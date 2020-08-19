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Виборча комісія Білорусі заявила, що інавгурація Лукашенка відбудеться впродовж двох місяців
Інавгурацію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, планують провести впродовж двох місяців, дату поки не призначили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі
У коментарі ЦВК зазначається: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".
Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"
Топ коментарі
+15 Vladislav Maximenko
показати весь коментар19.08.2020 18:54 Відповісти Посилання
+10 KAISERWALD
показати весь коментар19.08.2020 19:13 Відповісти Посилання
+6 Олег Жуковский #466747
показати весь коментар19.08.2020 19:03 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/embed/wc6wpEck3DE ....слухаем разам!...
Вы не протяните эти 2 месяца...
ел.
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью Пу учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь Зеводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: ОМОН там бродит,
Тихановская там на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей (Кравчук с кацапами);
Избушка там болотная на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Сожрал Кота и..застрелися..))
🤔
.....адекватного народа стало в разы больше после короновируса, фальсивикации и ментовского беспредела...... Даже ярые сторонники стали проклинать урода.....
....если россия не вмешается- есть шанс....
....
о де ********...
Для этой , иннаугурации , прямо в неё и вставят ...
..
.
Сперва гауляйтер аксенов (на 5 лет), потом его сменил гоцанюк.
Недолго лука будет гауляйтером белорусов, найдут покладистого жополиза и керманича финансовых потоков.