ДФС почала розслідування щодо бізнесу Шарія, відкритого в березні за "місцем проживання" в Києві, - ЗМІ
Державна фіскальна служба України перевіряє достовірність відомостей, наданих проросійським блогером Анатолієм Шарієм при реєстрації статусу фізичної особи - підприємця.
За даними держреєстру, в березні 2020 року на ім'я Анатолія Шарія зареєстровано ФОП за адресою проживання в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.
Водночас Верховний Суд встановив, що проросійський блогер виїхав за межі України 24 січня 2012 року і більше сюди не повертався.
Це може бути свідченням того, що Шарій або хтось інший, хто здійснював йому реєстрацію статусу ФОП, вніс до держреєстру свідомо неправдиві показання.
Після звернення журналістів у ДФС проти Анатолія Шарія порушили кримінальну справу за статтею про підробку документів при реєстрації ФОП.
За це проросійському блогеру і політику може загрожувати тюремне ув'язнення до трьох років. Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 85 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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мама с сыном выбирают вуз, сын - медалист, всё хорошо, приходят в КПИ, а там много пьяных студентов вокруг, абитуриентов и всё такое.
мама: - нет, сынок, сюда ты не будешь поступать. дальше путешествуют, приходят под КГУ (анекдот старый, да )) - всё тихо, аккуратно, спокойно, но под корпусом мехмата валяется пьяное тело.
мама: - нет, сынок, здесь тоже все печально, не будешь ты поступать в университет. (он был и остался один нормальный)
тело: - вот, правильно, давайте к нам, в КПИ )))
А тут вирішили гроші відмивати по "мінімалці" - за хабар зареєстрували СПДФО. А інфа виплила догори.
Я в Німеччині довгий час живу - ці обставини дуже часто хвилюють українців-нерезидентів.
http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-259994.html
тупою куркоюдружиною за кордоном? визначення сім'ї пошукай дебілко петушарський.
Нашли, всё-таки, Толик, зацепку на тебя, скота путинского...
Обережно, тут працює лахтінський бот.
Наприклад, я - громадянин України, але нерезидент України. Я резидент Німеччини. Бо я працюю "по-білому". Щоб умикнути правової колізії, я знявся з податкового обліку та виписався з української адреси.
Так бы и объяснили в статье)) А то- место проживания..не проживания)))
А его жены.
Ему в регистрации, именно, из-за нидерландского ПМЖ и отсутствия в Украине 7 лет отказали.
Відволікання уваги..
Теж Мені- б'лохер..
🤣
Знаю Джорджіо Мородера - це музикант. І гундосого мародера - це видатний торговець захисними масками, зерном і державними таємницями, пов'язаними з безпекою України.
Вивчаємо Податковий кодес: відповідно до пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України, фізична особа - резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Така собі крапка. Діло - срана туфта, як май же все що робить маленький поц.
Тому вся ця "двіжуха" - від мертвого віслюка вуха! Ще рейтинг у Шарія зросте. Він має дякувати за це дебілам з ап)
Когда именно установил? после регистрации ФЛП или за год до того? Если ранее регистрации, то это решение ничего не значит. Вообще, бомжи у нас имеют право по Конституции вести бизнес или нет? Если человек живет в трейлере, то не может быть ФЛП?
Скорее всего, это дело, кроме радостной публикации в патриотической прессе ничем не кончится. Шарию даже выгодно быть гонимым по дурацким основаниям.