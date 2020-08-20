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Новини Втручання у вибори в США
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Ексюрист ФБР Клайнсміт зізнався в наданні неправдивих свідчень у справі про втручання Росії у вибори президента США

Ексюрист ФБР Клайнсміт зізнався в наданні неправдивих свідчень у справі про втручання Росії у вибори президента США

Юрист на ім'я Кевін Клайнсміт - перший колишній чиновник, звинувачений у рамках розслідування прокурора США Джона Дарема в зв'язку з переглядом ним роботи слідства щодо російського втручання у вибори 2016 року.

Колишній юрист Федерального бюро розслідувань 19 серпня визнав себе винним у тому, що вніс зміни в документ, який використовувався для стеження в рамках розслідування співпраці Росії з виборчою кампанією Дональда Трампа в 2016 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час онлайн-слухання Окружного суду США у Вашингтоні Клайнсміт визнав, що змінив електронного листа Центрального бюро розслідувань, який використало ФБР у 2017 році, коли клопотало в Суді у справах по нагляду за закордонними розвідками про поновлення дозволу на прихованне прослуховування для моніторингу колишнього помічника кампанії Трампа Картера Пейджа.

Згідно з судовими документами, ФБР запросило четвертий ордер для стеження за Пейджем, спираючись на сфальсифікований документ. Зміни у документі були виявлені минулого року генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у 2016 році санкціонував хакерські атаки на мережі, пов'язані з Демократичною партією США, - доповідь комітету Сенату

Хоча стеження за Пейджем почалося лише після того, як він залишив кампанію Трампа, і було частиною більш широкого розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори, Трамп і його прихильники скористалися цим як доказом того, що адміністрація колишнього президента Барака Обами "шпигувала" за його виборами.

"На той момент я вірив, що інформація, яку я надаю в листі, була точною, але я погоджуюся, що даних, які я додав до листа, від початку там не було, і що саме я додав ці дані", – сказав Клайнсміт під час слухань.

Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.

У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Автор: 

вибори (6727) США (23632) ФБР (177)


