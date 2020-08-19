Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів"
Збитки від протестів у Білорусі вже сягнули не менше 500 мільйонів доларів, а відстрочені - обчислюються мільярдами.
Такі цифри озвучив помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БТ.
За його словами, під час демонстрацій і страйків були "порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування і постраждала інвестиційна привабливість країни".
Бєльський також зазначив, що більшість приватних підприємств "продовжує працювати, закріплюючись на нових ринках", які втратили конкуренти в "ковідний період".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці було перекрито.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - троє. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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- «Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»
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Бла Бла Бла
https://www.youtube.com/watch?v=yY11Q8cyVig&feature=emb_logo
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Рейтинг упал до плинтуса, за него ещё в 1994 преимущественно голосовали люди 1910-30х годов рождения. Чьё мировоззрение при Сталине оформилось. Сейчас их совсем мало осталось
И не дергаться
(у вас нулевой профиль - ведите себя скромно)
Ну проиграл выборы-будь мужиком, уйди достойно.Так нет,упираеться...
А как нам рассказывал красиво-вы и там не так,и с Крымом не так...