Стаття про провал відкладеної головою ОП Єрмаком операції щодо захоплення "вагнерівців" - це підозра в державній зраді, яка стосується особисто Зеленського, - Бутусов

Піарники Офісу президента підготували заяву, яку озвучить для ЗМІ ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, в одному з інформаційних агентств зараз буде опубліковано заяву ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. Цю заяву підготовлено піарниками Офісу президента. Ви побачите, втім, що в жодній із заяв на цю тему не називається і не спростовується моя стаття, і не згадується моє ім'я", - повідомив Бутусов.

Він уточнив, що сталося розголошення інформації про кримінальну справу № 42014000000000457, в межах якої проводилася операція.

"Я називаю номер справи - і влада зобов'язана розпочати розслідування, а що ж у цій справі було, і чому стався провал операції, в межах якої було відкрито провадження", - пише журналіст.

Він підкреслює, що "за це треба нести відповідальність - і треба визначити - хто ж саме розголосив".

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"Пане президенте, моя стаття - це заява про злочин, підозра в державній зраді, яка стосується особисто вас. Вказані імена всіх учасників наради в Офісі президента - і цілком зрозуміло, кого саме треба допитати. Сьогодні цілий ряд народних депутатів заявив про провал секретної операції - і на це також зобов'язані реагувати правоохоронні органи. І реагувати президент зобов'язаний відповідно до закону України - а саме, вимагати порушення кримінальної справи за фактом витоку інформації і підозри в зраді. Це не опція - це закон. Всі учасники наради у вашому кабінеті мають бути попереджені про відповідальність за надання неправдивих свідчень, і дати свідчення. Я також готовий давати свідчення", - заявив Бутусов.

Він також упевнений, що для контролю об'єктивності розслідування необхідне створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "щоб люди з доступом до держтаємниці отримали інформацію, і оголосили публічно свої висновки".

"А пресрелізи та коментарі можна писати будь-які, це не проблема, пишіть ще. Але почніть нарешті виконувати службові обов'язки президента в цій справі. Не погіршуйте своє становище - термін повноважень колись закінчиться, і все одно доведеться відповідати за законом", - підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

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