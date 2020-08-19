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Новини Агресія Росії проти України
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З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня, заступник Міністра оборони України Ігор Халімон вручив нагороди військовослужбовцям 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони..

З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 01
З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 02
З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 03

З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 04

"За дорученням Міністра оборони з нагоди 29-ї річниці Незалежності України Ігор Халімон вручив кращим військовослужбовцям відзнаки міністра оборони та оборонного відомства, цінні подарунки, грамоти і подяки", - сказано в повідомленні.

З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 05
З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 06
З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 07

З нагоди Дня Незалежності військовослужбовцям 53-ї ОМБр і 36-ї ОБрМП вручили нагороди від Міноборони 08

Автор: 

Міноборони (7527) нагорода (1286) оборона (4858) 53 окрема механізована бригада (123) 36 окрема бригада морської піхоти (208)


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Вітаю з нагородами !
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19.08.2020 17:31 Відповісти
Кто такой Халимон и чем известен? Форма у него малость странноватая
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19.08.2020 17:43 Відповісти
заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон

а форма действительно на цивильную похожа ))))
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19.08.2020 19:41 Відповісти
норм., просто дурацкое название бригады - князек же воевал против своих.
я не знаю на честь кого бы назвать, сделавши дивизию..... наверное Кшиштофа Косинского хотя бы?
или.... ну не князька Игоря же?
Ну возм. на честь ........ дай Аллах памяти то, а.......... А, Верцингеторикса, и побоку шо не наш, зато крут.
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19.08.2020 17:45 Відповісти
Своїми для нього були українці.А для вас ?
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19.08.2020 17:53 Відповісти
а для мене було дико читати за князьків та потім в універі висрав "історик" шо козаки рубались між собою.
я ж думав шо ми святкові, а інші - уууууу.
тепер дивимось перед монголами - як усюди та заіжди - бидло здихає, а вождики ручки тиснуть(здоров, ну на тобі тоді 50 сіл та 2 міста, "брат")
панові зрозуміло?
ну сорі, мені подобається історія, але .... "нуівона"
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19.08.2020 17:59 Відповісти
А Зачем Ждать какого то Случая , - Награждайте Героев ведь оно этого Стоит , не зависимости от Случая или Погоды , Герой это в Крови , как и Защита Украины.
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19.08.2020 17:52 Відповісти
совковая традиция . помню как то уже очень давно нужно было начальству наградить одного кекса и вручили ему звание на ближайший праздник 8 марта .
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19.08.2020 18:09 Відповісти
 
 