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Новини Коронавірус і карантин Революція в Білорусі
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Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі, Brexit, а також відновлення Європи після пандемії

Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі, Brexit, а також відновлення Європи після пандемії

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер проведуть зустріч і обговорять ситуацію в Білорусі, а також низку інших питань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцелярія французького президента.

Зустріч відбудеться в літній резиденції французьких президентів Форт Брегансон на середземноморському узбережжі Франції.

"Зустріч має винятковий характер, оскільки президент республіки вперше запросив Меркель у Форт Брегансон", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав звірять позиції щодо масових протестів, які почалися в Білорусі після виборів президента.

Також читайте: Виборча комісія Білорусі заявила, що інавгурація Лукашенка відбудеться впродовж двох місяців

Крім Білорусі, Макрон і Меркель торкнуться проблеми зростання напруженості між Грецією і Туреччиною через геологорозвідувальну діяльність Анкари у водах східного Середземномор'я. Раніше в серпні Макрон повідомляв про рішення тимчасово підсилити французьку військову присутність в цьому регіоні в зв'язку з виниклою там напруженістю. Тоді ж він оголосив про додаткове військове співробітництво з Афінами.

Макрон і Меркель також збираються обговорити Brexit, а саме труднощі, викликані виходом Великої Британії з Євросоюзу. Крім того, на порядку денному - план з відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Серед інших тем - ситуація в Бейруті після руйнівних вибухів і проблеми зміни клімату.

Востаннє Макрон і Меркель бачилися на саміті ЄС, який завершився 21 липня. Тоді Європейська рада погодила в результаті складно досягнутого компромісу антикризовий план Next Generation EU на 750 млрд євро на відновлення економік країн, що постраждали від пандемії коронавірусу, і семирічний бюджет Євросоюзу на 1,074 трлн євро.

Автор: 

Білорусь (7987) карантин (18172) Меркель Ангела (1140) Brexit (482) Макрон Емманюель (1538) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
проходной вечерняк с бокалом вина....
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20.08.2020 07:12 Відповісти
+3
Меркель и Макрон - это два политических импотента)) обсуждать они могут что угодно , от этого ситуация в мире никак не изменится)) предлагаю выразить крайнюю озабоченность))))
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20.08.2020 07:41 Відповісти
+2
Ну, здрасьте ...
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.

https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972

У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .

Давайте знову локдаун робіть.

У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
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20.08.2020 07:28 Відповісти
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проходной вечерняк с бокалом вина....
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20.08.2020 07:12 Відповісти
обсе подключено же?
слепенькие на стреме - шо может быть надежнее?
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20.08.2020 07:16 Відповісти
Бацька Макрона уже посылал на три буквы или ограничился брехливой комсомолкой?
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20.08.2020 07:17 Відповісти
Ну, здрасьте ...
Ґейтс сказав, що закінчить пандемію в кінці наступного року.
Що ви вже відновлювати зібрались ?
Почекайте, ВООЗ ще щось придумає. Саме ж кричать про другу хвилю.

https://zik.ua/news/world/vooz_druha_khvylia_covid_19_mozhe_vbyty_miliony_liudei_972972

У ВООЗ попередили, що від коронавірусної хвороби можуть загинути мільйони людей, якщо світ зіткнеться з другою хвилею COVID-19. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed CNN .

Давайте знову локдаун робіть.

У березні писали таке:
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/17/7243880/
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20.08.2020 07:28 Відповісти
Свинячій грип тже колись шухеру наделав.Повирізали свиней.Я правда не чув шоб хтось від сала помер.
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20.08.2020 07:45 Відповісти
Тільки салом давились.
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20.08.2020 07:54 Відповісти
Ну,так сало без хлеба-это извращение.
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20.08.2020 08:00 Відповісти
Недарма ж кажуть - дурне сало без хліба.
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20.08.2020 08:34 Відповісти
Меркель и Макрон - это два политических импотента)) обсуждать они могут что угодно , от этого ситуация в мире никак не изменится)) предлагаю выразить крайнюю озабоченность))))
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20.08.2020 07:41 Відповісти
Так вони ж стурбовано висловлять чергову стурбованість. Меркель вже все "по барабану", а для Макрона можлива нова загроза "жовтих жилетів".
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20.08.2020 08:41 Відповісти
Если внутренних лохов можно разводить бесконечно долго, то в Европе сами кого хочешь разведут. Потому на наших разводил смотрят как на больных детей. Впрочем, они таковыми и являются.
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20.08.2020 07:46 Відповісти
В Беларуси настал момент, когда протест остановился и покатился под горочку. Россияне занимают ТВ,осуществляют контроль над бастующими, по сути уже контролируют всю страну. Очень хочу ошибаться, но без немедленной радикализации протестов страна для беларусов скоро будет потеряна
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20.08.2020 07:47 Відповісти
Для радикадикализации протестов надо в Бедарусь заслать главного радикала О.Ляшко.
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20.08.2020 08:03 Відповісти
вспомните как макрон
подавлял протесты в Франции
люди вышли против поднятия
пенсионного возраста
делал покруче Лукашенко
им можно они эвропа
смертная казнь не отменена и США ,,им можно ,,
каждый пусть оглянется на себя
белорусы сами решат свои вопросы
пока после распада СССР
они лучше решили вопросы для 90% населения
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20.08.2020 13:44 Відповісти
 
 