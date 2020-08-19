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Новини Агресія Росії проти України
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Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов

Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення

Піарники Офісу президента підготували заяву, яку озвучить для ЗМІ ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в одному з інформаційних агентств зараз буде опубліковано заяву ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. Цю заяву підготовлено піарниками Офісу президента. Ви побачите, втім, що в жодній із заяв на цю тему не називається і не спростовується моя стаття, і не згадується моє ім'я", - повідомив Бутусов.

Він уточнив, що сталося розголошення інформації про кримінальну справу № 42014000000000457, в межах якої проводилася операція.

"Я називаю номер справи - і влада зобов'язана розпочати розслідування, а що ж у цій справі було, і чому стався провал операції, в межах якої було відкрито провадження", - пише журналіст.

Він підкреслює, що "за це треба нести відповідальність - і треба визначити - хто ж саме розголосив".

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"Пане президенте, моя стаття - це заява про злочин, підозра в державній зраді, яка стосується особисто вас. Вказані імена всіх учасників наради в Офісі президента - і цілком зрозуміло, кого саме треба допитати. Сьогодні цілий ряд народних депутатів заявив про провал секретної операції - і на це також зобов'язані реагувати правоохоронні органи. І реагувати президент зобов'язаний відповідно до закону України - а саме, вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Це не опція - це закон. Всі учасники наради у вашому кабінеті мають бути попереджені про відповідальність за надання неправдивих свідчень, і дати свідчення. Я також готовий давати свідчення", - заявив Бутусов.

Він також упевнений, що для контролю об'єктивності розслідування необхідне створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "щоб люди з доступом до держтаємниці отримали інформацію, і оголосили публічно свої висновки".

"А пресрелізи та коментарі можна писати будь-які, це не проблема, пишіть ще. Але почніть нарешті виконувати службові обов'язки президента в цій справі. Не погіршуйте своє становище - термін повноважень колись закінчиться, і все одно доведеться відповідати за законом", - підсумував Бутусов.

Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення вагнерівців - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов 01

Також читайте: Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

Дивіться також: "Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі. АУДIО

Автор: 

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24607) росія (66520) Бутусов Юрій (3625) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+104
Ничего не нужно снимать. Абсолютно. У Ермака нет права доступа к секретной информации. Он не прошел спецпроверку СБУ. Т.е. Зеля еще раз сознательно нарушил закон и поставил своим решением под угрозу безопасность страны. А это по простому называется "государственная измена". В очередной раз.
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19.08.2020 20:15 Відповісти
+78
Полностью и абсолютно поддерживаю

Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9100
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19.08.2020 20:22 Відповісти
+75
Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3439
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19.08.2020 20:15 Відповісти
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Сторінка 5 з 5
Дивна історія зі зрадою у ЗЕНЕлоха... Пропогандони рашистів ні гу-гу про зраду Зеленського з Єрмаком в спецоперації з вагнерівцями , тільки гучно гриміли про укранський слід ДО ВИДАЧІ вагнеровців Раші. І ось сьогодні відмивають вже СБУ з Зеленським, які воні круті й знову "воїни Баканова"хотіли провести гучно спецоперацію - це щодо 7 заарештованих ніби СБУшників... Чи й їх здав НЕлох?
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20.08.2020 12:59 Відповісти
Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7446

На мыслителя похож.
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20.08.2020 13:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI Арестович, Буданов и группа Вагнер. - 19.08.20
В этом интервью не весь ряд вопросов, интересно было бы продолжить этот ряд и адресовать их украинским офицерам что вели эту операцию, особенно в части касательно сопровождения российскими спецслужбами вагнеровцев...
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Здали плюс до всього всю агентурну сітку наших спецслужб і почались затримання. Кого ви допусти до секретів? Це вже не шутки, це не сцена. Кожному загрожує тортури і смерть. Кончені ідіоти не наші зрадники на високих посадах, бо вони вороги, а ті виборці, що привели їх до влади. Це повний провал. Це дурість і проста тупість і невміння, бо оперативна робота - це тонкість і навики цієї робити професіоналів, а не ділітантів і клоунів..
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20.08.2020 16:50 Відповісти
Почему зеля такое ссыкло ??
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20.08.2020 18:01 Відповісти
Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4808
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20.08.2020 20:25 Відповісти
Хватит этого саботажа под видом инфантильности.

Нету за кона об импиччменте - есть статья об измене Родине.
Давай, Вовик, до свидания.
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20.08.2020 20:40 Відповісти
Сегодня с достаточной степенью убежденности можно утверждать, что группы Пукача и Гончарова - фактически «эскадроны смерти», отряды для внесудебных расправ по приговору какой-то одной структуры, активно «работали» и по РУХу. Так что шансов уцелеть у В.Чорновила было мало...
Весьма занимательны в этом контексте показания «оборотня» Лысенко на суде, который заявил, что Гончаров работал в СБУ, а не в МВД. На вопрос судьи, уверен ли подсудимый в своих словах, Лысенко ответил, что уверен, потому как работал в МВД кадровиком, всех знал и ошибиться не мог...
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20.08.2020 22:23 Відповісти
Нда. Ох и тупые отмазки у ***********...
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21.08.2020 08:51 Відповісти
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