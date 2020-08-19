УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5605 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 939 63

Виборча комісія Білорусі заявила, що інавгурація Лукашенка відбудеться впродовж двох місяців

Виборча комісія Білорусі заявила, що інавгурація Лукашенка відбудеться впродовж двох місяців

Інавгурацію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, планують провести впродовж двох місяців, дату поки не призначили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на ЦВК Білорусі

У коментарі ЦВК зазначається: "Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація пройде не пізніше ніж через два місяці".

Згідно з конституцією Білорусі "Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, суддів Конституційного, Верховного та Вищого Господарського судів не пізніше двох місяців з дня обрання президента"

Читайте також: Лукашенко призначив уряд Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) інавгурація (232) Лукашенко Олександр (2670)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
В Гааге )))))
показати весь коментар
19.08.2020 18:54 Відповісти
+10
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 8648
показати весь коментар
19.08.2020 19:13 Відповісти
+6
белорусы профукали свою революцию.., лука останется президентом, 100500.
показати весь коментар
19.08.2020 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Гааге )))))
показати весь коментар
19.08.2020 18:54 Відповісти
....если доживёт......
показати весь коментар
19.08.2020 19:01 Відповісти
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 8648
показати весь коментар
19.08.2020 19:13 Відповісти
Прийшли до воріт Вітька Шапкокрада , стукають-стукають, кричать -ВІДЧИНИ! (українською, мо своїх признає) , околіли на ранок... Виходить Вітьок вранці за ворота - "Вот бєднягі, так вєтчіни хателі ... НУ нєт у мєня вєтчіни... "
показати весь коментар
19.08.2020 20:07 Відповісти
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 1162
показати весь коментар
19.08.2020 19:30 Відповісти
Или в Ростове.
показати весь коментар
20.08.2020 07:14 Відповісти
надо ставить сцену...
показати весь коментар
19.08.2020 18:54 Відповісти
с вышками и колючей проволокой ))))
показати весь коментар
19.08.2020 18:58 Відповісти
..... эшафот..........
https://www.youtube.com/embed/wc6wpEck3DE ....слухаем разам!...
показати весь коментар
19.08.2020 19:00 Відповісти
Надеюсь туда @бнет метеорит или ворона насрёт 500 кг говна прямо на башню усатому
показати весь коментар
19.08.2020 18:55 Відповісти
Тебе бы романы писать...
показати весь коментар
19.08.2020 19:08 Відповісти
Хрен вам!
Вы не протяните эти 2 месяца...
показати весь коментар
19.08.2020 18:55 Відповісти
Ахаха лука с путиным всех на фалосе верт
ел.
показати весь коментар
19.08.2020 18:56 Відповісти
Я думаю кремация будет раньше
показати весь коментар
19.08.2020 18:56 Відповісти
Нах вообще было тратиться на какие-то там "выборы"?! Назначил сам себя и - делов-то.
показати весь коментар
19.08.2020 18:56 Відповісти
Не так лучше, есть чего вспомнить.
показати весь коментар
19.08.2020 19:11 Відповісти
І тоді Зе поїде до Луки з офіційним візитом, як і хотів раніше?
показати весь коментар
19.08.2020 18:59 Відповісти
У Лукоморья дуб Зебильный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью Пу учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь Зеводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: ОМОН там бродит,
Тихановская там на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей (Кравчук с кацапами);
Избушка там болотная на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
показати весь коментар
19.08.2020 19:10 Відповісти
У Лукоморья Дуб взбесился.
Сожрал Кота и..застрелися..))
показати весь коментар
19.08.2020 19:16 Відповісти
У цьому випадку кіт усіх з'їсть.
показати весь коментар
19.08.2020 19:18 Відповісти
Был человек, как человек, но тут на стихи потянуло, вернее на их подобие.
показати весь коментар
19.08.2020 19:34 Відповісти
Ходи з льодом на лисині. Не поможе, але ходи.
показати весь коментар
19.08.2020 19:55 Відповісти
нууу... за два месяца столько воды утечет...что может кое-кого и смыть селевым потоком...
показати весь коментар
19.08.2020 19:00 Відповісти
сегодня начинается символическая ночь, с 19 на 21 августа ). вобщем-то после неё, первый през сссера стал и последним, только тогда в течении 4х месяцев )
показати весь коментар
19.08.2020 19:09 Відповісти
А Мурий їсть собі та їсть.
показати весь коментар
19.08.2020 19:01 Відповісти
Короче, как в Крыму...
показати весь коментар
19.08.2020 19:06 Відповісти
Тихановская подстава, еще не понятно?
показати весь коментар
19.08.2020 19:13 Відповісти
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 284
показати весь коментар
19.08.2020 19:03 Відповісти
В Ростове .....
показати весь коментар
19.08.2020 19:03 Відповісти
