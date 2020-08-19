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Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

У ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції, яке триває другий день, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш,

Він зазначив, що звіт на Мінській ТКГ по роботі в політичній підгрупі закінчився.

"Швидше за все, щоб зірвати майбутню зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона, фактично, заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов ВР, яка, на її думку, порушує Мінські угоди. Вчора вони тупо, 4 години, повторювали одне і те саме, не звертаючи уваги ні на які аргументи. Ми розмовляли зі стіною. Сьогодні повторилася та ж історія", - написав Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу"

Як написав журналіст, в ході переговорів Кравчук пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути зазначену постанову, якщо переговори будуть розблоковані, і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації.

"Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4, на яку так не хочеться їхати Козаку (заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак) після його знаменитого листа, де він заявив, що більше не братиме "в цьому" участі. Принаймні, Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ", - додав Гармаш.

На його думку, "дебют Кравчука в делегації" дуже вдалий і "на другий день його занурення в реальний Мінський процес, мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними".

Гармаш зазначив, що робота самої ТКГ ще триває, тому деталей і конкретики поки що він давати не може.

Також читайте: Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+35
дід вже реально заїбав...
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19.08.2020 17:08 Відповісти
+32
згинь, старе маразматичне пердало
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19.08.2020 17:09 Відповісти
+28
Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 2393
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19.08.2020 17:11 Відповісти
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дід вже реально заїбав...
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19.08.2020 17:08 Відповісти
Да он не только за***бал. Он уже нам приносит условия боевиков на которые мы должны пойти ради каких то переговоров, ато они видите ли не будут переговариваться. А кому нужны вообще ети переговоры? Я не знаю ни одной причины зачем Украине вообще договариваться с окупантами. Ситуация сегодня как раз в пользу Украины, особенно если учесть что у нас скоро выборы и дырявые не смогут на них голосовать.
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19.08.2020 18:09 Відповісти
згинь, старе маразматичне пердало
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19.08.2020 17:09 Відповісти
здрассьььь, а кто будет ретранслятором пожелаий лугандонского народа? Ну, народ такой есть... со своим языком, культурой, литературой, народным творчеством, кухней... ты не пробовал бамбасскую кухню? Оооо, этот народ бамбаса...
Итак, кто будет ретранслировать их пожелания?
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19.08.2020 18:41 Відповісти
Какое постановление нарушает? Не хотят переговоров пусть идут лесом!
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19.08.2020 17:10 Відповісти
А о каком постановлении идет речь?? Что там этот старый козел отменять собрался??
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19.08.2020 17:10 Відповісти
Напевно це:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/26/7260753 Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прийнята Верховною Радою постанова про проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання на Донбасі
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19.08.2020 17:20 Відповісти
Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 2393
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19.08.2020 17:11 Відповісти
Кравчук ужа с ежом скрестить невозможно
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19.08.2020 17:11 Відповісти
Та можна: після схрещення вийде колючий дріт, яким можна відгородитись від росії.
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19.08.2020 19:03 Відповісти
Маразматик кравчук на службе кремлёвского фюрера?!
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19.08.2020 17:12 Відповісти
То есть Украина таки ведет переговоры с ОРДЛО. Теперь Юридически в Украине Гражданская война а Россия Миротворец. Теперь Российская Армия в Украине будут Миротворцами. Агент Зеленский заслужил звание Героя России.
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19.08.2020 17:12 Відповісти
А о какой хотелке Лугандона заявляет Кравчук? Гармаш ещё тот ватник
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19.08.2020 17:15 Відповісти
Ордло диктует условия Кравчук обещает порешать - может шли бы оба лесом да на кацапские болота... И Ермака прихватите...
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19.08.2020 17:16 Відповісти
То есть выполнение хотелок лугандона пытаются выдать за перемогу.
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19.08.2020 17:16 Відповісти
Он переплюнул Сивохо .
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19.08.2020 17:19 Відповісти
И Кравчук и Сивохо , и Фокин разумеется продажные суки, но они выполняют команды Зеленского. Это его шобла
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19.08.2020 17:22 Відповісти
Со всех щелей красно-зеленая гниль повылазила. Таки хотят втухать лугандонию в Украину с подконтрольными Кремлю обезьянами и особым статусом.
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19.08.2020 17:20 Відповісти
молодец Кравчук.
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19.08.2020 17:20 Відповісти
мнєніє ордло стає головним законодавчим та виконавчим органом України?
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Сепарня вже офіційно ставлять нам умови?
