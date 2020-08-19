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Новини Революція в Білорусі
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Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія

Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія

Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила в середу, що особисто намагалася поговорити з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Меркель повідомила за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.

Меркель сказала журналістам, що просила Лукашенка про телефонну розмову, однак той відмовився відповісти на дзвінок. У зв'язку з цим канцлер ФРН заявила, що не може виступати посередником у врегулюванні ситуації в країні.

"Я не бачу можливості для посередництва прямо зараз, я не змогла зв'язатися з Лукашенком, а виступити посередником можна тільки в тому випадку, якщо всі сторони перебувають у контакті", - заявила Меркель.

Також вона заявила, що ситуація в Білорусі погіршиться, якщо в ситуацію в країні втрутиться Росія.

Читайте також: ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі, - Меркель

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2670) Меркель Ангела (1140) росія (66520)


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Топ коментарі
+16
"Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия" - "Ситуация" во всём мире уже ухудшилась из-за рашистов! И будет ещё хуже, кровавей. И это вы вскормили этого дракона, еврокретины!
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19.08.2020 17:01 Відповісти
+10
Ничего страшного , Ангела . Вам не привыкать выражать "глубокую обеспокоенность " .
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19.08.2020 17:03 Відповісти
+7
Оставь меня старуха , я в печали! (с)
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19.08.2020 17:04 Відповісти
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"Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия" - "Ситуация" во всём мире уже ухудшилась из-за рашистов! И будет ещё хуже, кровавей. И это вы вскормили этого дракона, еврокретины!
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19.08.2020 17:01 Відповісти
Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія - Цензор.НЕТ 4448
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19.08.2020 19:14 Відповісти
Почему лезет Меркель, волосы рвущая за Северный поток -2?
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19.08.2020 17:02 Відповісти
Так через Белорусь идет газопровод "Ямал-Европа" аж до Германии.
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19.08.2020 17:16 Відповісти
Ничего страшного , Ангела . Вам не привыкать выражать "глубокую обеспокоенность " .
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19.08.2020 17:03 Відповісти
Оставь меня старуха , я в печали! (с)
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19.08.2020 17:04 Відповісти
тарган нервує
це добре
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19.08.2020 17:05 Відповісти
жду с нетерпением момента, когда уйло введет

во-первых, сябры сразу же ощутят радость от помощи братушек, хлебнут реального сруцкого мира и наконец поймут куда им идти и с кем дружить

во-вторых, северная нигерия погрязнет надолго еще в одной стране (после Украины, Сирии и Ливии), что несомненно является плюсом для Неньки
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19.08.2020 17:12 Відповісти
если вмешается? так уже по полной.
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19.08.2020 17:12 Відповісти
Та ..рал Лукашенко на Меркель! Он с самим Пу в золотых!
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19.08.2020 17:13 Відповісти
А Россия и не вымешиалась!!!!
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19.08.2020 17:17 Відповісти
За Крым Меркель тоже та говорила,говорила,говорила.
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19.08.2020 17:17 Відповісти
А Россия "втрутиться" и к Гордону не ходи!
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19.08.2020 17:18 Відповісти
в слове гордон вы ошиблись в третьей букве
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19.08.2020 20:24 Відповісти
Нет,коверкать фамилии не признак большого ума и остроумия.
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19.08.2020 22:22 Відповісти
дада, мне к Задорнову далеко. вот то чувак шутил так шутил
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20.08.2020 07:02 Відповісти
Така доросла, а в казки вірить.
Поговорити з тарганом - таке вигадати.
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19.08.2020 17:21 Відповісти
ЕС молчит,потому что вывезенное золото партии растворилось государствах ЕС там работает на Мацкву
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Аншлюс усе ближче..🙁
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19.08.2020 17:53 Відповісти
Завтра скажет что это поляки телефонный кабель перегрызли. Он же через Польшу идет. А он не отказывался и вабшчэ очень уважает братский немецкий народ
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19.08.2020 17:53 Відповісти
Па усёй Беларусі падняўся народ
Свабоду сваю адстаяць.
Адзiнаю мэтай узняўся наш дух
Цемру святлом разганяць.




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19.08.2020 17:55 Відповісти
Та оно,припадочное,боится сорваться и тебе нахомить,вот и заливает дермищем нашего идиота
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19.08.2020 18:19 Відповісти
Плешивый автоматически перешёл под полное управление Путина.))
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19.08.2020 18:44 Відповісти
Итак, звонит Президент США Байдён ХЛУ чтобы предупредить о нанесении ядерного удара по Росии
секретутка ему отвечает:
- президент росии отказывается принять ваш звонок
Байден:
- дорогая секретутка, у тебя есть пять минут, чтобы забраться в самое глубокое место в Москве, а ХЛУ просто передай привет!
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19.08.2020 19:07 Відповісти
байден не может звонить . он в состоянии деменции . тем более о каком-то ядерном ударе . ему бы вспомнить как жену зовут .

..
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19.08.2020 19:35 Відповісти
старичкам как раз по*уй, нажмут кнопку без сожаления. они уже пожили. ХЛО то вель молодой еще поди годков 45
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19.08.2020 20:23 Відповісти
65
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19.08.2020 23:28 Відповісти
тогда какая разница, они с Байденом одногодки
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20.08.2020 07:00 Відповісти
ути пути , какой капризный малыш . отказался с тетей меркель поговорить . а с дядей вовой говорит и пускает слюнки , просит дай вова конфетку пососать . повесить эту сипатую скотину на дереве .

..
..
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19.08.2020 19:33 Відповісти
Просто мрію про те щоб кацапи відкрито вели війська в Білорусь. Але ж санкції... і тому вбивати білорусів будуть руками прокацаплених білорусів і "п'ятої колони" переселенців.
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20.08.2020 02:52 Відповісти
Та ото воно,мабуть,трошки заСІснялось тьоті-фрау,бо вона йому скаже:-Но-но,ето єсть нєкарашо,ето єсть зер шлехт,ето єсть нарюшеніє прінціпов дємокра-а-ттії. А йому буде соромно і воно почервоніє на щочках.
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20.08.2020 05:47 Відповісти
 
 