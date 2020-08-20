Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі, Brexit, а також відновлення Європи після пандемії
Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер проведуть зустріч і обговорять ситуацію в Білорусі, а також низку інших питань
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцелярія французького президента.
Зустріч відбудеться в літній резиденції французьких президентів Форт Брегансон на середземноморському узбережжі Франції.
"Зустріч має винятковий характер, оскільки президент республіки вперше запросив Меркель у Форт Брегансон", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.
Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав звірять позиції щодо масових протестів, які почалися в Білорусі після виборів президента.
Крім Білорусі, Макрон і Меркель торкнуться проблеми зростання напруженості між Грецією і Туреччиною через геологорозвідувальну діяльність Анкари у водах східного Середземномор'я. Раніше в серпні Макрон повідомляв про рішення тимчасово підсилити французьку військову присутність в цьому регіоні в зв'язку з виниклою там напруженістю. Тоді ж він оголосив про додаткове військове співробітництво з Афінами.
Макрон і Меркель також збираються обговорити Brexit, а саме труднощі, викликані виходом Великої Британії з Євросоюзу. Крім того, на порядку денному - план з відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Серед інших тем - ситуація в Бейруті після руйнівних вибухів і проблеми зміни клімату.
Востаннє Макрон і Меркель бачилися на саміті ЄС, який завершився 21 липня. Тоді Європейська рада погодила в результаті складно досягнутого компромісу антикризовий план Next Generation EU на 750 млрд євро на відновлення економік країн, що постраждали від пандемії коронавірусу, і семирічний бюджет Євросоюзу на 1,074 трлн євро.
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слепенькие на стреме - шо может быть надежнее?
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.
https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972
У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .
Давайте знову локдаун робіть.
У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
подавлял протесты в Франции
люди вышли против поднятия
пенсионного возраста
делал покруче Лукашенко
им можно они эвропа
смертная казнь не отменена и США ,,им можно ,,
каждый пусть оглянется на себя
белорусы сами решат свои вопросы
пока после распада СССР
они лучше решили вопросы для 90% населения