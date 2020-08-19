Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів"

Збитки від протестів у Білорусі вже сягнули не менше 500 мільйонів доларів, а відстрочені - обчислюються мільярдами.

Такі цифри озвучив помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БТ.

За його словами, під час демонстрацій і страйків були "порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування і постраждала інвестиційна привабливість країни".

Бєльський також зазначив, що більшість приватних підприємств "продовжує працювати, закріплюючись на нових ринках", які втратили конкуренти в "ковідний період".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці було перекрито.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - троє. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.