Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів

У країні діє адаптивний карантин і в Міністерстві охорони здоров'я не розглядають закриття всієї країни на карантин. Так прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов скасування місцевих виборів під час брифінгу після робочої поїздки в Донецьку область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН.

"У нас в країні діє адаптивний карантин, який передбачає різні рівні небезпеки. Тобто, ми не розглядаємо зараз питання якогось закриття всієї країни, як дехто якісь жахи наганяє. Ми говоримо саме, що залежно від епідеміологічної ситуації, в різних регіонах може бути введено різний рівень небезпеки. Більш того, навіть якщо вводиться "червоний" рівень небезпеки, то він вводиться на два тижні. Якщо за два тижні змінюється ситуація - то він, звичайно, або переходить у "помаранчевий", або навіть у легший, "жовтий" рівень небезпеки", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи розглядають вони можливість скасування місцевих виборів через поширення COVID-19.

За його словами, зараз говорити про закриття чогось - недоречно.

"Я впевнений, що якщо ми будемо рухатися за тими правилами, які встановлено в державі - у нас все спокійно і вчасно пройде. І ніяких зривів не буде", - додав Степанов.

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