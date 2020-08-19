УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5796 відвідувачів онлайн
Новини
20 141 202

Журналіста Бігуса внесли в список "Миротворця" через сюжет про Гладковських

Журналіста Бігуса внесли в список

Сайт "Миротворець" вніс журналіста Дениса Бігуса у свою базу через сюжет про розкрадання в оборонній промисловості.

Сторінка з профілем Бігуса з'явилася на "Миротворці", інформує Цензор.НЕТ.

Автори сайту інкримінують йому "Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України. Поширення свідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України".

Бігус прокоментував свою появу в базі "Миротворця" так: "Ніхто не зробив для підриву довіри до держструктур більше, ніж керівники цих держструктур, їхні підлеглі, їхнє оточення. Їхні шкурняки, жадібність, нахабство, а дуже часто і тупість".

Дивіться також: Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції. ВIДЕО

Журналіста Бігуса внесли в список Миротворця через сюжет про Гладковських 01

Журналіста Бігуса внесли в список Миротворця через сюжет про Гладковських 02
Журналіста Бігуса внесли в список Миротворця через сюжет про Гладковських 03
Журналіста Бігуса внесли в список Миротворця через сюжет про Гладковських 04

Автор: 

Гладковський Олег (307) Бігус Денис (198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Бігус мав визнати свою помилку.
Тоді нікуди би не потрапив.
А тепер маємо президента чи то зрадника, чи то бовдура, оточеного ригівським кодлом.
Полегшало Бігусу ?
показати весь коментар
19.08.2020 17:00 Відповісти
+37
бігус зебілоїд знатний)
показати весь коментар
19.08.2020 16:59 Відповісти
+21
Бигус-дешевка. Обосрался,так найди мужество признаться,нет он лезет в бутылку,юлит и от этого выглядит,еще хуже.
показати весь коментар
19.08.2020 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Лайк Бигусу
показати весь коментар
29.05.2021 10:21 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 