УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5742 відвідувача онлайн
Новини
5 602 90

Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов

Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов

Тарифи на медичні послуги на 2021 рік обов'язково переглядатимуться.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про перегляд тарифів на медичні послуги, - звичайно, на наступний рік будемо обов'язково переглядати. При складанні цих тарифів ... будемо закладати справедливу зарплату для лікарів, а вона має бути радикально збільшена. Це стосується і лікарів, і середнього медичного персоналу, і молодшого", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам із 1 вересня.

Читайте також: Понад 100 млн грн виділено на додаткові виплати інтернам, - Степанов

Автор: 

медицина (2145) лікарі (1290) Степанов Максим (2198)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Я медик но понимаю даже если что-то и подкинут то лишь за счет того что кого-то из несчастных обдерут как липку до трусов. Еще принял бы если бы утилизировали ахметку беню, пороха...
показати весь коментар
19.08.2020 22:21 Відповісти
+13
Зачем зеленым тварям обдирать олигархат, этих бедняг, которые захватили все ресурсы в Украине? Лучше обдирать пенсионеров, онкобольных, хроников, инвалидов, это же не Коломойский и Ахметов, которые кормят наших зеленых ублюдков.
показати весь коментар
19.08.2020 22:25 Відповісти
+12
Сатана Степанов хочет установить нормальную зарплату врачам за счет больных, за счет повышения тарифов на медуслуги? Эту тварь нужно гнать с Минздрава и Кабмина драным веником, сняв с него штаны и стегая по заду метлой.
показати весь коментар
19.08.2020 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я медик но понимаю даже если что-то и подкинут то лишь за счет того что кого-то из несчастных обдерут как липку до трусов. Еще принял бы если бы утилизировали ахметку беню, пороха...
показати весь коментар
19.08.2020 22:21 Відповісти
вот вот врачам будут оправдывать высокой зарплатой..с населения так населению не всем же поднимут доходы особенно зарплаты пенсии стипендии пособия... те кто ворочает миллионами долляров судья прокуроры министра чиновники нардепы к НАШИМ ВРАЧАМ и наши поликлиники не ходют...
показати весь коментар
19.08.2020 22:24 Відповісти
Зачем зеленым тварям обдирать олигархат, этих бедняг, которые захватили все ресурсы в Украине? Лучше обдирать пенсионеров, онкобольных, хроников, инвалидов, это же не Коломойский и Ахметов, которые кормят наших зеленых ублюдков.
показати весь коментар
19.08.2020 22:25 Відповісти
Ну хорошо, ограбили Ахметку, Беню, Пороха. Баблосы вам раздали. Надолго? А потом кого грабить прикажешь? Или опять зарплату чикать?
показати весь коментар
19.08.2020 22:28 Відповісти
Пока этих грабят,другиеи успеют наворовать,вот их и окучивать опосля.Ну и так до бесконечности
показати весь коментар
19.08.2020 22:33 Відповісти
А їм що.
«Мужик гол как сокол пойот вєсєлітся !»
«Отнять. Поделить. Просцать.»
Три составних часті марксізма.
показати весь коментар
19.08.2020 22:33 Відповісти
Ну да, как то так. И дальше котов душить...
показати весь коментар
19.08.2020 22:35 Відповісти
"А потом кого грабить прикажешь? "

