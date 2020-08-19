Жителі окупованого Армянська скаржаться на викиди з "Кримського титану", російська влада міста пояснює це запуском виробництва

На півночі окупованого Криму стався викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан". На неприємний запах скаржаться жителі окупованого Армянська.

Про це повідомив у Facebook "глава адміністрації" міста Василь Теліженко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією АФ ТОВ "Титанові Інвестиції"19.08.2020 після тривалого простою проведено пуск сірчанокислотного виробництва. У момент переведення системи з режиму розігріву технологічним повітрям у робочий режим на сірці о 7.20 внаслідок взаємодії плавленої сірки з атмосферним повітрям від основного джерела сірчанокислотного виробництва труби технологічної стався викид сірчистого ангідриду, який призвів до локального перевищення ГДК забруднюючої речовини в повітря робочої зони на території промислового майданчика підприємства (в межах тільки підприємства). Концентрація забруднюючої речовини впливу на здоров'я організму не має. Станом на 9.00 концентрація забруднюючих речовин на території промислового майданчика підприємства не перевищує допустиму", - написав він.

Також Теліженко повідомив, що найближчі три дні чотири рази на добу робитимуть заміри повітря - ГДК шкідливих речовин у повітрі.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

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