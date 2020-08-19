Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель
Жителі Білорусі мають отримати можливість визначити власне майбутнє самостійно - без втручання ЄС або Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.
"Наша позиція абсолютно зрозуміла: білоруський народ має самостійно визначити своє майбутнє. Цим не повинні займатися ні в Брюсселі, ні в Москві", - зазначив Мішель.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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а так - золотые слова!
я не за "масонов", но как-то реально не складывается.
а вот кому выгодно......
у мну лог. мышления нету, так шо.... выгодно пожалуй одному лысому ...., а , тут можно - ***** же!
По этому, не вмешиваясь, вы ОТДАЕТЕ Беларусь Рашке.