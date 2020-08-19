Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов

Тарифи на медичні послуги на 2021 рік обов'язково переглядатимуться.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про перегляд тарифів на медичні послуги, - звичайно, на наступний рік будемо обов'язково переглядати. При складанні цих тарифів ... будемо закладати справедливу зарплату для лікарів, а вона має бути радикально збільшена. Це стосується і лікарів, і середнього медичного персоналу, і молодшого", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам із 1 вересня.

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