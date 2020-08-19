В Ужгороді та трьох районах Закарпаття посилили карантинні заходи, - заступник голови ОДА Коцюба

Обмежити роботу басейнів, а установ для масових заходів - весіль чи днів народжень - заборонити. Богослужіння відвідувати можна, але тільки на вулиці. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів на терасах.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Обмеження починають діяти від завтрашнього дня.

Заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба пояснив: "Наступне - це обмеження в перевезенні залізничним транспортом окремих верств населення. Ми детально проаналізували ті групи ризику, які в першу чергу підпадають під небезпеку захворіти COVID-19. Ми прекрасно розуміємо, що пенсіонери і пільгові категорії громадян підпадають під цю небезпеку насамперед".

Олег Коцюба зазначив, що ці обмежувальні заходи стосуються виключно тих територій, які перебувають у помаранчевій зоні.

До неї зараз належить місто Ужгород, а також Ужгородський, Тячівський та Перечинський райони.

Дивіться також: З 1 вересня в школу не підуть діти з регіонів, які потрапили в "червону зону" карантину, - Шкарлет. ВIДЕО