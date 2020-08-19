Виборча комісія Білорусі заявила, що інавгурація Лукашенка відбудеться впродовж двох місяців

Інавгурацію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, планують провести впродовж двох місяців, дату поки не призначили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі

У коментарі ЦВК зазначається: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".

Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"

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