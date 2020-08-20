Розвідка США вважає, що китайські чиновники боялися інформувати центральну владу про коронавірус, - The New York Times
Американські розвідслужби прийшли до висновку, що чиновники міста Ухань і провінції Хубей приховали важливу інформацію про коронавірус від центрального уряду Китаю через страх покарання.
Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на доповідь розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідь, яку вперше було оприлюднено в червні, має засекречену і незасекречену частину, і представляє спільну позицію ЦРУ та інших розвідувальних агентств. Вона все ще підтримує загальну ідею, що чиновники Комуністичної партії приховували від світу важливу інформацію, розповів американський чиновник. І чиновники в Пекіні, хоча і стикалися з проблемою отримання інформації від чиновників у центральному Китаї, зіграли роль в приховуванні сплеску хвороби, тому що не надавали інформацію ВООЗ", - пише видання.
Нагадаємо, світова пандемія коронавірусу почалася в китайському місті Ухань у провінції Хубей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😎
Ведь был же в Китае доктор, который еще в декабре поднял кипишь по поводу вируса и обнародовал данные по вирусу и опасности эпидемии.
(его еще потом уволили)
"мы китайчат и в то и в ето", и братья навек и отношения и взасос с ихним ыном - цыном......
а оказывается они тупо смеются над рыжим?
и шо то мне мне подсказывает, шо не тока они одни, а все....
и дети в школу no matter what?
за ухо казла рыжего и без охраны в любую школу привести - нехай учится...
видибьеться - це легко коли нихто не нападае..
мамцю перероби - ни картопли и укропа не жалий... - кроши все в одну судину!
хорошо говорить за дятла, шо его нет, когда он не твою тыкву долбит..