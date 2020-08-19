Джерело в "компетентних органах" Росії підтверджує, що "вагнерівців" у Білорусь заманила СБУ, - росЗМІ

У російських правоохоронних органів є "вагомий обсяг доказів", що підтверджують, що бойовики ПВК "Вагнер" опинилися в Білорусі в рамках спецоперації СБУ.

Про це російському інформагентству "Інтерфакс" заявило "обізнане джерело в компетентних органах Росії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так співрозмовник агентства прокоментував заяву Служби безпеки України (СБУ) й офіційних осіб про непричетність Києва до затримання в Білорусі російських бойовиків.

"Більш того, - підкреслило джерело, - за результатами роботи з громадянами, які повернулися в Росію, ця версія (про причетність українських спецслужб. - Ред.) отримує дедалі більше підтверджень".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.