В Ужгороді та трьох районах Закарпаття посилили карантинні заходи, - заступник голови ОДА Коцюба
Обмежити роботу басейнів, а установ для масових заходів - весіль чи днів народжень - заборонити. Богослужіння відвідувати можна, але тільки на вулиці. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів на терасах.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Обмеження починають діяти від завтрашнього дня.
Заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба пояснив: "Наступне - це обмеження в перевезенні залізничним транспортом окремих верств населення. Ми детально проаналізували ті групи ризику, які в першу чергу підпадають під небезпеку захворіти COVID-19. Ми прекрасно розуміємо, що пенсіонери і пільгові категорії громадян підпадають під цю небезпеку насамперед".
Олег Коцюба зазначив, що ці обмежувальні заходи стосуються виключно тих територій, які перебувають у помаранчевій зоні.
До неї зараз належить місто Ужгород, а також Ужгородський, Тячівський та Перечинський райони.
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"Австралії не існує. Насправді п'ятий континент і шоста за розмірами країна світу - вигадка британської влади, яка намагається приховати один з найбільших геноцидів в історії: повідомивши, що відправили десятки тисяч злочинців морем на далекий материк, вони просто викинули їх за борт. Таку заяву на початку 2017 року опублікувала на своїй сторінці в Facebook 17-річна Шеллі Флорид зі Швеції. "Все, що ви називаєте доказами, - добре сфабрикована брехня від провідних урядів світу. А ваші австралійські друзі - це всі актори і комп'ютерні боти", - написала вона. Як би дивно не звучало твердження юної шведки, її дописом незабаром поділилися понад 20 тис. користувачів соціальної мережі. А теорія про неіснуючу Австралію досі поширюється просторами інтернету, розбурхуючи уяву конспірологів по всьому світу і викликаючи обурення самих австралійців, пише НВ."
https://www.unian.ua/society/10478706-avstraliji-ne-isnuye-yak-konspirologiya-staye-pristrasnim-zahoplennyam-milyoniv-zhiteliv-rozvinenih-krajin.html