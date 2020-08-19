УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4812 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 223 49

США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден

США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який бере участь від Демократичної партії у президентській кампанії 2020 року, вважає, що США мають виступити з підтримкою Світлани Тіхановської.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Байден зазначив: "Сміливі громадяни Білорусі показують, що їхні голоси не будуть замовчуватися терором чи тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тіхановської до чесних виборів. Росії треба сказати не втручатися - мова йде не про геополітику, а про право вибору лідерів".

Читайте також: Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель

Автор: 

Байден Джо (2893) Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден - Цензор.НЕТ 8509
показати весь коментар
19.08.2020 19:46 Відповісти
+4
Между тем Латвия не признала победу Тихановской на выборах. У нас своя точка зрения!
показати весь коментар
19.08.2020 20:15 Відповісти
+4
это просто политпроститутка !!!!
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...
показати весь коментар
19.08.2020 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США должны поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Беларуси, - Байден - Цензор.НЕТ 8509
показати весь коментар
19.08.2020 19:46 Відповісти
🤔
показати весь коментар
19.08.2020 19:48 Відповісти
Тільки нові вибори без Луки і Тіхановської.
показати весь коментар
19.08.2020 19:49 Відповісти
Так Тихановська і хоче зробити нові вибори вже без неї
показати весь коментар
19.08.2020 19:51 Відповісти
Тоді все нормально, бо путінська лярва не повинна бути президентом Бєларусі.
показати весь коментар
19.08.2020 19:57 Відповісти
Как вчера поздравляли ее мужа под сизо. Представьте себе такое по отношению к Шарию

США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 6736
показати весь коментар
19.08.2020 20:08 Відповісти
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 5625
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 3229
США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 1474
показати весь коментар
19.08.2020 20:10 Відповісти
А ее муженек еще похуже жены будет. Певец "русского мира" хренов. Она просто тупая, а он сознательный.

https://www.facebook.com/watch/?v=1039356416458260
показати весь коментар
19.08.2020 20:07 Відповісти
А также без Цепкало, Барбарико и так далее по списку. Там для нас нету хороших вариантов. Совсем. Особенно понравился кадр на субботнем митинге Луки, когда и "оппозиция" и лукашенцовцы стояли с колорадками и спорили. Абзац.
показати весь коментар
19.08.2020 20:05 Відповісти
Они выбирают для себя, а не для вас.
показати весь коментар
19.08.2020 20:26 Відповісти
Только нам от этого будет только хуже. Как не цинично это звучит.
показати весь коментар
19.08.2020 22:48 Відповісти
так .вполне возможно и будут новые выборы , без луки и Тихановской ! Где победит - Бабарико ( Газпром ) .Это и есть запасной и главный вариант Крымля .
показати весь коментар
19.08.2020 21:02 Відповісти
Старикашка правий. Хоч і демократ
показати весь коментар
19.08.2020 19:49 Відповісти
старикашка читает по бумажке то что ему напишут спичрайтеры . он сам абсолютно не в курсе кто такая Тихановская и где находиться Беларусь .

..
показати весь коментар
19.08.2020 19:55 Відповісти
Ясєн пєнь. Старикашка може навіть не пам'ятає, чого він взагалі поперся на вибори
показати весь коментар
19.08.2020 19:59 Відповісти
это точно, байден это как брежнев- просто символ
показати весь коментар
19.08.2020 20:03 Відповісти
Та не , кацап , - там школа Збигнева Бжезиньского , - от одного его имени у кремлёвской блатоты начинается икота .. .
показати весь коментар
19.08.2020 20:17 Відповісти
если байден не выиграет, то кое у кого, начнется срачка, по фамилии поросякины,трамп им все припомнит и может поможет на коечку в платной камере положить
показати весь коментар
19.08.2020 20:20 Відповісти
Не будем загадывать , но думаю , что ***** обязательно подсобит трампу и в этот раз . Проблема Путина-***** в его многоходовочках , которые просчитываются со второго раза . А на следующие ходы -- есть много литературы . Ленинизм - сталинизм и мировая революция - настольные учебники в кремле .
показати весь коментар
19.08.2020 20:41 Відповісти
Президент, который никому ничего не прощает
"и может поможет на коечку в платной камере положить"? - именно такой Америке и нужен!
ты Америку часом с ваше дедоваленой не перепутал, не?
показати весь коментар
19.08.2020 20:58 Відповісти
*дедоваеваеленой - наконец то натыцкал ето словосочетание )))
показати весь коментар
19.08.2020 23:33 Відповісти
В 2017 году в США умер умнейший из орангутангов, IQ которого достигал 95.
Вчера произведены тесты IQ Тихановской.
Топим за нее дальше - 82!
показати весь коментар
19.08.2020 19:51 Відповісти
IQ Байдена боятся опубликовать
показати весь коментар
19.08.2020 19:54 Відповісти
не знаю как Байдена, а вот рыжего IQ точно не надо публиковать - все остальные орангутанги подохнут от возмущения почему они в клетках, а не он )))
показати весь коментар
19.08.2020 19:57 Відповісти
посмотрим на дебатах если конечно Байден не зассыт как Зе
показати весь коментар
19.08.2020 20:05 Відповісти
конечно посмотрим, но дебаты и умение обхамить и обплевать соперника,
ето все таки немного разные вещи..
показати весь коментар
19.08.2020 20:09 Відповісти
рыжему 74, байдену 77,
но у байдена хватает такта не переходить на личности, a рыжий тока с етого и берет очки у аудитории с таким же IQ как у самого.
показати весь коментар
19.08.2020 20:15 Відповісти
по меркам ТКГ еще совсем молодые
показати весь коментар
19.08.2020 20:24 Відповісти
та да - парубки практично
показати весь коментар
19.08.2020 20:26 Відповісти
старческий маразм- он все равно есть, срачка, пердячка, суставы, геморрой, это все есть в эти года, это просто символ для демократов
показати весь коментар
19.08.2020 20:47 Відповісти
Твій IQ, після цього поста очевидний.
показати весь коментар
19.08.2020 20:57 Відповісти
старый маразматик , ваши призывы и озабоченности не работают . сделайте что-нибудь эффективное . не можете ? тогда закрой рот и расказывай своим избирателям как вы будете заставлять белых платить черным репарации за рабство к которому белые никакого отношения не имеют . Твой кандидат в вицепрезиденты Камала Харис как раз проис ходит из семьи рабовладельцев . Она готова расплатиться за прошлые преступления ? или вместо нее будем платить мы приехавшие в страну 20 лет назад?

