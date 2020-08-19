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Новини Взяточники
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В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали при получении взятки чиновников Подольской райгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция 01

Должностные лица РГА в течение июля-августа 2020 г. требовали и получали неправомерную выгоду в сумме 3,5 тысячи долларов и 25 000 гривен от представителя коммерческого предприятия, а именно владельца жилых зданий, за непривлечение его к административной ответственности и непринятие мер реагирования на факты проведения строительных работ без контрольных карточек на нарушение благоустройства.

Двух чиновников Подольской райгосадминистрации задержали во время получения второй части взятки в размере 1,5 тысячи долларов.

В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Задержанные дают показания следователям, в служебных помещениях Подольской РГА проводятся обыски. Взяточникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Автор: 

взятка (4702) Киев (19455) Нацполиция (15163) правоохранительные органы (2708) силовики (2513) чиновник (802)


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И шо?
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19.08.2020 19:08 Відповісти
Вони не віддавали свою частку слугам народу?
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19.08.2020 19:14 Відповісти
голодают )))
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19.08.2020 19:14 Відповісти
Для тех,кто ворует вагонами те,кто украли мешок-государственные преступники))
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19.08.2020 19:19 Відповісти
на Подоле?
не верю - там так мало не берут.
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19.08.2020 19:20 Відповісти
Их сдали свои же коллеги.. за демпинг..
Так мало исчо никто не брал...
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19.08.2020 19:27 Відповісти
 
 