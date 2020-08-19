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Новини
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БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: "Вагнерівці": реакція влади / Коронавірус / Реванш біло-синіх. ВIДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.

- історія з "вагнерівцями": реакції Єрмака, що таке СБУ зараз, а чи був хлопчик?

- черговий антирекорд щодо коронавірусу і чи може це вплинути на осінні вибори?

- реванш біло-синіх під омофором слабкого президента;

- чому Зеленський за рік перетворився саме в те, проти чого виступав.

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Автор: 

реванш (22) цензура (364) ПВК Вагнер (1543) Буткевич Богдан (439) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Бутусов молодец, рисковый парень оказался.
Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
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19.08.2020 21:03 Відповісти
+4
Он этим и был раньше
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19.08.2020 21:15 Відповісти
+3
а от за пряму трансляцию - превиличезне дякую.
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19.08.2020 21:04 Відповісти
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Бутусов молодец, рисковый парень оказался.
Главное, что бы это не был разводняк.
Если зебилы промолчат, то ему надо подавать в суд(прокуратуру)
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19.08.2020 21:03 Відповісти
зассыт!
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19.08.2020 21:52 Відповісти
всегда лахаю с этого малахольного бутсова, такие истерики закатывает, ржунемогу
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19.08.2020 22:21 Відповісти
"Лахаю"- це з якої мови? Лахтінської?
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20.08.2020 08:56 Відповісти
а от за пряму трансляцию - превиличезне дякую.
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19.08.2020 21:04 Відповісти
...''зеленский превратился именно в то,'' во что вступіл?!
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19.08.2020 21:06 Відповісти
Он этим и был раньше
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19.08.2020 21:15 Відповісти
БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: "Вагнерівці": реакція влади / Коронавірус / Реванш біло-синіх - Цензор.НЕТ 2498

...
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19.08.2020 21:16 Відповісти
смотрите, нормально говорят, правда по-нашему, но все поймут(наши)
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19.08.2020 21:41 Відповісти
"мени не до смеху" - и тут я розумию все за их коментарив.
ще раз дякую за "прямий ефир" - хотилося б частише....
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19.08.2020 22:33 Відповісти
ого, иди учись
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19.08.2020 22:57 Відповісти
Наратив стріму: звичайно не все однозначно у цій спецоперації і є багато запитань, але Арестович сумнівається у версії Бутусова, тому він поганий і взагалі агент мордора.
Це неподобство, коли 2 тилових щура накидають на бойового офіцера.
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20.08.2020 00:06 Відповісти
 
 