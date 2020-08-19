"Слуга народу" Лерос закликає Раду розслідувати зрив спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців"

Депутат СН Гео Лерос пропонує Верховній Раді створити тимчасову комісію для розслідування зриву спецоперації СБУ та ГУР Міноборони.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу підтримати мою пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених фактів зриву секретної операції СБУ і ГРУ МО щодо затримання в Білорусі терористів-членів ПВК "Вагнер", які вчинили злочини на території України, що відбулося через можливу державну зраду українських чиновників", - написав він.

Лерос закликав голів фракцій пропонувати кандидатури до складу комісії.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

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