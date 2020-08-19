США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який бере участь від Демократичної партії у президентській кампанії 2020 року, вважає, що США мають виступити з підтримкою Світлани Тіхановської.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Байден зазначив: "Сміливі громадяни Білорусі показують, що їхні голоси не будуть замовчуватися терором чи тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тіхановської до чесних виборів. Росії треба сказати не втручатися - мова йде не про геополітику, а про право вибору лідерів".

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