белорусы профукали свою революцию.., лука останется президентом, 100500.
показати весь коментар
19.08.2020 19:03 Відповісти
Революционеры обгадились, но повеселили!
показати весь коментар
19.08.2020 19:07 Відповісти
Обгадился как раз Таракан. Теперь он будет уничтожать всех кто видел как он обосрался. Но он уже не президент а окупант Беларуси.
показати весь коментар
19.08.2020 19:27 Відповісти
Увидишь, скоро наши поползут к нему на поклон. Гы!
показати весь коментар
19.08.2020 21:07 Відповісти
Беларусов никто в мире не поддержал, в том числе Украина. Всем оказалось насрать на 10 миллионов европейцев оказавшихся в Гулаге.
показати весь коментар
19.08.2020 19:26 Відповісти
европейцев?...
показати весь коментар
19.08.2020 19:36 Відповісти
Поддержали, но не вступились, потому что какой толк это делать, если все эти 10 миллионов потом поползут к России.
показати весь коментар
19.08.2020 19:47 Відповісти
Тоже самое я слышал и в декабре 2013 , и даже в начале января 2014 ...
показати весь коментар
19.08.2020 19:28 Відповісти
Или будет болтаться на берёзе или башкой в унитазе утопят.Как раз за 2 месяца решится.
показати весь коментар
19.08.2020 19:06 Відповісти
Може евакуація??
🤔
показати весь коментар
19.08.2020 19:09 Відповісти
Экзекуция, декапитация (отсечение головы), эксгумация
показати весь коментар
19.08.2020 20:06 Відповісти
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 3461
показати весь коментар
19.08.2020 19:09 Відповісти
ну шо Бєлопозиція -пливли пливли а на березі всралися? Різкий жорсткий Бабченко але ж такий правий - якби так ходили з вихідними на мітинги українці у 2013-ому ВЗИМКУ НА МОРРОЗІ - Янукович вже три конституції б під себе переписав , правда НЕлох би йому ще скомарохом ПРислужував...
показати весь коментар
19.08.2020 19:12 Відповісти
.....Наталия, у НАС нет ни бел не розовой ни голубой опозиции, то что была - в эмиграции и по тюрьмам..... у нас НАРОД поднялся и никуда не приплыл.......https://belsat.eu/online/ смотри ЗДЕСЬ
показати весь коментар
19.08.2020 19:26 Відповісти
прошу прощения за жесткость, а в народе есть еще не зазомбированные Россией? вот это и была бы подпитка загубленным оппозиционным рядам
показати весь коментар
19.08.2020 19:48 Відповісти
...... флаги видели на протестах...?.. российские видели?.....
.....адекватного народа стало в разы больше после короновируса, фальсивикации и ментовского беспредела...... Даже ярые сторонники стали проклинать урода.....
....если россия не вмешается- есть шанс....
показати весь коментар
19.08.2020 20:04 Відповісти
Rostove budet inauguracija samozvanca
показати весь коментар
19.08.2020 19:17 Відповісти
европейский мадуро)) ему европа не нужна и рабам его тоже)) будет и дальше управлять колхозом,только жестче))
показати весь коментар
19.08.2020 19:27 Відповісти
Умер Гулливер… и лилипуты тихо сказали «**@ть копать…»
....
показати весь коментар
19.08.2020 19:30 Відповісти
Самое классное время для революций - это ОСЕНЬ.
показати весь коментар
19.08.2020 19:30 Відповісти
Давно пора ПОХОРОНИТЬ этот политический труп, уже смердит на всю Европу!
показати весь коментар
19.08.2020 19:32 Відповісти
І вона буде,якщо білоруси і далі будуть ходити з квітами.За два місяці їм ті квіти лука позасовує у дупи.
показати весь коментар
19.08.2020 19:34 Відповісти
Избирательная комиссия Беларуси заявила, что инаугурация Лукашенко произойдет в течение двух месяцев - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
19.08.2020 19:35 Відповісти
ето лукан себе стока времени оставил на протесты задушить и отразить агрессию Вейшнории.
о де ********...
показати весь коментар
19.08.2020 19:36 Відповісти
Не, ну я бы хотел на это посмотреть.Может хомяк приедет, или мадура какой?
показати весь коментар
19.08.2020 19:38 Відповісти
А я вот не сомневаюсь, что так оно и будет, глядя не все происходящее
показати весь коментар
19.08.2020 19:48 Відповісти
Уже и черенок заготовили .
Для этой , иннаугурации , прямо в неё и вставят ...
показати весь коментар
19.08.2020 19:59 Відповісти
через два месяца лукашенко подпишет 31 карту о вхождении в состав роисси . пусть инагурируется в сортире .

..
.
показати весь коментар
19.08.2020 20:04 Відповісти
Аннексируют и может быть как в Крыму.
Сперва гауляйтер аксенов (на 5 лет), потом его сменил гоцанюк.
Недолго лука будет гауляйтером белорусов, найдут покладистого жополиза и керманича финансовых потоков.
показати весь коментар
20.08.2020 00:12 Відповісти
Прокацаплена Білорусь непотрібна Європі, тому Луку ніхто читати не буде, а сам він нізащо не піде. Так шо, брати-сябри, ви таки на московські болота тягнетесь чи до цивілізованих демократичних країн?
показати весь коментар
20.08.2020 00:20 Відповісти
Шото ёкает шо он до инагурации не доживёт или доживёт лишь до инагурации.
показати весь коментар
20.08.2020 01:28 Відповісти
он дождется операция буря в картошке от америки с таки ми при колам
показати весь коментар
20.08.2020 07:31 Відповісти
 
 