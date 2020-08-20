Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі, Brexit, а також відновлення Європи після пандемії

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер проведуть зустріч і обговорять ситуацію в Білорусі, а також низку інших питань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцелярія французького президента.

Зустріч відбудеться в літній резиденції французьких президентів Форт Брегансон на середземноморському узбережжі Франції.

"Зустріч має винятковий характер, оскільки президент республіки вперше запросив Меркель у Форт Брегансон", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав звірять позиції щодо масових протестів, які почалися в Білорусі після виборів президента.

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Крім Білорусі, Макрон і Меркель торкнуться проблеми зростання напруженості між Грецією і Туреччиною через геологорозвідувальну діяльність Анкари у водах східного Середземномор'я. Раніше в серпні Макрон повідомляв про рішення тимчасово підсилити французьку військову присутність в цьому регіоні в зв'язку з виниклою там напруженістю. Тоді ж він оголосив про додаткове військове співробітництво з Афінами.

Макрон і Меркель також збираються обговорити Brexit, а саме труднощі, викликані виходом Великої Британії з Євросоюзу. Крім того, на порядку денному - план з відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Серед інших тем - ситуація в Бейруті після руйнівних вибухів і проблеми зміни клімату.

Востаннє Макрон і Меркель бачилися на саміті ЄС, який завершився 21 липня. Тоді Європейська рада погодила в результаті складно досягнутого компромісу антикризовий план Next Generation EU на 750 млрд євро на відновлення економік країн, що постраждали від пандемії коронавірусу, і семирічний бюджет Євросоюзу на 1,074 трлн євро.