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Топ коментарі
+10
Лука - уходи!
Рыжий - уходи!
Пуйло - уходи!
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20.08.2020 01:29 Відповісти
+6
Вообщем, ФБР получило право на прослушку законно, правда опираясь на письмо "отредактированное" Клайнсмитом. ФБР в этом не виновато.Все претензии к юристу. Важно другое- команда спецпрокурора Роберта Мюллера в ходе расследования подтвердила, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
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20.08.2020 01:47 Відповісти
+5
рот закрой.
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20.08.2020 02:06 Відповісти
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Рыжий - уходи!
Пуйло - уходи!
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20.08.2020 01:29 Відповісти
лучшв ты уходи
из Харькова
по Сумской и до границы
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20.08.2020 01:49 Відповісти
рот закрой.
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20.08.2020 02:06 Відповісти
фу ну у вас и манеры
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20.08.2020 02:12 Відповісти
хто бы меня упрекал, тока не зеленые манерные....
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20.08.2020 02:19 Відповісти
вы меня с кем-то спутали я к зеленым не имею отношения
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20.08.2020 02:30 Відповісти
возможно - ни сил ни желания опровергать....
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20.08.2020 02:34 Відповісти
Алєнь сохатий, а чого ти своєї гачірки власівської соромишся?....чмо гебняве...
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20.08.2020 04:32 Відповісти
ви подумали те ж, що и я?
в мене матюки все скинчилиcя на все це...
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20.08.2020 04:40 Відповісти
а мене взагалі дратує коли людина яка не має до Америки ніякого відношення повторює як папуга дурниці позичені з fake news
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20.08.2020 04:56 Відповісти
от и мене - зникни.
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20.08.2020 04:59 Відповісти
тебе зобидив хтось?
мо я тебе, недолугого, задив чим?
жалийся плакуй давай .... Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США - Цензор.НЕТ 8623
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20.08.2020 05:06 Відповісти
Не "плакуй", а "поплач"...
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20.08.2020 05:52 Відповісти
Яр - тильки не ти з отим чипляловом....
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20.08.2020 05:57 Відповісти
Ну, ти ж мене знаєш... "Отака я падлюка...". Якщо я не "поправлю", то знайдеться якийсь "хитромудрий хахол", з "ВнутріМКАДдя", що тобі "вставить швайку в зад...". Тебе більше влаштовує ТАКИЙ варіант?... Я розумію, що тобі важкувато, без практики - люди, з часом, говорячи мовою іншого народу, починають плутаться... Більш того, вони навіть психологічно, стають "чужими" для власних земляків - вживають "інтернаціональні" синоніми, не розуміють української ідіоматики... Я, коли у Росії вчився, то "пам"ять освіжав", перечитуючи "Кобзаря", подарованого учнями моєї школи (нам забороняли мать купу книжок, крім підручників, у тумбочці... Та й де, в Сибіру, можна було українські книжки знайти?). Так що "не дми губи...".
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20.08.2020 06:40 Відповісти
люблю, можу и буду перекручувати слова.....
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20.08.2020 06:03 Відповісти
А я буду "поправлять"... Люблю це діло... І можу...
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20.08.2020 06:41 Відповісти
за пиндосив шось вхcлюпни, бо нема ж интересу...
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20.08.2020 05:10 Відповісти
Зеленый - уходи!
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20.08.2020 12:06 Відповісти
ну вот, наконец то те кто фальсифицировал кампанию "Трамп-русский агент", начинают отвечать за это.
Надеюсь что и в Украине те кто запустили кампанию "барыга, мародер на крови, збагатиывся в 1000 раз, липецкая фабрика" - тоже ответят по всей строгости со временем.
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20.08.2020 01:35 Відповісти
У нас не Америка. Не в этой жизни.
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20.08.2020 02:10 Відповісти
Думаєте в Україні дійсно було 73% за клоуна? ...... чомусь про втручання московії в українськи вибори мовчать як в рот води набрали.... ці цифри були намальовані х#йловською гебньою, а українці мовчки проковтнули цю маячню.
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20.08.2020 04:38 Відповісти
"...дійсно було 73% за клоуна? ...... чомусь про втручання московії в українськи вибори мовчать як в рот води набрали..."
А ваша логіка діє на всі вибори?
54% теж треба піддати сумніву?
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20.08.2020 05:45 Відповісти
Нажаль, було. Сам рахував.
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20.08.2020 06:47 Відповісти
Это единственное, что не подвергается сомнению. Никаких подтасовок и рисования цифр на выборах не было, собственно как и на выборах 2014 года.
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20.08.2020 11:55 Відповісти
иноди мени здаеться в нас теж не Америка.
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20.08.2020 04:46 Відповісти
Да ладно Вам. Система от того, что рыжий коверный попал в Белый дом, не рухнет. Временное явление. Ну скучно стало народу, решили попробовать - как это будет.
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20.08.2020 11:53 Відповісти
У Нас шо не **********, положив лапу на Библию, ваще то
поклялся- уже преступник!
А шо НЕ??
🤣
Ииии НИФИГА..
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20.08.2020 01:38 Відповісти
В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Источник: https://censor.net.ua/n3214839
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І який мотив був, щоб Україна займалася подібним?
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20.08.2020 01:39 Відповісти
доня сказав, шо категорически нет,
и то все наезды левых, шо бы ему еще четыре года свое иго не по чесать....
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20.08.2020 01:44 Відповісти
Мотив один - увести в сторону вопрос пуйла.
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20.08.2020 02:11 Відповісти
Тобто це звинувачення України для відбілювання *****, а мотивів втручатися Україна не мала.
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20.08.2020 02:18 Відповісти
Начнем с того, что на тот момент Украине своих забот хватало. Да и взламывать демократов уж точно не стали бы. Кстати не факт, что добытая кацапами инфа не легла на стол Трампу.
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20.08.2020 02:38 Відповісти
- Что нужно повесить на елке, чтобы следующий год стал годом достатка и процветания?
- Президента с премьером не пробовали?
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20.08.2020 01:44 Відповісти
на смереки буть повинни як минимум 4 гилки - *****, буба, лука, ын...
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20.08.2020 01:48 Відповісти
Люба гілляка та коляка..
🤗
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20.08.2020 02:02 Відповісти
в ваши би вуста та папирця на голосування...
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20.08.2020 02:04 Відповісти
Тюю, All is not what it seems..))
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20.08.2020 02:13 Відповісти
He is.
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20.08.2020 06:13 Відповісти
??
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20.08.2020 06:40 Відповісти
а от за вас велики сумниви.....
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20.08.2020 06:18 Відповісти
Це добре ...))
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20.08.2020 06:42 Відповісти
Главу Парламента забыли с Генпрокурором.
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20.08.2020 02:15 Відповісти
Майже(??) всіх їх каденцій...
😁
Форрофка отсиділа..
🤣
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20.08.2020 02:22 Відповісти
Ёлка на Майдане большая.
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20.08.2020 02:40 Відповісти
Вообщем, ФБР получило право на прослушку законно, правда опираясь на письмо "отредактированное" Клайнсмитом. ФБР в этом не виновато.Все претензии к юристу. Важно другое- команда спецпрокурора Роберта Мюллера в ходе расследования подтвердила, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
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20.08.2020 01:47 Відповісти
сумниви якись були з 16го чи тока зара торкнуло?
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20.08.2020 02:01 Відповісти
Я и сейчас не понимаю, что они за него впрягались. Трамп заточен на наполнение экономики США деньгами с продаже сырья, где в конкурентах у него в т.ч. рф, и он её двигает, и подвинет ещё. Доля рос.сырья падает неуклонно. Не знаю может вопреки, а не благодаря, но факт остаётся фактом- именно при нём у рф огромные проблемы в экономики, обесценивания нац.валюты, потеря имиджа стабильной страны для инвестиций, и отсутствие перспектив выправления ситуации.
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20.08.2020 02:24 Відповісти
трамп заточен сам на себя - обожаю выхлопы дилетантов....
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20.08.2020 02:28 Відповісти
как лука и ***** и пельмень...
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20.08.2020 02:32 Відповісти
если вы думаете, шо мне его $224 доллара чем то помогли? - думайте дальше...
я ему на $224 чек вышлю, шо бы ето падло уже не видеть и не слышать...
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20.08.2020 02:38 Відповісти
Хмык........ Курс доллара США в 2014 году в середине декабря 67,78 руб. В 2015 скатился до 72,88 руб. Архивы с Вами не согласны.
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20.08.2020 02:48 Відповісти
Ну и такая мелочь........ в 2015 ЗВР у них был 385 млрд, а при Трампе вырос до 554 млрд. Не слабо так Доня "уронил" их экспорт. Спасибо за смешную сказку на сон грядущий.
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20.08.2020 02:54 Відповісти
промолчу.... - когда один за доллары другой за политику - диалогу не быть....

прoбачте вже, шановна.
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20.08.2020 03:19 Відповісти
Да посмотрите уже с чего я вообще вспомнила всё это и кому на что отвечала.
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20.08.2020 12:03 Відповісти
"Курс доллара США в 2014 году в середине декабря 67,78 руб" ... - вы от зерьезно сейчас?
тут либо 4е из 3х - либо американцы работают лучше,
либо в Украине хуже, ну и конечно на бирже ставят на быка....
"не хлебом единым" - но он безусловно должен быть на столе.
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20.08.2020 03:31 Відповісти
Посмотрите на пост, на который я отвечала этими цифрами. Человек утверждал, что именно при Трампе рухнула экономика кацапов, рухнул рубль и сократился экспорт. Что это всё его заслуга. Это курс запоребрика. При чем тут Украина?
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20.08.2020 12:01 Відповісти
"Доля рос.сырья падает неуклонно" но при этом жкономика растет. значит жкономика перестает быть сырьевой. это отнюдь не проблема рф, а ее плюс.
"обесценивания нац.валюты" произошло из-за массовых санкций в 2014 и падения цены нефти с 120 долларов до 40.. измения валюты с конца 2014 в пределах. даже падение стоимости нефти до 15 не вызвало резкий скачок. так что тут стабилизировалось и нефть на курс не влияет значительно больше.
"потеря имиджа стабильной страны для инвестиций" с чего это? все рейтинговык агенства ставят инвестиционный рейтинг со "стабильным" прогнозом, Fitch так вообще "позитивный" поставил. не считай себя умнее аналитиков Fitch.

"рф огромные проблемы в экономики," точнее в чем?
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20.08.2020 09:01 Відповісти
Чем ближе выборы, тем больше будет информации.
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20.08.2020 02:13 Відповісти
срача больше будет, дониной желчи больше будет....
на Mount Rushmore его еще отбулавим, бо це по дониному "good idea"..
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20.08.2020 04:32 Відповісти
Предвыборный срач никогда не был чем-то удивительным. Нигде.
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20.08.2020 11:57 Відповісти
Экс-юрист ФБР Клайнсмит признался в даче ложных показаний по делу о вмешательстве России в выборы президента США - Цензор.НЕТ 1145
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20.08.2020 02:14 Відповісти
Новость ни о чем.
Какие изменения? Как они повлтяли на решение? Какой текст? Одни секреты и ничего по делу. Информационное событие нелевое.
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20.08.2020 03:51 Відповісти
""На тот момент я верил, что информация, которую я предоставляю в письме, была точной, но я согласен, что данных, которые я добавил к письму, сначала там не было, и что именно я добавил эти данные"
Источник: https://censor.net/n3214839

О, как.

Сколько интересного мы еще услышим на судебных процессах в будущем.
Они будут плакать, сморкаться в платочек и бормотать, как Министр Здравоохранения штата Виктория, Микакос в прессе (она пока еще не под судом), об их "добрых намерениях".
Сразу вспоминаешь Pulp Fiction и Джулса, которых вопрошал молодых отморозков: "Вы что то там сказали о добрых намерениях (good intentions)?"
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20.08.2020 07:34 Відповісти
Стесняюсь спросить, а заведомо преднамеренная фальсификация информации государственным чиновником, фальсификация, которая непосредственно влияет на гос. политику - это какая статья?
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20.08.2020 07:36 Відповісти
Тайное потихоньку становится явным .....
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20.08.2020 10:02 Відповісти
говно когда-то всплывает - история остается!
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20.08.2020 11:51 Відповісти
 
 