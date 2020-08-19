Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія

Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила в середу, що особисто намагалася поговорити з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель повідомила за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.

Меркель сказала журналістам, що просила Лукашенка про телефонну розмову, однак той відмовився відповісти на дзвінок. У зв'язку з цим канцлер ФРН заявила, що не може виступати посередником у врегулюванні ситуації в країні.

"Я не бачу можливості для посередництва прямо зараз, я не змогла зв'язатися з Лукашенком, а виступити посередником можна тільки в тому випадку, якщо всі сторони перебувають у контакті", - заявила Меркель.

Також вона заявила, що ситуація в Білорусі погіршиться, якщо в ситуацію в країні втрутиться Росія.

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