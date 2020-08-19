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Новини
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"Слуга народу" Лерос закликає Раду розслідувати зрив спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців"

Депутат СН Гео Лерос пропонує Верховній Раді створити тимчасову комісію для розслідування зриву спецоперації СБУ та ГУР Міноборони.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу підтримати мою пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених фактів зриву секретної операції СБУ і ГРУ МО щодо затримання в Білорусі терористів-членів ПВК "Вагнер", які вчинили злочини на території України, що відбулося через можливу державну зраду українських чиновників", - написав він.

Лерос закликав голів фракцій пропонувати кандидатури до складу комісії.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

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Слуга народу Лерос закликає Раду розслідувати зрив спецоперації СБУ із затримання вагнерівців 01

Автор: 

ВР (15077) ТСК (377) СБУ (13070) ПВК Вагнер (1543) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+29
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1127
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19.08.2020 18:18 Відповісти
+17
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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19.08.2020 18:19 Відповісти
+16
Кто сейчас будет расследовать госизмену Ермака и ЗЕ?
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19.08.2020 18:18 Відповісти
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та прям все разбежались )))
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19.08.2020 18:17 Відповісти
Вот и Лероса подключили к порохоботскому зрадогону.
Кто бы удивился?
Какой олигарх за этим стоит кроме конфетного?
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19.08.2020 18:32 Відповісти
если конфеты делаются не за счёт бюджета, то это не олигарх.

ты значение слова олигарх прочитай
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19.08.2020 18:44 Відповісти
за Леросом стоит Богдан
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19.08.2020 18:50 Відповісти
Богдан тот хоть предателем не был.
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19.08.2020 23:20 Відповісти
"Какой олигарх за этим стоит......"



"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4199
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19.08.2020 19:35 Відповісти
Кто сейчас будет расследовать госизмену Ермака и ЗЕ?
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19.08.2020 18:18 Відповісти
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1127
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19.08.2020 18:18 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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19.08.2020 18:19 Відповісти
да, пристрелить бы гада
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19.08.2020 20:47 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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19.08.2020 18:18 Відповісти
А ФСБ ??
Почекаємо...
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19.08.2020 18:20 Відповісти
ну да ну да! .все уже открестились, перекрестились...и в архив дело сдали...
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19.08.2020 18:20 Відповісти
щас опять у зебилов начнут полыхать днища и они будут рассказывать что это все "фейк бутусова".
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19.08.2020 18:20 Відповісти
Вот только зелешлюхи так и не отвечают на простой вопрос: нахера зеленый кондом в срочном порядке уволил главу внешней разведки?! Совсем не паливно, ведь правда!И совсем не совпадение!
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19.08.2020 18:24 Відповісти
Вони ще не відповіли хто дав команду ДБР і СБУ забирати клістрони із РЛС у трьох зенітних бригадах? І тільки після розголосу клістрони терміново повернули назад. Це диверсія проти України!
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19.08.2020 21:55 Відповісти
Кто громче всех кричит ,,Держи вора"?.Я так и подумал.
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19.08.2020 18:21 Відповісти
Зеленский громче всех прокричал 5 августа.

так громко, шо аж главу разведки армии уволил.

куда ж громче ?
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19.08.2020 18:46 Відповісти
Проблема только в том, что все комитеты Рады и следственные "органы" заселены зелёными человечками, ну и рыгами конечно.
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19.08.2020 18:21 Відповісти
Срочно.., возбуждать дело против фсб-шного стукача ермака, импичмент зеленій шмарклі, и баканова, не мешало бы проверить на полиграфе... Да, только, кто же это будет делать..!?
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19.08.2020 18:21 Відповісти
Да всех их надо отправить на больничку для опытов.
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19.08.2020 18:29 Відповісти
этот герос напоминает мне честного лещенка, который в прошлом созыве все знал и всех клеймил
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19.08.2020 18:22 Відповісти
доклеймился до синекуры.
леросу тоже так хоцца.
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19.08.2020 18:34 Відповісти
ну ты же лещу верил ?
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19.08.2020 18:47 Відповісти
Да...зекретин наработал себе на пожизненное..не могу успокоится -смеюсь с наездов усатого психопата на этого зелёного недоделаша))))))
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19.08.2020 18:26 Відповісти
Ну створюється комісія, куди входять Верещук як голова комітету по розвідці, Ківа, ще якийсь ватнй гандон і всі вони отримують доступ до інформації про операції спецслужб, воно таке треба?
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19.08.2020 18:27 Відповісти
Яких спецслужб,їх не існує в Україні
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19.08.2020 19:03 Відповісти
Может и была какая то спецоперация.
Задержанные путались в показаниях-одни летели в Каракас,другие в Стамбул,один даже в Гавану,один вобще не знал куда летит.Устраивались на работу охранять какие то нефтяные скважины через какого то "Николай петровича" из Сирии,а потом в Беларуси связь с ним прервалась.На связь вышла какая то баба,сказала шо он погиб,и надо подаждать.Поселились в санатории "Белорусочка"При себе оружия и запрезенных предметов не имели.9 человек имели также гражданство Украины.
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19.08.2020 18:29 Відповісти
Диверсия в коземанде.... Ожидаем лай цепного пса Бужинского......
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19.08.2020 18:36 Відповісти
Сколько можно про эту туфту гундосить?
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19.08.2020 18:37 Відповісти
а за шо можно ?
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19.08.2020 18:49 Відповісти
За баб!
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19.08.2020 19:00 Відповісти
за тебя на политическом форуме не интересно
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19.08.2020 19:02 Відповісти
И этот решил пропиарится на теме.
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19.08.2020 18:37 Відповісти
Теперь над зекретином не парится ленивый -один его кумир и учитель,как бубочка пел,лука чего стоит)))))
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19.08.2020 18:44 Відповісти
есть подозрение, что дерьмак отбил бубочку у богдана и сделал своей женой...
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19.08.2020 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала | Быть Или
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19.08.2020 18:43 Відповісти
))))))))))))
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19.08.2020 18:46 Відповісти
Єрмак каже, що це все фєйк. Розслідувачам треба спочатку вияснити хто з них, Єрмак чи Лєрус, є фєйком. А може фєйком є сам ЗЄ? Адже "ані нас сдєлалі вмєстє"
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19.08.2020 19:02 Відповісти
все спецоперации филиала фсб согласуется с вышестоящим руководством на лубянке
какие еще могут быть вопросы?
хватит вилять жопой, ЦРУ в курсе
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19.08.2020 19:37 Відповісти
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 6976
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19.08.2020 19:42 Відповісти
на сесію, яка розпочнеться 01.09.2020р. Не раніше. І те - не вистачить голосів для створення ТСК
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19.08.2020 19:54 Відповісти
Сами против себя не пойдут
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19.08.2020 20:23 Відповісти
Зегнида клован ярмака
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19.08.2020 22:01 Відповісти
Герус молодец! Если эта комиссия не будет создана, значит вся ВР состоит из государственных преступников, а не только фракция ЗаЖОПу.
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20.08.2020 00:58 Відповісти
А хто буде розслідувати коли владу захапали агенти Кремля?
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20.08.2020 06:26 Відповісти
При "зелених" розслідування не буде. Тільки через 4 роки. У них кожного дня йде здача і на мій погляд вони не розуміють, що до чого. Це як запустили маленьку дитину в кабіну літака. Воно там щось за 4 роки наклацає, надломить, а коли зайде пілот, то побачить, що літаку хана, він летіти не може.
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20.08.2020 08:35 Відповісти
 
 