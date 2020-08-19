Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої зарплати для лікарів, - Степанов
Тарифи на медичні послуги на 2021 рік обов'язково переглядатимуться.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо про перегляд тарифів на медичні послуги, - звичайно, на наступний рік будемо обов'язково переглядати. При складанні цих тарифів ... будемо закладати справедливу зарплату для лікарів, а вона має бути радикально збільшена. Це стосується і лікарів, і середнього медичного персоналу, і молодшого", - сказав Степанов.
Міністр нагадав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам із 1 вересня.
Топ коментарі
+18 Rodriges Campanola
показати весь коментар19.08.2020 22:21 Відповісти Посилання
+13 Лариса #401376
показати весь коментар19.08.2020 22:25 Відповісти Посилання
+12 Лариса #401376
показати весь коментар19.08.2020 22:22 Відповісти Посилання
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«Мужик гол как сокол пойот вєсєлітся !»
«Отнять. Поделить. Просцать.»
Три составних часті марксізма.
Если убрать тех, кто ежедневно грабит страну - то есть - вышеперечисленных, и не позволить никому занять их место, доходов государства хватит на все.
Які у тебе питання до Порошенка?
Долго же ещё мы будем колупаться во всём этом с такими совками.
Там сталу тяжіння зменшили на 10%.
Так що вже g ≠ 9,8 m/s².
Вы в школе учились? К доктору в поликлинику ходили? Полиция, которая не дает бандидам разгуляться присутствует? Армия страну защищает? Или вы хотите жить как в ОРДЛО?
А откуда на все это деньги берутся? Из воздуха? Нет, из налогов!
Ой дураак...сколько лично ты внес на содержание армии в 2014м? 10 тысяч? 100 тысяч? Миллион?
Или дал сотню-другую грн в лучшем случае?
А знаешь, сколько стоит один день боевых действий?
Волонтеры собирали и обеспечивали, и продолжают обеспечивать то, чего не давало МО, но волонтеры никогда не обеспечивали армию полностью - это не под силу никаким волонтерам.
"За школу платил мой батя!"
Полностью платная частная школа? Таких по стране единицы.
какая разница скоко платил мой батя за школу проблема в том что твое воровское государство оказалось в жопе хотя налоги с моего бати содрало!!
Как это какая? Ты же утверждаешь, что граждане и волонтеры полностью обеспечили армию. Ты ведь гражданин? Так на сколько ты лично обеспечил армию?
Впрочем - можешь не отвечать, и так понятно, что ни на сколько - подобные тебе жлобы с формулировками "налоги платят только лохи" никогда и ничем своей стране не помогут в реальности. Такие как ты - паразиты, мусор для любого государства.
И для своего личного жлобства ты ищешь оправдания - государство не такое, то не то, это не то.
Ты же - жлоб, который просто ищет оправдания своим личным преступлениям (а неуплата налогов - это тоже преступление)
То есть ты по сути - враг Украины, тк выступаешь против ее существования.
Нет и быть не может государства, которое "для людей" при том, что люди этому государству налоги не платят.
А потому выступая против уплаты налогов - ты тем самым выступаешь против государства Украина!
Суть в том, что вы прежде всего:
1. Жлоб.
2. Враг Украины.
Совки мечтают платить налоги как в Сомали, а жить как в Германии.
Реформа продолжается! ЧХАЛА ВЛАСТЬ НА ЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ ВРАЧЕЙ ГЛАВНОЕ БАБКИ МВФ! А МВФ СКАЗАЛО РЕФОРМУ ПО СОКРАЩЕНИЮ МЕДУСЛУГ ПРОДОЛЖАТЬ!!
Так что после пересмотра тарифы на медуслуги, готовтесь граждане с несправедливой оплатой просто подыхать...
всем понятно что у государства денег на больше чем дышите - не дышите и валидол нет
.
Украинцы отдают в госбюджет в виде налогов около 50% своих доходов. Такие расчеты обнародовал проект "Ціна держави" аналитического центра Case Украина.
Так на что идёт моё бабло ?
.
Чтобы водитель автобуса получал 1000 Евро, билет на проезд должен стоить 1 Ево и платить должны все, никаких льготников.
То же и по врачам, и по всем остальным.
Представьте - средняя ЗП в Украине резко увеличилась. Что начнут люди делать? Пойдут купят импортных холодильник побольше, импортный телевизор побольше, авто побольше....
Чувствуете как евры и баксы потекли из страны? Что происходит с курсом? Правильно! Он выравнивает баланс между производимой в стране добавленной стоимостью и выданнвми зарплатами Гривня падает и у вас в кармане примерно те же 300-400 баксов (в среднем, в зависимости от состояния внешних рынков), которые может обеспечить украинская экономика.
Поэтому все это ничем не подкрепленные мечты А ЗП поднимется тогда когда ВВП на душу населения это позволит