Одна з характеристик останніх терактів в Україні - низькі підготовленість і організованість, - тренер Нацполіції Недря

Одна з характеристик терористичних актів, які недавно були в Луцьку, Полтаві та Києві, - їхня низька підготовленість і слабка організованість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів "кіборг", який у складі 93-ї бригади ЗСУ захищав Донецький аеропорт, а зараз працює тренером Нацполіціі і завкафедрою гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря.

За його словами, в Україні немає активізації терористів-одинаків, просто "ми спостерігали три випадки підряд, тому й складається таке враження".

"У будь-якому суспільстві є ті, хто не згоден з його правилами. І якщо в ньому низка сфер перебуває в досить розбалансованому стані, багато економічних і соціальних проблем, з’являються особи, які або намагаються проявити себе, якщо ми кажемо про тих, хто страждає на психічні хвороби, або через певні життєві складнощі хочуть привернути до себе увагу. Не завжди такі люди обирають як інструмент привернення уваги одиночний пікет чи пост у "Фейсбуці". Є категорія осіб, які зупиняються на можливості здійснення терористичного акту. Надто якщо взяти до уваги, що країна воює і смерть на теперішній момент вже є, умовно кажучи, побутовою річчю, вона нібито живе поруч. Так, це літературна фраза, але ми починаємо звикати до фактів загибелі людей, про які дізнаємося з новин, коли стаємо учасниками або спостерігаємо за поховальними процесіями. І це ж не природні смерті, вони насильницькі за своїм характером. Тож і можливість здійснення якогось іншого насильницького акту багато в чому спрощується", - переконаний експерт.

Говорячи про навчання силовиків ведення переговорів із терористами, Недря охарактеризував останні випадки в Україні: "Одна з характеристик тих терористичних актів, які ми бачили, – їхня низька підготовленість і низька організованість". Він підкреслив, що вміння вести переговори не дає 100% результату.

На думку експерта, не можна однозначно говорити про пов'язаність або керованість дій терористів із Києва, Полтави та Луцька.

"Як на мене, це більше стосується сфери діяльності психіатрів. Це люди, які мають певні відхилення або складнощі. Є таке поняття, як комплекс самознищення. У когось він був, у когось не було. Це можуть визначити лише фахівці. Проте вони були схожі на психічно неврівноважених як мінімум або психічно хворих. Наскільки відомо з відкритих джерел, той, що був у Луцьку, взагалі мав психіатричний діагноз", - зазначив Недря.

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