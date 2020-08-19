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Новини
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Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв

Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв

Підозрюваний у резонансній справі про рейдерство екскомандир роти МВС "Східний корпус" Олег Ширяєв став куратором громадської організації депутата ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти - за життя!".

Про це Ширяєв повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, я став куратором по всій Україні громадського руху "Патріоти - за життя"! Так, я в команді Іллі Ківи. І він - сильна людина і сильний лідер, якого я поважаю. Я поділяю його точку зору на все, що відбувається в Україні", - написав Ширяєв.

"Всім, у кого "засвербіло", всім, хто відчуває за собою "грішки", скажу: будете відповідати в рамках чинного законодавства України. За все. І я знаю, ви мене зрозуміли", - додав він.

Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 звільнився з лав МВС і заявив про початок громадської діяльності.

У вересні 2018 року на територію елеватора у селищі Занки на Харківщині проникли невідомі в балаклавах. Там їх зустріли жителі райцентру. В результаті між декількома групами осіб стався конфлікт і стрілянина. 7 осіб було поранено.

У вересні 2019 року поліція повідомила про затримання Ширяєва за спробу рейдерського захоплення. Його відправили під арешт на 2 місяці. 13 листопада 2018 Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу майже в 1,5 млн грн.

Зараз Ширяєв як і раніше є підозрюваним у цій справі.

Читайте також: Ширяєву, підозрюваному в рейдерстві на Харківщині, оголошено підозру, - Нацполіція

Також йому інкримінують організацію масових заворушень у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції. Крім цього, Ширяєв фігурує в справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства "Благодатне" в Зміївському районі у вересні 2018 року.

Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв 01
Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв 02
Куратором організації депутата ОПЗЖ Ківи став підозрюваний у рейдерстві ветеран Ширяєв 03

Автор: 

Ширяєв (19) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+13
Це випадково не один з 80000000 патріотів яких посадив Порошенко?
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19.08.2020 17:57 Відповісти
+9
Ждем вомбата Лушпайку и Вову "ногу" Парасюка тоже гармонично смотрелись бы.
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19.08.2020 18:01 Відповісти
+9
интересный такой " ветиран". бывший мент, приехавший в гости к Азову в Широкино, вышел один раз на нули, был послан нах.. не отсидев планируемый срок, разваливший СхIдний Корпус и выполняющий грязную гепину работу. хотя да, кива тоже ветиран.
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19.08.2020 18:49 Відповісти
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Це випадково не один з 80000000 патріотів яких посадив Порошенко?
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19.08.2020 17:57 Відповісти
Привіт Вася! Я цього по перше ніколи не казав, а по друге- подивись як опускають вату, в ютюбі.
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19.08.2020 18:08 Відповісти
в тебе немає ні морального, та взагалі права судити про тих, хто воював. ну приблизно так, як чотирижди уклоніст судить про ЗСУ.
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19.08.2020 18:17 Відповісти
Сашок, от хто б казав!
Ти який клас школи в цьому році онлайн будеш вчитися?
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19.08.2020 18:46 Відповісти
в телеграм каналі є відео, як отому дебілу в голову нормально зарядили невідомі люди, тому мабуть скоро він не зможе бути координатором, бо координацію рухів втратив конкретно.
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20.08.2020 07:51 Відповісти
Неправильный ветеран.
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19.08.2020 17:59 Відповісти
Ждем вомбата Лушпайку и Вову "ногу" Парасюка тоже гармонично смотрелись бы.
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19.08.2020 18:01 Відповісти
вроде давления у меня нет, но иногда от таких новостей...... ой, мама Януковича, не шлялась бы мама Кивы и этого шо в новости.... было бы 4 рабиновича.....
Что же творится то?
это реально т.н. "кринж"
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19.08.2020 18:02 Відповісти
Биба и боба - два долб..ба. Или - два дебила это сила.
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19.08.2020 18:03 Відповісти
Кива тоже в свое время считался патриотом, контузии у них что-ли так действуют.
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19.08.2020 18:04 Відповісти
"В жизни встречал, на пальцах можно пересчитать людей, перед которыми инстинктивно прижимались уши. Которых действительно интуитивно определяешь как лидера, как первого Источник: https://censor.net/n3212479 Илья Кива.

"! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю.Источник: https://censor.net/n3214783 Олег Ширяев.

Какая то жополизная секта.
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19.08.2020 18:05 Відповісти
ну так вони х..лу служать, інших не беруть
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20.08.2020 07:52 Відповісти
Вітаю мудаків! Ви попали в гру Опусти вату. Козли вам срака.
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19.08.2020 18:06 Відповісти
Мертвечук аплодирует Патриотам.Самые продажные,безидейные.Украину продадут в розницу.Ширяев и иже с ним.
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19.08.2020 18:10 Відповісти
"Всем, у кого "зачесалось" - прошу в клуб дрочерів імені Ківи
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19.08.2020 18:10 Відповісти
А мы-то думали, что рыги - бандиты. Оказалось, на фоне этих ублюдков рыги - это джельтмены в смокингах и белых перчатках. Зеленая шмаркля, это сделал ты и 73 процента твоих почитателей.
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19.08.2020 18:17 Відповісти
Не патріоти, а ватріоти.
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19.08.2020 18:20 Відповісти
Ужеб назвались правильно партия интеллектуальных людей.... Сюр какой-то...
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19.08.2020 18:21 Відповісти
Мертвечук создает для захвата власти, опг из мусорни, беркута и деклассированных элементов, но блазень об этом ничего не знает.
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19.08.2020 18:39 Відповісти
Соратник Бєлєцкого став соратником Ківі.Закономірно.
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19.08.2020 18:45 Відповісти
интересный такой " ветиран". бывший мент, приехавший в гости к Азову в Широкино, вышел один раз на нули, был послан нах.. не отсидев планируемый срок, разваливший СхIдний Корпус и выполняющий грязную гепину работу. хотя да, кива тоже ветиран.
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19.08.2020 18:49 Відповісти
если бы третье слово в названии статьи было убийства, у статьи было в сто раз больше просмотров
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19.08.2020 18:53 Відповісти
И он - сильный человек и сильный пилидер. Шариков просто тля на фоне этого "патриота"-дрочилы
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19.08.2020 18:55 Відповісти
За те що зажопники пройшли у Раду треба подякувати однотуровому президенту і тому дохторату хто обирав цього ківу мертвечука кузьміна шуфрича і всю нечисть.
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19.08.2020 19:51 Відповісти
интересно эта ширялка такая же дебильная со справкой от психиатра как и ксива?
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19.08.2020 19:58 Відповісти
йому десь на днях в голову щось вдарило, що воно втратило координацію рухів, тому скоро отримає
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20.08.2020 07:54 Відповісти
Стращает мусорок.
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19.08.2020 20:02 Відповісти
 
 