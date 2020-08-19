З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 серпня, заступник Міністра оборони України Ігор Халімон вручив нагороди військовослужбовцям 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони..
"За дорученням Міністра оборони з нагоди 29-ї річниці Незалежності України Ігор Халімон вручив кращим військовослужбовцям відзнаки міністра оборони та оборонного відомства, цінні подарунки, грамоти і подяки", - сказано в повідомленні.
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а форма действительно на цивильную похожа ))))
я не знаю на честь кого бы назвать, сделавши дивизию..... наверное Кшиштофа Косинского хотя бы?
или.... ну не князька Игоря же?
Ну возм. на честь ........ дай Аллах памяти то, а.......... А, Верцингеторикса, и побоку шо не наш, зато крут.
я ж думав шо ми святкові, а інші - уууууу.
тепер дивимось перед монголами - як усюди та заіжди - бидло здихає, а вождики ручки тиснуть(здоров, ну на тобі тоді 50 сіл та 2 міста, "брат")
панові зрозуміло?
ну сорі, мені подобається історія, але .... "нуівона"