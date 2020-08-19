Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

У ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції, яке триває другий день, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш,

Він зазначив, що звіт на Мінській ТКГ по роботі в політичній підгрупі закінчився.

"Швидше за все, щоб зірвати майбутню зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона, фактично, заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов ВР, яка, на її думку, порушує Мінські угоди. Вчора вони тупо, 4 години, повторювали одне і те саме, не звертаючи уваги ні на які аргументи. Ми розмовляли зі стіною. Сьогодні повторилася та ж історія", - написав Гармаш.

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Як написав журналіст, в ході переговорів Кравчук пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути зазначену постанову, якщо переговори будуть розблоковані, і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації.

"Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4, на яку так не хочеться їхати Козаку (заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак) після його знаменитого листа, де він заявив, що більше не братиме "в цьому" участі. Принаймні, Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ", - додав Гармаш.

На його думку, "дебют Кравчука в делегації" дуже вдалий і "на другий день його занурення в реальний Мінський процес, мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними".

Гармаш зазначив, що робота самої ТКГ ще триває, тому деталей і конкретики поки що він давати не може.

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