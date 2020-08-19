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Новини
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У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено). ФОТО

У Києві в Печерському районі горів житловий будинок за адресою вул. Велика Васильківська, 81.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 01

Інформація про пожежу надійшла в ДСНС о 18:14. По прибуттю до місця виклику, пожежники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з поширенням пожежі на дах будівлі.

У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 02

Площа пожежі становить 800 кв. м. Під час ліквідації займання було врятовано 2 людини, і 15 виведено на безпечну відстань.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що вогонь дерев'яними перекриттями швидко поширюється площею даху будинку.

У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 03

У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 04

О 19:55 пожежу локалізовано на площі 800 м.кв. Жертв і постраждалих немає.

У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 05

На місці події працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників ДСНС.

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У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 06
У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 07
У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено) 08

О 20-51 пожежу було ліквідовано. Причина НП з'ясовується правоохоронними органами.

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Автор: 

Київ (19799) пожежа (4367) ДСНС (5194)


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Топ коментарі
+12
який гарний будинок (з душею та історією) не якась там... штамповка...
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19.08.2020 20:35 Відповісти
+8
Стандарт для центра.
Пожарные сильно торопиться тушить не будут
Дом признают аварийным
Людей расселят, куда подешевле
И вуаля, новый дом, у новых хозяев
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19.08.2020 20:53 Відповісти
+7
Як казали юзівські: " Чего вы держитесь за это старье? Снести и поставить современную многоэтажку. Сколько бабла можно срубить, за квартиры в центре."
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19.08.2020 21:19 Відповісти
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Панове козаки мовчати!
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19.08.2020 20:33 Відповісти
який гарний будинок (з душею та історією) не якась там... штамповка...
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19.08.2020 20:35 Відповісти
если дома зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
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19.08.2020 20:36 Відповісти
800 кв. м. Откуда коренные киевляне?
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19.08.2020 20:36 Відповісти
В тих будинках все куплено донецькими.
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19.08.2020 20:40 Відповісти
тогда фойер
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19.08.2020 21:10 Відповісти
Та да Киев доблесный шахтёрский край.
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19.08.2020 20:42 Відповісти
Забудова починається
Забудова починається
(повт. 50р.)
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19.08.2020 20:42 Відповісти
Стандарт для центра.
Пожарные сильно торопиться тушить не будут
Дом признают аварийным
Людей расселят, куда подешевле
И вуаля, новый дом, у новых хозяев
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19.08.2020 20:53 Відповісти
Як казали юзівські: " Чего вы держитесь за это старье? Снести и поставить современную многоэтажку. Сколько бабла можно срубить, за квартиры в центре."
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19.08.2020 21:19 Відповісти
Да заводы по Киеву закончились(
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19.08.2020 21:33 Відповісти
ХЙЛО СВОИХ ЛУЧШИХ АГЕНТОВ ЗАСЛАЛ !!!
У Києві горить 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9511
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19.08.2020 21:51 Відповісти
только крыша горела. новую сделают и всё будет хорошо.
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20.08.2020 01:18 Відповісти
 
 