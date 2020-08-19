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ДФС почала розслідування щодо бізнесу Шарія, відкритого в березні за "місцем проживання" в Києві, - ЗМІ

ДФС почала розслідування щодо бізнесу Шарія, відкритого в березні за

Державна фіскальна служба України перевіряє достовірність відомостей, наданих проросійським блогером Анатолієм Шарієм при реєстрації статусу фізичної особи - підприємця.

За даними держреєстру, в березні 2020 року на ім'я Анатолія Шарія зареєстровано ФОП за адресою проживання в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

Водночас Верховний Суд встановив, що проросійський блогер виїхав за межі України 24 січня 2012 року і більше сюди не повертався.

Це може бути свідченням того, що Шарій або хтось інший, хто здійснював йому реєстрацію статусу ФОП, вніс до держреєстру свідомо неправдиві показання.

Після звернення журналістів у ДФС проти Анатолія Шарія порушили кримінальну справу за статтею про підробку документів при реєстрації ФОП.

Читайте також: Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці

За це проросійському блогеру і політику може загрожувати тюремне ув'язнення до трьох років. Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 85 тисяч гривень.

Автор: 

підприємці (625) розслідування (2284) ДФС (4048) Бігус Денис (198) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+26
Коли вже цю прокацаплену гниду на гілляку підвісять?!
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19.08.2020 23:58 Відповісти
+13
Тут же дело не только в этом. Мы в 1991 году создавали государство с одной целью - чтобы оно защищало наши интересы. Но по прошествии 30 лет оказалось, что единственным государственным интересом у нас является благополучие чинуш-коррупционеров и дорвавшихся до корыта, так как только их благосостояние является реально видимым достижением за все эти годы. Можно ли доведение страны до такого состояния назвать государственной изменой?
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20.08.2020 00:31 Відповісти
+11
...Альфонсо Капоне за решетку посадили совсем не за мафиозную деятельность, а за неуплату налогов...
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20.08.2020 00:07 Відповісти
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Коли вже цю прокацаплену гниду на гілляку підвісять?!
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19.08.2020 23:58 Відповісти
Сам ти прокацапський, а пан Шарій завжди був за Україну.
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21.08.2020 12:56 Відповісти
За яку Україну? Мертвечуковську чи януковичську?
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21.08.2020 14:22 Відповісти
А чого фіскальна служба? А не СБУ? Оце чмо вже на мертвейчуковських каналах прописалось. У нас взагалі Закон про державну зраду існує і працює?
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20.08.2020 00:03 Відповісти
...Альфонсо Капоне за решетку посадили совсем не за мафиозную деятельность, а за неуплату налогов...
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20.08.2020 00:07 Відповісти
От не треба порівнювати. Альфонсо був злочинець, а не кацапське чмо.
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20.08.2020 00:10 Відповісти
...преступником он официально стал после суда - надеюсь, что это чмо ожидает та же судьба, если только в подворотне не пристукнут
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20.08.2020 00:23 Відповісти
Нее -пожизненно рукавицы в житомирской колонии без доступа в интернет !
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20.08.2020 09:40 Відповісти
Сначала дайте определение государственной измене, да так, чтоб под него не попали практически все нынешние и прошлые чинуши.
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20.08.2020 00:08 Відповісти
Ваша правда. Немає такого. За шість років війни ніхто не спромігся чітко визначити, що кацапія - окупан.Риги на чолі з мертвейчуком - вороги, які тільки з шконок можуть щось кукарєкать. Немає Закону, що б рабінович і ківа відповідали за свій сепарський щоденний базар і хата в мертвейчука давно вже не горіла.
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20.08.2020 00:21 Відповісти
Тут же дело не только в этом. Мы в 1991 году создавали государство с одной целью - чтобы оно защищало наши интересы. Но по прошествии 30 лет оказалось, что единственным государственным интересом у нас является благополучие чинуш-коррупционеров и дорвавшихся до корыта, так как только их благосостояние является реально видимым достижением за все эти годы. Можно ли доведение страны до такого состояния назвать государственной изменой?
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20.08.2020 00:31 Відповісти
А скільки вам було в 1991. І за кого голосували?
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20.08.2020 00:34 Відповісти
І хто це "Ви"? І чого кацапською?
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20.08.2020 00:40 Відповісти
Мы - это простые украинцы, обобщение. По русски, потому что я учился в КПИ, и в мое время вся техническая литература была советской (написанной на русском), да и все художественные книги, которые я покупал на Петровке и читал со времен института, были на русском (не винить же россиян в том, что они в свое время захватили наш книжный рынок из-за отсутствия наших переводных изданий и издательств). Поэтому и излагать мысли я привык на русском.
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20.08.2020 00:50 Відповісти
как бы по правилу хорошего тона, если владеешь языком, то нужно отвечать на языке вопрошающего. подброшу в огонь анекдот в тему, всегда знал, что КПИ - дно ---

мама с сыном выбирают вуз, сын - медалист, всё хорошо, приходят в КПИ, а там много пьяных студентов вокруг, абитуриентов и всё такое.