Если убрать тех, кто ежедневно грабит страну - то есть - вышеперечисленных, и не позволить никому занять их место, доходов государства хватит на все.
показати весь коментар
19.08.2020 22:34 Відповісти
Это все из серии "если". А без если чего то не выходит. Что за притча?
показати весь коментар
19.08.2020 22:36 Відповісти
Ваш пост из той же серии.
показати весь коментар
19.08.2020 23:00 Відповісти
Я ничего не предполагаю. "Если" и далее чеши что хочешь... Это только если. То есть ничего. А потом кого грабить?
показати весь коментар
19.08.2020 23:06 Відповісти
Я ответил на вопро, что а потом не нужно будет никого "грабить", если убрать собственно грабителей, коими являются олигархи.
показати весь коментар
19.08.2020 23:09 Відповісти
Чувак, на Коломойского в США є справи.
Які у тебе питання до Порошенка?
показати весь коментар
19.08.2020 22:38 Відповісти
Ні, чувак, у мене питання не до Порошенка, а до абсолютно всіх українських олігархів - незалежно від того, є у США на них справи чи немає. Це у тебе чомусь до Порошенка якесь особливе відношення, хоча він нічим принципово від інших олігархів не відрізняється.
показати весь коментар
19.08.2020 22:59 Відповісти
Зарабатывайте не ценой, а качеством. В результате увеличится количество и в итоге сумма
показати весь коментар
19.08.2020 23:51 Відповісти
правильно, отнять и поделить.
Долго же ещё мы будем колупаться во всём этом с такими совками.
Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 2286
показати весь коментар
19.08.2020 23:20 Відповісти
Сатана Степанов хочет установить нормальную зарплату врачам за счет больных, за счет повышения тарифов на медуслуги? Эту тварь нужно гнать с Минздрава и Кабмина драным веником, сняв с него штаны и стегая по заду метлой.
показати весь коментар
19.08.2020 22:22 Відповісти
А при чем здесь "эта тварь"? Они же теперь все президенты, кто голосовал за слуг соседнего народа. Так что претензии к ним, пожалуйста.
показати весь коментар
19.08.2020 23:56 Відповісти
А за счет чего должна быть зарплата врачам? Во всем мире - за счет пациентов. В чем проблема?
показати весь коментар
20.08.2020 01:07 Відповісти
А Конституция Украины, как уже переписали?
показати весь коментар
19.08.2020 22:29 Відповісти
Да.
Там сталу тяжіння зменшили на 10%.
Так що вже g ≠ 9,8 m/s².
показати весь коментар
19.08.2020 22:36 Відповісти
АааАА гэнка, любитель бесплатной халявы,еще не нажерся кАмьюнизьма, ватный длбб..
показати весь коментар
19.08.2020 22:39 Відповісти
Справедливая зарплата должна быть у всех граждан Украины.
показати весь коментар
19.08.2020 22:29 Відповісти
Це вже занадто. Перейшли червону лінію.
показати весь коментар
19.08.2020 22:30 Відповісти
Ще ні...
показати весь коментар
19.08.2020 23:31 Відповісти
Не могут те, кто ничего не производит, получать в два, три раза больше тех, кто производит и на ком держится бюджет Украины.
показати весь коментар
19.08.2020 22:32 Відповісти
Пролетарий отдельно недоразвитой, ты до сих пор рашпили делаешь?
показати весь коментар
19.08.2020 22:41 Відповісти
Гаврик, к тому же не инженер заткни свое хлебало, щами поддавись, а борщ все равно лучше.
показати весь коментар
20.08.2020 08:04 Відповісти
Учителя... Ауууу.... Теперь вы станете чуточку беднее.... А то по 5 штук понимаете.... А медикам ?
показати весь коментар
19.08.2020 22:32 Відповісти
А у нас Конституція помінялась? Що таке тарифи на медецину? Коли онколог вимагає, за те що б безнадійний пацієнт просто був під наглядом 700 $, чи дитину втратили через те, що гроші на елементарну операцію апендициту не підвезли вчасно, чи бабуся без гіпсу на зламаній нозі ковиляє, бо гіпс 2000, а пенсія 1200.
показати весь коментар
19.08.2020 22:33 Відповісти
Так у нас вроде как бесплатная медицина, или я что-то пропустил...какие тарифы, альо...
показати весь коментар
19.08.2020 22:34 Відповісти
Тарифы, по которым государство оплачивает работу врачей и расходы медучреждений. Или ты думал, что там все забеплатно работают?
показати весь коментар
19.08.2020 22:35 Відповісти
ТАРИФЫ ПО КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВО ГРАБИТ ГРАЖДАН!!
показати весь коментар
19.08.2020 22:43 Відповісти
А найдите себе такое государство, в котором граждане не должны платить налоги. Советую поискать на Марсе, тк на Земле таких нет.
показати весь коментар
19.08.2020 23:01 Відповісти
Если налоги граждан тратятся в интересах граждан то нет проблем! а если налоги граждан нагло разворовываются то какой идет будет их платить!!!
показати весь коментар
20.08.2020 00:37 Відповісти
Это бла-бла-бла ниачем.
Вы в школе учились? К доктору в поликлинику ходили? Полиция, которая не дает бандидам разгуляться присутствует? Армия страну защищает? Или вы хотите жить как в ОРДЛО?

А откуда на все это деньги берутся? Из воздуха? Нет, из налогов!
показати весь коментар
20.08.2020 07:47 Відповісти
За школу платил мой батя! за мусоров лучше молчи!! армия которая реально в 2014 защищала жила за счет взносов граждан и волонтеров!! так что лучше сказки раскажи ЛОХАМ!!!
показати весь коментар
20.08.2020 09:31 Відповісти
" армия которая реально в 2014 защищала жила за счет взносов граждан и волонтеров!!"

