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Новини Коронавірус і карантин
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В Ужгороді та трьох районах Закарпаття посилили карантинні заходи, - заступник голови ОДА Коцюба

В Ужгороді та трьох районах Закарпаття посилили карантинні заходи, - заступник голови ОДА Коцюба

Обмежити роботу басейнів, а установ для масових заходів - весіль чи днів народжень - заборонити. Богослужіння відвідувати можна, але тільки на вулиці. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів на терасах.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Обмеження починають діяти від завтрашнього дня.

Заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба пояснив: "Наступне - це обмеження в перевезенні залізничним транспортом окремих верств населення. Ми детально проаналізували ті групи ризику, які в першу чергу підпадають під небезпеку захворіти COVID-19. Ми прекрасно розуміємо, що пенсіонери і пільгові категорії громадян підпадають під цю небезпеку насамперед".

Олег Коцюба зазначив, що ці обмежувальні заходи стосуються виключно тих територій, які перебувають у помаранчевій зоні.

До неї зараз належить місто Ужгород, а також Ужгородський, Тячівський та Перечинський райони.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2091)


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карантин - или до последнего пере-переболевлешего или до последнего живого...
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19.08.2020 23:26 Відповісти
Нюю, и пральна!!
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19.08.2020 23:26 Відповісти
Ну что, ребята, как вам ротшильдовский "новый мировой порядок" ?
Президент Степанов делает всё что ему приказано.

Держитесь. К вам идёт "вакцинация от ковида". Украинцев на планете остаться не должно. Так решили Хозяева.

"Аби не Порох. Гiрше не буде." (С)
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19.08.2020 23:57 Відповісти
Якщо кидатися в конспірологію, то на половині шляху зупинятися не можна...
"Австралії не існує. Насправді п'ятий континент і шоста за розмірами країна світу - вигадка британської влади, яка намагається приховати один з найбільших геноцидів в історії: повідомивши, що відправили десятки тисяч злочинців морем на далекий материк, вони просто викинули їх за борт. Таку заяву на початку 2017 року опублікувала на своїй сторінці в Facebook 17-річна Шеллі Флорид зі Швеції. "Все, що ви називаєте доказами, - добре сфабрикована брехня від провідних урядів світу. А ваші австралійські друзі - це всі актори і комп'ютерні боти", - написала вона. Як би дивно не звучало твердження юної шведки, її дописом незабаром поділилися понад 20 тис. користувачів соціальної мережі. А теорія про неіснуючу Австралію досі поширюється просторами інтернету, розбурхуючи уяву конспірологів по всьому світу і викликаючи обурення самих австралійців, пише НВ."
https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html
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20.08.2020 07:30 Відповісти
Я рад что вам понравилась информация, которую я сообщил.
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20.08.2020 11:06 Відповісти
Не хотел Вас расстраивать, но Антип61 и Максим Атаманюк - это ники разных людей.
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20.08.2020 11:10 Відповісти
Здесь публичный форум. Все читают, все комментируют.
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20.08.2020 14:23 Відповісти
Вы это удивительно тонко подметили. А теперь попытайтесь также тонко подметить, ставил ли я лайк под Вашим постом.
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20.08.2020 14:32 Відповісти
Дурнуватий замглавы ОГА Коцюба. "Подпадают под опасность заболеть COVID-19" всі люди однаково, а не тільки пенсіонери і пільговики.
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20.08.2020 02:47 Відповісти
 
 