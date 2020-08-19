Центрами проведення заходів до Дня Незалежності в Києві будуть Михайлівська та Софійська площа, - Кабмін
Кабмін прийняв розпорядження "Про затвердження плану заходів із підготовки та відзначення 29-ї річниці Незалежності України", розроблене Міністерством культури й інформаційної політики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"В цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестандартний формат. Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві будуть Михайлівська та Софійська площа", - зазначив на засіданні Кабміну перший заступник Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Водночас, у рамках святкування заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо.
Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
могу заключить пари
просто куда нибудь подальше от праздника не своего народа..
когда много украинцев собирается, то ему неуютно и страшно..
Питання: а кого саме він повинен боятися?
Ви свій коментар читали?
Розумієте, чому запитав?
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/fotoreporter-ucciso-ucraina-1.5425115
29.09.2020 состоится слушанье аппелляции по делу Виталия Маркив.
В статье итальянцы пишут, что Роккелли находился в Славянске, чтоб документировать события "о гражданской войне в Украине". Украинское правительство обязано не упустить такое заявление!
А 158 предприятий пущеных на металлолом, в Киеве это новые торговые центры идома
Для кого х. З.
Надеюсь, что в этом году обойдутся без «фишичек».........
вже було-було,але такого......
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!