Джерело в "компетентних органах" Росії підтверджує, що "вагнерівців" у Білорусь заманила СБУ, - росЗМІ
У російських правоохоронних органів є "вагомий обсяг доказів", що підтверджують, що бойовики ПВК "Вагнер" опинилися в Білорусі в рамках спецоперації СБУ.
Про це російському інформагентству "Інтерфакс" заявило "обізнане джерело в компетентних органах Росії", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так співрозмовник агентства прокоментував заяву Служби безпеки України (СБУ) й офіційних осіб про непричетність Києва до затримання в Білорусі російських бойовиків.
"Більш того, - підкреслило джерело, - за результатами роботи з громадянами, які повернулися в Росію, ця версія (про причетність українських спецслужб. - Ред.) отримує дедалі більше підтверджень".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.
Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.
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https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала
Ну заманила в Беларусь.Потом шо хотела заманить в Украину и арестовать? А потом включить в список обмена пленными.
Только не заманить в Украину а вынужденно посадить (самолёт).
Та не зважайте. Куди достовірніши інформація від дерьмка- фсбшного "козиря" та баканова - товариша по криворізбкому парадняку. Тим більше, що вони обидва з 95 кварталу.
Так скоро начнут жевать, что Украина заманила зеленых человечков в Крым...
а я не верю ... и тому куча причин:
1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину