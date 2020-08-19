БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: "Вагнерівці": реакція влади / Коронавірус / Реванш біло-синіх. ВIДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.

- історія з "вагнерівцями": реакції Єрмака, що таке СБУ зараз, а чи був хлопчик?

- черговий антирекорд щодо коронавірусу і чи може це вплинути на осінні вибори?

- реванш біло-синіх під омофором слабкого президента;

- чому Зеленський за рік перетворився саме в те, проти чого виступав.

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