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Новини Окуповані території
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Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з "Кримського титану", російська влада міста пояснює це запуском виробництва

Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з

На півночі окупованого Криму стався викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан". На неприємний запах скаржаться жителі окупованого Армянська.

Про це повідомив у Facebook "глава адміністрації" міста Василь Теліженко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією АФ ТОВ "Титанові Інвестиції"19.08.2020 після тривалого простою проведено пуск сірчанокислотного виробництва. У момент переведення системи з режиму розігріву технологічним повітрям у робочий режим на сірці о 7.20 внаслідок взаємодії плавленої сірки з атмосферним повітрям від основного джерела сірчанокислотного виробництва труби технологічної стався викид сірчистого ангідриду, який призвів до локального перевищення ГДК забруднюючої речовини в повітря робочої зони на території промислового майданчика підприємства (в межах тільки підприємства). Концентрація забруднюючої речовини впливу на здоров'я організму не має. Станом на 9.00 концентрація забруднюючих речовин на території промислового майданчика підприємства не перевищує допустиму", - написав він.

Також Теліженко повідомив, що найближчі три дні чотири рази на добу робитимуть заміри повітря - ГДК шкідливих речовин у повітрі.

Читайте також: Завод в окупованому Армянську закрив один із цехів через екологію

Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з Кримського титану, російська влада міста пояснює це запуском виробництва 01

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

Також читайте: Окупанти радять мешканцям отруєного Армянська звертатися по "медичну допомогу" до неіснуючих "виїзних бригад лікарів". ДОКУМЕНТ

Автор: 

екологія (1362) Кримський титан (60) Армянськ (30)


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Топ коментарі
+17
Это точно - кацапам в Украине плохо дышется...
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19.08.2020 21:50 Відповісти
+13
А шо такое? Мало камней с неба? Просят добавить?
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19.08.2020 21:48 Відповісти
+9
Жители газовой камеры жалуются на загазованность, оккупационные власти объясняют это запуском газовой камеры.
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19.08.2020 21:50 Відповісти
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А шо такое? Мало камней с неба? Просят добавить?
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19.08.2020 21:48 Відповісти
Жители оккупированного Армянска жалуются на выбросы с "Крымского титана", российские власти города объясняют это пуском производства - Цензор.НЕТ 3832
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19.08.2020 22:06 Відповісти
И что? У нас в Украине полно городов, где не продохнёшь.
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19.08.2020 21:50 Відповісти
Это точно - кацапам в Украине плохо дышется...
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19.08.2020 21:50 Відповісти
Это и есть у нас в Украине, лапоть перекрашенный!
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19.08.2020 21:54 Відповісти
«19 августа 2020
Посольство России в Северной Корее прокомментировало слухи о конфискации собак
Посольство России в Северной Корее прокомментировало появившиеся ранее слухи о массовом изъятии домашних собак...
Дипломаты рассказали, что зарубежные СМИ и эксперты-самозванцы распространяют недостоверные истории о происходящем в стране. В частности, речь идет о том, что собак якобы изымают у хозяев как буржуазный излишек, усыпляют или сдают в зоопарк, а то и пускают на мясо в свете нехватки еды.
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19.08.2020 22:02 Відповісти
Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе идти.
Крым был есть и будет Украиной!
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19.08.2020 22:05 Відповісти
но не когда речь идет о днепровской воде, тогда он сразу не украинский.
так и живем: тут так, а тут не так.
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20.08.2020 09:06 Відповісти
Зачем врешь? Крым всегда украинский, о чем бы ни шла речь. И подачу днепровской воды на Крым Украина не прекращала. Вода предназначенная на Крым постоянно передается надлежащему поставщику и постоянно транспортируется в направлении Крыма. Она не доходит до домов конечных потребителей лишь из-за захвата оккупантами транспортных объектов украинского поставщика. Как только оккупанты освободят Крым, вода начнет подаваться в дома Крымчан. А до этих пор крымчане могут свободно получать эту воду в месте ее выдачи в Херсонской области, рассчитываясь за нее на месте украинскими деньгами по украинскому тарифу.
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20.08.2020 10:21 Відповісти
зачем врешь? секретарь снбо украины сказал, что подачи воды в крым не будет пока крым не станет украинским. тут кто-то брехун, кого-то мамка научила врать и изворачиваться, либо тебя, либо секретаря снбо украины...
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20.08.2020 11:45 Відповісти
Зєльониє - дєбіли нє умєющіє правільно формуліровать мислі. Оні пастаянно городят дічь, а потом ізвіняются за сказаноє.
Данілов - дєбіл которий находясь на посту секретаря РНБО України нє понімаєт что Крим продолжаєт бить украінскім нє завісімо от оккупации.
Но умний чєловєк может понять гдє ошибся дєбіл і что он хотєл сказать.
Данілов хотєл сказать, что пункта прийома-пєрєдачі води от украінского поставщіка кримскому потрєбітєлю пєрєносітся в Хєрсонскую область до освобождєнія оккупірованого Крима от російско-фашистскіх захватчіков. Вот так-то
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20.08.2020 13:50 Відповісти
Почему тебе пришло на "ум" именно это?
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19.08.2020 22:02 Відповісти
Валера. это у тебя "ум". Если бы был ум, то запросто предположил бы. что я живу в таком городе.
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19.08.2020 22:07 Відповісти
Спасибо, дорогой. Косточку тоже можешь съесть.
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19.08.2020 22:20 Відповісти
Жители газовой камеры жалуются на загазованность, оккупационные власти объясняют это запуском газовой камеры.
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19.08.2020 21:50 Відповісти
Хех, а где они интересно сырье взяли, раньше то им с Украины шло, возможно и сейчас идет потихоньку.
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19.08.2020 21:50 Відповісти
Без воды - не туды и не сюды .
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19.08.2020 22:26 Відповісти
Тоже посетила эта мысль, хотя сейчас есть ЖД дорога через мост. Только вот экономическая целесообразность такой логистики сомнительна. Еще хуже с технологической водой...
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20.08.2020 01:18 Відповісти
оун, упа, пс, всу будут входить в пустой Крым
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19.08.2020 21:53 Відповісти
А пьяные негры, танцующие на "Абрамсах"?
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19.08.2020 23:22 Відповісти
Я чего то не понял , это мудачье в 14 году все поголовно мечтали сдохнуть в Мордоре , теперь когда ***** и Ко воплощает их мечту в жизнь они какого то хера стали всем недовольны.
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19.08.2020 21:54 Відповісти
Неблагодарные какие жители.Никакой это не серный запах.Это самый что ни на есть настоящий запах "русского мира".Теперь каждый житель Армянска может с гордостью сказать-"Здесь русский дух,здесь Русью пахнет." Мечты имеют свойство сбываться.
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19.08.2020 22:00 Відповісти
Пусть крысчане обратятся во всемирную лигу сексуальных реформ.
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19.08.2020 22:00 Відповісти
Должны не жаловаться а гордиться.
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19.08.2020 22:02 Відповісти
Это украинский олигарх Фирташ травит подлецов за измену.
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19.08.2020 22:02 Відповісти
В смысле Пуском? Пёрднул что ли?
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19.08.2020 22:04 Відповісти
Если крымский титан заработал значит опять наши падлы втихаря поставили нашу руду окупантам.
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19.08.2020 22:04 Відповісти
І воду...
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19.08.2020 22:07 Відповісти
воду невозможно поставлять незаметно.
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20.08.2020 08:02 Відповісти
Це ще не камні, дихайте глибше.
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19.08.2020 22:06 Відповісти
За-то в родной гавени.... Дышите глубже крЫсчане !!!
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19.08.2020 22:09 Відповісти
Живут же люди. Без воды, электричества, продуктов запускают производство. А мы похоже производство настолько запустили, что вряд ли уже запустим...
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19.08.2020 22:10 Відповісти
А нафиг оно нужно,если Запад помогает деньнами
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19.08.2020 22:29 Відповісти
Вот блин , снова жалуются и так из года в год .
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19.08.2020 22:10 Відповісти
Це кацапня старається обісрати нам свято. В тому році теж влаштували якийсь викид до дня Незалежності що дістало аж до Херсонської області.
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19.08.2020 22:11 Відповісти
"Да нам по хер,главное что мы в России"- вспоминайте кацапы.
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19.08.2020 22:17 Відповісти
А як же референдум?
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19.08.2020 22:24 Відповісти
путєн,путєн,ввєді камней пабольше,вот чтоб здохнуть в руцкам міре Зато ж нікто же ж не запрісчаєт гаваріть парускі. Так пабедімъ,***....
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19.08.2020 22:25 Відповісти
Фирташу пофигу кого травить, в данном регионе за народ вряд ли кто заступится, если ошибся с фамилией главного поправьте
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19.08.2020 23:30 Відповісти
Велика подяка Кримському Тiтану за таку роботу

Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з "Кримського титану", російська влада міста пояснює це запуском виробництва - Цензор.НЕТ 2026
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20.08.2020 01:17 Відповісти
Если крымчанам не нравится аромат "родной гавани", то их ждет дальневосточный гектар.
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20.08.2020 07:39 Відповісти
Не жалійтеся крисчани, ви у своїй гавані. Чекайте каміння з неба. Амінь.
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20.08.2020 08:37 Відповісти
 
 