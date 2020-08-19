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Новини Революція в Білорусі
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Євросоюз швидко прийме санкції щодо винних у насильстві проти громадян Білорусі, - глава Євроради Мішель

Євросоюз швидко прийме санкції щодо винних у насильстві проти громадян Білорусі, - глава Євроради Мішель

Європейський союз незабаром введе санкції проти тих, хто порушував права людини і фальсифікував результати виборів у Білорусі.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський союз скоро введе санкції проти значного числа тих, хто винен у насильстві, репресіях і фальсифікації виборів", - сказав Мішель.

"Ми закликаємо владу знайти мирне вирішення, поклавши край насильству, знизивши напруженість і почавши інклюзивний національний діалог", - продовжив глава Євроради.

За його словами, "усі сторони, включно з третіми державами, мають підтримати такий процес".

Мішель пообіцяв, що ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації.

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Автор: 

Білорусь (7987) Євросоюз (13799) Шарль Мішель (333)


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Запретить бацьке отдыхать в Европе ! Вот тогда запоет !
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19.08.2020 17:17 Відповісти
Деньги и детки у псевдо-элитки в Европе. А перевозить их наРашу ой как не хочется. Так что санкции пойдут только на пользу Бацьке с боярами
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19.08.2020 17:19 Відповісти
Краще лікуватись, як Кабздон завивав коли захворів, а лікуватись в Бугульмі не хоче.
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19.08.2020 17:20 Відповісти
Були новини тиждень тому що "бацька" лікувався в Китаї, як мікроінсульт припік. Так що і аким чином маленького фюрера не прищемити.
ПС. Здається мені що крім черенка від лопати інших "санкцій" для "бацьки" не має. От тільки на обрії не видно персоналій з таким черенком.
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19.08.2020 17:27 Відповісти
связанньім лицам запретить вьезд, лечение, учебу. Он в Европе не отдьіхает.
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19.08.2020 18:30 Відповісти
Против Макрона принял?
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19.08.2020 17:19 Відповісти
Бла-бла-бла... Символические санкции и против каких-то мелких сошек. Плавали уже.
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19.08.2020 17:19 Відповісти
ой, Паця прям обосрался уж.
бле-бле-бле - щас как дам за три года или через четыре санкциии, совсем на остров св. Еленки не ездить будешь....
и тот такой:
Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1612
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19.08.2020 17:19 Відповісти
"Э,нет,торопиться не надо,торопится не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!"...(с)
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19.08.2020 18:16 Відповісти
 
 