мама: - нет, сынок, сюда ты не будешь поступать. дальше путешествуют, приходят под КГУ (анекдот старый, да )) - всё тихо, аккуратно, спокойно, но под корпусом мехмата валяется пьяное тело.

мама: - нет, сынок, здесь тоже все печально, не будешь ты поступать в университет. (он был и остался один нормальный)

тело: - вот, правильно, давайте к нам, в КПИ )))
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20.08.2020 01:33 Відповісти
Как бы по правилам хорошего тона я подробно объяснил, почему мне удобней писать на русском. К тому же мы находимся не в обществе достопочтенных джентельменов, а в комментариях на цензоре, где каждый второй вам "тыкает" и называет дебилом.
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20.08.2020 01:44 Відповісти
Не разговаривай с животным.
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20.08.2020 10:29 Відповісти
підозрюю, що анекдот родився у стінах КГУ
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13.09.2020 13:19 Відповісти
Почему кацапской? У кацапов нет своего языка, это язык древнеруський или древнеславянский, берущий свое начало с территории современной Украины, и таж же как и все остальное что есть у кацапов ,был сворован и присвоен.
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20.08.2020 08:49 Відповісти
Не - хату не займай !Там тре буде втішити удову.....
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20.08.2020 09:44 Відповісти
у неї тих хат...
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13.09.2020 13:20 Відповісти
Є у мене визначення. Риги не мають право ні на що. Ніколи, при будь яких обставин.
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20.08.2020 00:47 Відповісти
Сегодня - рыг, завтра - прозападный патриот в вышиванке. Такое чувство, что вы вообще не знакомы с безграничным лицемерием наших политиков.
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20.08.2020 00:56 Відповісти
Всім нам треба скинутися на кілера, щоб врешті решт цю потвору хтось знайшов та замочив.
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20.08.2020 00:09 Відповісти
Може краще Вам на мозок?
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20.08.2020 10:31 Відповісти
А как связан факт выезда за границу с пропиской?
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20.08.2020 00:12 Відповісти
Мова якраз не про прописку, а про фактичну адресу проживання... Усі знають, що він не живе за мясцем прописки. І так, у нас ще немає функції дистанційної реєстрації бізнесу, документи треба подавати ОСОБИСТО!
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20.08.2020 00:15 Відповісти
Нерезидент не может быть СПДФО в Украине...
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20.08.2020 00:17 Відповісти
Отож...
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20.08.2020 00:17 Відповісти
Але для цього треба хоча б один раз на рік відвідувати Україну (наприклад, як це робив Віталій Кличко - тому йому дозволили зареєструватися до виборів). А Толя забив болт на Україну, тому навіть його смердюча "Партія Шарія" зареєстрована на його жінку, а не на нього...
А тут вирішили гроші відмивати по "мінімалці" - за хабар зареєстрували СПДФО. А інфа виплила догори.
Я в Німеччині довгий час живу - ці обставини дуже часто хвилюють українців-нерезидентів.
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20.08.2020 00:34 Відповісти
Так прописки недостаточно для статуса резидента? Поделитесь ссылкой на закон в качестве пруфа, про вот этот вот раз в год в частности.
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20.08.2020 00:37 Відповісти
В нього є нідерландське ПМЖ. Не можна бути фізичній особі резидентом двох країн (без правовій колізії). В подібних випадках враховуються "центр життєвих інтересів", а в Шарія він явно в ЄС. Він не відвідував Україну з 2012 року. Це тонкі речі, але можна зрозуміти, резидентом якої країни де-факто є Шарій.
http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-259994.html
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20.08.2020 00:46 Відповісти
Я хз что в этом законе значит понятие центра жизненных интересов, это можно двояко трактовать. Зато прописка и гражданство это вещи конкретные, с большой вероятностью они в порядке.
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20.08.2020 00:58 Відповісти
А ви подивіться репортаж про будинок Толіка за 1 млн. євро, або репортажі самого Толі. Тоді ви одразу зрозумієте, що "центр життєвих інтересів" людини, яка боїться відвідати Україну - це або ЄС, де він мешкає, або Росія - на кого він працює...
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20.08.2020 01:03 Відповісти
Достатньою умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї. У Шарія сім'я в Україні.
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20.08.2020 02:36 Відповісти
у пєтушарія є сім`я? це що за звіринець?
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20.08.2020 07:20 Відповісти
а то нічого, що бидлошарій живе з тупою куркоюдружиною за кордоном? визначення сім'ї пошукай дебілко петушарський.
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20.08.2020 07:22 Відповісти
Можно пруф на счёт личной подачи документов? Насколько я знаю заявление на фоп можно подать через сайт, или через уполномоченное лицо. На каком этапе и куда надо лично что-то подавать?
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20.08.2020 00:35 Відповісти
Вы правы. Регистрация ФОП возможна онлайн.
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20.08.2020 02:37 Відповісти
Но, когда регистрировали "отмывайку", видать, кто-то подавал бумажные документы Толика.
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20.08.2020 11:34 Відповісти
Вот, тебе, бабушка и Юрьев день.
Нашли, всё-таки, Толик, зацепку на тебя, скота путинского...
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20.08.2020 00:15 Відповісти
На нього зацепка ще з 2012 є за стрільбу в МакДональдсі...
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20.08.2020 00:17 Відповісти
Он их кончит с такими зацепками.
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20.08.2020 00:41 Відповісти
Нарушая законодательство? У него ПМЖ нидерландское, о чём он сам неоднократно рассказывал. Если он бы желал "не оставлять зацепок", то надо было, как максимум, выписаться из Киева, а как минимум, хотя-бы не открывать "отмывалку-минималку" по киевскому адресу, ведь СПДФО возможно только для резидентов Украины.
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20.08.2020 00:50 Відповісти
Ему язык надо вырвать твари черноротой а не бизнесы скрытые искать Хотя о чём это я Все ж заняты флешмобами и обливанием зелёнкой Больше десяти тысяч трупов а наши бравые мужественные ребята с зелёнкой как дети малые бегают никак не повзрослеют
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20.08.2020 00:20 Відповісти
Шановні користувачі порталу.
Обережно, тут працює лахтінський бот.