Ой дураак...сколько лично ты внес на содержание армии в 2014м? 10 тысяч? 100 тысяч? Миллион?
Или дал сотню-другую грн в лучшем случае?
А знаешь, сколько стоит один день боевых действий?

Волонтеры собирали и обеспечивали, и продолжают обеспечивать то, чего не давало МО, но волонтеры никогда не обеспечивали армию полностью - это не под силу никаким волонтерам.

"За школу платил мой батя!"
Полностью платная частная школа? Таких по стране единицы.
показати весь коментар
20.08.2020 09:41 Відповісти
Какая разница скоко я лично внес! проблема в том что твое воровское государство оказалось в жопе при том что налоги с населения содрало!!

какая разница скоко платил мой батя за школу проблема в том что твое воровское государство оказалось в жопе хотя налоги с моего бати содрало!!
показати весь коментар
20.08.2020 09:47 Відповісти
"Какая разница скоко я лично внес! "

Как это какая? Ты же утверждаешь, что граждане и волонтеры полностью обеспечили армию. Ты ведь гражданин? Так на сколько ты лично обеспечил армию?
Впрочем - можешь не отвечать, и так понятно, что ни на сколько - подобные тебе жлобы с формулировками "налоги платят только лохи" никогда и ничем своей стране не помогут в реальности. Такие как ты - паразиты, мусор для любого государства.
И для своего личного жлобства ты ищешь оправдания - государство не такое, то не то, это не то.
показати весь коментар
20.08.2020 09:59 Відповісти
Пока государство ворует токо дебил будет платить такому государству! прикрываясь сказками кто кому скоко должен!!!! ЕСЛИ ТЫ ДЕБИЛ ТО ПЛАТИ ВЫБОР ТВОЙ!!!
показати весь коментар
20.08.2020 10:03 Відповісти
Государство не ворует - воруют люди - такие же как ты.
Ты же - жлоб, который просто ищет оправдания своим личным преступлениям (а неуплата налогов - это тоже преступление)
показати весь коментар
20.08.2020 10:05 Відповісти
А что такое по твоему государство? мифический 9ти головый зверь? государство жто чиновники которые делают дела и делишки именем государства! а для того чтобы чиновники делали по закону есть куча силовых и контролирующих органов!! но почему то эти органы гоняются за гражданами а не за ворами чиновниками не знаешь пчему? ты млять умный шо бревно!!
показати весь коментар
20.08.2020 10:20 Відповісти
И да, по-твоей "логике" Украина существует только благодаря "дебилам", которые платят налоги, ибо без уплаты налогов ни одно государство существовать не может.
То есть ты по сути - враг Украины, тк выступаешь против ее существования.
показати весь коментар
20.08.2020 10:06 Відповісти
Почему Украина существует я бы тебе расказал но много печатать придется!! и поверь не потому что ДЕБИЛЫ платят налоги к твоему свденью ворам даже тех налогов от ДЕБИЛАМ не хватает про закридитованость я думаю ты в курсе!!! так что особо не расчитывай что такие ДЕБИЛЫ как ты что тут значат!!!
показати весь коментар
20.08.2020 10:21 Відповісти
Любое государство существует исключительно на налоги - и если ты этого не понимаешь - значит ты и есть реальный 100%й дебил.
показати весь коментар
20.08.2020 10:33 Відповісти
Ответь себе навопрос ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН ИЛИ ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!! Судя по твоим писулькам ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!!!
показати весь коментар
20.08.2020 11:22 Відповісти
Еще раз для дебила: ЛЮБОЕ современное государство существует на налоги, которые платят граждане этого государства.
Нет и быть не может государства, которое "для людей" при том, что люди этому государству налоги не платят.
А потому выступая против уплаты налогов - ты тем самым выступаешь против государства Украина!
показати весь коментар
20.08.2020 13:08 Відповісти
когда государство перестанет разграблять мои налоги тогда и поговорим про их оплату! и мне похеру существует ли воровское государство или нет!! пока мне лично от него (государства) нет никакой пользы то пошло такое государство в жопу!!
показати весь коментар
20.08.2020 13:27 Відповісти
Ага, вот мы и пришли к сути. Ты сам признался, что являешься врагом государства Украина.
показати весь коментар
20.08.2020 13:36 Відповісти
Да я являюсь врагом государства которое гарбит своих граждан своих пенсионеров обрекает на нищету своих детей держит на голодном пайке! а силовые органы занимаются подавлением и приследованием сознательных граждан которые так сказать посмели что то вякнуть против государства!! ДА ТАКОМУ ГОСУДАРСТВУ Я ВРАГ!!
показати весь коментар
20.08.2020 14:09 Відповісти
Ваша мотивация - дело вторичное и спекулятивное.
Суть в том, что вы прежде всего:
1. Жлоб.
2. Враг Украины.
