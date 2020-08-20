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Новини Коронавірус і карантин
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Розвідка США вважає, що китайські чиновники боялися інформувати центральну владу про коронавірус, - The New York Times

Розвідка США вважає, що китайські чиновники боялися інформувати центральну владу про коронавірус, - The New York Times

Американські розвідслужби прийшли до висновку, що чиновники міста Ухань і провінції Хубей приховали важливу інформацію про коронавірус від центрального уряду Китаю через страх покарання.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на доповідь розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь, яку вперше було оприлюднено в червні, має засекречену і незасекречену частину, і представляє спільну позицію ЦРУ та інших розвідувальних агентств. Вона все ще підтримує загальну ідею, що чиновники Комуністичної партії приховували від світу важливу інформацію, розповів американський чиновник. І чиновники в Пекіні, хоча і стикалися з проблемою отримання інформації від чиновників у центральному Китаї, зіграли роль в приховуванні сплеску хвороби, тому що не надавали інформацію ВООЗ", - пише видання.

Нагадаємо, світова пандемія коронавірусу почалася в китайському місті Ухань у провінції Хубей.

Також читайте: Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені

Автор: 

карантин (18172) Китай (4742) розвідка (3896) США (23632) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
США секретно перетерли с Китаем и что-то выторговали за отмазку.
Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
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20.08.2020 03:47 Відповісти
+4
як у бацьки там вийна на западных фронтах?
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
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20.08.2020 05:40 Відповісти
+4
Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9476
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20.08.2020 06:42 Відповісти
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Кто-то получил индульгенцию..
😎
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20.08.2020 02:17 Відповісти
Дворники будут крайними..или..**********!!)))
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20.08.2020 02:29 Відповісти
Весь мир на второй неделе обо всём знал, а пиндосам в мае дошло и то - невсем...
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20.08.2020 02:30 Відповісти
США секретно перетерли с Китаем и что-то выторговали за отмазку.
Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
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20.08.2020 03:47 Відповісти
Не «уволілі», а вбили.Є різниця.
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20.08.2020 05:07 Відповісти
Не придирайся. В Китаі це така форма звільнення.
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20.08.2020 07:31 Відповісти
🤣
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20.08.2020 11:18 Відповісти
китайцы конечно последние падлюки, шо не отменяет рыжей сволочности...
"мы китайчат и в то и в ето", и братья навек и отношения и взасос с ихним ыном - цыном......
а оказывается они тупо смеются над рыжим?
и шо то мне мне подсказывает, шо не тока они одни, а все....
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20.08.2020 03:52 Відповісти
1300 + за вчера у нас в землю ушли...
и дети в школу no matter what?
за ухо казла рыжего и без охраны в любую школу привести - нехай учится...
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20.08.2020 04:15 Відповісти
як у бацьки там вийна на западных фронтах?
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
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20.08.2020 05:40 Відповісти
А как там девушка з собачкой,живы?
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20.08.2020 06:30 Відповісти
Разведка США считает, что китайские чиновники боялись информировать центральную власть о коронавирусе, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9476
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20.08.2020 06:42 Відповісти
Шалом,шалом...
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20.08.2020 07:30 Відповісти
шось салат з картопли не гарный....
мамцю перероби - ни картопли и укропа не жалий... - кроши все в одну судину!
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20.08.2020 06:50 Відповісти
и так каждый долбаный день......
хорошо говорить за дятла, шо его нет, когда он не твою тыкву долбит..
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20.08.2020 07:42 Відповісти
Боялися..ага..))
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20.08.2020 07:50 Відповісти
Десяток водородных бомб поставят на место узкоглазых обезьян
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20.08.2020 08:09 Відповісти
Читайте уважно посеред строк: доклад ділиться на несекретну і секретну частини. Шо в не секретній - обговорюється на форумі. А що в секретній? - пробую вгадати. Уряд китаю все знав, і використав кінокартинку з супер епідемії в Ухані для залякування всього світу. Цю істерику підхопили політичні противники американського президента. І не дивно, що вірус і підвищена смертність от ковіду бушує саме в штатах, де при владі демократи. Де республіканці - в рази менше. На війні всі засоби хороші. Але не у випадку війни з китаєм. Замість консолідації противники Трампа готові використовувати ситуацію на шкоду всій країні. А в підсумку на шкоду всьому світу. Виграють лише виробники вакцин.
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20.08.2020 11:32 Відповісти
Коронавирус дело рук и дури человеческой. Поражает живую силу в местах скопления. А если надо то может "освобождать" от народонаселения жителей стран с большой плотностью проживания. Вот и догадайтесь - Кому это выгодно и посему у них первыми зарегили вакцину от этой гадости. И как дополнение "Новичок" Навальному в расчёте на то что пока сядут его уже не будет в живых.
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20.08.2020 12:37 Відповісти
 
 