Росія в Мінську висунула головну вимогу - скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому Донбасі. ДОКУМЕНТ

На 28 серпня 2020 року запланована зустріч радників лідерів "нормандського формату", в який входять Україна, Росія, Франція та Німеччина.

Як передає Цензор.НЕТ в розпорядженні "Главкома" опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Цей документ українська сторона отримала буквально сьогодні. Головна вимога росіян – скасувати постанову, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях.



Попередньо умови, виконання яких має розблокувати зустріч у "нормандському форматі", мали бути розглянуті 19 серпня на черговому засіданні Трьохсторонньої контактної групи. Втім директиви, які нав’язуються українській делегації на сьогоднішньому засіданні, викликають багато питань. Бо вони фактично складаються виключно зі зобов’язань, які Київ має взяти на себе під тиском інших учасників "Нормандії".

Проєкт угоди ТКГ.

Видання зазначає: "Перше. Окрім повторення традиційної мантри щодо безальтернативності Мінських домовленостей, Україну зобов’язують відмовитись навіть від гіпотетичних розмов про їхній перегляд. Такі пропозиції, наприклад, відкрито висловлював той же віцепрем’єр Олексій Резніков, який бере участь у перемовинах в Мінську. Найболючіше питання: що перше – вибори чи контроль за кордоном – вочевидь, має вирішитися на користь російської сторони, яка вперто вимагає черговості виконання дій виключно в тому порядку, в якому вони викладені в Мінських домовленостях.



Друге. "Формула Штайнмаєра" – назавжди. Україна має забезпечити до найближчого засідання ТКГ представлення проєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО. І далі починається найцікавіше – представники ОРДЛО стають повноцінними суб’єктами перемовин (і явно не тільки ті, яких включив до перемовин у Мінську Київ). З представниками ОРДЛО планується узгодити законопроєкти щодо особливого статусу цих регіонів на постійній основі, амністію, діяльність так званої народної міліції.



Та головне – скасування Верховною Радою постанови, яка передбачає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня, не проводяться на окупованих територіях. Росіяни наполягають, аби це голосування пройшло "найшвидше".



Нагадаємо, що Кремль дуже болісно сприймав рішення України провести місцеві вибори, виключивши з них території ОРДЛО. Тож фактично це є вимогою проведення їх одночасно з неокупованими територіями.



В документі зазначається, що Росія, "використовуючи свій вплив" і незважаючи на завіряння, що "настамнєт", буде сприяти досягненню домовленостей між Україною та ОРДЛО. Ця мантра, яка фактично робить РФ зовнішнім посередником, а не стороною конфлікту, повторюється і в інших пунктах документу.



Третє. Україна зобов’язується узгодити сім ділянок для розмінування, що запропоновані представниками ОРДЛО, без додаткових умов та гарантувавши безпеку на період виконання робіт.



Четверте. Мають бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, що раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст доповнення до рамочного рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов’язується узгоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. Нагадаємо, що представники "республік" раніше звинувачували в небажанні повного розведення військ саме Київ.



П’яте. На найближчому засіданні ТКГ Україна має остаточно узгодити з ОРДЛО механізм обміну утримуваними особами і згодом в коротші строки провести цей обмін. Також Київ має виконати раніше взяті на себе зобов’язання щодо так званої процесуальної очистки цих осіб. Окремо виписана роль Міжнародного Червоного хреста: Україна зобов’язується представити порядок доступу організації до утримуваних осіб, який представники ОРДЛО представили ще в липні.



Шосте. Сторони "нормандського формату" наголошують, що зустрічі у ньому не є самоціллю, що дуже нагадує риторику Кремля, але при цьому підтримують проведення чергової зустрічі. У формулюванні йдеться про запобігання ескалації та мирне політичне вирішення "конфлікту на Південному Сході України". Це також один з улюблених географічних пасажів Російської Федерації. Коли всі вищезгадані умови Україною будуть виконані, тоді політичні радники підготують та узгодять проект комюніке саміту в "нормандському форматі". Чи вже погодився Київ з цими умовами заради чергового заглядання українського президента в очі російському колезі – питання відкрите.



За інформацією членів української делегації у ТКГ, Козак не планував брати участі у запланованих на кінець серпня переговорах. Але тепер очевидно, що його участь залежатиме від того, як сприйме Київ вимоги росіян, викладені у документі, оприлюдненому "Главкомом".