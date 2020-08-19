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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Слідчому поліції повідомлено про підозру у фабрикації справ проти учасників Черкаського євромайдану, - ДБР

Слідчому поліції повідомлено про підозру у фабрикації справ проти учасників Черкаського євромайдану, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції – начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, виконуючи обов’язки заступника начальника слідчого відділення Смілянського МВ Управління МВС України в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів, вплинув на підлеглих слідчих та схилив їх притягнути до кримінальної відповідальності у справі "Черкаського Євромайдану" сім завідомо невинних осіб. Постраждалі були затримані нібито за організацію масових заворушень та захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 341 КК України).

"Насправді потерпілі не скоювали вказані правопорушення та були затримані не на місці їх вчинення, а поруч з ним. У подальшому вказаних осіб за клопотанням слідчих взято під варту", - сказано в повідомленні.

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Таким чином, начальник слідчого відділу поліції підозрюється в:

  • умисному впливі на працівників правоохоронного органу з метою добитися прийняття ними незаконних рішень (ч. 2 ст. 343 КК України);
  • організації притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднаного із фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України);
  • організації в особистих інтересах дій слідчих по завідомо незаконному триманню під вартою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 КК України);
  • незаконному перешкоджанні за попередньою змовою групою осіб проведенню зборів громадян (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Автор: 

слідчий (87) злочини проти Майдану (310) ДБР (3596) Чернігівська область (965)


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Топ коментарі
+6
А що робила п"ять років та влада котра прийшла з Майдану ?
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19.08.2020 23:36 Відповісти
+5
Вкрала найдорожче-ЧАС!!..П'ЯТЬ років життя..
Жиддя по новому було..
😁
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19.08.2020 23:40 Відповісти
+2
Та влада котра прийшла з Майдану визволила Маріуполь і Слов'янськ.
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20.08.2020 02:43 Відповісти
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А що робила п"ять років та влада котра прийшла з Майдану ?
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19.08.2020 23:36 Відповісти
Вкрала найдорожче-ЧАС!!..П'ЯТЬ років життя..
Жиддя по новому було..
😁
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19.08.2020 23:40 Відповісти
Та влада котра прийшла з Майдану визволила Маріуполь і Слов'янськ.
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20.08.2020 02:43 Відповісти
Материальный мир устроен из наркотических веществ - иначе как вы объясните происходящую херню ! (с)
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19.08.2020 23:41 Відповісти
Не спешили.
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19.08.2020 23:42 Відповісти
Не смейте клеветать! То потужно реформированная Петром полиция! На заслуженого человека напраслину возводят клованы зильоные.
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19.08.2020 23:47 Відповісти
Толька наггградить!!
Вотт вам мыло душистое и веееррьоовка пушистая!!
))
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19.08.2020 23:54 Відповісти
Ну всьо, наконец-то обнаружили последнего нечестного мента. Спасибо партии!
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20.08.2020 00:14 Відповісти
Та вы не торопитесь Всего то шесть лет прошло
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20.08.2020 00:35 Відповісти
 
 