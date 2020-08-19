У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"В обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників поблизу Луганського. Постріли були неприцільні, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали і на провокацію ворога не піддалися", - сказано в повідомленні.

На всіх інших ділянках фронту режим тиші виконувався повною мірою.

З моменту встановлення режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає, підкреслили в пресцентрі ОС.

Підсумки за минулу добу

18 серпня в зонах відповідальності наших бойових бригад обстрілів із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявили 89 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 6 368 транспортних засобів та 5 135 осіб. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 2 006 осіб. У зворотному напрямку - 1 106 осіб. КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.

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