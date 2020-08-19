УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5044 відвідувача онлайн
Новини
7 732 41

Джерело в "компетентних органах" Росії підтверджує, що "вагнерівців" у Білорусь заманила СБУ, - росЗМІ

Джерело в

У російських правоохоронних органів є "вагомий обсяг доказів", що підтверджують, що бойовики ПВК "Вагнер" опинилися в Білорусі в рамках спецоперації СБУ.

Про це російському інформагентству "Інтерфакс" заявило "обізнане джерело в компетентних органах Росії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так співрозмовник агентства прокоментував заяву Служби безпеки України (СБУ) й офіційних осіб про непричетність Києва до затримання в Білорусі російських бойовиків.

"Більш того, - підкреслило джерело, - за результатами роботи з громадянами, які повернулися в Росію, ця версія (про причетність українських спецслужб. - Ред.) отримує дедалі більше підтверджень".

Також читайте: Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66520) СБУ (13070) ПВК Вагнер (1543)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Скорее закопать рейтинг осла
показати весь коментар
19.08.2020 17:10 Відповісти
+11
Хватит уже СБУ пиарить, террористы это не их профиль. Они обнальщиков крышуют, участвуют в бизнесразборках и тд.
показати весь коментар
19.08.2020 17:17 Відповісти
+7
Спецоперація була. Єрмачище злив москві
показати весь коментар
19.08.2020 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все.Хватит на сегодня😂🌷××
показати весь коментар
19.08.2020 17:12 Відповісти
Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2217
показати весь коментар
19.08.2020 17:32 Відповісти
Хотят повысить рейтинг СБУ?
показати весь коментар
19.08.2020 17:09 Відповісти
Скорее закопать рейтинг осла
показати весь коментар
19.08.2020 17:10 Відповісти
Чем ? Ягелем ? В раше будут перемены . Скоро .
показати весь коментар
19.08.2020 17:09 Відповісти
Тоді мокшанські ЗМІ вважають отих вагнерівців повними валянками.
показати весь коментар
19.08.2020 17:09 Відповісти
Аби не Порох!
показати весь коментар
19.08.2020 17:41 Відповісти
А в Украину кто "вагнеровцев" "заманивал"? А в Сирию с Ливией? Странная история, странные комментаторы
показати весь коментар
19.08.2020 17:13 Відповісти
Хватит уже СБУ пиарить, террористы это не их профиль. Они обнальщиков крышуют, участвуют в бизнесразборках и тд.
показати весь коментар
19.08.2020 17:17 Відповісти
там, наче, ГРУ займалось..
показати весь коментар
20.08.2020 09:15 Відповісти
Этот источник - Дмитрий Гордон!
показати весь коментар
19.08.2020 17:18 Відповісти
Да здравствуют самые честные СМИ в мире! скотебеева не даст соврать!!!
показати весь коментар
19.08.2020 17:23 Відповісти
ты хочешь сказать что глаыный редактор Цензора - господин Бутусов - врет с руки Скабеевой?
показати весь коментар
19.08.2020 17:32 Відповісти
Бутусов поверил комсомольской правде. Тебе этого мало? Откуда он жрёт, сам решай

https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала
показати весь коментар
19.08.2020 18:29 Відповісти
А в чем собственно цель этой "спецоперации?
Ну заманила в Беларусь.Потом шо хотела заманить в Украину и арестовать? А потом включить в список обмена пленными.
показати весь коментар
19.08.2020 17:28 Відповісти
Мало?
Только не заманить в Украину а вынужденно посадить (самолёт).
показати весь коментар
19.08.2020 17:40 Відповісти
Путин начинает "раскачивать" Янелоха перед выборами!
показати весь коментар
19.08.2020 17:32 Відповісти
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства.

Та не зважайте. Куди достовірніши інформація від дерьмка- фсбшного "козиря" та баканова - товариша по криворізбкому парадняку. Тим більше, що вони обидва з 95 кварталу.
показати весь коментар
19.08.2020 18:35 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2020 17:36 Відповісти
Спецоперація була. Єрмачище злив москві
показати весь коментар
19.08.2020 17:38 Відповісти
Ще більша впевненість, що це спільна операція проти Авакова.
показати весь коментар
19.08.2020 17:49 Відповісти
слава СБУ!!))))таки можем )))))надо заманить шизика лукаша и нулевого путлера)))
показати весь коментар
19.08.2020 17:57 Відповісти
Не понимаю почему наши, с позволения сказать, СМИ так долго жуют эту тему? СБУ, не СБУ... Какая разница????
Так скоро начнут жевать, что Украина заманила зеленых человечков в Крым...
показати весь коментар
19.08.2020 18:11 Відповісти
Пропиарили ФСБшники СБУшников.
показати весь коментар
19.08.2020 18:15 Відповісти
Если "компет органы" паРаши утверждают об участии сбу, то можно точно сказать, что это брехня.
показати весь коментар
19.08.2020 18:18 Відповісти
им главное Ермака не спалить
показати весь коментар
19.08.2020 20:53 Відповісти
Ух ***, как у шариесосов и зебилов горят днища от того, что дерьмака и зеленского спалили в работе на росфашистов
показати весь коментар
19.08.2020 18:37 Відповісти
Днища горят как раз у педротиков - это они подняли ПЕСий вой на всех форумах!
показати весь коментар
19.08.2020 20:27 Відповісти
Операция прикрытия Ермака-Козыря.
показати весь коментар
19.08.2020 18:56 Відповісти
Порохоботы, верят РосСМИ, Кадырову, Х-лу, это знающиелюди-имнетусмыслуврать.
показати весь коментар
19.08.2020 19:39 Відповісти
А зачем им верить?))) Мы УЖЕ видели первую серию этой операции пару лет назад)
показати весь коментар
20.08.2020 00:34 Відповісти
Ой как неудобно получается - наши патриотические СМИ поют о "спецоперации" в унисон с кацапсинскими
показати весь коментар
19.08.2020 20:25 Відповісти
ДА ! КАК ТУПЫХ ШЛЮШЕК ПРОДАЖНЫХ !)
показати весь коментар
19.08.2020 21:55 Відповісти
ранее уже писал :
а я не верю ... и тому куча причин:

1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину Джерело в "компетентних органах" Росії підтверджує, що "вагнерівців" у Білорусь заманила СБУ, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4270
показати весь коментар
20.08.2020 00:12 Відповісти
Господи, село дремучее. Хоть бы прочитали для начала пост Евгения Шевченко в фейсбуке с которого все началось - там почти на все дан ответ.
показати весь коментар
20.08.2020 04:24 Відповісти
З яких пір правдивість українських подій шукаємо в російських змі
показати весь коментар
20.08.2020 09:47 Відповісти
 
 