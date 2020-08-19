"Марш нової Білорусі", - на вихідні білоруська опозиція анонсувала масові акції в містах

У Білорусі анонсували нові масштабні протести під назвою "Марш нової Білорусі". Вони мають відбутися цієї неділі, 23 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Nexta Live.

Телеграм-канал закликає білорусів виходити на нові мітинги у всіх містах країни. Зокрема, в Мінську акція протесту має початися на Майдані Незалежності о 14:00.

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі самі, як і в минулі вихідні:

Негайна свобода всім затриманим і політв'язням;

Відставка президента Олександра Лукашенка;

Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

"Той найважливіший і історичний день (протести 16 серпня, - ред.) показав, що білоруси готові жити в іншій країні. Настав час жити по-своєму", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель