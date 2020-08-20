Ексюрист ФБР Клайнсміт зізнався в наданні неправдивих свідчень у справі про втручання Росії у вибори президента США
Юрист на ім'я Кевін Клайнсміт - перший колишній чиновник, звинувачений у рамках розслідування прокурора США Джона Дарема в зв'язку з переглядом ним роботи слідства щодо російського втручання у вибори 2016 року.
Колишній юрист Федерального бюро розслідувань 19 серпня визнав себе винним у тому, що вніс зміни в документ, який використовувався для стеження в рамках розслідування співпраці Росії з виборчою кампанією Дональда Трампа в 2016 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Під час онлайн-слухання Окружного суду США у Вашингтоні Клайнсміт визнав, що змінив електронного листа Центрального бюро розслідувань, який використало ФБР у 2017 році, коли клопотало в Суді у справах по нагляду за закордонними розвідками про поновлення дозволу на прихованне прослуховування для моніторингу колишнього помічника кампанії Трампа Картера Пейджа.
Згідно з судовими документами, ФБР запросило четвертий ордер для стеження за Пейджем, спираючись на сфальсифікований документ. Зміни у документі були виявлені минулого року генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.
Хоча стеження за Пейджем почалося лише після того, як він залишив кампанію Трампа, і було частиною більш широкого розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори, Трамп і його прихильники скористалися цим як доказом того, що адміністрація колишнього президента Барака Обами "шпигувала" за його виборами.
"На той момент я вірив, що інформація, яку я надаю в листі, була точною, але я погоджуюся, що даних, які я додав до листа, від початку там не було, і що саме я додав ці дані", – сказав Клайнсміт під час слухань.
Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.
У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.
У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.
Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.
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из Харькова
по Сумской и до границы
в мене матюки все скинчилиcя на все це...
мо я тебе, недолугого, задив чим?
жалийся плакуй давай ....
Надеюсь что и в Украине те кто запустили кампанию "барыга, мародер на крови, збагатиывся в 1000 раз, липецкая фабрика" - тоже ответят по всей строгости со временем.
А ваша логіка діє на всі вибори?
54% теж треба піддати сумніву?
поклялся- уже преступник!
А шо НЕ??
🤣
Ииии НИФИГА..
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І який мотив був, щоб Україна займалася подібним?
и то все наезды левых, шо бы ему еще четыре года свое иго не по чесать....
- Президента с премьером не пробовали?
🤗
😁
Форрофка отсиділа..
🤣
я ему на $224 чек вышлю, шо бы ето падло уже не видеть и не слышать...
прoбачте вже, шановна.
тут либо 4е из 3х - либо американцы работают лучше,
либо в Украине хуже, ну и конечно на бирже ставят на быка....
"не хлебом единым" - но он безусловно должен быть на столе.
"обесценивания нац.валюты" произошло из-за массовых санкций в 2014 и падения цены нефти с 120 долларов до 40.. измения валюты с конца 2014 в пределах. даже падение стоимости нефти до 15 не вызвало резкий скачок. так что тут стабилизировалось и нефть на курс не влияет значительно больше.
"потеря имиджа стабильной страны для инвестиций" с чего это? все рейтинговык агенства ставят инвестиционный рейтинг со "стабильным" прогнозом, Fitch так вообще "позитивный" поставил. не считай себя умнее аналитиков Fitch.
"рф огромные проблемы в экономики," точнее в чем?
на Mount Rushmore его еще отбулавим, бо це по дониному "good idea"..
Какие изменения? Как они повлтяли на решение? Какой текст? Одни секреты и ничего по делу. Информационное событие нелевое.
Источник: https://censor.net/n3214839
О, как.
Сколько интересного мы еще услышим на судебных процессах в будущем.
Они будут плакать, сморкаться в платочек и бормотать, как Министр Здравоохранения штата Виктория, Микакос в прессе (она пока еще не под судом), об их "добрых намерениях".
Сразу вспоминаешь Pulp Fiction и Джулса, которых вопрошал молодых отморозков: "Вы что то там сказали о добрых намерениях (good intentions)?"