наконец поймут куда им идти и с кем дружить
во-вторых, северная нигерия погрязнет надолго еще в одной стране (после Украины, Сирии и Ливии), что несомненно является плюсом для Неньки
Поговорити з тарганом - таке вигадати.
Свабоду сваю адстаяць.
Адзiнаю мэтай узняўся наш дух
Цемру святлом разганяць.
секретутка ему отвечает:
- президент росии отказывается принять ваш звонок
Байден:
- дорогая секретутка, у тебя есть пять минут, чтобы забраться в самое глубокое место в Москве, а ХЛУ просто передай привет!
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