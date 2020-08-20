Ексюрист ФБР Клайнсміт зізнався в наданні неправдивих свідчень у справі про втручання Росії у вибори президента США

Юрист на ім'я Кевін Клайнсміт - перший колишній чиновник, звинувачений у рамках розслідування прокурора США Джона Дарема в зв'язку з переглядом ним роботи слідства щодо російського втручання у вибори 2016 року.

Колишній юрист Федерального бюро розслідувань 19 серпня визнав себе винним у тому, що вніс зміни в документ, який використовувався для стеження в рамках розслідування співпраці Росії з виборчою кампанією Дональда Трампа в 2016 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час онлайн-слухання Окружного суду США у Вашингтоні Клайнсміт визнав, що змінив електронного листа Центрального бюро розслідувань, який використало ФБР у 2017 році, коли клопотало в Суді у справах по нагляду за закордонними розвідками про поновлення дозволу на прихованне прослуховування для моніторингу колишнього помічника кампанії Трампа Картера Пейджа.

Згідно з судовими документами, ФБР запросило четвертий ордер для стеження за Пейджем, спираючись на сфальсифікований документ. Зміни у документі були виявлені минулого року генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.

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Хоча стеження за Пейджем почалося лише після того, як він залишив кампанію Трампа, і було частиною більш широкого розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори, Трамп і його прихильники скористалися цим як доказом того, що адміністрація колишнього президента Барака Обами "шпигувала" за його виборами.

"На той момент я вірив, що інформація, яку я надаю в листі, була точною, але я погоджуюся, що даних, які я додав до листа, від початку там не було, і що саме я додав ці дані", – сказав Клайнсміт під час слухань.

Нагадаємо, в березні 2019 року команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв'язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Спецпрокурора звільнили.

У липні Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

У листопаді Мін'юст США оприлюднив інфорацію, що керівник передвиборного штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія, стояла за зломом серверів Демократичної партії США.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.