показати весь коментар
20.08.2020 14:26 Відповісти
ЖЛОБ ЭТО ТОТ КТО ГРЕБЕТ ИЗ БЮДЖЕТА!! А ТОТ КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ САМ СВОИМИ РУКАМИ ГОЛОВОЙ ТОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!! ТАК ЧТО У ВАС ПРОБЛЕМЫ С БАЗИСНЫМИ ПОНЯТИЯМИ!!
показати весь коментар
20.08.2020 14:29 Відповісти
Да одинаковые вы жлобы - и ты, и он. Неуплата налогов - такое же ограбление бюджета государства.
показати весь коментар
20.08.2020 14:41 Відповісти
Еще сентябрь не начался, в школе у родительской тройки уже просят деньги. Повесили в каждом классе дезинфекторы по 350 грн(!), нужны термометры, перчатки, маски и др.
показати весь коментар
20.08.2020 11:11 Відповісти
есть. Сомали.
Совки мечтают платить налоги как в Сомали, а жить как в Германии.
показати весь коментар
20.08.2020 01:09 Відповісти
ЛОХИ платят налоги как в Швеции а живут как в сомали!!
показати весь коментар
20.08.2020 09:32 Відповісти
Просто работать надо меньше,а получать больше.Скоро придет Запад с инвестициями,а рашка с контрибуциями
показати весь коментар
19.08.2020 22:35 Відповісти
Тарифов не будет Степанов и тебя во главе Минздрава тоже не будет, вы не далёкие ничего не поняли из читайте историю, может мозгов хватит вовремя удрать.
показати весь коментар
19.08.2020 22:35 Відповісти
Так ,как экономика в стране не растер,а наоборот падает,то военным , врачам и учителям,поднимать зарплату могут,только за счет увеличения налогов и иных поборов с населения.
показати весь коментар
19.08.2020 22:36 Відповісти
А ведь дешевого газа полны хранилища.Его бы в экономику направить,но похоже его куда то направляют и без экономики.Сама выживет
показати весь коментар
19.08.2020 22:39 Відповісти
"в экономику" - это как, на прожрать люмпенам? Газ прожрем, что дальше прожирать будем?
показати весь коментар
20.08.2020 01:10 Відповісти
необходимо вводить страховую медицину, а не кастрированное американской санитаркой черт знает что
показати весь коментар
19.08.2020 22:38 Відповісти
Чувак, ти що півтора року був у комі ?
показати весь коментар
19.08.2020 22:42 Відповісти
так зеленые не отменили "реформу", уважаемый, а продолжают в том же духе
показати весь коментар
19.08.2020 23:05 Відповісти
а ты готов платить страховку, как в Германии?
показати весь коментар
20.08.2020 01:11 Відповісти
ХА ХА ХА
Реформа продолжается! ЧХАЛА ВЛАСТЬ НА ЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ ВРАЧЕЙ ГЛАВНОЕ БАБКИ МВФ! А МВФ СКАЗАЛО РЕФОРМУ ПО СОКРАЩЕНИЮ МЕДУСЛУГ ПРОДОЛЖАТЬ!!
показати весь коментар
19.08.2020 22:42 Відповісти
в концлагері зарплати ? бикота дає громадянам костомаху і ту обсмоктану , мало того що обсмоктану то і ще за те що шакали обсиоктали ще ми маємо податок заплатити ? а де взяти податок на обсмоктану костомаху ?
показати весь коментар
19.08.2020 22:48 Відповісти
Чем дальше-тем чудддесатее..))
показати весь коментар
19.08.2020 23:07 Відповісти
Для Степанова Конституция Украины - ничто.
показати весь коментар
19.08.2020 23:14 Відповісти
Справедливая оплата у нас положена не всем.
Так что после пересмотра тарифы на медуслуги, готовтесь граждане с несправедливой оплатой просто подыхать...
показати весь коментар
19.08.2020 23:19 Відповісти
а что, медицина платная по конституции?
показати весь коментар
19.08.2020 23:23 Відповісти
это просто перешло из советской конституции
всем понятно что у государства денег на больше чем дышите - не дышите и валидол нет
показати весь коментар
20.08.2020 02:09 Відповісти
Медицина станет не доступна получается для бедных, коих в Украине тотальное большинство. А если еще учесть всяких больных заразными болезнями, которые не смогут позволить себе лечение, то они будут ходить среди людей больными и заражать людей других. Эти менеджеры Бени делая одно, не видят другой стороны медали и последствий. А так, как медицина станет не доступнее в силу расценков, то и спрос на нее снизится и в последствии врачи будут получать меньше доходы. Нужно делать медицину наоборот дешевле по тарифам для людей и тогда к врачам будет больше людей ходить и они будут меньше денег платить за услуги, но в силу того, что медицина будет доступна, то людей будет ходить больше и денег будет в медицину поступать больше и тогда зарплата у врачей вырастет.
показати весь коментар
19.08.2020 23:24 Відповісти
А треба "с учётом" рівня зарплат і пенсій ПАЦІЄНТІВ. Наша пришелепувата влада цього рівня не хоче враховувати.
показати весь коментар
19.08.2020 23:29 Відповісти
Наша влада живет в параллельном мире
показати весь коментар
19.08.2020 23:34 Відповісти
а в Конституции написано что мед. обслуживание бесплатное... .

