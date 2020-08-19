З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня, заступник Міністра оборони України Ігор Халімон вручив нагороди військовослужбовцям 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони..







"За дорученням Міністра оборони з нагоди 29-ї річниці Незалежності України Ігор Халімон вручив кращим військовослужбовцям відзнаки міністра оборони та оборонного відомства, цінні подарунки, грамоти і подяки", - сказано в повідомленні.





