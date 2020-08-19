Журналісти оголосили збір грошей на новий автомобіль для програми "Схеми", замість спаленого невідомими

Почався збір грошей для придбання нового автомобіля замість нещодавно спаленого для програми "Схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала журналістка Тетяна Даниленко.

Вона зазначила: "Як всі вже знають, водієві програми "Схеми" спалили авто. Машина була недорога, але за результатами роботи журналістів - золота. Тому є ідея скинутися на авто для Ткача і його команди.

Михайло Ткач: Багато з вас питали в мене - куди пересилати кошти аби наш водій Борис Мазур, якому вчора вночі спалили машину, зміг знову виїхати зі мною та всією командою Схеми: корупція в деталях - RFERL знімати розслідування.

5168 7456 0169 2772 Мазур Борис Іванович".

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