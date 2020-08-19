Росія в Мінську висунула головну вимогу - скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому Донбасі. ДОКУМЕНТ
На 28 серпня 2020 року запланована зустріч радників лідерів "нормандського формату", в який входять Україна, Росія, Франція та Німеччина.
Як передає Цензор.НЕТ в розпорядженні "Главкома" опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.
Цей документ українська сторона отримала буквально сьогодні. Головна вимога росіян – скасувати постанову, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях.
Попередньо умови, виконання яких має розблокувати зустріч у "нормандському форматі", мали бути розглянуті 19 серпня на черговому засіданні Трьохсторонньої контактної групи. Втім директиви, які нав’язуються українській делегації на сьогоднішньому засіданні, викликають багато питань. Бо вони фактично складаються виключно зі зобов’язань, які Київ має взяти на себе під тиском інших учасників "Нормандії".
Проєкт угоди ТКГ.
Видання зазначає: "Перше. Окрім повторення традиційної мантри щодо безальтернативності Мінських домовленостей, Україну зобов’язують відмовитись навіть від гіпотетичних розмов про їхній перегляд. Такі пропозиції, наприклад, відкрито висловлював той же віцепрем’єр Олексій Резніков, який бере участь у перемовинах в Мінську. Найболючіше питання: що перше – вибори чи контроль за кордоном – вочевидь, має вирішитися на користь російської сторони, яка вперто вимагає черговості виконання дій виключно в тому порядку, в якому вони викладені в Мінських домовленостях.
Друге. "Формула Штайнмаєра" – назавжди. Україна має забезпечити до найближчого засідання ТКГ представлення проєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО. І далі починається найцікавіше – представники ОРДЛО стають повноцінними суб’єктами перемовин (і явно не тільки ті, яких включив до перемовин у Мінську Київ). З представниками ОРДЛО планується узгодити законопроєкти щодо особливого статусу цих регіонів на постійній основі, амністію, діяльність так званої народної міліції.
Та головне – скасування Верховною Радою постанови, яка передбачає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня, не проводяться на окупованих територіях. Росіяни наполягають, аби це голосування пройшло "найшвидше".
Нагадаємо, що Кремль дуже болісно сприймав рішення України провести місцеві вибори, виключивши з них території ОРДЛО. Тож фактично це є вимогою проведення їх одночасно з неокупованими територіями.
В документі зазначається, що Росія, "використовуючи свій вплив" і незважаючи на завіряння, що "настамнєт", буде сприяти досягненню домовленостей між Україною та ОРДЛО. Ця мантра, яка фактично робить РФ зовнішнім посередником, а не стороною конфлікту, повторюється і в інших пунктах документу.
Третє. Україна зобов’язується узгодити сім ділянок для розмінування, що запропоновані представниками ОРДЛО, без додаткових умов та гарантувавши безпеку на період виконання робіт.
Четверте. Мають бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, що раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст доповнення до рамочного рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов’язується узгоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. Нагадаємо, що представники "республік" раніше звинувачували в небажанні повного розведення військ саме Київ.
П’яте. На найближчому засіданні ТКГ Україна має остаточно узгодити з ОРДЛО механізм обміну утримуваними особами і згодом в коротші строки провести цей обмін. Також Київ має виконати раніше взяті на себе зобов’язання щодо так званої процесуальної очистки цих осіб. Окремо виписана роль Міжнародного Червоного хреста: Україна зобов’язується представити порядок доступу організації до утримуваних осіб, який представники ОРДЛО представили ще в липні.
Шосте. Сторони "нормандського формату" наголошують, що зустрічі у ньому не є самоціллю, що дуже нагадує риторику Кремля, але при цьому підтримують проведення чергової зустрічі. У формулюванні йдеться про запобігання ескалації та мирне політичне вирішення "конфлікту на Південному Сході України". Це також один з улюблених географічних пасажів Російської Федерації. Коли всі вищезгадані умови Україною будуть виконані, тоді політичні радники підготують та узгодять проект комюніке саміту в "нормандському форматі". Чи вже погодився Київ з цими умовами заради чергового заглядання українського президента в очі російському колезі – питання відкрите.
За інформацією членів української делегації у ТКГ, Козак не планував брати участі у запланованих на кінець серпня переговорах. Але тепер очевидно, що його участь залежатиме від того, як сприйме Київ вимоги росіян, викладені у документі, оприлюдненому "Главкомом".
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ОРДиЛО - не субъект, чтобы с ними договариваться. Это оккупированная россией территория, поэтому договорённость должна быть с россией. А ОРДиЛО - никто и зовут их никак. Формулировка о договорённости ОРДиЛО с Украиной делает этот конфликт как бы внутриукраинским, а россия - мол, миротворец, который способствует его разрешению.
Я бы заморозил переговоры лет на 10. Мелкими прыжками бы отвоёвывал, как раньше наши делали и стрелял, стрелял, стрелял, чтобы причинять им постоянный ущерб, тактика тысячи порезов. Но так, чтобы не спровоцировать на крупную драку, она нам без надобности сейчас. А когда русские отвлекутся куда-то, или ослабнут из-за внутренних передряг, или просто бдительность потеряют, тогда резко продвинуться на 1-2 больших города. И опять застабилизировать ситуацию
Они ставят требования как условие для продолжения диалога, чтобы потом ставить следующие требования.
Нах это Украине?
А наши ушлепки что-то требуют?)
А что, прикольно!
