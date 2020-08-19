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США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден
Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який бере участь від Демократичної партії у президентській кампанії 2020 року, вважає, що США мають виступити з підтримкою Світлани Тіхановської.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Байден зазначив: "Сміливі громадяни Білорусі показують, що їхні голоси не будуть замовчуватися терором чи тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тіхановської до чесних виборів. Росії треба сказати не втручатися - мова йде не про геополітику, а про право вибору лідерів".
Топ коментарі
+5 саша паламарчук
показати весь коментар19.08.2020 19:46 Відповісти Посилання
+4 Igors Stankevics
показати весь коментар19.08.2020 20:15 Відповісти Посилання
+4 Véra Batsekalo
показати весь коментар19.08.2020 20:26 Відповісти Посилання
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..
"и может поможет на коечку в платной камере положить"? - именно такой Америке и нужен!
ты Америку часом с ваше дедоваленой не перепутал, не?
Вчера произведены тесты IQ Тихановской.
Топим за нее дальше - 82!
ето все таки немного разные вещи..
но у байдена хватает такта не переходить на личности, a рыжий тока с етого и берет очки у аудитории с таким же IQ как у самого.
..
Председатель: - Жаль, что он ушел"
классика...
шо ето был призыв Тихановской, в етом вопросе поддерживаю Джо )))
он их даже не замечает
https://twitter.com/k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev
·https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1296069739664609280 4 ч
Обурливі і хамські заяви Лукашенка в бік України вже перетворюються у відверті погрози. Такого в історії ще не було. Як довго президент України буде це толерувати? Відсутність реакції Києва радикалізує поведінку режиму і посилює відчуття вседозволеності.
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...