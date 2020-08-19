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Новини Агресія Росії проти України
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Не все на війні залежить від нас, - ексначальник ГУР Міноборони Бурба

Не все на війні залежить від нас, - ексначальник ГУР Міноборони Бурба

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016 - 5.08.2020) Василь Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у "справі вагнерівців", є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або можливі дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. У так званій справі "вагнерівців" у пресі надто багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати значної шкоди репутації спецслужб України", - сказав Бурба.

"Безумовно, наші оперативні служби уважно спостерігали та спостерігають за системними ворогами країни. І здійснюють відповідне документування тих чи інших дій. Безумовно також, що все це строго таємна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх із газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих російськими спецтехнологами, неприпустимо", - наголосив екскерівник ГУР Міноборони.

За його словами, "тим паче, абсолютно безглуздими домислами є версії про можливу участь президента України в якій-небудь допомозі "вагнерівцям". Це неможливо ні з моральних, ні з оперативних даних".

На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, що операцію спецслужб України з упіймання "вагнерівців" було зірвано витоком з боку оточення президента, він відповів: "Така інформація відсутня".

"Як військовослужбовець, я був і залишаюся поза політикою. Скажу одне - діями української розвідки народ України може пишатися. Але не все на війні залежить від нас. З повагою ставлюся до рішення верховного головнокомандувача здійснити ротацію. Наразі перебуваю у відпустці з сім'єю, після закінчення якої служитиму Україні й надалі на іншій ділянці роботи, за рішенням верховного головнокомандувача", - додав ексголова ГУР МО.

Також читайте: Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

Дивіться також: "Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі. АУДIО

Автор: 

розвідка (3896) ПВК Вагнер (1543) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+33
Так вроде ж там Ермак спалился, а сопля тока прикрывала.
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19.08.2020 21:20 Відповісти
+30
А у нас разве есть верховный гланокомандувач? А хто? Этот?
Версии о возможном участии Президента Украины в помощи "вагнеровцам" являются нелепыми домыслами, - экс-начальник ГУР Минобороны Бураба - Цензор.НЕТ 205
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19.08.2020 21:26 Відповісти
+21
Версии о возможном участии Президента Украины в помощи "вагнеровцам" являются нелепыми домыслами, - экс-начальник ГУР Минобороны Бураба - Цензор.НЕТ 1656
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19.08.2020 21:28 Відповісти
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Бурба безусловно вояка до мозга костей. Прошел многое... И тут ему "популярно" объяснили,что вся выслуга,надбавки, пенсия пристойная пойдут коту под хвост,если причиной увольнения станет увольнение в связи с неполным служебным соответствием. Без пенсии. Вся жизнь на смарку. Охранником в "Сільпо"? Та ну на.. Вот и поет.
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20.08.2020 01:38 Відповісти
Отсоси у пуйла и сдрысни за паребрик,гнида.
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20.08.2020 03:04 Відповісти
Порохоботы и Фокина, который топил ща русский Крым,в ТКГ назначили? Слопатоед, садись на бутылку, твой пердеж в лужу не щащитан
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20.08.2020 08:14 Відповісти
Круче они Медвечука туда назначили.
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20.08.2020 08:39 Відповісти
спочатку всі кричали, що це СБУ готувала, а виявилось, що вояки, а їм більше віри, ніж СБУ, в якій купа мацкальських гнид, крис і кротів. Спочатку подумав, що він спростував версію про спец. операцію, але деякі фрази заставляють задуматись. Хоча все-одно всієї ПРАВДИ МИ ВЖЕ НІКОЛИ НЕ ДІЗНАЄМОСЬ! Точно, як і з польотом Зелен-ого до Оману і збиттям українського літака в ті ж самі дні над Іраном! Хоча доля і карма все-одно ДОЖЕНЕ ТИХ ЖИ ДКІВ!!!!
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20.08.2020 03:41 Відповісти
Не все на війні залежить від нас, - ексначальник ГУР Міноборони Бурба - Цензор.НЕТ 8311
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20.08.2020 06:17 Відповісти
"... источник в компетентних органах..." Мабуть, "козир".
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20.08.2020 06:18 Відповісти
Дуже шкода, що профі немає місця при ЗЕ владі. З ким воно залишиться??
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20.08.2020 08:05 Відповісти
Малорос, чем тебе заслуженные пенсионеры кравчук и фокин не устраивают? Вавий сказал, что проверенные кадры
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20.08.2020 08:17 Відповісти
а Пшонка, а Саах.. - ах какой великий рыфарматар?
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20.08.2020 09:20 Відповісти
О, пане Василь, то тепер звільнення називається ротацією? То виходить, що і мене з роботи два місяці назад (особисто дякую Зеленому Гавну за "економічний ріст") не звільнили, а лише провели ротацію з біржою праці?
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20.08.2020 09:25 Відповісти
Бурба все еще не теряет надежды занять какую нибудь приличную должность. Его понять можно.
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20.08.2020 16:48 Відповісти
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