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Новини
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Журналісти оголосили збір грошей на новий автомобіль для програми "Схеми", замість спаленого невідомими

Журналісти оголосили збір грошей на новий автомобіль для програми

Почався збір грошей для придбання нового автомобіля замість нещодавно спаленого для програми "Схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала журналістка Тетяна Даниленко.

Вона зазначила: "Як всі вже знають, водієві програми "Схеми" спалили авто. Машина була недорога, але за результатами роботи журналістів - золота. Тому є ідея скинутися на авто для Ткача і його команди.

Михайло Ткач: Багато з вас питали в мене - куди пересилати кошти аби наш водій Борис Мазур, якому вчора вночі спалили машину, зміг знову виїхати зі мною та всією командою Схеми: корупція в деталях - RFERL знімати розслідування.

5168 7456 0169 2772 Мазур Борис Іванович".

Читайте також: Вночі під Києвом спалили автомобіль програми "Схеми": "Прослушка, підпал авто, що далі?". ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6261) підпал (706) Ткач Михайло (139)


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Топ коментарі
+5
И мне тоже соберите пожалуйста
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19.08.2020 20:23 Відповісти
+4
А что, машина без страховки была?
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19.08.2020 20:22 Відповісти
+3
ну и ??? не забываем ... и что ... кому должна принадлежать путлеру .. зеленскому... или этим уродам с опжз или как там эта свора себя называет
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19.08.2020 20:41 Відповісти
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поддержанный Ланос можно купить до 1000 долляров..
В чем проблема?
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19.08.2020 20:10 Відповісти
Проблема, наверное, в том что Ланос должен быть из негорючих материалов
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19.08.2020 20:19 Відповісти
нет, но вот действительно - ему что всем Миром на Порше собирают?
зашел на его ФБ все ++++++ ставят - типо перечислили...
не забываем, что Схемы относятся к Радио Свободы финансируемого Госдепом США..
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19.08.2020 20:23 Відповісти
ну и ??? не забываем ... и что ... кому должна принадлежать путлеру .. зеленскому... или этим уродам с опжз или как там эта свора себя называет
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19.08.2020 20:41 Відповісти
ну и..
деньги значит есть..
серьезная Контора, не бомжи какие нибудь..
должны купить хоть 10 новых авто своим сотрудникам..
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19.08.2020 20:43 Відповісти
Ты наверное за зеленского голосовал?
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19.08.2020 20:57 Відповісти
ну так не сдавай.. должны.. ты поди сам сам супружеский долг отдаешь или тебе должны 10 раз помочь
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20.08.2020 10:05 Відповісти
нерастаможенный разве только
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19.08.2020 20:35 Відповісти
А что, машина без страховки была?
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19.08.2020 20:22 Відповісти
Таке покриває лише повне каско. Звичайна страхавка не допоможе.
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19.08.2020 20:36 Відповісти
Неа, Шевроле Круз, 5 лет - Каско автомикс, включает так же пожар, взрыв, самовозгорание. Покупала в PZU Украина. Так что не обязательно покупать фул. И стоит 4800 грн. Не очень дорогое удовольствие, включает и угон и стихийное бедствие и еще там по мелочи.
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19.08.2020 22:22 Відповісти
И мне тоже соберите пожалуйста
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19.08.2020 20:23 Відповісти
я первый занял..
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19.08.2020 20:24 Відповісти
жлобы... можешь помоги, не можешь промолчи - пускать слюни типа бабло мимо проходит не красиво!
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20.08.2020 17:37 Відповісти
а вот и мотив
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19.08.2020 20:29 Відповісти
а гранты зачем дают, за опасность тоже
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19.08.2020 20:30 Відповісти
Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы "Схемы" - Цензор.НЕТ 2122
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Решили машинку обновить.
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19.08.2020 20:32 Відповісти
купив лексус , а на сдачу квартиру детям в Киеве...
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19.08.2020 21:08 Відповісти
А Аваков не хочет купить авто? Ведь это его служба просрала поджег и не может найти заказчиков и исполнителей...
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19.08.2020 21:48 Відповісти
Це ті "Схеми" які, на передодні виборів, хаяли Порошенка і топили за Зелю? То нехай і купить їм новий автомобіль зелене кодло.
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19.08.2020 22:04 Відповісти
А что бенины 30 серебренеков уже кончились?
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19.08.2020 22:32 Відповісти
Вони не топили за Зелю, вони розслідують злочини держслужбовців незалежно від ваших політичних уподобаннь.
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20.08.2020 00:25 Відповісти
Бородатая бабушка подаст.
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19.08.2020 22:33 Відповісти
Лично я к проституткам с окружной лучше отношусь , чем к журналюгам , эти продажные твари поют только по команде хозяина и исключительно за бабки , но в отличии от проституток они насилуют мозг доверчивых граждан.
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19.08.2020 22:35 Відповісти
Лично я к проституткам с окружной отношусь лучше, чем к коррумпированным судьям, прокурорам и прочим госслужащим.
А журналисты - молодцы, выводят эту погань на чистую воду.
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20.08.2020 00:24 Відповісти
Схемам лише спалили авто, а гвалту немов їх дорогенькими назвали.
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20.08.2020 08:16 Відповісти
Хай їм купить нове авто Бігус, це він приклав свої зусилля для цього своїми гнилими публікаціями.
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20.08.2020 08:39 Відповісти
У Схем нет денег на авто?
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20.08.2020 10:39 Відповісти
меньше слов - больше дела! скинул...
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20.08.2020 17:27 Відповісти
 
 