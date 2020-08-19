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Новини Агресія Росії проти України
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У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС

У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"В обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників поблизу Луганського. Постріли були неприцільні, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали і на провокацію ворога не піддалися", - сказано в повідомленні.

На всіх інших ділянках фронту режим тиші виконувався повною мірою.

З моменту встановлення режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає, підкреслили в пресцентрі ОС.

Підсумки за минулу добу

18 серпня в зонах відповідальності наших бойових бригад обстрілів із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявили 89 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 6 368 транспортних засобів та 5 135 осіб. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 2 006 осіб. У зворотному напрямку - 1 106 осіб. КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.

Читайте також: Найманці РФ від опівночі не порушували режим тиші на Донбасі, - Міноборони

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
А Кравчук вместе с Зеленским там хочет выборы провести!
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19.08.2020 17:55 Відповісти
+7
А как они отличают "провокационный" от того когда хотят просто поубивать наших военных????
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19.08.2020 18:05 Відповісти
+5
вы фсе врети.. зеленый видел мир в глазах *****
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19.08.2020 18:01 Відповісти
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А Кравчук вместе с Зеленским там хочет выборы провести!
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19.08.2020 17:55 Відповісти
Главнає-єта просто пєрєстать стрєлять! Янелох-І, препіздєнт,шоб ви так зналі!
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19.08.2020 18:01 Відповісти
вы фсе врети.. зеленый видел мир в глазах *****
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19.08.2020 18:01 Відповісти
А как они отличают "провокационный" от того когда хотят просто поубивать наших военных????
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19.08.2020 18:05 Відповісти
я так понял, если не попали - провокационный-хаотичный-неприцельный, попали (не дай Бог) - прицельный
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19.08.2020 18:12 Відповісти
Ні. У зебілів, прицілький, називається інакше. Массове захворювання, підрив на невідомому пристрої, невідомо ким поставленому.
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19.08.2020 18:51 Відповісти
так.... Ви праві... сумна правда (з серпня - точно, воно так і називається) аби ворога не засмутити і главнокакбыкомандующего не налякати ...
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19.08.2020 18:56 Відповісти
скоро будет как в парашке - незначительный хлопок из неустановленного чего-то
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19.08.2020 18:06 Відповісти
Типа апплодисменты.
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19.08.2020 19:06 Відповісти
интересно, как на следующем этапе будут называть обстрелы? может "гуманитарный обстрел"???
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19.08.2020 18:13 Відповісти
Не стоит переживать, это был несистемный обстрел.
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19.08.2020 18:17 Відповісти
У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6083
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19.08.2020 18:52 Відповісти
А в Беларуси у такого же μудилα ещё лучше дела.
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19.08.2020 19:05 Відповісти
А в 2014 году российские войска стреляли непровокационно !
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19.08.2020 19:03 Відповісти
не поддавайтесь на провокации
у нас мирная акция
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19.08.2020 19:38 Відповісти
 
 