Хтось може мені пояснити коли і хто дав доручення цьому старому комуняцькому хричу, від імені України, вести перемовини, на пряму, з сепарнею?
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19.08.2020 17:22 Відповісти
***** продажна.
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19.08.2020 17:23 Відповісти
Я не зрозуміла...Кравчук представник ОРДЛО в Україні ?
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19.08.2020 17:24 Відповісти
Берите выше...судя по всему он представитель самого ***** в Украине..
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19.08.2020 17:27 Відповісти
Яке в сраці "мнение ОРДЛО"?
ОРДіЛО не є стороною перемовин у ТКГ
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19.08.2020 17:26 Відповісти
Всім адекватним, окрім ЗЕ, за розумовими здібностями, та двом пердунам, за поважним віком, було ясно, що місія приречена на провал, і цьому підтвердження белькотіння Кравчука, якому на короткий час повернувся здоровий глузд. Шкода, що не на довго.
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19.08.2020 17:28 Відповісти
Приплыли...
Можно ли было себе представить подобное год назад? Молчу уже про Пороха....
Даже когда там заседал Медведчук, Украину так не опускали....
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19.08.2020 17:35 Відповісти
Подивимось на морду Разумкова в ВР ,коли він скаже що треба відмінити постанову на вимогу дирявих ...
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19.08.2020 17:35 Відповісти
Видимо речь идет о постановлении про выборы, назначенные на 25 октября Помню Ордынцам оно очень не понравилось...но пойдут. как всегда лесом
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19.08.2020 17:37 Відповісти
Та не буде виборів! Відмінять. Чи ви не розумієте, чому КОВІД раптом залютував?
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19.08.2020 18:09 Відповісти
" Крачук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление"Источник: https://censor.net/n3214765 он таки обратиться, а дальше зависит от Рады. Если речь идет о проведении местных выборов, то чего хотят "кормильцы"- полной отмены постановления или каких-то пунктов. Полная отмена постановления маловероятна ( будет налицо нарушение Конституции), а вот отдельные пункты под вопросом.Согласно Постановлению "3. У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться." т.е. включая и подконтрольные территории. п.4 определяет условия, когда могут быть проведены выборы в ОРДЛО, а там все: и контроль над границей, и полное разоружение и т.д.
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19.08.2020 17:57 Відповісти
Началось. А что там дальше в кремле требуют? Может нам всем стать раком и почапать в Польшу чтобы не правацировать ОРДЛО? Нах. мне Кравчук твое и ихнее мнение. Сдох бы ты тварь побыстрее.
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19.08.2020 18:00 Відповісти
Етот старый пердун-маразматик считает что главное результат. А какой именно результат ето неважно. Даже пускай капитуляция Украины будет но ето же результативные переговоры. И что оно хочет показать опять западу ради чего капитуляция Украины не столь важна? Уже ж вроде показали Западу что Зеленский отказался от крыма ради того чтобы ***** приехал на нормандские переговоры. Теперь нам нужно отказаться от Конституции чтобы Козак соизволил приехать на переговоры на которых нам еще поставит очередные условия?
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19.08.2020 18:06 Відповісти
кравчучка,та йди вже на йух
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19.08.2020 18:10 Відповісти
Так, а Шо за постановєніє про яке йде мова?
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19.08.2020 18:15 Відповісти
Дебил....
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19.08.2020 18:16 Відповісти
Коментувати заяви старих маразматиків - комуняк немає сенсу. Вони говорять одне, думають друге, а роблять третє.і що цікаве - на користь Росії, хоча всі заяви намагаються всебічно маскувати. Гнати потрібно усіх кравчуків та тих хто їх призначив, бо вони ведуть до капітуляції. Не можна допустити ріяких відмін прстанови кабміну, виборів та вільних торгових зон на окупованих територіях, поки там знаходяться окупаційні війска.
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19.08.2020 18:26 Відповісти
І цей дідуган знає про ту сторону. Це виходить у Другій світовій війні на нас напала та сторона? А хто вони та сторона?
У ці дні та сторона це сепари, чи донецькі шахтарі? Чи може Порошенко? чи може Звіробій? Хто та сторона???
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19.08.2020 18:40 Відповісти
Чью сторону в ТКГ представляет Кравчук?, явно не сторону Украины.
А что касается письма Козака, так это операция прикрытия Ермака-Козыря и не более.
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19.08.2020 18:51 Відповісти
Борис Патон переставився...
Вічная пам'ять... Земля пухом...
Жаль...
Міг би бути ще одним заступником Кравчука в ТКГ...
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19.08.2020 19:17 Відповісти
Это фактически сдача украинских национальных интересов перед кровавыми террористами старой коммунистической тварью!
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19.08.2020 19:31 Відповісти
Старый коммунистический маразматик хочет диктовать требования российских оккупантов террористов Верховной Раде Украины! Украину опускают ниже плинтуса и никого это почему-то не волнует.
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19.08.2020 19:35 Відповісти
А що коли завтра вони почнуть вимагати, щоб Марович зняв штани і став раком.
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19.08.2020 19:40 Відповісти
Кравчук думает, что у него два сраки, так норовить на два стула сразу сесть.
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19.08.2020 20:54 Відповісти
комуняка
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19.08.2020 22:12 Відповісти
 
 