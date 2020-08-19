Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін

Кабмін прийняв розпорядження "Про затвердження плану заходів із підготовки та відзначення 29-ї річниці Незалежності України", розроблене Міністерством культури й інформаційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат. Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві будуть Михайлівська та Софійська площа", - зазначив на засіданні Кабміну перший заступник Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Водночас, у рамках святкування заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо.

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Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

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