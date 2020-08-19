Слідчому поліції повідомлено про підозру у фабрикації справ проти учасників Черкаського євромайдану, - ДБР
Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції – начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, виконуючи обов’язки заступника начальника слідчого відділення Смілянського МВ Управління МВС України в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів, вплинув на підлеглих слідчих та схилив їх притягнути до кримінальної відповідальності у справі "Черкаського Євромайдану" сім завідомо невинних осіб. Постраждалі були затримані нібито за організацію масових заворушень та захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 341 КК України).
"Насправді потерпілі не скоювали вказані правопорушення та були затримані не на місці їх вчинення, а поруч з ним. У подальшому вказаних осіб за клопотанням слідчих взято під варту", - сказано в повідомленні.
Таким чином, начальник слідчого відділу поліції підозрюється в:
- умисному впливі на працівників правоохоронного органу з метою добитися прийняття ними незаконних рішень (ч. 2 ст. 343 КК України);
- організації притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднаного із фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України);
- організації в особистих інтересах дій слідчих по завідомо незаконному триманню під вартою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 КК України);
- незаконному перешкоджанні за попередньою змовою групою осіб проведенню зборів громадян (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
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Жиддя по новому було..
😁
Вотт вам мыло душистое и веееррьоовка пушистая!!
))