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Новини День Незалежності
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Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін

Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін

Кабмін прийняв розпорядження "Про затвердження плану заходів із підготовки та відзначення 29-ї річниці Незалежності України", розроблене Міністерством культури й інформаційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат. Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві будуть Михайлівська та Софійська площа", - зазначив на засіданні Кабміну перший заступник Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Водночас, у рамках святкування заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо.

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Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

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Автор: 

День Незалежності (701) Кабмін (14193) план (170)


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Топ коментарі
+9
сказали ж - нестандартно подошли (опять кордебалет и ...шарики))))
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19.08.2020 20:44 Відповісти
+8
Корабельні сосни будуть танцювати з тими "шариками"?🧐
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19.08.2020 20:47 Відповісти
+6
Ці дві площі недалеко одна від одної. Яке ж тепер святкування Дня Незалежності при зовсім не святковому настрої?
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19.08.2020 20:44 Відповісти
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хотелось бы конкретней по празднику
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19.08.2020 20:41 Відповісти
сказали ж - нестандартно подошли (опять кордебалет и ...шарики))))
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19.08.2020 20:44 Відповісти
Корабельні сосни будуть танцювати з тими "шариками"?🧐
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19.08.2020 20:47 Відповісти
НЕСТАНДАРТНО -это как ? зелено-оманский осел будет стучать членом по голове ермака ????
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19.08.2020 21:49 Відповісти
Ці дві площі недалеко одна від одної. Яке ж тепер святкування Дня Незалежності при зовсім не святковому настрої?
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19.08.2020 20:44 Відповісти
л
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19.08.2020 20:46 Відповісти
Зеля опять сбежит куда - нибудь с Киева..
могу заключить пари
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19.08.2020 20:44 Відповісти
Оман?
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19.08.2020 20:51 Відповісти
не обязательно...
просто куда нибудь подальше от праздника не своего народа..
когда много украинцев собирается, то ему неуютно и страшно..
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19.08.2020 20:53 Відповісти
Щоб і в церкву не ходити..., бо чужа віра... Що не кажи, а наш президент не в теплій ванні.
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19.08.2020 22:14 Відповісти
Обратите внимание што между площядями.
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19.08.2020 20:52 Відповісти
Там точно нет администрации вiслюка И это решающий фактор.
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19.08.2020 20:55 Відповісти
І як це корелюється з щоденними зведеннями щодо зростання в столиці випадків ковіду? На свято він не активний?
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19.08.2020 20:53 Відповісти
Тока шоб подальше от Банковой Подсцыкает вiслюк зеленосопельный
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19.08.2020 20:54 Відповісти
Тут всі пишуть, що Зе' сцикун...
Питання: а кого саме він повинен боятися?
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19.08.2020 21:00 Відповісти
Должен? У наркоманов это спонтанное состояние, не вызванное ничем, кроме химических процессов в их организме.
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19.08.2020 21:01 Відповісти
Ви наркоман?
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19.08.2020 21:08 Відповісти
Нет. А вы?
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19.08.2020 21:08 Відповісти
Мова не про мене!
Ви свій коментар читали?
Розумієте, чому запитав?
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19.08.2020 21:11 Відповісти
Ну почему же не про вас? Чем больше вы пишете, тем больше и про вас тоже, на пару с зеленой соплёй.
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19.08.2020 21:12 Відповісти
Пардон, не по теме.
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/fotoreporter-ucciso-ucraina-1.5425115
29.09.2020 состоится слушанье аппелляции по делу Виталия Маркив.
В статье итальянцы пишут, что Роккелли находился в Славянске, чтоб документировать события "о гражданской войне в Украине". Украинское правительство обязано не упустить такое заявление!
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19.08.2020 21:00 Відповісти
Это как по телику нужно делать керамику бо це история, варить варенье это бизнес.
А 158 предприятий пущеных на металлолом, в Киеве это новые торговые центры идома
Для кого х. З.
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19.08.2020 21:01 Відповісти
Гимн Украины будет в стиле хип-хоп под аккомпанимент гуслей, балалаек, жалеек.
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19.08.2020 21:03 Відповісти
О Господи! Еще один Праздник псу под хвост! Зелебобы, вы щщщасливы???
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19.08.2020 21:04 Відповісти
Сейчас в Италии закрыли все дискотеки, не проводятся праздники и манифестации. С 18-00 до 6-00 все обязаны носить маски на улице! Но в Италии новых случаев и смертей от ковид меньше, чем в Украине.
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19.08.2020 21:46 Відповісти
Ну там же люди ,живут.А у нас его нет у нас одни зедебилы.
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19.08.2020 22:12 Відповісти
Лукашенко заборонив на Майдані святкувати, чи ОРДЛО?
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19.08.2020 21:07 Відповісти
Дыр -дыров,овце -об.
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19.08.2020 22:10 Відповісти
Знов буде шоу 95 кварталу.
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19.08.2020 21:15 Відповісти
а я поминати загиблих в Іловайську буду..
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19.08.2020 21:18 Відповісти
Прошлогодним «празднованием с фишичками» преЗедент все спаскудил........😡
Надеюсь, что в этом году обойдутся без «фишичек».........
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19.08.2020 21:23 Відповісти
специально поехала посмотреть на тот "парад"
вже було-було,але такого......
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19.08.2020 21:53 Відповісти
Про іловайську трагедію ніхьто й не згадає - то були суцільні перемоги!
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19.08.2020 21:42 Відповісти
І хто винен у цій трагедії?
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19.08.2020 21:59 Відповісти
Пи-дар пид-рович,известно кто тви кацарылые твари.
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19.08.2020 22:09 Відповісти
Не підказуй!
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19.08.2020 22:16 Відповісти
Тебе зачем ,мурка помойная?
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19.08.2020 22:07 Відповісти
Так а что слышно на счёт парада?
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19.08.2020 21:45 Відповісти
марш ветеранов будет,как и в прошлом году отдельно от клована
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19.08.2020 21:53 Відповісти
ЕСЛИ МАЙДАНА БОЯТСЯ, ТО ОН НЕИЗБЕЖЕН !)
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
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19.08.2020 22:01 Відповісти
95 анал будет ,всех на всех площадях веселить!
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19.08.2020 22:06 Відповісти
В гидропарке для терпил
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19.08.2020 22:07 Відповісти
Майдан будет . но попозже . после Бубочки прийдет опять какая то мразь ,будут воровать . разворачивая вектор страны, вот потом и народ наберется сил и замайданит .Хотя пора уже вчера . сегодня и завтра .
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19.08.2020 22:09 Відповісти
Зелена сволота хоче зірвати марш. Минулого разу українці збирались на Володимирській біля Михайлівського, і пішли потім до Європейської площі, далі по Грушевського і до адміністрації, скандуючи "Зєлю - геть"
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19.08.2020 22:31 Відповісти
Вже зелень перелякана, що хтось їм стільчик виб'є з під ніг. Хочуть день Незалежності щоб святкували як індіанці в резервації, а чому не на Банковій?
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20.08.2020 07:01 Відповісти
Пох, что там решил этот "кабмин". 24 авг 2020 г. в 10.00 начинается Марш Ветеранов от парка Шевченко, вниз до Крещатика, по Крещатику до Майдана. И пусть попробуют помешать.
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20.08.2020 08:35 Відповісти
 
 