Журналіста Бігуса внесли в список "Миротворця" через сюжет про Гладковських
Сайт "Миротворець" вніс журналіста Дениса Бігуса у свою базу через сюжет про розкрадання в оборонній промисловості.
Сторінка з профілем Бігуса з'явилася на "Миротворці", інформує Цензор.НЕТ.
Автори сайту інкримінують йому "Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України. Поширення свідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України".
Бігус прокоментував свою появу в базі "Миротворця" так: "Ніхто не зробив для підриву довіри до держструктур більше, ніж керівники цих держструктур, їхні підлеглі, їхнє оточення. Їхні шкурняки, жадібність, нахабство, а дуже часто і тупість".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
✘
Татьяна Лайф
показати весь коментар29.05.2021 10:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді нікуди би не потрапив.
А тепер маємо президента чи то зрадника, чи то бовдура, оточеного ригівським кодлом.
Полегшало Бігусу ?