Не все на війні залежить від нас, - ексначальник ГУР Міноборони Бурба

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016 - 5.08.2020) Василь Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у "справі вагнерівців", є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або можливі дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. У так званій справі "вагнерівців" у пресі надто багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати значної шкоди репутації спецслужб України", - сказав Бурба.

"Безумовно, наші оперативні служби уважно спостерігали та спостерігають за системними ворогами країни. І здійснюють відповідне документування тих чи інших дій. Безумовно також, що все це строго таємна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх із газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих російськими спецтехнологами, неприпустимо", - наголосив екскерівник ГУР Міноборони.

За його словами, "тим паче, абсолютно безглуздими домислами є версії про можливу участь президента України в якій-небудь допомозі "вагнерівцям". Це неможливо ні з моральних, ні з оперативних даних".

На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, що операцію спецслужб України з упіймання "вагнерівців" було зірвано витоком з боку оточення президента, він відповів: "Така інформація відсутня".

"Як військовослужбовець, я був і залишаюся поза політикою. Скажу одне - діями української розвідки народ України може пишатися. Але не все на війні залежить від нас. З повагою ставлюся до рішення верховного головнокомандувача здійснити ротацію. Наразі перебуваю у відпустці з сім'єю, після закінчення якої служитиму Україні й надалі на іншій ділянці роботи, за рішенням верховного головнокомандувача", - додав ексголова ГУР МО.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Новий керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заперечує причетність СБУ до затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про те, що бойовики ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, але затримання зірвалося через витік інформації - дезінформація.

Також повідомлення спростовують Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки.

Російське інформагентство "Інтерфакс" стверджує, що джерело в "компетентних органах" РФ підтвердило правдивість інформації про зірвану спецоперацію СБУ.

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