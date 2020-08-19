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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів

Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів

У країні діє адаптивний карантин і в Міністерстві охорони здоров'я не розглядають закриття всієї країни на карантин. Так прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов скасування місцевих виборів під час брифінгу після робочої поїздки в Донецьку область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН.

"У нас в країні діє адаптивний карантин, який передбачає різні рівні небезпеки. Тобто, ми не розглядаємо зараз питання якогось закриття всієї країни, як дехто якісь жахи наганяє. Ми говоримо саме, що залежно від епідеміологічної ситуації, в різних регіонах може бути введено різний рівень небезпеки. Більш того, навіть якщо вводиться "червоний" рівень небезпеки, то він вводиться на два тижні. Якщо за два тижні змінюється ситуація - то він, звичайно, або переходить у "помаранчевий", або навіть у легший, "жовтий" рівень небезпеки", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядають вони можливість скасування місцевих виборів через поширення COVID-19.

За його словами, зараз говорити про закриття чогось - недоречно.

"Я впевнений, що якщо ми будемо рухатися за тими правилами, які встановлено в державі - у нас все спокійно і вчасно пройде. І ніяких зривів не буде", - додав Степанов.

Дивіться також: З 1 вересня в школу не підуть діти з регіонів, які потрапили в "червону зону" карантину, - Шкарлет. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Рейтинг Зебилов и Осла Оманского стремиться к нолю , а может и минусу , по тому то что они говорят вызывает большие сомнения.
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19.08.2020 22:42 Відповісти
+11
ЗеГнида решил отменить местные выборы ?
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19.08.2020 22:43 Відповісти
+11
У меня только один вопрос. Зеленский специально собрад в свою команду на каждый пост подобных дебилов или он сам дебил и считает всех этих шмыгалей управленцами высокого уровня? Полный провал карантина, экономика в разрухе, страна в долгах.... Катасрофа за 1 год горе - президдента Зеленского
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19.08.2020 22:46 Відповісти
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Рейтинг Зебилов и Осла Оманского стремиться к нолю , а может и минусу , по тому то что они говорят вызывает большие сомнения.
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19.08.2020 22:42 Відповісти
А Степанов нормальный? Зеленский сделал вместе со Степановым медицину как политический рычаг, то есть манипулируют медициной и здоровьем людей в своих политических целях. Уроды конченые.
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19.08.2020 23:27 Відповісти
ЗеГнида решил отменить местные выборы ?
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19.08.2020 22:43 Відповісти
А Україні потрібні вибори в цьому сепарсько-колорадському гадюшнику ??)))
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19.08.2020 22:45 Відповісти
Они хотят отменить выборы в западной Украине и там, где сн пролетает, мертвяку зе мешать не будет
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20.08.2020 10:17 Відповісти
Не везде. В Лугандоне он их как раз проведёт под дулами автоматов }{уйла.
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19.08.2020 22:46 Відповісти
Отмена местных выборов, по Конституции возможна только в случае введения Черезвычайного Положения или изменениями в Конституцию (которые тупо не успеют принять и вступить в силу) и уж никак не постановлением Кабмина, которое является даже не законом, а лишь Подзаконным Актом!!!
А вся эта чепуха про "красные зоны" - это только их влажные мечты, они тупо "прощупывают почву"
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20.08.2020 09:27 Відповісти
Прифронтова зона--це червона зона !!! Навіть лише тому що московити наполягают на проведенні на Даунбасі виборів !!!))))
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19.08.2020 22:43 Відповісти
А з яких таких хрінов в Києві вже заплановані масові заходи, якщо у нас вже щодня зареєстровано критичний рівень заражених?
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19.08.2020 22:44 Відповісти
А потому, что там по сути планируется акция "Нет капитуляции" и вам зеленомордым, сходу надают по *********** если попробуете ее отменить!
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20.08.2020 09:29 Відповісти
Степанов!!! ВОЗ рекомендации дал?
Выполнять!!! Раз, два. Иначе финансирования Украины не будет никогда.
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19.08.2020 22:45 Відповісти
У меня только один вопрос. Зеленский специально собрад в свою команду на каждый пост подобных дебилов или он сам дебил и считает всех этих шмыгалей управленцами высокого уровня? Полный провал карантина, экономика в разрухе, страна в долгах.... Катасрофа за 1 год горе - президдента Зеленского
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19.08.2020 22:46 Відповісти
какое закрытие всей страны? вы маски в закрытых помещениях неспособны проконтролировать, к чему тогда эти все понты?
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19.08.2020 23:25 Відповісти
сраний торгаш стєпанов нє рассматріваєт закритіє всєй страни. дорвалося бидло до влади.
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20.08.2020 00:12 Відповісти
Ми закриємо її лише там, де зелена саранча не пройде.
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20.08.2020 06:25 Відповісти
А про законність відміни чи переносу місцевих виборів це опудало нічого не пробелькотіло? Чи головний юрЬІст країни, на ймення "найвеличніший", у черговому відосику знову щось пролепече про "необхідність" та "цєлєсообразность"?
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20.08.2020 07:01 Відповісти
Да зачем же "закрывать" всю страну?
"Закроют" те районы, где ЕС получит большинство голосов - вот и все.

Прямо стесняюсь спросить, а с каких это пот Министр Здравоохранения может "закрыть" всю страну? Какой такой закон дает ему эдакие полномочия?
Эй, Степанов, Вам корона не давит?
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20.08.2020 07:13 Відповісти
Пля - пипец - Дерьмак - завхоз - управляет внешнеэкономической деятельностью,
Степанов - гавно-министр - разрешает/запрещает экономическую деятельность.

Зе-гавно гуляет на радость 73% дебилов.
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20.08.2020 07:49 Відповісти
Мне вот инетересно почему из кореспондентов никто не спросит у этих закрывальщиков почему они когда количество выявленных зараженных было 100ни то закрыли всю страну остановили транспорт закрыли бизнес почти весь, а когда количество выявленных зараженных 10ки тысяч то у них адаптивный карантин! очень интересно посмотреть что эти карантинщики будут врать!!
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20.08.2020 09:54 Відповісти
Ну что же, заслушаем клоунов?
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20.08.2020 10:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QZd5OvuzDO0 Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь... Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів - Цензор.НЕТ 1725
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20.08.2020 10:28 Відповісти
Степанов ще щось робить в Міністерстві охорони здоров'я крім проводити балачки про коронавірус?
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20.08.2020 10:28 Відповісти
Ясно. По виборах.
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20.08.2020 11:37 Відповісти
 
 