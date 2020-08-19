Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв

Підозрюваний у резонансній справі про рейдерство екскомандир роти МВС "Східний корпус" Олег Ширяєв став куратором громадської організації депутата ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти - за життя!".

Про це Ширяєв повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, я став куратором по всій Україні громадського руху "Патріоти - за життя"! Так, я в команді Іллі Ківи. І він - сильна людина і сильний лідер, якого я поважаю. Я поділяю його точку зору на все, що відбувається в Україні", - написав Ширяєв.

"Всім, у кого "засвербіло", всім, хто відчуває за собою "грішки", скажу: будете відповідати в рамках чинного законодавства України. За все. І я знаю, ви мене зрозуміли", - додав він.

Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 звільнився з лав МВС і заявив про початок громадської діяльності.

У вересні 2018 року на територію елеватора у селищі Занки на Харківщині проникли невідомі в балаклавах. Там їх зустріли жителі райцентру. В результаті між декількома групами осіб стався конфлікт і стрілянина. 7 осіб було поранено.

У вересні 2019 року поліція повідомила про затримання Ширяєва за спробу рейдерського захоплення. Його відправили під арешт на 2 місяці. 13 листопада 2018 Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу майже в 1,5 млн грн.

Зараз Ширяєв як і раніше є підозрюваним у цій справі.

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Також йому інкримінують організацію масових заворушень у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції. Крім цього, Ширяєв фігурує в справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства "Благодатне" в Зміївському районі у вересні 2018 року.





