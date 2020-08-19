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Новини Агресія Росії проти України
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Одна з характеристик останніх терактів в Україні - низькі підготовленість і організованість, - тренер Нацполіції Недря

Одна з характеристик останніх терактів в Україні - низькі підготовленість і організованість, - тренер Нацполіції Недря

Одна з характеристик терористичних актів, які недавно були в Луцьку, Полтаві та Києві, - їхня низька підготовленість і слабка організованість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів "кіборг", який у складі 93-ї бригади ЗСУ захищав Донецький аеропорт, а зараз працює тренером Нацполіціі і завкафедрою гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря.

За його словами, в Україні немає активізації терористів-одинаків, просто "ми спостерігали три випадки підряд, тому й складається таке враження". 

"У будь-якому суспільстві є ті, хто не згоден з його правилами. І якщо в ньому низка сфер перебуває в досить розбалансованому стані, багато економічних і соціальних проблем, з’являються особи, які або намагаються проявити себе, якщо ми кажемо про тих, хто страждає на психічні хвороби, або через певні життєві складнощі хочуть привернути до себе увагу. Не завжди такі люди обирають як інструмент привернення уваги одиночний пікет чи пост у "Фейсбуці". Є категорія осіб, які зупиняються на можливості здійснення терористичного акту. Надто якщо взяти до уваги, що країна воює і смерть на теперішній момент вже є, умовно кажучи, побутовою річчю, вона нібито живе поруч. Так, це літературна фраза, але ми починаємо звикати до фактів загибелі людей, про які дізнаємося з новин, коли стаємо учасниками або спостерігаємо за поховальними процесіями. І це ж не природні смерті, вони насильницькі за своїм характером. Тож і можливість здійснення якогось іншого насильницького акту багато в чому спрощується", - переконаний експерт.

Говорячи про навчання силовиків ведення переговорів із терористами, Недря охарактеризував останні випадки в Україні: "Одна з характеристик тих терористичних актів, які ми бачили, – їхня низька підготовленість і низька організованість". Він підкреслив, що вміння вести переговори не дає 100% результату.

На думку експерта, не можна однозначно говорити про пов'язаність або керованість дій терористів із Києва, Полтави та Луцька.

"Як на мене, це більше стосується сфери діяльності психіатрів. Це люди, які мають певні відхилення або складнощі. Є таке поняття, як комплекс самознищення. У когось він був, у когось не було. Це можуть визначити лише фахівці. Проте вони були схожі на психічно неврівноважених як мінімум або психічно хворих. Наскільки відомо з відкритих джерел, той, що був у Луцьку, взагалі мав психіатричний діагноз", - зазначив Недря.

Дивіться також: Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста. ВIДЕО

Автор: 

Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) теракт (1038) тероризм (2869) Бодня Тетяна (492) Недря Кирило (5)


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Топ коментарі
+14
Какой режиссер такое и кино
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19.08.2020 19:10 Відповісти
+11
Слава Богу, до параши в этом плане нам пока ещё далеко.
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 7897
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19.08.2020 19:25 Відповісти
+9
У 95-го квартала лучше не получается.
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19.08.2020 19:08 Відповісти
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У 95-го квартала лучше не получается.
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19.08.2020 19:08 Відповісти
Весь кастинг направлен на предстоящие выборы
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 9395
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19.08.2020 19:13 Відповісти
ты что курсы предлагаешь ?
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19.08.2020 19:09 Відповісти
ну ты же клоуна главнокомандующим предлагал
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19.08.2020 19:18 Відповісти
этикетка отвали , нету настроения тебя на х посылать
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19.08.2020 19:22 Відповісти
да мне, как-то, твоего разрешения и не надо, чтобы мокнуть тебя в то дерьмо, которое ты себе и нам всем тут натворил
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19.08.2020 19:33 Відповісти
пасть закрой ******** чоколадный
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19.08.2020 19:40 Відповісти
Какой режиссер такое и кино
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19.08.2020 19:10 Відповісти
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 4847
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19.08.2020 19:27 Відповісти
Значить Трускавецька академія хренові знання дає.
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19.08.2020 19:10 Відповісти
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 3682
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19.08.2020 19:29 Відповісти
у сцикла в рюкзаці.
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19.08.2020 19:30 Відповісти
🤣
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19.08.2020 19:40 Відповісти
на ошибках учатся.
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19.08.2020 19:19 Відповісти
а нельзя ли где-то в сторонке сразу научиться, а потом уже лезть страной руководить ?
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19.08.2020 19:34 Відповісти
На кошках (фарфоровых), например, предварительно потренировались бы, как советовал персонаж из "Операция Ы".
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19.08.2020 20:55 Відповісти
Так ми тепер і є ці порцелянові котики, дякую зеблолохторату.
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20.08.2020 02:07 Відповісти
та и слава Богу...а если б организованно и подготовлено... то шо? спецам веселее?
тем более и на этом шоу... как-то смешно отработали...особенно с БТРом ))))
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19.08.2020 19:19 Відповісти
Службісти працювали за сценарієм,а "терорист" зімпровізував - раніше з автобуса вийшов.А дубль-два тут не зробиш.
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19.08.2020 19:35 Відповісти
так... та ще й БТР у корці десь застряг... і поки підтянувся ))) (та премія...чи то гонорар))) ж усім потрібні))))
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19.08.2020 19:37 Відповісти
И шо ВЫ прредлагаете??
Курсы повышения квалификации?!
Каких Вам исщо террактов не хватает.мля?!
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19.08.2020 19:22 Відповісти
Ну так зебилы-с... Ни реформу провести, ни терракт подготовить... Идиоты-с
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19.08.2020 19:23 Відповісти
Слава Богу, до параши в этом плане нам пока ещё далеко.
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 7897
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19.08.2020 19:25 Відповісти
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19.08.2020 19:38 Відповісти
Постановочная "бригада"

Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 1743
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19.08.2020 19:26 Відповісти
Правильно говорит. Надо лучше готовиться.
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19.08.2020 19:31 Відповісти
Бадоев лучше не умеет.
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19.08.2020 19:36 Відповісти
Сделано тупо, нет базара. Можно ли сделать лучше?без сомнения, можно. Но может кто-то пострадать. А так - тихо, чинно, показательно.
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19.08.2020 20:20 Відповісти
я думал это он о полиции
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Есть одна простая причина неизбежной неорганизованности терактов, в которых по замыслу авторов должны погибнуть мирные люди. Она состоит в том, что сама идея таких терактов абсолютно бессмысленная и идиотская и приходит в голову и реализовывается только идиотами, которые, как известно по жизни неорганизованны.
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19.08.2020 21:01 Відповісти
Так, до рівня полковника Штауффенберга у нас поки ще не доросли.
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19.08.2020 21:28 Відповісти
Мусорок выслужился теперь героя получит
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19.08.2020 22:55 Відповісти
Яка влада- такі і теракти
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20.08.2020 00:45 Відповісти
Якісь дурний посил на всю країну . Мовляв ау терористи готуйтесь ліпше, нам нудно, нам хочеться щоб так бабахнуло як в 2011 в США. Для чого такі статті на публіку щоб знайовся тероист не липовий і не злений і так бахнув як в Бейруті. Такі заяви потрібно читати на закритих курсах антитерористичних структур.
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20.08.2020 06:37 Відповісти
 
 