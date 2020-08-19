Журналіста Бігуса внесли в список "Миротворця" через сюжет про Гладковських

Сайт "Миротворець" вніс журналіста Дениса Бігуса у свою базу через сюжет про розкрадання в оборонній промисловості.

Сторінка з профілем Бігуса з'явилася на "Миротворці", інформує Цензор.НЕТ.

Автори сайту інкримінують йому "Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України. Поширення свідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України".

Бігус прокоментував свою появу в базі "Миротворця" так: "Ніхто не зробив для підриву довіри до держструктур більше, ніж керівники цих держструктур, їхні підлеглі, їхнє оточення. Їхні шкурняки, жадібність, нахабство, а дуже часто і тупість".

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