.
показати весь коментар
19.08.2020 23:36 Відповісти
ну вот и лечитесь отваром Конституции
показати весь коментар
20.08.2020 02:10 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2020 18:40 Відповісти
млятть!!!
Украинцы отдают в госбюджет в виде налогов около 50% своих доходов. Такие расчеты обнародовал проект "Ціна держави" аналитического центра Case Украина.

Так на что идёт моё бабло ?
показати весь коментар
19.08.2020 23:45 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/skolko-nalogov-platit-kazhdyj-ukrainec-349472/

.
показати весь коментар
19.08.2020 23:46 Відповісти
Т. е с учетом справедивого повышения как для врачей, так и для пациентов. Рэхвормы нэ спыныты!
показати весь коментар
19.08.2020 23:52 Відповісти
Вряд-ли за счёт моих 1700 врачи обогатятся.
показати весь коментар
20.08.2020 00:00 Відповісти
Наконец-то хоть одна верная мысль. Я давно про это говорю - чтобы были большие зарплаты, должны быть сначала высокие цены, а не наоборот.
Чтобы водитель автобуса получал 1000 Евро, билет на проезд должен стоить 1 Ево и платить должны все, никаких льготников.
То же и по врачам, и по всем остальным.
показати весь коментар
20.08.2020 01:13 Відповісти
Вам объяснить упрощенно на пальцах почему это не будет работать?
Представьте - средняя ЗП в Украине резко увеличилась. Что начнут люди делать? Пойдут купят импортных холодильник побольше, импортный телевизор побольше, авто побольше....
Чувствуете как евры и баксы потекли из страны? Что происходит с курсом? Правильно! Он выравнивает баланс между производимой в стране добавленной стоимостью и выданнвми зарплатами Гривня падает и у вас в кармане примерно те же 300-400 баксов (в среднем, в зависимости от состояния внешних рынков), которые может обеспечить украинская экономика.
Поэтому все это ничем не подкрепленные мечты А ЗП поднимется тогда когда ВВП на душу населения это позволит
показати весь коментар
20.08.2020 01:27 Відповісти
во всем мире это работает, а в Украине "не сработает". Мантры совков.
показати весь коментар
20.08.2020 01:28 Відповісти
В общем, медицина будет платной...
показати весь коментар
20.08.2020 01:19 Відповісти
Тк стоимость мед услуг закладывается в бюджете, те бабла хватит на меньшее кол-во мед услуг Все остальное за свои
показати весь коментар
20.08.2020 01:21 Відповісти
Тарифи на медпослуги будуть переглянуті з урахуванням справедливої ​​зарплати для лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6502
показати весь коментар
20.08.2020 04:01 Відповісти
Пришли к власти подонки которые свою некомпетентность прикрывают применением метода отъёма у одних добавить другим и про себя милых не забыть.Клоунесса у руля государства-конец Украины!!!.
показати весь коментар
20.08.2020 08:04 Відповісти
 
 