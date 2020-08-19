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Новини Революція в Білорусі
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Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів"

Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір

Збитки від протестів у Білорусі вже сягнули не менше 500 мільйонів доларів, а відстрочені - обчислюються мільярдами.

Такі цифри озвучив помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БТ.

За його словами, під час демонстрацій і страйків були "порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування і постраждала інвестиційна привабливість країни".

Бєльський також зазначив, що більшість приватних підприємств "продовжує працювати, закріплюючись на нових ринках", які втратили конкуренти в "ковідний період".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці було перекрито.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - троє. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) збитки (1448) збиток (95)


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Топ коментарі
+18
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 6663
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19.08.2020 19:37 Відповісти
+12
А ты посчитал гавнюк сколько убытков ты принёс людям от того, что тырнет выключал? Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 4198
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 5369
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19.08.2020 19:39 Відповісти
+8
Так там и оппозиция для нас не лучше. Что в лоб, что по лбу

Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 2103
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19.08.2020 19:43 Відповісти
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Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 6663
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19.08.2020 19:37 Відповісти
Достанешь из своих офшоров и компенсируешь...
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19.08.2020 19:38 Відповісти
так это ущерб именно его офшорам
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19.08.2020 19:40 Відповісти
Десь оцінка в 30 лярдів..))
Чесно зароблених..))
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19.08.2020 19:41 Відповісти
Три чемодана, три портсигара... Собака обещала с милицией приехать...
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19.08.2020 20:55 Відповісти
ах инвестиций лишились ? так это хорошо , это не ущерб , это результат безумного правления сипатого шизофреника лукашенко за 26 лет .

..
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19.08.2020 19:39 Відповісти
А ты посчитал гавнюк сколько убытков ты принёс людям от того, что тырнет выключал? Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 4198
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 5369
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19.08.2020 19:39 Відповісти
Колхозный през,а давай тибе супутниковый звиздежь обломим...это вполне реально...
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19.08.2020 19:58 Відповісти
Не.. надо в бульбе, анананас, бананах, надоях, грибах, креветках, крабах, омарах, хамонах итд..)))
В тоннах...))
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19.08.2020 19:39 Відповісти
Интересно,этот бельский уже всю родню за бугор отправил?
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19.08.2020 19:39 Відповісти
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?»
- «Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»
- «Так вот оно что! А как звать тебя?» - «Ником».
- «А кой тебе годик?» - «Шестнадцать считай…
Ну, мертвая!» - крикнул малюточка криком,
Рванул под уздцы и быстрей на Китай
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19.08.2020 19:46 Відповісти
Збитки від того, що Бєларусь по факту є Лукаморьєм ще більші.
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19.08.2020 19:41 Відповісти
У Лукашенко? А кто это ваще?вроде как клялись без приставки "нелегитимный" его не упоминать?
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19.08.2020 19:41 Відповісти
А это они для понту
Бла Бла Бла
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19.08.2020 19:43 Відповісти
Так там и оппозиция для нас не лучше. Что в лоб, что по лбу

Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 2103
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19.08.2020 19:43 Відповісти
Полное интервью "улитки". Особенно после 9 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=yY11Q8cyVig&feature=emb_logo
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19.08.2020 19:48 Відповісти
Тю, ви ще там чогось очікуєте? То вже давно закінчене бидло населення без власної гідності.
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19.08.2020 19:58 Відповісти
За все население расписываться не буду. Первый погибший на Майдане был белорус. Но в Беларуси все пока идет четко по сценарию *****.
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19.08.2020 20:00 Відповісти
Kak raz ne po scenariju.
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19.08.2020 20:02 Відповісти
Еще и как по сценарию.
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19.08.2020 20:11 Відповісти
Kakoj scenariji ubrat svojego xolopa samozvanca LUku i postavit celoveka kotoraja obracajetsia za pomociu v ES?Po angliski ona prosyla ja sam segodnia prosmotrel ejio obracenyje,a ne po ruski.
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Повторю. Для общей информации и понимания ситуации

«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
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19.08.2020 22:18 Відповісти
А ты попробуй свергнуть Лукашенко. Политологи пишут, даже Россия с ним справиться не смогла. 4 серии НТВ "Крестный батька" чего стоит.
Рейтинг упал до плинтуса, за него ещё в 1994 преимущественно голосовали люди 1910-30х годов рождения. Чьё мировоззрение при Сталине оформилось. Сейчас их совсем мало осталось
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19.08.2020 22:34 Відповісти
Это тело каких годов рождения?

Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів" - Цензор.НЕТ 3106
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19.08.2020 22:41 Відповісти
Видел фото. Типа омоновцев троллил. В продолжение его скрутили.
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19.08.2020 22:43 Відповісти
Он родился в 30х годах? Или певец "русского мира" Тихановский и его сторонники? Или призывающий ***** Цепкало?
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19.08.2020 22:46 Відповісти
Я вижу- он одел прикольную майку. Почему - сам должен ответить.
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19.08.2020 22:51 Відповісти
То що з того? Вірмен теж був, проте це нічого не означає. Переважна більшість вірменів як і білорусів совкобидло. Їм місце в стойлі. Свободи бидлота нахаляву захтіла? Їм Лукашенко країну зберіг, поки вини кіркорова наспівували та з галкіна іржали. А зараз ця бидлота, без роду і племені, захтіла іншого пастуха?
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19.08.2020 21:44 Відповісти
жалко беларусов. За Лукашенко голосовать нельзя. За эту барышню тем более нельзя голосовать, она в разы хуже чем Лукашенко. В общем голосуй не голосуй, все равно получишь... путина и его сценарий.
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19.08.2020 21:47 Відповісти
Таки да. Лука образца до выборов нам был более выгоден, чем нынешняя ситуация.
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19.08.2020 22:20 Відповісти
У него рейтинга не было. На честных выборах он занимал 4е место после Бабарико, Цепкало и Тихановского с 7-8%. Лука к выборам подошел в образе политического трупа. Соревнуясь с женой блогера, всё равно отщипнул часть электората отстраненных кандидатов.
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19.08.2020 22:41 Відповісти
Ну и что? Эти три дебила для нас еще хуже.
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19.08.2020 22:43 Відповісти
Бабарико топ-менеджер Газпромбанка. На этом связь с Россией обрывается. Вот кстати, Лука разорил российский банк, нанес ущерб в сотни миллионов долларов. Тоже план Москвы?
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19.08.2020 22:49 Відповісти
Не нужно тут тупо петлять. Все три кандидата объединили свои штабы в один штаб в поддержку кандидата Тихановской. Большего мне знать ничего и не нужно. Этого вполне достаточно.
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19.08.2020 23:08 Відповісти
Если бы ты посмотрел/послушал их зомбоящик, еще и не такое бы рассказывал. После недельного посещения родственников, мы почти поверили, что у нас "гражданская война" на Донбассе
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Диктатор должен висеть на фонарном столбе.
И не дергаться
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19.08.2020 19:42 Відповісти
А ти побільше звільняй і арештовуй то всі гроші заробиш сам, зі своїми ланцюговими хортами
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19.08.2020 19:44 Відповісти
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 947
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19.08.2020 19:44 Відповісти
а какое вино они гонют из этих лепестков!!
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19.08.2020 20:13 Відповісти
Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів" - Цензор.НЕТ 612
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19.08.2020 23:04 Відповісти
Тварина диктаторська - а загубленні здоров'я а пропавші діти - батьки!
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19.08.2020 19:45 Відповісти
во время демонстраций и забастовок были "нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны Зачем же тебе Таракан нелегитимный зарубежные кредиты и инвестиции если ты же сам послал весь мир к черту и сел на кремлевский кукан
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19.08.2020 19:49 Відповісти
А сколько Грыгорыч себе на старост за 26 годов "безупречной" службы то наколядовал? И где ныкает? В Омане или на Кипре? Скорее всего часть в Пекине, а часть в Параше.
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19.08.2020 19:50 Відповісти
Хз,возможно в мешках с бульбою на зиму,в перемешку на семена...
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19.08.2020 20:04 Відповісти
26 лет упырь людей похищал и убивал - теперь про убытки вещает...
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19.08.2020 19:50 Відповісти
Ганзюк, Гонгадзе, Александровский? ...
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19.08.2020 20:00 Відповісти
Не передёргивайте...
(у вас нулевой профиль - ведите себя скромно)
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19.08.2020 20:04 Відповісти
толку от прфессионалов, работающих на свой карман...с высшим профилем...Это у вас двойные стандарты....
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20.08.2020 21:28 Відповісти
Життя людей дорожче всього на світі. Три людини вже вбито, а вони збиток рахують.
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19.08.2020 19:53 Відповісти
ТРИ??!!!
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20.08.2020 11:24 Відповісти
Це він преміальні мусорам порахував?
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19.08.2020 19:54 Відповісти
Тупой народ заплатит в любом случае!
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19.08.2020 19:59 Відповісти
а если бы он ушел, какие убытки?
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19.08.2020 20:01 Відповісти
Це воно свої збитки підраХуйловало..
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19.08.2020 20:03 Відповісти
парашним пенсионерам придётся ещё туже подтянуть свои завязки на портках )
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19.08.2020 20:12 Відповісти
а скільки ж нам тоді кацапи за стільки років війни вже винні..?
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19.08.2020 20:13 Відповісти
Так вопрос не к протестующим, а к тем, по чьему указанию нарисовали "правильную цифирь".
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19.08.2020 20:16 Відповісти
Это убытки из за обмана народа Лукой и нежелания покидать кресло.
Ну проиграл выборы-будь мужиком, уйди достойно.Так нет,упираеться...
А как нам рассказывал красиво-вы и там не так,и с Крымом не так...
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19.08.2020 21:10 Відповісти
ЛУКА НА ЯНУКОВОЩА РОВНЯЕТСЯ !)
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19.08.2020 21:52 Відповісти
Два чоботи (білоруси) пара.
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19.08.2020 22:23 Відповісти
Это только начало
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19.08.2020 21:58 Відповісти
запретить экспорт бульбы и сам здасться
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20.08.2020 07:37 Відповісти
От мені цікаво, ще 2 дні тому бульбашенко казав, що всі працюють, а мітингують лише окремі кримінальні елементи, а тепер виходить, що країна й дійсно страйкує, значить так ******* бульбохуйла.
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20.08.2020 09:13 Відповісти
 
 