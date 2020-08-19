ДФС почала розслідування щодо бізнесу Шарія, відкритого в березні за "місцем проживання" в Києві, - ЗМІ

Державна фіскальна служба України перевіряє достовірність відомостей, наданих проросійським блогером Анатолієм Шарієм при реєстрації статусу фізичної особи - підприємця.

За даними держреєстру, в березні 2020 року на ім'я Анатолія Шарія зареєстровано ФОП за адресою проживання в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

Водночас Верховний Суд встановив, що проросійський блогер виїхав за межі України 24 січня 2012 року і більше сюди не повертався.

Це може бути свідченням того, що Шарій або хтось інший, хто здійснював йому реєстрацію статусу ФОП, вніс до держреєстру свідомо неправдиві показання.

Після звернення журналістів у ДФС проти Анатолія Шарія порушили кримінальну справу за статтею про підробку документів при реєстрації ФОП.

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За це проросійському блогеру і політику може загрожувати тюремне ув'язнення до трьох років. Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 85 тисяч гривень.