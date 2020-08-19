БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: "Вагнерівці": реакція влади / Коронавірус / Реванш біло-синіх. ВIДЕО
Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.
Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.
- історія з "вагнерівцями": реакції Єрмака, що таке СБУ зараз, а чи був хлопчик?
- черговий антирекорд щодо коронавірусу і чи може це вплинути на осінні вибори?
- реванш біло-синіх під омофором слабкого президента;
- чому Зеленський за рік перетворився саме в те, проти чого виступав.
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Топ коментарі
+6 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар19.08.2020 21:03 Відповісти Посилання
+4 HartmannEri
показати весь коментар19.08.2020 21:15 Відповісти Посилання
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар19.08.2020 21:04 Відповісти Посилання
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Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
...
ще раз дякую за "прямий ефир" - хотилося б частише....
Це неподобство, коли 2 тилових щура накидають на бойового офіцера.