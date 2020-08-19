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"Марш нової Білорусі", - на вихідні білоруська опозиція анонсувала масові акції в містах
У Білорусі анонсували нові масштабні протести під назвою "Марш нової Білорусі". Вони мають відбутися цієї неділі, 23 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Nexta Live.
Телеграм-канал закликає білорусів виходити на нові мітинги у всіх містах країни. Зокрема, в Мінську акція протесту має початися на Майдані Незалежності о 14:00.
Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі самі, як і в минулі вихідні:
- Негайна свобода всім затриманим і політв'язням;
- Відставка президента Олександра Лукашенка;
- Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.
"Той найважливіший і історичний день (протести 16 серпня, - ред.) показав, що білоруси готові жити в іншій країні. Настав час жити по-своєму", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Eispickel
показати весь коментар19.08.2020 21:39 Відповісти Посилання
+18 5 копійок
показати весь коментар19.08.2020 21:41 Відповісти Посилання
+14 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар19.08.2020 21:45 Відповісти Посилання
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Потому что, когда он очухается - добьёт вас обязательно!
Не повторяйте ошибок украинцев!
Типова картина білоруського протесту. Визвольний рух людей, які все 20-е століття були під гнітом отого болвана і того ідола лисого в граніті, який вивищується над білоруським протестом за свободу.
Національно-визвольна боротьба не може відбуватися під пам'ятником Леніну, національно-визвольна боротьба, якщо вона є національно-визвольною боротьбою, не може відбуватись на вулиці ульяновской, советской і комунаров чи чекістов. Якщо це національно-визвольна боротьба, то болван в центрі міста має перший впасти. Тому шановні сябри, шановні білоруси, не має сенсу скільки людей під пам'ятником Леніна, якщо над вами височіє ваш історичний кат. У 21 столітті не виборюють свободу під пам'ятником Леніну. Свобода не має сенсу коли вся твоя країна обдекорована георгієвською стрічкою…
https://www.youtube.com/watch?v=ZDy9pB1Ghpw&feature=youtu.be
У украинцев поучитесь как надо вожаков охреневших вперед ногами из страны выносить.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Потом или разойтись, или обком громить.