..
показати весь коментар
19.08.2020 19:53 Відповісти
обнуляем обнуленного и не заморачиваемся\тремся там де люди ведут беседy.
показати весь коментар
19.08.2020 20:02 Відповісти
Ну не беда, лишбынеТрамп.
показати весь коментар
19.08.2020 20:05 Відповісти
а вам какой с этого гешефт, наш недалекий северный сосед?
показати весь коментар
19.08.2020 20:28 Відповісти
Мне не нравится перспектива новой "пререзагрузки" с рашкой, новой ядерной сделки с Ираном и эмбарго на продажу оружия Украине, как это было при Обаме-Байдене.
показати весь коментар
19.08.2020 21:06 Відповісти
"Мы, молодые штуцерщики… Падает.
Председатель: - Жаль, что он ушел"
классика...
показати весь коментар
19.08.2020 20:20 Відповісти
от нe хочу и не буду пиарить ни одного кандидата, поетому, хоть и не уверен,
шо ето был призыв Тихановской, в етом вопросе поддерживаю Джо )))
показати весь коментар
19.08.2020 19:53 Відповісти
Трамп назвал террористами протестующих в Белоруссии.
показати весь коментар
19.08.2020 19:55 Відповісти
Респект Байдену!
показати весь коментар
19.08.2020 19:57 Відповісти
ну как же без нуланд с печеньками
показати весь коментар
19.08.2020 20:01 Відповісти
Та на біса вони вам треба? Вони ж перші потім вас же і кинуть. Там нема з ким і про що говорити. Та і Лукашенко там самий адекватний, як не подивись, хоч теж непотріб.
показати весь коментар
19.08.2020 20:01 Відповісти
Блазню терпеть унижения не трудно..
он их даже не замечает

https://twitter.com/k_yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден - Цензор.НЕТ 8023 Kostiantyn Yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev

·https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1296069739664609280 4 ч

Обурливі і хамські заяви Лукашенка в бік України вже перетворюються у відверті погрози. Такого в історії ще не було. Як довго президент України буде це толерувати? Відсутність реакції Києва радикалізує поведінку режиму і посилює відчуття вседозволеності.
показати весь коментар
19.08.2020 20:04 Відповісти
Между тем Латвия не признала победу Тихановской на выборах. У нас своя точка зрения!
показати весь коментар
19.08.2020 20:15 Відповісти
это просто политпроститутка !!!!
"Я участвую в выборах ! Такая должность не для слабой женщины ! Нужно прекратить забастовки и манифестации - это путь в никуда ! Я готова стать национальным лидером "
надеюсь беларусы не такие тупые как она ...
показати весь коментар
19.08.2020 20:26 Відповісти
я уже писал что Тихоновская это такой вариант белоруского Зеленского - кого угодно лишь бы не Лукошенко - но это даже хуже чем наш вариант
показати весь коментар
19.08.2020 22:28 Відповісти
А Луки?
показати весь коментар
19.08.2020 20:28 Відповісти
США теж з розуму зійшли, це типу означає, а давайте підтримаємо агентів Кремля, вони ж не знають чий Крим, вони чітко заявляють, що на Донбасі РФ - нєт. Як Фокін з Кравчуком. Може РФ щось пообіцяла США чи їх союзникам, так то їх проблеми.
показати весь коментар
20.08.2020 07:10 Відповісти
 
 