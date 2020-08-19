У Києві горів 4-поверховий житловий будинок на Великій Васильківській, - ДСНС (оновлено). ФОТО
У Києві в Печерському районі горів житловий будинок за адресою вул. Велика Васильківська, 81.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Інформація про пожежу надійшла в ДСНС о 18:14. По прибуттю до місця виклику, пожежники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з поширенням пожежі на дах будівлі.
Площа пожежі становить 800 кв. м. Під час ліквідації займання було врятовано 2 людини, і 15 виведено на безпечну відстань.
Гасіння пожежі ускладнюється тим, що вогонь дерев'яними перекриттями швидко поширюється площею даху будинку.
О 19:55 пожежу локалізовано на площі 800 м.кв. Жертв і постраждалих немає.
На місці події працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників ДСНС.
О 20-51 пожежу було ліквідовано. Причина НП з'ясовується правоохоронними органами.
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