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20.08.2020 00:39 Відповісти
Если по адресу регистрации, то возможно прописка у него и имеется киевская. Тогда это дело не выгорит в суде. Место фактического проживания обычно спрашивается только в резюме при трудоустройстве, а не при регистрации ФЛП.
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20.08.2020 00:24 Відповісти
В нього ПМЖ є нідерландське. В Україні він не був з 2012 року. Суди в нас різні, але можно доказати, що він де-факто припинив бути резидентом України...
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20.08.2020 00:38 Відповісти
Чому? Він громадянин України, цього статусу небув позбавлений. Тому офіційно він резидент України. А ПМЖ є нідерландське т.я. притулок йому надали там. Але громадянство українське залишилося.
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20.08.2020 00:48 Відповісти
Мова йде не про громадянство, а про резиденство. Старими словами: реєстрація, прописка.
Наприклад, я - громадянин України, але нерезидент України. Я резидент Німеччини. Бо я працюю "по-білому". Щоб умикнути правової колізії, я знявся з податкового обліку та виписався з української адреси.
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20.08.2020 00:58 Відповісти
Точно, он не резидент. Все дело в налогах. Для резидента одна ставка, для не резидента другая. Если он платил как резидент к нему будут вопросы.
Так бы и объяснили в статье)) А то- место проживания..не проживания)))
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20.08.2020 01:11 Відповісти
При регистрации ФОП заполняется графа-месторегистрации и адрес ПРОЖИВАНИЯ. Шарий солгал ради малого (в сравнении с Голландией ) налога. Но штраф в 85 тыс для него незаметен будет при его -то рашкинских спонсорах.
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20.08.2020 01:19 Відповісти
Нет. Это не подделка документов.
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20.08.2020 02:41 Відповісти
Наш пострел везде успел !
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20.08.2020 09:50 Відповісти
"де-факто" не имеет значения.Де-юре он гражданин Украины, зарегистрированный в Киеве. По Вашей же ссылке написано, что гражданин Украины, постоянно проживающий в другой стране, может быть признан резидентом "якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні." Он со своей партией под такое определение как раз подпадает.
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20.08.2020 07:44 Відповісти
Партия не его, если вы в курсе...
А его жены.
Ему в регистрации, именно, из-за нидерландского ПМЖ и отсутствия в Украине 7 лет отказали.
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20.08.2020 11:37 Відповісти
Цей чмошник повністю заслуговує, що б його повісили. Разом з усіма ригами. Я людина гуманна, але тут без варіантів.
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20.08.2020 00:33 Відповісти
Собака лает- каравану пофик...
Відволікання уваги..
Теж Мені- б'лохер..
🤣
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20.08.2020 01:07 Відповісти
минет-блохер
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20.08.2020 01:26 Відповісти
а тем кто открывал этот ФЛП как бы и не при делах..
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20.08.2020 01:24 Відповісти
Шарий - это ПетуШарий - ОТКРЫТЫЙ ПЕДОФИЛ и ОБЪЯВЛЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПЕТУХ НАПАРАШНЫЙ!
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20.08.2020 03:38 Відповісти
Боїтесь його як чорт ладана
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20.08.2020 06:01 Відповісти
Ти боїшся намазати пику собачим лайном, чи тобі просто гидко?
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20.08.2020 06:19 Відповісти
Вимагати екстрадіції та за грати сволоту!
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20.08.2020 06:57 Відповісти
Основания для экстрадиции? Он с легкостью докажет, что это политические преследования, а для ЭС это "святое", поэтому не выдадут!
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20.08.2020 07:50 Відповісти
то шо Шарий зло - это да. Но документы на ФОП он мог подписать и из Мацквы. А запретить осуществлять предпринимательскую деятельность согласно законам Украины ему вообще нельзя
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20.08.2020 07:09 Відповісти
петушарий - педофил.
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20.08.2020 07:17 Відповісти
Шото я не понимаю, в чём проблема-то. Документы он мог подать дистанционно и через представителя по доверенности. А требования для гражданина Украины проживать последние n лет в стране для регистрации ФОПа в законе нет, это ж не регистрация кандидата в президенты.
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20.08.2020 07:31 Відповісти
Видать, не делал доверенности, раз инфа всплыла. Сделать доверенность за рубежом - трудоёмкий процесс - её изготовить может только консул.
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20.08.2020 11:43 Відповісти
А при чем здесь Шарий,если его уже 8 лет нет в Украине,что он мог подделать? А на лиц, которые регистрировали эту фирму в Украине 100% за взятки дело почему не заводите?
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20.08.2020 08:39 Відповісти
и єто в Свободной стране.... 20 лет 95 т кварталу никто не мешал критиковать власть что и какую неправду Шарий несёт в массы??? ПРАВДУ!!! неудобюную для всех -но правду.. последнее от Шария о 11 летнем пацане которого ГНОБЯТ за песню из фильма великого украинского режиссёра Л.Быкова... правда об отдыхе зеленского правду о его замах и министрах.. и как только кто то усиленно начинает критиковать власть то туту то и рядом ГНС-ГФУ-эти БАНДИТЫ и нарывы на теле народа..
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20.08.2020 08:51 Відповісти
Если бы Шарий критиковал только политиков, никто бы его не трогал. Но он рассказывает про "гражданскую войну" и про "ихтамнет", отбеливая Россию. А за такие дела надо бить по морде, причём больно.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
А ви подивіться репортаж про будинок Толіка за 1 млн. євро, ...... но всяя правда заключается в том что никто не хочет смотреть за сколько купил и сколько денег у ОЛЕНжжки ******** министров и депутатов.. но отлдичие ЕС от КРАИНЫ в том что там не купишь что то без подтверждения Законности доходов
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20.08.2020 08:55 Відповісти
Под это дело надо было закон переделать который бы это запрещал, но зебилы похоже уже настолько отупели что хочется спросить эти люди из гфс хоть школу закончили? Где дело о педофилии, почему не открыто?
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20.08.2020 08:57 Відповісти
Нє. Ну Шарій звичайно злочинець. А от Пєтя- Мародер , той чистий, як сльоза.
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20.08.2020 09:25 Відповісти
а хто такий "Пэтя- Мародер"?

