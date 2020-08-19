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Новини Революція в Білорусі
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Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель

Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель

Жителі Білорусі мають отримати можливість визначити власне майбутнє самостійно - без втручання ЄС або Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.

"Наша позиція абсолютно зрозуміла: білоруський народ має самостійно визначити своє майбутнє. Цим не повинні займатися ні в Брюсселі, ні в Москві", - зазначив Мішель.

Читайте також: Євросоюз швидко прийме санкції щодо винних у насильстві проти громадян Білорусі, - глава Євроради Мішель

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66520) Євросоюз (13799) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+5
О це дило! В Москве этим никто заниматься не будет,они в Минск приедут)))))))))
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19.08.2020 17:26 Відповісти
+4
А європейці такі дочекаються, що пуйло і до них добереться.
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19.08.2020 17:22 Відповісти
+3
Готовьте свои "глубокие обеспокоенности" .
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19.08.2020 17:20 Відповісти
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Готовьте свои "глубокие обеспокоенности" .
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19.08.2020 17:20 Відповісти
Этот лох делает заявление когда две огромные колонны БТРов двигаются по направлению к Минску по Витебской трассе, т.е. со стороны границы с **********.
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19.08.2020 17:26 Відповісти
Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 800
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19.08.2020 19:13 Відповісти
За вас ніхто боротись не буде.
Проти вас - росія.
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19.08.2020 17:22 Відповісти
А європейці такі дочекаються, що пуйло і до них добереться.
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19.08.2020 17:22 Відповісти
Уже.

2010 - Убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО.
2014 - убили европейцев в летаке.
Плюс подрывная и враждебная деятельность на Западе, коррумпирование и криминализация политиков, финансирование и организация сеператистских движений в странах Запада, вмешательство в выборы, теракты, распространение ЯО, перевороты, наводнение чужеродными беженцами, наводнение Запада наркотой, кибератаки и шпионаж, раскол Европы и НАТО и т. д. и т. п.
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19.08.2020 17:47 Відповісти
золотые слова... да если бы не срашка, с ее умением заваривать кашу по всему миру (куда кинет оком), проводить референдумы и отжимать то, что она посчитала своим, лезть через кордон защищать руцикх или братьев, и переть гумконвои без просьб и разрешений...
а так - золотые слова!
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19.08.2020 17:25 Відповісти
Ну кажется что чет тут не то.
я не за "масонов", но как-то реально не складывается.
а вот кому выгодно......
у мну лог. мышления нету, так шо.... выгодно пожалуй одному лысому ...., а , тут можно - ***** же!
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19.08.2020 17:26 Відповісти
О це дило! В Москве этим никто заниматься не будет,они в Минск приедут)))))))))
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19.08.2020 17:26 Відповісти
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
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19.08.2020 17:30 Відповісти
Не поленился, посмотрел. Неожиданно 😄
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19.08.2020 18:14 Відповісти
Вот только Рашке вы НЕ МОЖЕТЕ ЗАПРЕТИТЬ влезать в дела Белоруссии!
По этому, не вмешиваясь, вы ОТДАЕТЕ Беларусь Рашке.
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19.08.2020 17:40 Відповісти
Путлер этой полезной евроидиотке аплодирует.
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19.08.2020 17:53 Відповісти
На самом деле белорусы сами вправе решать свою жизнь и будущее своей страны, тем более избрание своего президента ( возможно их решение будет ошибочным, но это будет их решение и только их ). Но есть одно НО, это все должно происходить на равных условиях для всех кандидатов, с равным ресурсом, финансированием, доступом к СМИ, ТВ , без односторонней пропаганды, подачек от власть предержащих " к выборам" и главное полная открытость и честность во время проведения голосования и подсчета голосов. А там уж как народ решит, так тому и быть. Но так как это все не возможно в таких странах как Беларусь, РФ, большинства республик бывшего СССР и многих, многих других странах.. с по факту диктаторскими режимами.. То тут такой подход ни чего не дает. И в данном случае решение за белорусов принимает один белорус с усами, ну максимум его ближайшее окружение, силовики и те кто еще остался ментально в той стране которой нет. И судя по происходящим событиям их порядка 15-20% на остатке. Но сейчас уже и они ничего по большому не решают.., сейчас решает все это Вова с питерской подворотни, ну так сложилось. Все остальные в "глубокой озабоченности прибывают"
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19.08.2020 17:50 Відповісти
Так они же определились и на весь мир показали. А нелегитимный Таракан сказал что срал он с трактора на мнение определившихся. И что дальше? ЕС языки в жопу позасовывают и будут наблюдать возрождение очередного Фюрера?
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19.08.2020 17:58 Відповісти
Так білоруси і досі вважають чомусь московитів старшими братами.Може тому,що не знають своєї мови та своєї славної історії?
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19.08.2020 18:07 Відповісти
Значит в Брюсселе этим заниматься не будут. А Москва займётся этим прямо в Беларуси, с помощью своих войск.
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19.08.2020 18:38 Відповісти
Та яке там самі? Засцяне совкобидло нінащо не годне!
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19.08.2020 19:53 Відповісти
Да ***** за сябров давно уже с Тараканом все определил - Сябрская область на месте Белоруссии образовывается в составе *****стана.
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20.08.2020 03:17 Відповісти
 
 