Если на всех окупированных - так стоит добавить наши выборы в Крыму!
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Stugna UA
@StugnaU
Этот нафталин и вонь от него в какой-то степени издают созвучный смард и вонь от сегодняшних властей Украины...Знаете ли тянет шизофренией с мертвечиной!!!
10 апреля
@buch10_04
· 19 авг.
"Россию можно понять." Витольд Фокин, который стал замом Кравчука на переговорах в Минске, ранее в интервью Гордону заявлял, что аннексию Крыма можно оправдать. По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296400628378415106 25 мин
сегодня мне стало очень страшно. Перечитала, что подписывает и продвигает Кравчук. Именно сухие фразы документов ТКГ. Как факт. Как приговор Украине
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2692536650961841&id=100006165974723&__cft__[0]=AZWbyR7tGCjt13r3zEo_W7tAiZ9VclQ2HX8vChytHkMgpur6qXwOOWfLro4YIfhwYZygJIlJefnLhXZYTku5RHAx7J9DJh2Cp-OeiYGkNfo--bFCX0bXdAH--zVyqcsfcZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
На 28 серпня 2020 запланована зустріч радників лідерів "нормандського формату", в який входять Україна, Росія, Франція і Германія. Видання "Главком" сьогодні https://glavcom.ua/publications/yak-rosiya-terorizuje-kravchuka-ta-ukrajinu-oprilyudneno-dokumenti-700041.html отримала документ , у якому перераховані вимоги росіян і який вони вимагають прийняти за підсумками зустрічі. Якщо коротко - це повна та беззаперечна капітуляція України.
Перше. Крім повторення традиційної мантри про безальтернативність мінських домовленостей, Україна зобов'язують відмовитися навіть від гіпотетичних розмов про їх перегляд.
"Формула Штайнмайера" - назавжди. Україна повинна забезпечити до найближчого засідання ТКГ уявлення проекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО. І далі починається найцікавіше - представники ОРДЛО(російські окупаційні адміністрації) стають повноцінними суб'єктами переговорів з окупаційними адміністраціями росіян будуть узгоджувати законопроекти щодо особливого статусу цих регіонів на постійній основі, амністію, діяльність так званої народної міліції.
Але головне - скасування Верховною Радою постанови, що передбачає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня, не проводяться на окупованих територіях.
Третє. Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, запропонованих представниками ОРДЛО, без додаткових умов і гарантувавши безпеку на період виконання робот.
Четверте. Повинні бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, які раніше не викликали заперечень у української сторони, а також текст доповнення до Рамкового рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується погоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля.
П'яте. На найближчому засіданні ТКГ Україна повинна остаточно узгодити з ОРДЛО механізм обміну утримуваними особами і згодом в короткі терміни провести цей обмін. Також Київ повинен виконати раніше взяті на себе зобов'язання по так званій процесуальної очищення цих бандитів.
Як ви гадаєте, з такими російськими шістками як кравчук та Фокін - хтось буде відстоювати інтереси нашої держави? Мені здається, що вони вже надали згоду по кожному цьому пункту. Інакше призначення цих двох маразматиків немає ніякого сенсу. Схоже Зеленський дуже хоче, щоб 24 серпня українці сказали своє думку про все це - дуже голосно та помітно.
А що буде, якщо Україні забити болт на Мінськ, ТКГ, хотілки РФ і просто подбудувати прикордонні укріплення по лінії зіткнення, ніколи офіційно не відмовляючись від захоплених територій? У Росії є важіль впливу - наші заручники, а що ще вони нам можуть зробити? Відміна євросанкцій на РФ, як покарання від Франції і Німеччини?
Свое обещание "Я еще вернусь", данное Нелей в суде журналистам, Неля выполнила.
Вот что значит номенклатура КПСС, человек слова.
А что, Макрычу можно, а Неле нельзя?
А Неля, в отличие от Макарыча, кандидат физ-мат наук (что ей сильно помогало куриривать наркотрафик через Славянск, это один из основных маршрутов метамфетаминов с Донбасса, если еще кто не знает, хотя это знают и школьники младших классов).
Я снимаю шляту: один нароТ, которому не стршны были даже чечены в Славянске, не возьмет никто.
У меня в руках есть хрустальный шар и я вам, зайчики, предсказываю будущее:
- "бубочка" скажет довольно скоро, что он устал и уходит с президентской службы на отдых по состоянию здоровья
- будут объявлены внеочередные президентские выборы
- голоса Шария пойдут Бойко и Кива станет Президентом Украины.
- Кива объявит внеочередные выборы в Раду, что будет означать окончательную победу "рабиновичей-желудей".
- Станет ли после этого Украина федеральным округом РФ я не знаю, полагаю, что это будет вопросом времени.
Но знаю точно: Кива будет последним президентом Украины, как того территорального государства, каким мы ее знаем.
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Каюсь, я была дурой: один нароТ не сломает никто и ничто, их даже "ядреный батон" не возьмет.
Турчинова никто не тронет, у него есть его армия.
Все хорошо помнят ее "рекламный" ролик, в котором "козел умирал долго" (С).
А ЗЕбобикам я пожелаю "держитесь там"(С).
Те, у кого есть ассеты - ух вас, ЗЕбилов, и ощиплят АсвАбАдители.
Так вам и надо, ЗЕбилы, сволочи, serves you right.
Это ВЫ, ВЫ их обратно привели.
И есть у меня только один вопрос: а нахрена был нужен 2014????