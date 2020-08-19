Євросоюз швидко прийме санкції щодо винних у насильстві проти громадян Білорусі, - глава Євроради Мішель
Європейський союз незабаром введе санкції проти тих, хто порушував права людини і фальсифікував результати виборів у Білорусі.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Європейський союз скоро введе санкції проти значного числа тих, хто винен у насильстві, репресіях і фальсифікації виборів", - сказав Мішель.
"Ми закликаємо владу знайти мирне вирішення, поклавши край насильству, знизивши напруженість і почавши інклюзивний національний діалог", - продовжив глава Євроради.
За його словами, "усі сторони, включно з третіми державами, мають підтримати такий процес".
Мішель пообіцяв, що ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації.
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ПС. Здається мені що крім черенка від лопати інших "санкцій" для "бацьки" не має. От тільки на обрії не видно персоналій з таким черенком.
бле-бле-бле - щас как дам за три года или через четыре санкциии, совсем на остров св. Еленки не ездить будешь....
и тот такой: