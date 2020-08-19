Євросоюз швидко прийме санкції щодо винних у насильстві проти громадян Білорусі, - глава Євроради Мішель

Європейський союз незабаром введе санкції проти тих, хто порушував права людини і фальсифікував результати виборів у Білорусі.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський союз скоро введе санкції проти значного числа тих, хто винен у насильстві, репресіях і фальсифікації виборів", - сказав Мішель.

"Ми закликаємо владу знайти мирне вирішення, поклавши край насильству, знизивши напруженість і почавши інклюзивний національний діалог", - продовжив глава Євроради.

За його словами, "усі сторони, включно з третіми державами, мають підтримати такий процес".

Мішель пообіцяв, що ЄС уважно стежитиме за розвитком ситуації.

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