Знаю Джорджіо Мородера - це музикант. І гундосого мародера - це видатний торговець захисними масками, зерном і державними таємницями, пов'язаними з безпекою України.
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20.08.2020 09:42 Відповісти
Шановні дописувачи!
Вивчаємо Податковий кодес: відповідно до пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України, фізична особа - резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Така собі крапка. Діло - срана туфта, як май же все що робить маленький поц.
Тому вся ця "двіжуха" - від мертвого віслюка вуха! Ще рейтинг у Шарія зросте. Він має дякувати за це дебілам з ап)
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20.08.2020 10:36 Відповісти
"В то же время Верховный Суд установил, что пророссийский блогер выехал за пределы Украины 24 января 2012 года и больше сюда не возвращался.Источник: https://censor.net/n3214836"
Когда именно установил? после регистрации ФЛП или за год до того? Если ранее регистрации, то это решение ничего не значит. Вообще, бомжи у нас имеют право по Конституции вести бизнес или нет? Если человек живет в трейлере, то не может быть ФЛП?
Скорее всего, это дело, кроме радостной публикации в патриотической прессе ничем не кончится. Шарию даже выгодно быть гонимым по дурацким основаниям.
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20.08.2020 10:40 Відповісти
Ну вот, Шарий уже отреагировал в полном удовольствии от дурацкого дела "Новое дело на Шария. Зе, давай еще"
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20.08.2020 10:53 Відповісти
Может этот помойный ресурс объяснит, в чем пророссийскость Шария?
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20.08.2020 12:46 Відповісти
Называть шарикова политиком, слишком большое преувеличение.
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20.08.2020 14:05 Відповісти
 
 